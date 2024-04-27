Тур: 31. Стадион: Стадион Визелы. Главный судья: Мальейру Элдер
0'
0:1
4' ГолЯкубу Абдул-Азиз
1:1
37' ГолЭссанд Самюэль
41' Желтая карточкаТейшейра Жоау II
45' Желтая карточкаНобрега Мигел
63' Желтая карточкаКина Домингуш
66' Желтая карточкаГарсия Самуэль
90'+4
Ход матча
4'
0:1
37'
41'
45'
63'
66'
85'
82
Силва
Томаш
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
11
Эмбало
Умару
14
Жока
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ба-Си АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмбало УмаруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 ЖокаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Са ЭлдерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
-
70 Зе МануэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Визела
Риу Аве
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|15
|0.48
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.1
|Соро Альберто
|3
|0.1
|Петров Сава
|2
|0.06
|Лебеденко Орест
|1
|0.03
|Ейенга-Локило Джейсон
|1
|0.03
|Морейра Нуну
|1
|0.03
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.03
|Перейра Матеус
|1
|0.03
|Кина Домингуш
|0
|0
|Оливейра Уго
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Эшковал Жоау
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|6
|0.19
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (4)
|0.19
|Жока
|3
|0.1
|Сантос Адерлан
|3
|0.1
|Коштинья
|2 (2)
|0.06
|Зе Мануэль
|2
|0.06
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.06
|Роналдо Фабио
|1
|0.03
|Тейшейра Жоау II
|1
|0.03
|Эмбало Умару
|1
|0.03
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.03
|Врусаи Мариус
|1
|0.03
|Перейра Андре
|1
|0.03
|Нобрега Мигел
|1
|0.03
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|10
|0
|Лакава Матиас
|4
|2
|Гарсия Самуэль
|7
|0
|Эшковал Жоау
|7
|0
|Ортис Педро
|6
|0
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Эссанд Самюэль
|4
|0
|Наскименто Диого
|4
|0
|Буснич Александар
|3
|0
|Соро Альберто
|3
|0
|Кина Домингуш
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Кошта Бруну
|2
|0
|Лебеденко Орест
|2
|0
|Гонсалвеш Жота
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Руберто Франческо
|1
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Эммануль II
|7
|2
|Граса Жоау
|8
|0
|Нобрега Мигел
|8
|0
|Сантос Адерлан
|6
|1
|Панталон Ренато
|6
|1
|Жосуэ Са
|6
|0
|Идрисси Амин
|6
|0
|Патрик II
|4
|0
|Коштинья
|4
|0
|Танлонго Матео
|4
|0
|Luis Freire
|4
|0
|Гомеш Витор
|3
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Жока
|2
|0
|Тейшейра Жоау II
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Зе Мануэль
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Результаты матчей
Визела
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Риу Аве
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
13
11
Визела
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
27
11
Упущенные победы
6
18
Визела
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Риу Аве
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
68% (21)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
28
11
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
2
13%
6
55%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
1
9%
76-90
Пропущено
32
21
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
9%
2
10%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
7
22%
3
14%
31-45
5
16%
2
10%
46-60
4
13%
5
24%
61-75
9
28%
6
29%
76-90
Забито
14
21
2 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
2
14%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
6
43%
4
19%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
3
21%
5
24%
76-90
Пропущено
31
19
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
5
16%
4
21%
1-15
6
19%
1
5%
16-30
3
10%
3
16%
31-45
5
16%
4
21%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
8
26%
6
32%
76-90
Забито
30
32
8 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 17
9 Не забивали 10
4
13%
7
22%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
2
7%
5
16%
31-45
8
27%
7
22%
46-60
7
23%
5
16%
61-75
7
23%
6
19%
76-90
Пропущено
63
40
28 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 20
8
13%
6
15%
1-15
10
16%
4
10%
16-30
10
16%
6
15%
31-45
10
16%
6
15%
46-60
8
13%
6
15%
61-75
17
27%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Брага - Визела 2:1 Визела - Шавиш 0:1 Фамаликан - Визела 3:2 Визела - Каса Пия 0:4
Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3
Риу Аве
(20 матчей)
15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 поражения
Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0
Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1
Результаты матчей
Визела
Риу Аве
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
2:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 29%
0:0
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Визела
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
132
511
69
115
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
97
312
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
229
823
823
130
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|2
|2
|87 - 27
|80
|2.
|0:1 Заявка
|31
|23
|4
|4
|68 - 25
|73
|3.
|1:0 Заявка
|31
|20
|5
|6
|64 - 41
|65
|4.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|55 - 24
|62
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|45 - 32
|57
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|7.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8.
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|33 - 38
|36
|9.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|39 - 50
|32
|11.
|Заявка
|31
|5
|17
|9
|33 - 39
|32
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 44
|31
|13.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|45 - 52
|30
|14.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|35 - 56
|30
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|34 - 64
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 65
|23
|18.
|Заявка
|31
|4
|10
|17
|30 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|51 - 11
|45
|2.
|0:1 Заявка
|16
|13
|2
|1
|40 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|1:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 25
|35
|3.
|0:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|24 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогнозы на матч Визела 1:1 Риу Аве
Исход игры
Визела
21.4% (24)
Ничья
42.9% (48)
Риу Аве
35.7% (40)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (33)
Меньше
70.27% (78)
Обе команды забьют
Да
70.27% (78)
Нет
29.73% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (45)
1:2 Риу Аве
19.6% (22)
0:1 Риу Аве
16.1% (18)
1:0 Визела
9.8% (11)
2:1 Визела
8.9% (10)
2:0 Визела
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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