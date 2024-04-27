Тур: 7. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Marian Barbu
1:0
Перерыв
Ход матча
26'
1:0
Владение мячом
27
Олару
Дариус
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Антви НанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Беншаиб АминНападающий
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ФКСБ
Фарул Констанца
30 матчей
90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
23.3%
3.4%
22 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
21 победа 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
42 матча
64.3%
16.7%
19%
27 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
52.4%
33.3%
14.3%
22 победы 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
31%
19%
21 победа 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
43
Голов в среднем за матч
2
1.95
Среднее время на гол
45
46
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
0.91
0.95
Среднее время на гол
99
94
Всего голов
60
62
Голов в среднем за матч
1.43
1.48
Тотал матчей
2.5
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
63
60
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|18 (3)
|0.49
|Олару Дариус
|15 (4)
|0.41
|Балута Александр
|5
|0.14
|Микулеску Давид
|5
|0.14
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.11
|Шут Адриан
|3
|0.08
|Дава Джойским
|3
|0.08
|Попеску Октавиан
|2
|0.05
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.05
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|10
|0.27
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.19
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.16
|Ривалдиньо
|5
|0.14
|Ionut Cojocaru
|4
|0.11
|Грамени Константин
|3
|0.08
|Артян Андрей
|3
|0.08
|Вынэ Йонуц
|2
|0.05
|Дякону Роналдо
|2
|0.05
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Ганя Кристиан
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Беншаиб Амин
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Андронаке Лука
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Григорян Нарек
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Кейруш Диогу
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|9
|2
|Радунович Ристо
|10
|0
|Крецу Валентин
|6
|1
|Олару Дариус
|6
|1
|Попеску Октавиан
|7
|0
|Шут Адриан
|7
|0
|Пантя Александру
|5
|1
|Балута Александр
|6
|0
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Дава Джойским
|3
|1
|Siyabonga Ngezana
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Ликсандру Михай
|4
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Микулеску Давид
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|10
|0
|Ларие Йонуц
|7
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ганя Кристиан
|4
|1
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Маринс Густаво
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Григорян Нарек
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Кейруш Диогу
|3
|0
|Сырбу Дан
|3
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Ionut Cojocaru
|2
|0
|Бузбуки Александру
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Андронаке Лука
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Фарул Констанца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
10
ФКСБ
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Фарул Констанца
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
30
27
ФКСБ
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
31% (11)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
Фарул Констанца
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
35
37
Голы по времени матча
Забито
30
24
20 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 10
21 Не забивали 22
7
23%
2
8%
1-15
7
23%
4
17%
16-30
6
20%
5
21%
31-45
3
10%
5
21%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
2
7%
6
25%
76-90
Пропущено
17
23
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
12%
2
9%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
8
35%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90
Забито
31
28
16 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
6
19%
2
7%
1-15
5
16%
6
21%
16-30
5
16%
5
18%
31-45
9
29%
29%
4
14%
46-60
2
6%
7
25%
61-75
4
13%
4
14%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 15
2
11%
3
16%
1-15
4
22%
3
16%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
4
22%
3
16%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
2
11%
6
32%
76-90
Забито
61
52
36 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 28
27 Забивали первыми 20
5 Не забивали 8
13
21%
4
8%
1-15
12
20%
10
19%
16-30
11
18%
10
19%
31-45
12
20%
9
17%
46-60
7
11%
9
17%
61-75
6
10%
10
19%
76-90
Пропущено
35
42
15 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 26
4
11%
5
12%
1-15
7
20%
5
12%
16-30
4
11%
11
26%
31-45
6
17%
6
14%
46-60
7
20%
5
12%
61-75
7
20%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0
Результаты матчей
ФКСБ
Фарул Констанца
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 33%
2
12 раз 33%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 39%
2
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
144
117
711
414
414
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
144
99
711
414
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
324
Больше Меньше
288
2016
1422
828
531
234
234
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|37
|24
|9
|4
|64 - 33
|81
|2.
|36
|17
|9
|10
|62 - 39
|60
|3.
|36
|16
|10
|10
|55 - 46
|58
|4.
|36
|15
|11
|10
|61 - 46
|56
|5.
|0:1
|37
|15
|11
|11
|50 - 45
|56
|6.
|36
|13
|12
|11
|46 - 51
|51
|7.
|36
|12
|15
|9
|46 - 35
|51
|8.
|37
|12
|14
|11
|43 - 45
|50
|9.
|36
|13
|10
|13
|50 - 43
|49
|10.
|36
|10
|17
|9
|38 - 41
|47
|11.
|36
|9
|16
|11
|34 - 41
|43
|12.
|36
|8
|13
|15
|37 - 50
|37
|13.
|37
|10
|7
|20
|49 - 60
|37
|14.
|37
|8
|13
|16
|42 - 58
|37
|15.
|37
|9
|8
|20
|27 - 50
|35
|16.
|36
|6
|13
|17
|39 - 60
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|13
|4
|2
|33 - 15
|43
|2.
|19
|10
|8
|1
|32 - 13
|38
|3.
|19
|10
|5
|4
|31 - 26
|35
|4.
|17
|10
|4
|3
|30 - 9
|34
|5.
|18
|10
|2
|6
|38 - 25
|32
|6.
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|7.
|19
|7
|8
|4
|31 - 22
|29
|8.
|0:1
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|9.
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|10.
|18
|6
|7
|5
|23 - 26
|25
|11.
|18
|7
|3
|8
|33 - 32
|24
|12.
|17
|5
|8
|4
|20 - 21
|23
|13.
|18
|6
|5
|7
|13 - 17
|23
|14.
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|15.
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|16.
|18
|4
|7
|7
|17 - 22
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|31 - 18
|38
|2.
|18
|8
|5
|5
|29 - 25
|29
|3.
|0:1
|19
|8
|4
|7
|22 - 26
|28
|4.
|19
|7
|5
|7
|32 - 30
|26
|5.
|18
|5
|9
|4
|23 - 21
|24
|6.
|18
|5
|9
|4
|22 - 22
|24
|7.
|18
|5
|9
|4
|24 - 24
|24
|8.
|17
|6
|2
|9
|19 - 21
|20
|9.
|18
|3
|9
|6
|11 - 15
|18
|10.
|19
|4
|6
|9
|25 - 36
|18
|11.
|17
|3
|7
|7
|15 - 25
|16
|12.
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|14.
|19
|3
|4
|12
|16 - 28
|13
|15.
|19
|3
|3
|13
|14 - 33
|12
|16.
|18
|1
|5
|12
|17 - 37
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9