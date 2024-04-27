Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Попеску Октавиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Оооо... вот это был удар! Попеску Октавиан должен был забить с этой позиции.

42' Хорошую попытку сделал Попеску Октавиан . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Дава Джойским выиграл воздушное противоборство у Луи Мунтяну.

41' Микулеску Давид пробует нанести удар издали, но Alexandru Buzbuchi ловит мяч

41' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

40' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Попеску Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Siyabonga Ngezana - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

37' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Крецу Валентин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Попеску Октавиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

32' Ликсандру Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

30' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О Л - Микулеску Давид забивает с левой ноги!

26' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ликсандру Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет ФКСБ

22' Ганя Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет ФКСБ

21' Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

20' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ликсандру Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет ФКСБ

16' Маринс Густаво навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

15' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет ФКСБ

12' Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.

12' Кейруш Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Олару Дариус пробил со штрафного прямо в стенку

9' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

9' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ликсандру Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Попеску Овидиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.

4' Игрок из команды Фарул Констанца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре