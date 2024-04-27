Тур: 29. Стадион: Лавантталь Арена.
0:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолSimon Seidl
18' Желтая карточкаОмич Эрвин
25' Желтая карточкаЯшич Адис
45' Желтая карточкаRonivaldo II
0:2
55' ГолAlexander Briedl
56' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
70' Желтая карточкаВерачниг Николас
88' Желтая карточкаMarco Krainz
90'+6
Ход матча
6'
0:1
18'
25'
45'
55'
0:2
70'
88'
44
Омич
Эрвин
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
17
Пашич
Алем
20
Simon
Seidl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Paul Mensah
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Вольфсбергер
Блау-Вайсс Линц
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|9 (2)
|0.31
|Augustine Boakye
|7
|0.24
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.21
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.1
|Яшич Адис
|2
|0.07
|Забитцер Томас
|1
|0.03
|Ридер Флориан
|1
|0.03
|Кеннеди Скотт
|1
|0.03
|Омич Эрвин
|1
|0.03
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Алтунашвили Сандро
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|9 (3)
|0.31
|Simon Seidl
|4
|0.14
|Simon Pirkl
|3
|0.1
|Paul Mensah
|2
|0.07
|Голлес Джулиан
|2
|0.07
|Носс Конор
|2
|0.07
|Маранда Мануэль
|2
|0.07
|Фейертаг Штефан
|1
|0.03
|Alexander Briedl
|1
|0.03
|Добрас Кристиан
|1
|0.03
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.03
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Marcel Schantl
|0
|0
|Митрович Данило
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|9
|0
|Верачниг Николас
|6
|1
|Augustine Boakye
|5
|1
|Баумгартнер Доминик
|6
|0
|Шерцер Йонатан
|5
|0
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Балло Тьерно
|3
|1
|Циммерманн Бернхард
|4
|0
|Ибертсбергер Лукас
|4
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Тиджани Самсон
|3
|0
|Яшич Адис
|3
|0
|Диабате Шейк
|2
|0
|Бонманн Хендрик
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Омич Эрвин
|2
|0
|Pascal Muller
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Гютльбауэр Лукас
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|7
|0
|Marco Krainz
|6
|0
|Paul Mensah
|6
|0
|Кох Тобиас
|5
|0
|Хаудум Штефан
|4
|0
|Штраусс Фабио
|4
|0
|Ronivaldo II
|4
|0
|Носс Конор
|4
|0
|Маранда Мануэль
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Alexander Briedl
|3
|0
|Добрас Кристиан
|1
|1
|Lukas Tursch
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Пашич Алем
|2
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
|Ибрахими Мехмет
|1
|0
|Simon Seidl
|1
|0
|Gerald Scheiblehner
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
8
Вольфсбергер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Блау-Вайсс Линц
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
15
12
Вольфсбергер
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
16
15
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
3
19%
5
33%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Пропущено
20
27
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
25%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
4
20%
9
33%
46-60
7
35%
3
11%
61-75
2
10%
5
19%
76-90
Забито
15
14
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
3
20%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
6
40%
5
36%
76-90
Пропущено
20
16
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
5
31%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
7
35%
2
13%
76-90
Забито
31
29
14 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
6
19%
9
31%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
4
13%
3
10%
31-45
4
13%
3
10%
46-60
5
16%
4
14%
61-75
8
26%
6
21%
76-90
Пропущено
40
43
13 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
6
15%
9
21%
1-15
2
5%
3
7%
16-30
5
13%
8
19%
31-45
8
20%
11
26%
46-60
10
25%
5
12%
61-75
9
23%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0
Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1
Результаты матчей
Вольфсбергер
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
95
411
410
213
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
96
59
411
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
1811
920
821
524
227
227
128
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|15 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|11 (3)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 9
|Альтах
|Йегер Лукас
|11
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|11
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 9
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8