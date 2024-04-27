Тур: 31. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Joao Goncalves
0'
37' Желтая карточкаСантуш Гонсалу
43' Желтая карточкаМорену Жоау
1:0
44' ГолТчамба Дуплекс
45' Желтая карточкаНето Анжело
45' Желтая карточкаГуззу Рафаэл
56' Желтая карточкаФернандеш Вашку
1:1
65' ГолНвакали Келечи
2:1
67' ГолСома Юки
67' Желтая карточкаСома Юки
69' Желтая карточкаКоррея Жоау
73' Желтая карточкаСеговия Теласко
89' Желтая карточкаСанка Леандру
3:1
90' ГолЛакксимикант Андре
90'+8
Ход матча
37'
43'
44'
1:0
45'
45'
56'
62'
65'
1:1
67'
2:1
67'
69'
73'
89'
90'
3:1
11
Сома
Юки
3
Ногейра
33
Круз
Сандру
80
Гуззу
Рафаэл
14
Эссугу
Дариу
77
Коррея
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Кастро ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Донсало Сантос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
-
80 Гуззу РафаэлПолузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коррея ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пинью ПедроПолузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Каса Пия
Шавиш
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.2
Среднее время на гол
120
75
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
73
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|8 (1)
|0.26
|Кардозо Фелиппе
|5
|0.16
|Сома Юки
|4
|0.13
|Кастро Пабло
|3
|0.1
|Ларрасабаль Гаиска
|2
|0.06
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.06
|Нето Анжело
|1
|0.03
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.03
|Диас Тиаго
|1
|0.03
|Лакксимикант Андре
|1
|0.03
|Жушту Самуэл
|1
|0.03
|Золотич Нермин
|1
|0.03
|Нунеш Жоау
|1
|0.03
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.03
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Сеговия Теласко
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|14 (5)
|0.45
|Коррея Жоау
|3
|0.1
|Алвес Даниэль
|2
|0.06
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.06
|Нвакали Келечи
|1
|0.03
|Рибейру Рубен
|1
|0.03
|Виктор Пауло
|1
|0.03
|Круз Сандру
|1
|0.03
|Соуза Бернардо
|1
|0.03
|Витория Стивен
|1
|0.03
|Ланга Бруну
|1
|0.03
|Морим Эдер
|1
|0.03
|Пинью Педро
|1
|0.03
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
|Гимарайнш Рикарду
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|12
|0
|Фернандеш Вашку
|8
|0
|Бени
|6
|1
|Кастро Пабло
|5
|1
|Тчамба Дуплекс
|4
|1
|Кардозо Фелиппе
|5
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|4
|0
|Батишта Рикарду
|2
|1
|Золотич Нермин
|3
|0
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Сеговия Теласко
|3
|0
|Варела Фернанду
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Сома Юки
|2
|0
|Морейра Нуну
|2
|0
|Сантуш Гонсалу
|1
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|6
|1
|Гимарайнш Рикарду
|7
|0
|Коррея Жоау
|6
|0
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Гуззу Рафаэл
|5
|0
|Ногейра Хуго
|5
|0
|Морену Жоау
|3
|1
|Карраса Моура
|3
|1
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Пий Джуниор
|4
|0
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Санка Леандру
|3
|0
|Эссугу Дариу
|3
|0
|Эрнандес Эктор II
|2
|0
|Теофилус Тибанг
|2
|0
|Круз Сандру
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Шавиш
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
7
Каса Пия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Шавиш
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
21
24
Упущенные победы
21
13
Каса Пия
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)
Шавиш
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
19% (6)
42% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
22
25
Упущенные победы
26
20
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
23 Не забивали 24
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
17
33
5 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
1
6%
7
21%
1-15
1
6%
5
15%
16-30
3
18%
7
21%
31-45
3
18%
4
12%
46-60
6
35%
6
18%
61-75
3
18%
4
12%
76-90
Забито
23
21
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
2
9%
1
5%
1-15
5
22%
5
24%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
7
30%
6
29%
76-90
Пропущено
27
33
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
5
19%
2
6%
1-15
4
15%
6
18%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
3
11%
8
24%
46-60
4
15%
4
12%
61-75
7
26%
7
21%
76-90
Забито
33
30
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
9%
2
7%
1-15
5
15%
6
20%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
5
15%
6
20%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
9
27%
8
27%
76-90
Пропущено
44
66
18 В 1-м тайме 33
26 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 28
6
14%
9
14%
1-15
5
11%
11
17%
16-30
7
16%
13
20%
31-45
6
14%
12
18%
46-60
10
23%
10
15%
61-75
10
23%
11
17%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4
Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0
Шавиш
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шавиш - Эшторил 2:2 Визела - Шавиш 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:3 Бенфика - Шавиш 1:0
Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1
Результаты матчей
Каса Пия
Шавиш
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
12 раз 39%
3
3 раза 10%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
123
115
78
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
88
69
214
411
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
2011
724
922
526
130
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|2
|2
|87 - 27
|80
|2.
|0:1 Заявка
|31
|23
|4
|4
|68 - 25
|73
|3.
|1:0 Заявка
|31
|20
|5
|6
|64 - 41
|65
|4.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|55 - 24
|62
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|45 - 32
|57
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|7.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8.
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|33 - 38
|36
|9.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|39 - 50
|32
|11.
|Заявка
|31
|5
|17
|9
|33 - 39
|32
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 44
|31
|13.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|45 - 52
|30
|14.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|35 - 56
|30
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|34 - 64
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 65
|23
|18.
|Заявка
|31
|4
|10
|17
|30 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|51 - 11
|45
|2.
|0:1 Заявка
|16
|13
|2
|1
|40 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|1:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 25
|35
|3.
|0:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|24 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогнозы на матч Каса Пия 3:1 Шавиш
Исход игры
Каса Пия
69.6% (78)
Ничья
27.7% (31)
Шавиш
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
20.72% (23)
Меньше
79.28% (88)
Обе команды забьют
Да
46.85% (52)
Нет
53.15% (59)
Популярный счёт
1:0 Каса Пия
47.3% (53)
1:1 Ничья
25.9% (29)
2:1 Каса Пия
17% (19)
2:0 Каса Пия
3.6% (4)
1:2 Шавиш
1.8% (2)
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