Тур: 7. Стадион: Стадион под Дубном.
2:0
Конец матча
0'
1:0
23' ПенальтиЯмбор Тимотей
2:0
55' ГолИлько Патрик
56' Желтая карточкаОфори Келвин
75' Желтая карточкаУйлаки Марек
85' Желтая карточкаБернат Ян
90'+5
Ход матча
23'
1:0
55'
2:0
56'
59'
75'
85'
23
Минарик
Ян
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
18
Шулек
Мартин
23
Даниэл
Эрик
97
Офори
Келвин
88
Познар
Томаш
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Samuel DatkoПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Eric BilleНападающий
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
88 Познар ТомашНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Жилина
Спартак Трнава
30 матчей
80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.7%
50%
17 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
50%
16 побед 15 ничьих 0 побед
28 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
53.6%
46.4%
0 побед 15 ничьих 12 побед
58 матчей
41.4%
27.6%
31%
24 победы 16 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.3%
48.3%
22.4%
17 побед 28 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.6%
51.7%
20.7%
16 побед 30 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
60
28
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.29
0.8
Среднее время на гол
70
112
Всего голов
96
52
Голов в среднем за матч
1.66
0.9
Тотал матчей
2.5
53
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 71%
Меньше 29%
17
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
8
Больше 14%
Меньше 86%
50
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
54
100
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.31
|Зауэр Марио
|6
|0.21
|Ямбор Тимотей
|5 (3)
|0.17
|Henry Addo
|5
|0.17
|Минарик Ян
|4
|0.14
|Илько Патрик
|3
|0.1
|Antoin Essomba
|3
|0.1
|Samuel Gidi
|2
|0.07
|Eric Bille
|2
|0.07
|Руснак Матуш
|1
|0.03
|Яворчек Доминик
|1
|0.03
|Xavier Adang
|1
|0.03
|Копас Адам
|1
|0.03
|Капралик Адриан
|1
|0.03
|Немчик Томаш
|1
|0.03
|Стойчевски Андрей
|1
|0.03
|Лейтнер Патрик
|1
|0.03
|Бари Кристиан
|0
|0
|Samuel Datko
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|10
|0.34
|Азанго Филип
|8
|0.28
|Баинович Филип
|4
|0.14
|Желькович Адриан
|3
|0.1
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.1
|Офори Келвин
|2
|0.07
|Стефаник Самуэль
|2
|0.07
|Даниэл Эрик
|1
|0.03
|Микович Мартин
|1
|0.03
|Уйлаки Марек
|1
|0.03
|Ристовски Милан
|1
|0.03
|Бернат Ян
|1
|0.03
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.03
|Прохазка Роман
|0
|0
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Минарик Ян
|4
|0
|Руснак Матуш
|3
|0
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Беланик Самуэль
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|Xavier Adang
|2
|0
|Eric Bille
|2
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Белько Любомир
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Samuel Gidi
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Antoin Essomba
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|6
|1
|Коша Себастьян
|5
|0
|Дюриш Михал
|4
|0
|Прохазка Роман
|4
|0
|Микович Мартин
|4
|0
|Шулек Мартин
|4
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Коштрна Кристиан
|3
|0
|Азанго Филип
|3
|0
|Офори Келвин
|3
|0
|Уйлаки Марек
|2
|0
|Буката Мартин
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Познар Томаш
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Паур Якуб
|1
|0
|Бернат Ян
|1
|0
|Дурик Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Спартак Трнава
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
3
2
Жилина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Спартак Трнава
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
14
15
Жилина
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Спартак Трнава
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
23
17
Упущенные победы
17
17
Голы по времени матча
Забито
32
19
17 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
4
13%
3
16%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
8
25%
3
16%
31-45
1
3%
7
37%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
8
25%
2
11%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
5
29%
29%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
25%
4
24%
76-90
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
2
13%
2
10%
1-15
4
25%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
3
19%
4
20%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
2
13%
5
25%
76-90
Пропущено
15
13
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
3
20%
4
31%
61-75
5
33%
3
23%
76-90
Забито
48
39
25 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
6
13%
5
13%
1-15
9
19%
4
10%
16-30
10
21%
7
18%
31-45
4
8%
11
28%
46-60
9
19%
5
13%
61-75
10
21%
7
18%
76-90
Пропущено
39
30
13 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
5
13%
0
0%
1-15
5
13%
5
17%
16-30
3
8%
6
20%
31-45
8
21%
7
23%
46-60
7
18%
5
17%
61-75
11
28%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0
ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - ДАК 3:0 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0
Результаты матчей
Жилина
Спартак Трнава
Точный счет
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
5
3 раза 10%
1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жилина
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
131
87
68
69
212
312
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
59
78
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
236
1316
1316
722
425
326
128
326
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|22
|4
|2
|65 - 20
|70
|2.
|29
|16
|3
|10
|41 - 28
|51
|3.
|29
|15
|6
|8
|48 - 39
|51
|4.
|28
|12
|10
|6
|37 - 27
|46
|5.
|29
|12
|10
|7
|36 - 36
|46
|6.
|29
|10
|4
|15
|47 - 51
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|13
|8
|8
|46 - 36
|47
|2.
|29
|11
|9
|9
|43 - 32
|42
|3.
|29
|10
|6
|13
|32 - 35
|36
|4.
|29
|6
|6
|17
|24 - 53
|24
|5.
|29
|5
|9
|15
|26 - 45
|24
|6.
|29
|1
|5
|23
|18 - 61
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|31 - 12
|33
|2.
|15
|10
|2
|3
|32 - 24
|32
|3.
|15
|9
|3
|3
|19 - 13
|30
|4.
|14
|8
|4
|2
|25 - 13
|28
|5.
|14
|8
|1
|5
|21 - 12
|25
|6.
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|25 - 15
|23
|2.
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|3.
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|4.
|15
|3
|5
|7
|14 - 23
|14
|5.
|15
|3
|4
|8
|10 - 24
|13
|6.
|14
|0
|3
|11
|9 - 27
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|34 - 8
|37
|2.
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|3.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|4.
|14
|4
|6
|4
|12 - 14
|18
|5.
|14
|3
|7
|4
|17 - 23
|16
|6.
|15
|4
|1
|10
|25 - 29
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|27 - 16
|29
|2.
|15
|4
|7
|4
|18 - 17
|19
|3.
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|4.
|14
|3
|2
|9
|14 - 29
|11
|5.
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|6.
|15
|1
|2
|12
|9 - 34
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|10 (5)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 9
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Железярне Подбрезова
|Бартош Марек Кристиан
|9
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 7