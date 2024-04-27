Тур: 7. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
0'
0:1
18' ГолSamuel Kozlovsky
0:2
23' ГолГонг Хилари
29' Желтая карточкаRahim Ibrahim
38' Желтая карточкаMartin Cernek
0:3
45' ГолСковайса Лукаш
48' Желтая карточкаDaniel Smekal
52' Желтая карточкаМоронг Адам
0:4
54' ГолЭмека Чинонсо
90'+2
Ход матча
18'
23'
0:2
29'
38'
45'
0:3
48'
52'
54'
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
18
Джуд
Сандей
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексПолузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
10 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Акила ЖессеНападающий
-
-
-
-
85 Emma Uchegbu
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Скалица
Тренчин
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
20
3
Голов в среднем за матч
2.22
0.6
Среднее время на гол
40
150
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.93
0.86
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
46
105
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Smekal
|5
|0.17
|Матеёв Роберт
|5
|0.17
|Моронг Адам
|4
|0.14
|Подгорин Оливер
|3 (1)
|0.1
|Гаша Роман
|2
|0.07
|Martin Cernek
|2
|0.07
|Яо Янн Майкл
|1
|0.03
|Adam Krcik
|1
|0.03
|Градецки Матей
|1
|0.03
|Собчик Алекс
|1
|0.03
|Martin Nagy II
|1
|0.03
|Denis Baumgartner
|1
|0.03
|Davi Alves
|1
|0.03
|Власко Ян
|1 (1)
|0.03
|Martin Masik
|0
|0
|Mario Holly
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|7
|0.24
|Rahim Ibrahim
|6 (1)
|0.21
|Гонг Хилари
|5
|0.17
|Гайдош Артур
|5
|0.17
|Eynel Soares
|5
|0.17
|Samuel Kozlovsky
|3
|0.1
|Эмека Чинонсо
|2
|0.07
|Кмет Матуш
|1
|0.03
|Сковайса Лукаш
|1
|0.03
|Холли Доминик
|1
|0.03
|Bright Donkor
|1
|0.03
|Джуд Сандей
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Джерлек Армин
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Emma Uchegbu
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Krcik
|6
|0
|Daniel Smekal
|6
|0
|Martin Masik
|6
|0
|Ondrej Rudzan
|5
|0
|Власко Ян
|3
|1
|Подгорин Оливер
|4
|0
|Martin Nagy II
|4
|0
|Mario Holly
|4
|0
|Матеёв Роберт
|3
|0
|Собчик Алекс
|3
|0
|Юнас Мартин
|3
|0
|Моронг Адам
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Гази Адам
|2
|0
|Градецки Матей
|1
|0
|Гаша Роман
|1
|0
|Martin Cernek
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|9
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Илья Столица
|4
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Гайдош Артур
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Бондаренко Тарас
|3
|0
|Кмет Матуш
|3
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Возинья Жозимар
|2
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Samuel Kozlovsky
|2
|0
|Эмека Чинонсо
|2
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Тренчин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
4
6
Скалица
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Тренчин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
9
18
Скалица
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Тренчин
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
13
24
Голы по времени матча
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Пропущено
15
21
12 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
5
33%
3
14%
16-30
7
47%
5
24%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
Забито
15
24
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
4
27%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
7%
8
33%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
3
20%
3
13%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
19%
2
13%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
5
24%
4
25%
76-90
Забито
31
38
14 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
11 Не забивали 10
6
19%
3
8%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
4
13%
12
32%
31-45
6
19%
6
16%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
5
16%
5
13%
76-90
Пропущено
36
37
22 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
4
11%
3
8%
1-15
8
22%
4
11%
16-30
10
28%
9
24%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
4
11%
6
16%
61-75
5
14%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0
Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0
Тренчин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2
Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0
Результаты матчей
Скалица
Тренчин
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
7 раз 24%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
4
5 раз 17%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Скалица
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
113
411
68
213
410
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
87
410
78
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1910
821
1316
524
623
128
524
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|22
|4
|2
|65 - 20
|70
|2.
|29
|16
|3
|10
|41 - 28
|51
|3.
|29
|15
|6
|8
|48 - 39
|51
|4.
|28
|12
|10
|6
|37 - 27
|46
|5.
|29
|12
|10
|7
|36 - 36
|46
|6.
|29
|10
|4
|15
|47 - 51
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|13
|8
|8
|46 - 36
|47
|2.
|29
|11
|9
|9
|43 - 32
|42
|3.
|29
|10
|6
|13
|32 - 35
|36
|4.
|29
|6
|6
|17
|24 - 53
|24
|5.
|29
|5
|9
|15
|26 - 45
|24
|6.
|29
|1
|5
|23
|18 - 61
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|31 - 12
|33
|2.
|15
|10
|2
|3
|32 - 24
|32
|3.
|15
|9
|3
|3
|19 - 13
|30
|4.
|14
|8
|4
|2
|25 - 13
|28
|5.
|14
|8
|1
|5
|21 - 12
|25
|6.
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|25 - 15
|23
|2.
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|3.
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|4.
|15
|3
|5
|7
|14 - 23
|14
|5.
|15
|3
|4
|8
|10 - 24
|13
|6.
|14
|0
|3
|11
|9 - 27
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|34 - 8
|37
|2.
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|3.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|4.
|14
|4
|6
|4
|12 - 14
|18
|5.
|14
|3
|7
|4
|17 - 23
|16
|6.
|15
|4
|1
|10
|25 - 29
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|27 - 16
|29
|2.
|15
|4
|7
|4
|18 - 17
|19
|3.
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|4.
|14
|3
|2
|9
|14 - 29
|11
|5.
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|6.
|15
|1
|2
|12
|9 - 34
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|10 (5)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 9
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Железярне Подбрезова
|Бартош Марек Кристиан
|9
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 7