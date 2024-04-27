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  2. Матчи
  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Мехелен
3:0
Конец матча
АХ Лёвен
0'
1:0
47' Гол
Схоофс Роб
2:0
58' Гол
Бассетте Норман
70' Желтая карточка
Мрабти Керим
75' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
2:0
86' Не забитый пенальти
Мрабти Керим
3:0
90' Пенальти
Мрабти Керим
90'+8
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
42
Гарананга
Мунаше
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
34
Мукау
Нгалаэль
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
70
Бассетте
Норман
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
24
Руссо
Франко
30
Акимото
Такахиро
52
Richie
Sagrado
20
Мендиль
Хамза
11
Ezechiel
Banzuzi
8
Шрейверс
Сьебе
88
Мазиз
Юссеф
33
Мертенс
Матье
7
Торстейнссон
Йон
Мехелен
4-2-3-1
АХ Лёвен
3-4-2-1

История личных встреч

Мехелен
АХ Лёвен

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
2:3
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
4:1
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ТМС
3:0
ТМК
3:0
ТМК
4:4
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
1:3
ПДБПЭ
3:0
ПДБПЭ
1:1
ТМК
4:2
ТМК
1:1
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:5
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

14
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.47

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

2.07
1.44

Среднее время на гол

43
62

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.88
1.46

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрабти Керим 8 (1) 0.22
Схоофс Роб 7 0.19
Хайреманс Джеффри 5 (3) 0.14
Бассетте Норман 5 0.14
Флюке Патрик 4 0.11
Фулон Дам 3 0.08
Антонио Билл 3 0.08
Слимани Ислам 2 0.06
Бейтс Дэвид 2 0.06
Коббо Элиас 2 0.06
Лаубербах Лион 2 0.06
Бафдили Билал 2 0.06
Сторм Никола 1 0.03
Rafik Belghali 1 0.03
Конате Мори 1 0.03
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 6 0.17
Торстейнссон Йон 4 0.11
Мертенс Матье 4 0.11
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.08
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.08
Мендиль Хамза 3 0.08
Плетинкс Эвауд 3 0.08
Nachon Nsingi 2 0.06
Richie Sagrado 2 0.06
Nathaniel Opoku 2 (1) 0.06
Ezechiel Banzuzi 2 0.06
Мисао Кенто 1 0.03
Мигель Флориан 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Шломо Раз 1 0.03
Муеанта Супханат 1 0.03
Joel Schingtienne 1 0.03
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Акимото Такахиро 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 7 0
Бейтс Дэвид 5 0
Конате Мори 5 0
Слимани Ислам 3 1
Уолш Сэнди 4 0
Мрабти Керим 4 0
Коббо Элиас 4 0
Гарананга Мунаше 3 0
Бафдили Билал 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бесник Хаши 1 0
Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Бассетте Норман 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 9 0
Торстейнссон Йон 7 0
Ezechiel Banzuzi 7 0
Richie Sagrado 5 1
Мертенс Матье 6 0
Рикка Федерико 5 0
Мазиз Юссеф 5 0
Мигель Флориан 4 0
Плетинкс Эвауд 4 0
Joel Schingtienne 4 0
Мисао Кенто 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Кийине Софиан 2 0
Акимото Такахиро 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Руссо Франко 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Christ Souanga 1 0

Результаты матчей

Мехелен
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
АХ Лёвен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

7
12
Мехелен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
АХ Лёвен
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

17
20
Мехелен
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
25% (9)
25% (9)
АХ Лёвен
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
39% (14)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
33% (12)
44% (16)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

24
15

Упущенные победы

24
32

Голы по времени матча

Забито

29
17
7 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
1
3%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
21%
6
35%
31-45
8
28%
1
6%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
10
34%
4
24%
76-90

Пропущено

18
35
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
3
17%
5
14%
1-15
2
11%
6
17%
16-30
3
17%
4
11%
31-45
1
6%
7
20%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
7
39%
7
20%
76-90

Забито

20
25
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
24 Не забивали 22
2
10%
5
20%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
5
25%
8
32%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

28
18
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
4
14%
5
28%
31-45
3
11%
3
17%
46-60
7
25%
4
22%
61-75
6
21%
2
11%
76-90

Забито

49
42
14 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 15
10 Не забивали 10
3
6%
10
24%
1-15
2
4%
5
12%
16-30
9
18%
8
19%
31-45
10
20%
5
12%
46-60
9
18%
2
5%
61-75
15
31%
12
29%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

46
53
20 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
5
11%
6
11%
1-15
8
17%
8
15%
16-30
7
15%
9
17%
31-45
4
9%
10
19%
46-60
9
20%
10
19%
61-75
13
28%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3
АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0
АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2

Результаты матчей

Мехелен
АХ Лёвен

Точный счет

3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
2:3
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
3
10 раз 28%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
17 раз 47%
0
10 раз 28%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мехелен
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
6
12
7
11
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
6
5
13
1.5
3
15
4
14
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
11
0.5
Больше Меньше
26
10
14
22
1.5
9
27
11
25
2.5
4
32
1
35
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 0 1 14 - 4 36
2.
Мехелен
 6 3 1 2 12 - 10 33
3.
Сент-Трейден
 6 2 2 2 9 - 9 28
4.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 6 - 8 23
5.
Стандард
 6 0 5 1 8 - 12 22
6.
Вестерло
 5 0 2 3 6 - 12 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 8 - 2 30
2.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 5 - 5 24
3.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
4.
Мехелен
 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Стандард
 3 0 3 0 1 - 1 3
6.
Вестерло
 3 0 2 1 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 5 27
2.
Стандард
 3 0 2 1 7 - 11 19
3.
Вестерло
 2 0 0 2 2 - 5 15
4.
Гент
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
АХ Лёвен
 3 0 2 1 1 - 4 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 17 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
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