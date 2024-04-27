  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Каса Пия
3:1
Конец матча
Шавиш
0'
37' Желтая карточка
Сантуш Гонсалу
43' Желтая карточка
Морену Жоау
1:0
44' Гол
Тчамба Дуплекс
45' Желтая карточка
Нето Анжело
45' Желтая карточка
Гуззу Рафаэл
56' Желтая карточка
Фернандеш Вашку
1:1
65' Гол
Нвакали Келечи
2:1
67' Гол
Сома Юки
67' Желтая карточка
Сома Юки
69' Желтая карточка
Коррея Жоау
73' Желтая карточка
Сеговия Теласко
89' Желтая карточка
Санка Леандру
3:1
90' Гол
Лакксимикант Андре
90'+8
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
2
Тчамба
Дуплекс
19
Золотич
Нермин
72
Ларрасабаль
Гаиска
8
Нето Анжело
21
Сеговия
Теласко
5
Лело
Леонардо
11
Сома
Юки
30
Кардозо
Фелиппе
7
Морейра
Нуну
1
Ногейра
Хуго
27
Карраса
Моура
3
Ногейра
13
Фернандеш
Вашку
33
Круз
Сандру
80
Гуззу
Рафаэл
14
Эссугу
Дариу
28
Нвакали
Келечи
20
Рибейру
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
77
Коррея
Жоау
Каса Пия
3-4-3
Шавиш
4-3-3

История личных встреч

Каса Пия
Шавиш

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ЛП2
4:1
ЛП2
1:0
ПВЛ
1:2
ПВЛ
1:2
КЛ
0:1
ПВЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.2

Среднее время на гол

120
75

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
73

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.26
Кардозо Фелиппе 5 0.16
Сома Юки 4 0.13
Кастро Пабло 3 0.1
Ларрасабаль Гаиска 2 0.06
Андраде Фернандо 2 (1) 0.06
Нето Анжело 1 0.03
Тчамба Дуплекс 1 0.03
Диас Тиаго 1 0.03
Лакксимикант Андре 1 0.03
Жушту Самуэл 1 0.03
Золотич Нермин 1 0.03
Нунеш Жоау 1 0.03
Годвин Савиур 1 (1) 0.03
Бриту Рафаэл 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Сеговия Теласко 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 14 (5) 0.45
Коррея Жоау 3 0.1
Алвес Даниэль 2 0.06
Гуззу Рафаэл 2 0.06
Нвакали Келечи 1 0.03
Рибейру Рубен 1 0.03
Виктор Пауло 1 0.03
Круз Сандру 1 0.03
Соуза Бернардо 1 0.03
Витория Стивен 1 0.03
Ланга Бруну 1 0.03
Морим Эдер 1 0.03
Пинью Педро 1 0.03
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Гимарайнш Рикарду 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 12 0
Фернандеш Вашку 8 0
Бени 6 1
Кастро Пабло 5 1
Тчамба Дуплекс 4 1
Кардозо Фелиппе 5 0
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Ларрасабаль Гаиска 4 0
Батишта Рикарду 2 1
Золотич Нермин 3 0
Ламейраш Рубен 3 0
Сеговия Теласко 3 0
Варела Фернанду 2 0
Морейра Педру 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Сома Юки 2 0
Морейра Нуну 2 0
Сантуш Гонсалу 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Жушту Самуэл 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 6 1
Гимарайнш Рикарду 7 0
Коррея Жоау 6 0
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Гуззу Рафаэл 5 0
Ногейра Хуго 5 0
Морену Жоау 3 1
Карраса Моура 3 1
Родригеш Бруну 4 0
Пий Джуниор 4 0
Нвакали Келечи 3 0
Санка Леандру 3 0
Эссугу Дариу 3 0
Эрнандес Эктор II 2 0
Теофилус Тибанг 2 0
Круз Сандру 2 0
Морим Эдер 2 0
Педру Жоау II 1 0
Абасс Исса 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Шавиш
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
7
Каса Пия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Шавиш
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
24

Упущенные победы

21
13
Каса Пия
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)
Шавиш
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
19% (6)
42% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

22
25

Упущенные победы

26
20

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
23 Не забивали 24
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

17
33
5 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
1
6%
7
21%
1-15
1
6%
5
15%
16-30
3
18%
7
21%
31-45
3
18%
4
12%
46-60
6
35%
6
18%
61-75
3
18%
4
12%
76-90

Забито

23
21
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
2
9%
1
5%
1-15
5
22%
5
24%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
7
30%
6
29%
76-90

Пропущено

27
33
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
5
19%
2
6%
1-15
4
15%
6
18%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
3
11%
8
24%
46-60
4
15%
4
12%
61-75
7
26%
7
21%
76-90

Забито

33
30
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
9%
2
7%
1-15
5
15%
6
20%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
5
15%
6
20%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
9
27%
8
27%
76-90

Пропущено

44
66
18 В 1-м тайме 33
26 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 28
6
14%
9
14%
1-15
5
11%
11
17%
16-30
7
16%
13
20%
31-45
6
14%
12
18%
46-60
10
23%
10
15%
61-75
10
23%
11
17%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4
Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0
Шавиш
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шавиш - Эшторил 2:2 Визела - Шавиш 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:3 Бенфика - Шавиш 1:0
Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1

Результаты матчей

Каса Пия
Шавиш

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
12 раз 39%
3
3 раза 10%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
3
1
15
1.5
7
8
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
8
6
9
1.5
2
14
4
11
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
20
11
7
24
1.5
9
22
5
26
2.5
1
30
2
29
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 30 26 2 2 87 - 27 80
2.
Бенфика
 0:1 Заявка 31 23 4 4 68 - 25 73
3.
Брага
 1:0 Заявка 31 20 5 6 64 - 41 65
4.
Порту
 Заявка 30 19 5 6 55 - 24 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 30 17 6 7 45 - 32 57
6.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 Заявка 30 8 12 10 33 - 38 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Жил Висенте
 Заявка 31 8 8 15 39 - 50 32
11.
Риу Аве
 Заявка 31 5 17 9 33 - 39 32
12.
Фаренсе
 Заявка 30 8 7 15 39 - 44 31
13.
Эшторил
 Заявка 30 8 6 16 45 - 52 30
14.
Боавишта
 Заявка 30 7 9 14 35 - 56 30
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 30 7 7 16 34 - 64 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 31 4 10 17 30 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 0:1 Заявка 16 13 2 1 40 - 7 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 1:0 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Брага
 1:0 Заявка 16 11 2 3 35 - 25 35
3.
Бенфика
 0:1 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 24 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Рефери не любит споров - именно за это Гуззу Рафаэл сейчас получил желтую
    • 48'
      Рефери не любит споров - именно за это Нето Анжело сейчас получил желтую
    Прогнозы 112
    Каса Пия 69.6% (78)
    X 27.7% (31)
    Шавиш 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Каса Пия 3:1 Шавиш онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Каса Пия 3:1 Шавиш

    Исход игры
    Каса Пия
    69.6% (78)
    Ничья
    27.7% (31)
    Шавиш
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.72% (23)
    Меньше
    79.28% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    46.85% (52)
    Нет
    53.15% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Каса Пия
    47.3% (53)
    1:1 Ничья
    25.9% (29)
    2:1 Каса Пия
    17% (19)
    2:0 Каса Пия
    3.6% (4)
    1:2 Шавиш
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный