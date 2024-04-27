  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
ФКСБ
1:0
Перерыв
Фарул Констанца
0'
1:0
26' Гол
Микулеску Давид
37' Желтая карточка
Siyabonga Ngezana

Ход матча

26'
Микулеску Давид
(Олару Дариус)
1:0
37'
Siyabonga Ngezana
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Фарул Констанца
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Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
23
Попеску
Овидиу
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
11
Микулеску
Давид
10
Попеску
Октавиан
1
Бузбуки
Александру
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
45
Маринс
Густаво
24
Грамени
Константин
5
Кейруш
Диогу
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
9
Мунтяну
Луис
19
Андронаке
Лука
ФКСБ
Фарул Констанца

История личных встреч

ФКСБ
Фарул Констанца

30 матчей

90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
23.3%
3.4%
22 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
21 победа 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

42 матча

64.3%
16.7%
19%
27 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
22 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
31%
19%
21 победа 13 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
С
2:1
С
2:3
С
3:1
ТМК
1:1
Л1ГА
0:4
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1ГА
1:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
Л1ГА
3:0
Л1ГА
1:3
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:4
ДА
1:1
ДА
1:4
ДА
3:0

Голы

Всего голов

40
43

Голов в среднем за матч

2
1.95

Среднее время на гол

45
46

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

0.91
0.95

Среднее время на гол

99
94

Всего голов

60
62

Голов в среднем за матч

1.43
1.48

Тотал матчей

2.5
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

63
60

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 18 (3) 0.49
Олару Дариус 15 (4) 0.41
Балута Александр 5 0.14
Микулеску Давид 5 0.14
Компаньо Андреа 4 (2) 0.11
Шут Адриан 3 0.08
Дава Джойским 3 0.08
Попеску Октавиан 2 0.05
Джокович Дамьян 2 (1) 0.05
Радунович Ристо 1 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Ликсандру Михай 1 0.03
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 10 0.27
Ларие Йонуц 7 (5) 0.19
Будеску Константин 6 (2) 0.16
Ривалдиньо 5 0.14
Ionut Cojocaru 4 0.11
Грамени Константин 3 0.08
Артян Андрей 3 0.08
Вынэ Йонуц 2 0.05
Дякону Роналдо 2 0.05
Мазилу Адриан 1 0.03
Ганя Кристиан 1 0.03
Балута Тудор 1 0.03
Беншаиб Амин 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Андронаке Лука 1 0.03
Крисиума Матеус 1 0.03
Сали Энес 1 0.03
Григорян Нарек 0 0
Попеску Михай 0 0
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Кейруш Диогу 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 9 2
Радунович Ристо 10 0
Крецу Валентин 6 1
Олару Дариус 6 1
Попеску Октавиан 7 0
Шут Адриан 7 0
Пантя Александру 5 1
Балута Александр 6 0
Попеску Овидиу 6 0
Дава Джойским 3 1
Siyabonga Ngezana 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Ликсандру Михай 4 0
Кирикеш Влад 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Микулеску Давид 2 0
Антви Нана 0 1
Джокович Дамьян 1 0
Влад Даниэл 1 0
Кордя Андрей 1 0
Luis Phelipe 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 10 0
Ларие Йонуц 7 0
Грамени Константин 6 0
Ганя Кристиан 4 1
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Дюссо Дамьен 4 0
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Маринс Густаво 4 0
Кики Давид 2 1
Григорян Нарек 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Кейруш Диогу 3 0
Сырбу Дан 3 0
Ривалдиньо 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Балута Тудор 2 0
Ionut Cojocaru 2 0
Бузбуки Александру 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Андронаке Лука 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Фарул Констанца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
10
ФКСБ
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Фарул Констанца
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

30
27
ФКСБ
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
31% (11)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
Фарул Констанца
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

35
37

Голы по времени матча

Забито

30
24
20 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 10
21 Не забивали 22
7
23%
2
8%
1-15
7
23%
4
17%
16-30
6
20%
5
21%
31-45
3
10%
5
21%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
2
7%
6
25%
76-90

Пропущено

17
23
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
12%
2
9%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
8
35%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90

Забито

31
28
16 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
6
19%
2
7%
1-15
5
16%
6
21%
16-30
5
16%
5
18%
31-45
9
29%
29%
4
14%
46-60
2
6%
7
25%
61-75
4
13%
4
14%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 15
2
11%
3
16%
1-15
4
22%
3
16%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
4
22%
3
16%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
2
11%
6
32%
76-90

Забито

61
52
36 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 28
27 Забивали первыми 20
5 Не забивали 8
13
21%
4
8%
1-15
12
20%
10
19%
16-30
11
18%
10
19%
31-45
12
20%
9
17%
46-60
7
11%
9
17%
61-75
6
10%
10
19%
76-90

Пропущено

35
42
15 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 26
4
11%
5
12%
1-15
7
20%
5
12%
16-30
4
11%
11
26%
31-45
6
17%
6
14%
46-60
7
20%
5
12%
61-75
7
20%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0

Результаты матчей

ФКСБ
Фарул Констанца

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 33%
2
12 раз 33%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 39%
2
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
4
11
7
1.5
7
11
4
14
2.5
4
14
1
17
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
7
11
4
14
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
4
0.5
Больше Меньше
28
8
20
16
1.5
14
22
8
28
2.5
5
31
2
34
3.5
2
34
1
35
4.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 37 24 9 4 64 - 33 81
2.
ЧФР Клуж
 36 17 9 10 62 - 39 60
3.
Университатя Крайова
 36 16 10 10 55 - 46 58
4.
Рапид Бухарест
 36 15 11 10 61 - 46 56
5.
Фарул Констанца
 0:1 37 15 11 11 50 - 45 56
6.
УТА Арад
 36 13 12 11 46 - 51 51
7.
Германнштадт
 36 12 15 9 46 - 35 51
8.
Университатя Клуж
 37 12 14 11 43 - 45 50
9.
Сепси
 36 13 10 13 50 - 43 49
10.
Оцелул Галац
 36 10 17 9 38 - 41 47
11.
Петролул Плоешти
 36 9 16 11 34 - 41 43
12.
Политехника Яссы
 36 8 13 15 37 - 50 37
13.
У Крайова 1948
 37 10 7 20 49 - 60 37
14.
Волунтари
 37 8 13 16 42 - 58 37
15.
Динамо Бухарест
 37 9 8 20 27 - 50 35
16.
Ботошани
 36 6 13 17 39 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 19 13 4 2 33 - 15 43
2.
Германнштадт
 19 10 8 1 32 - 13 38
3.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
4.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
5.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 26 - 21 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 0:1 18 7 7 4 28 - 19 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Петролул Плоешти
 18 6 7 5 23 - 26 25
11.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
12.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
13.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
14.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
15.
Оцелул Галац
 18 5 8 5 16 - 19 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 0:1 19 8 4 7 22 - 26 28
4.
ЧФР Клуж
 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
6.
Оцелул Галац
 18 5 9 4 22 - 22 24
7.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
10.
Волунтари
 19 4 6 9 25 - 36 18
11.
УТА Арад
 17 3 7 7 15 - 25 16
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Весь список
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    ФКСБ
    Ничья
    Фарул Констанца
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