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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Вольфсбергер
0:2
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
0:1
6' Гол
Simon Seidl
18' Желтая карточка
Омич Эрвин
25' Желтая карточка
Яшич Адис
45' Желтая карточка
Ronivaldo II
0:2
55' Гол
Alexander Briedl
56' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
70' Желтая карточка
Верачниг Николас
88' Желтая карточка
Marco Krainz
90'+6
32
Гютльбауэр
Лукас
5
Диабате
Шейк
44
Омич
Эрвин
22
Баумгартнер
Доминик
17
Верачниг
Николас
3
Шерцер
Йонатан
6
Тиджани
Самсон
97
Яшич
Адис
16
Ляйтгеб
Марио
20
Augustine
Boakye
11
Балло
Тьерно
1
Nicolas
Schmid
17
Пашич
Алем
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
28
Marcel
Schantl
30
Добрас
Кристиан
19
Alexander
Briedl
8
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
9
Ronivaldo
II
7
Носс
Конор
Вольфсбергер
5-3-2
Блау-Вайсс Линц
3-4-3

История личных встреч

Вольфсбергер
Блау-Вайсс Линц

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
0:0
Б
2:0
Б
2:1
К
1:3
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 9 (2) 0.31
Augustine Boakye 7 0.24
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.21
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.1
Яшич Адис 2 0.07
Забитцер Томас 1 0.03
Ридер Флориан 1 0.03
Кеннеди Скотт 1 0.03
Омич Эрвин 1 0.03
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Алтунашвили Сандро 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 9 (3) 0.31
Simon Seidl 4 0.14
Simon Pirkl 3 0.1
Paul Mensah 2 0.07
Голлес Джулиан 2 0.07
Носс Конор 2 0.07
Маранда Мануэль 2 0.07
Фейертаг Штефан 1 0.03
Alexander Briedl 1 0.03
Добрас Кристиан 1 0.03
Кох Тобиас 1 (1) 0.03
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Marcel Schantl 0 0
Митрович Данило 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 9 0
Верачниг Николас 6 1
Augustine Boakye 5 1
Баумгартнер Доминик 6 0
Шерцер Йонатан 5 0
Бамба Мохаммед 5 0
Балло Тьерно 3 1
Циммерманн Бернхард 4 0
Ибертсбергер Лукас 4 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Тиджани Самсон 3 0
Яшич Адис 3 0
Диабате Шейк 2 0
Бонманн Хендрик 2 0
Ридер Флориан 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Омич Эрвин 2 0
Pascal Muller 2 0
Писингер Симон 1 0
Гютльбауэр Лукас 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 7 0
Marco Krainz 6 0
Paul Mensah 6 0
Кох Тобиас 5 0
Хаудум Штефан 4 0
Штраусс Фабио 4 0
Ronivaldo II 4 0
Носс Конор 4 0
Маранда Мануэль 3 0
Митрович Данило 3 0
Alexander Briedl 3 0
Добрас Кристиан 1 1
Lukas Tursch 2 0
Michael Brandner 2 0
Пашич Алем 2 0
Фейертаг Штефан 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Ибрахими Мехмет 1 0
Simon Seidl 1 0
Gerald Scheiblehner 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
8
Вольфсбергер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Блау-Вайсс Линц
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

15
12
Вольфсбергер
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

16
15
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
3
19%
5
33%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

20
27
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
25%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
4
20%
9
33%
46-60
7
35%
3
11%
61-75
2
10%
5
19%
76-90

Забито

15
14
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
3
20%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
6
40%
5
36%
76-90

Пропущено

20
16
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
5
31%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
7
35%
2
13%
76-90

Забито

31
29
14 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
6
19%
9
31%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
4
13%
3
10%
31-45
4
13%
3
10%
46-60
5
16%
4
14%
61-75
8
26%
6
21%
76-90

Пропущено

40
43
13 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
6
15%
9
21%
1-15
2
5%
3
7%
16-30
5
13%
8
19%
31-45
8
20%
11
26%
46-60
10
25%
5
12%
61-75
9
23%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0
Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1

Результаты матчей

Вольфсбергер
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
5
4
11
1.5
4
10
2
13
2.5
1
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
6
5
9
1.5
4
11
3
11
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
18
11
9
20
1.5
8
21
5
24
2.5
2
27
2
27
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 15 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Хартберг Энтруп Максимилиан 11 (3)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 9
Альтах Йегер Лукас 11
Альтах Mike-Steven Baehre 11
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 9
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Ronivaldo получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Cheick Diabate уходит с поля. Писингер Симон выходит вместо него
    • 25'
      Яшич Адис получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Омич Эрвин получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Г О О О О Л - Simon Seidl бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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