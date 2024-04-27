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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Мальейру Элдер
Визела
1:1
Конец матча
Риу Аве
0'
0:1
4' Гол
Якубу Абдул-Азиз
1:1
37' Гол
Эссанд Самюэль
41' Желтая карточка
Тейшейра Жоау II
45' Желтая карточка
Нобрега Мигел
63' Желтая карточка
Кина Домингуш
66' Желтая карточка
Гарсия Самуэль
90'+4

Ход матча

4'
0:1
Якубу Абдул-Азиз
(Эмбало Умару)
37'
Эссанд Самюэль
(Ейенга-Локило Джейсон)
1:1
41'
 
Тейшейра Жоау II
45'
 
Нобрега Мигел
46'
 
Панталон Ренато
Нобрега Мигел
58'
 
Граса Жоау
Якубу Абдул-Азиз
58'
 
Гомеш Витор
Танлонго Матео
58'
 
Роналдо Фабио
Тейшейра Жоау II
63'
Кина Домингуш
 
66'
Гарсия Самуэль
 
67'
Ба-Си Амаду
Кина Домингуш
 
77'
Перейра Матеус
Ейенга-Локило Джейсон
 
77'
Ортис Педро
Соро Альберто
 
85'
 
Зе Мануэль
Жока
Прогнозы 112
Визела 21.4% (24)
X 42.9% (48)
Риу Аве 35.7% (40)
Все прогнозы
1
Руберто
Франческо
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
5
Оливейра
Андерсон
19
Лебеденко
Орест
90
Наскименто
Диого
20
Гарсия
Самуэль
75
Ейенга-Локило
Джейсон
10
Кина
Домингуш
29
Соро
Альберто
99
Эссанд
Самюэль
18
Жонатан
Луис
3
Нобрега
Мигел
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
5
Танлонго
Матео
7
Тейшейра
Жоау
II
11
Эмбало
Умару
22
Боатенг
Эммануль
II
81
Якубу
Абдул-Азиз
14
Жока
Визела
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Визела
Риу Аве

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ГЛ
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 15 0.48
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.1
Соро Альберто 3 0.1
Петров Сава 2 0.06
Лебеденко Орест 1 0.03
Ейенга-Локило Джейсон 1 0.03
Морейра Нуну 1 0.03
Сан-Луи Дилан 1 0.03
Перейра Матеус 1 0.03
Кина Домингуш 0 0
Оливейра Уго 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Эшковал Жоау 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 6 0.19
Якубу Абдул-Азиз 6 (4) 0.19
Жока 3 0.1
Сантос Адерлан 3 0.1
Коштинья 2 (2) 0.06
Зе Мануэль 2 0.06
Руиз Леонардо 2 (1) 0.06
Роналдо Фабио 1 0.03
Тейшейра Жоау II 1 0.03
Эмбало Умару 1 0.03
Родригеш Гонсалу 1 0.03
Врусаи Мариус 1 0.03
Перейра Андре 1 0.03
Нобрега Мигел 1 0.03
Эрнани Жорже 0 0
Жосуэ Са 0 0
Алвес Савио 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 10 0
Лакава Матиас 4 2
Гарсия Самуэль 7 0
Эшковал Жоау 7 0
Ортис Педро 6 0
Оливейра Андерсон 4 0
Эссанд Самюэль 4 0
Наскименто Диого 4 0
Буснич Александар 3 0
Соро Альберто 3 0
Кина Домингуш 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Кошта Бруну 2 0
Лебеденко Орест 2 0
Гонсалвеш Жота 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Руберто Франческо 1 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Мендес Алексис 1 0
Авуду Абдул 1 0
Морейра Нуну 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Эммануль II 7 2
Граса Жоау 8 0
Нобрега Мигел 8 0
Сантос Адерлан 6 1
Панталон Ренато 6 1
Жосуэ Са 6 0
Идрисси Амин 6 0
Патрик II 4 0
Коштинья 4 0
Танлонго Матео 4 0
Luis Freire 4 0
Гомеш Витор 3 0
Жонатан Луис 3 0
Перейра Андре 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Жока 2 0
Тейшейра Жоау II 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Адриен Силва 1 0
Зе Мануэль 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0

Результаты матчей

Визела
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Риу Аве
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

13
11
Визела
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

27
11

Упущенные победы

6
18
Визела
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Риу Аве
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
68% (21)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

28
11

Упущенные победы

19
29

Голы по времени матча

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
2
13%
6
55%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
1
9%
76-90

Пропущено

32
21
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
9%
2
10%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
7
22%
3
14%
31-45
5
16%
2
10%
46-60
4
13%
5
24%
61-75
9
28%
6
29%
76-90

Забито

14
21
2 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
2
14%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
6
43%
4
19%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
3
21%
5
24%
76-90

Пропущено

31
19
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
5
16%
4
21%
1-15
6
19%
1
5%
16-30
3
10%
3
16%
31-45
5
16%
4
21%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
8
26%
6
32%
76-90

Забито

30
32
8 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 17
9 Не забивали 10
4
13%
7
22%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
2
7%
5
16%
31-45
8
27%
7
22%
46-60
7
23%
5
16%
61-75
7
23%
6
19%
76-90

Пропущено

63
40
28 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 20
8
13%
6
15%
1-15
10
16%
4
10%
16-30
10
16%
6
15%
31-45
10
16%
6
15%
46-60
8
13%
6
15%
61-75
17
27%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Брага - Визела 2:1 Визела - Шавиш 0:1 Фамаликан - Визела 3:2 Визела - Каса Пия 0:4
Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3
Риу Аве
(20 матчей)
15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 поражения
Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0
Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1

Результаты матчей

Визела
Риу Аве

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
2:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 29%
0:0
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Визела
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
2
5
11
1.5
6
9
1
15
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
7
3
12
1.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
22
9
8
23
1.5
8
23
1
30
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 30 26 2 2 87 - 27 80
2.
Бенфика
 0:1 Заявка 31 23 4 4 68 - 25 73
3.
Брага
 1:0 Заявка 31 20 5 6 64 - 41 65
4.
Порту
 Заявка 30 19 5 6 55 - 24 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 30 17 6 7 45 - 32 57
6.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 Заявка 30 8 12 10 33 - 38 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Жил Висенте
 Заявка 31 8 8 15 39 - 50 32
11.
Риу Аве
 Заявка 31 5 17 9 33 - 39 32
12.
Фаренсе
 Заявка 30 8 7 15 39 - 44 31
13.
Эшторил
 Заявка 30 8 6 16 45 - 52 30
14.
Боавишта
 Заявка 30 7 9 14 35 - 56 30
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 30 7 7 16 34 - 64 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 31 4 10 17 30 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 0:1 Заявка 16 13 2 1 40 - 7 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 1:0 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Брага
 1:0 Заявка 16 11 2 3 35 - 25 35
3.
Бенфика
 0:1 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 24 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Нобрега Мигел получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Тейшейра Жоау II получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 112
    Визела 21.4% (24)
    X 42.9% (48)
    Риу Аве 35.7% (40)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Визела 1:1 Риу Аве онлайн

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    Прогнозы на матч Визела 1:1 Риу Аве

    Исход игры
    Визела
    21.4% (24)
    Ничья
    42.9% (48)
    Риу Аве
    35.7% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (78)
    Нет
    29.73% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.2% (45)
    1:2 Риу Аве
    19.6% (22)
    0:1 Риу Аве
    16.1% (18)
    1:0 Визела
    9.8% (11)
    2:1 Визела
    8.9% (10)
    2:0 Визела
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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