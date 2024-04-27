Тур: 6. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
1:0
47' ГолСхоофс Роб
2:0
58' ГолБассетте Норман
70' Желтая карточкаМрабти Керим
75' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
2:0
86' Не забитый пенальтиМрабти Керим
3:0
90' ПенальтиМрабти Керим
90'+8
Ход матча
47'
1:0
58'
2:0
70'
75'
86'
2:0
90'
3:0
15
Тулен
Янник
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
24
Руссо
Франко
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Мехелен
АХ Лёвен
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
24 матча
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
22
Голов в среднем за матч
1.56
1.47
Среднее время на гол
57
61
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
2.07
1.44
Среднее время на гол
43
62
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.88
1.46
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрабти Керим
|8 (1)
|0.22
|Схоофс Роб
|7
|0.19
|Хайреманс Джеффри
|5 (3)
|0.14
|Бассетте Норман
|5
|0.14
|Флюке Патрик
|4
|0.11
|Фулон Дам
|3
|0.08
|Антонио Билл
|3
|0.08
|Слимани Ислам
|2
|0.06
|Бейтс Дэвид
|2
|0.06
|Коббо Элиас
|2
|0.06
|Лаубербах Лион
|2
|0.06
|Бафдили Билал
|2
|0.06
|Сторм Никола
|1
|0.03
|Rafik Belghali
|1
|0.03
|Конате Мори
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|6
|0.17
|Торстейнссон Йон
|4
|0.11
|Мертенс Матье
|4
|0.11
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.08
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.08
|Мендиль Хамза
|3
|0.08
|Плетинкс Эвауд
|3
|0.08
|Nachon Nsingi
|2
|0.06
|Richie Sagrado
|2
|0.06
|Nathaniel Opoku
|2 (1)
|0.06
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.06
|Мисао Кенто
|1
|0.03
|Мигель Флориан
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Шломо Раз
|1
|0.03
|Муеанта Супханат
|1
|0.03
|Joel Schingtienne
|1
|0.03
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
|Акимото Такахиро
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|7
|0
|Бейтс Дэвид
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Слимани Ислам
|3
|1
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Гарананга Мунаше
|3
|0
|Бафдили Билал
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Бассетте Норман
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|7
|0
|Ezechiel Banzuzi
|7
|0
|Richie Sagrado
|5
|1
|Мертенс Матье
|6
|0
|Рикка Федерико
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|5
|0
|Мигель Флориан
|4
|0
|Плетинкс Эвауд
|4
|0
|Joel Schingtienne
|4
|0
|Мисао Кенто
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Акимото Такахиро
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Руссо Франко
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
|Christ Souanga
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
АХ Лёвен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
7
12
Мехелен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
АХ Лёвен
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
17
20
Мехелен
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
25% (9)
25% (9)
АХ Лёвен
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
39% (14)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
33% (12)
44% (16)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
24
15
Упущенные победы
24
32
Голы по времени матча
Забито
29
17
7 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
1
3%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
21%
6
35%
31-45
8
28%
1
6%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
10
34%
4
24%
76-90
Пропущено
18
35
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
3
17%
5
14%
1-15
2
11%
6
17%
16-30
3
17%
4
11%
31-45
1
6%
7
20%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
7
39%
7
20%
76-90
Забито
20
25
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
24 Не забивали 22
2
10%
5
20%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
5
25%
8
32%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
28
18
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
4
14%
5
28%
31-45
3
11%
3
17%
46-60
7
25%
4
22%
61-75
6
21%
2
11%
76-90
Забито
49
42
14 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 15
10 Не забивали 10
3
6%
10
24%
1-15
2
4%
5
12%
16-30
9
18%
8
19%
31-45
10
20%
5
12%
46-60
9
18%
2
5%
61-75
15
31%
12
29%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
46
53
20 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
5
11%
6
11%
1-15
8
17%
8
15%
16-30
7
15%
9
17%
31-45
4
9%
10
19%
46-60
9
20%
10
19%
61-75
13
28%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3
АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0
АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2
Результаты матчей
Мехелен
АХ Лёвен
Точный счет
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
2:3
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
3
10 раз 28%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
17 раз 47%
0
10 раз 28%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мехелен
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
99
612
711
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
126
513
315
414
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
2610
1422
927
1125
432
135
135
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|17 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9