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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Скалица
0:4
Конец матча
Тренчин
0'
0:1
18' Гол
Samuel Kozlovsky
0:2
23' Гол
Гонг Хилари
29' Желтая карточка
Rahim Ibrahim
38' Желтая карточка
Martin Cernek
0:3
45' Гол
Сковайса Лукаш
48' Желтая карточка
Daniel Smekal
52' Желтая карточка
Моронг Адам
0:4
54' Гол
Эмека Чинонсо
90'+2
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
4
Градецки
Матей
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
19
Martin
Masik
9
Моронг
Адам
8
Davi
Alves
16
Матеёв
Роберт
11
Daniel
Smekal
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
25
Сковайса
Лукаш
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
22
Джерлек
Армин
20
Rahim
Ibrahim
18
Джуд
Сандей
9
Эмека
Чинонсо
Скалица
4-2-3-1
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Скалица
Тренчин

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:3
С
0:0
С
0:0
С
1:3
С
2:0
С
3:1
С
2:0
К
2:0
К
4:0
К
2:1
С
2:1
С
1:2
С
3:0
Р
4:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

20
3

Голов в среднем за матч

2.22
0.6

Среднее время на гол

40
150

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.93
0.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
105

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Smekal 5 0.17
Матеёв Роберт 5 0.17
Моронг Адам 4 0.14
Подгорин Оливер 3 (1) 0.1
Гаша Роман 2 0.07
Martin Cernek 2 0.07
Яо Янн Майкл 1 0.03
Adam Krcik 1 0.03
Градецки Матей 1 0.03
Собчик Алекс 1 0.03
Martin Nagy II 1 0.03
Denis Baumgartner 1 0.03
Davi Alves 1 0.03
Власко Ян 1 (1) 0.03
Martin Masik 0 0
Mario Holly 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 7 0.24
Rahim Ibrahim 6 (1) 0.21
Гонг Хилари 5 0.17
Гайдош Артур 5 0.17
Eynel Soares 5 0.17
Samuel Kozlovsky 3 0.1
Эмека Чинонсо 2 0.07
Кмет Матуш 1 0.03
Сковайса Лукаш 1 0.03
Холли Доминик 1 0.03
Bright Donkor 1 0.03
Джуд Сандей 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Джерлек Армин 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Emma Uchegbu 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Krcik 6 0
Daniel Smekal 6 0
Martin Masik 6 0
Ondrej Rudzan 5 0
Власко Ян 3 1
Подгорин Оливер 4 0
Martin Nagy II 4 0
Mario Holly 4 0
Матеёв Роберт 3 0
Собчик Алекс 3 0
Юнас Мартин 3 0
Моронг Адам 3 0
Michael Ranko 3 0
Jakub Kousal 3 0
Алвес Дани 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Гази Адам 2 0
Градецки Матей 1 0
Гаша Роман 1 0
Martin Cernek 1 0
Davi Alves 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 9 1
Бариш Дамьян 8 0
Илья Столица 4 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Гайдош Артур 4 0
Eynel Soares 4 0
Бондаренко Тарас 3 0
Кмет Матуш 3 0
Холли Доминик 3 0
Возинья Жозимар 2 0
Гонг Хилари 2 0
Акила Жессе 2 0
Samuel Kozlovsky 2 0
Эмека Чинонсо 2 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Bright Donkor 1 0

Результаты матчей

Скалица
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Тренчин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

4
6
Скалица
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Тренчин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

9
18
Скалица
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Тренчин
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

13
24

Голы по времени матча

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Пропущено

15
21
12 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
5
33%
3
14%
16-30
7
47%
5
24%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
0
0%
6
29%
76-90

Забито

15
24
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
4
27%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
7%
8
33%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
3
20%
3
13%
76-90

Пропущено

21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
19%
2
13%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
5
24%
4
25%
76-90

Забито

31
38
14 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
11 Не забивали 10
6
19%
3
8%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
4
13%
12
32%
31-45
6
19%
6
16%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
5
16%
5
13%
76-90

Пропущено

36
37
22 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
4
11%
3
8%
1-15
8
22%
4
11%
16-30
10
28%
9
24%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
4
11%
6
16%
61-75
5
14%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0
Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0
Тренчин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2
Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0

Результаты матчей

Скалица
Тренчин

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
7 раз 24%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
4
5 раз 17%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Скалица
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
3
4
11
1.5
6
8
2
13
2.5
4
10
1
14
3.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
7
4
10
1.5
7
8
3
11
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
19
10
8
21
1.5
13
16
5
24
2.5
6
23
1
28
3.5
5
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 28 22 4 2 65 - 20 70
2.
Спартак Трнава
 29 16 3 10 41 - 28 51
3.
Жилина
 29 15 6 8 48 - 39 51
4.
ДАК
 28 12 10 6 37 - 27 46
5.
Ружомберок
 29 12 10 7 36 - 36 46
6.
Железярне Подбрезова
 29 10 4 15 47 - 51 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 29 13 8 8 46 - 36 47
2.
Тренчин
 29 11 9 9 43 - 32 42
3.
Скалица
 29 10 6 13 32 - 35 36
4.
Кошице
 29 6 6 17 24 - 53 24
5.
Михаловце
 29 5 9 15 26 - 45 24
6.
Злате Моравце
 29 1 5 23 18 - 61 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 10 3 1 31 - 12 33
2.
Жилина
 15 10 2 3 32 - 24 32
3.
Ружомберок
 15 9 3 3 19 - 13 30
4.
ДАК
 14 8 4 2 25 - 13 28
5.
Спартак Трнава
 14 8 1 5 21 - 12 25
6.
Железярне Подбрезова
 14 6 3 5 22 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 14 7 2 5 25 - 15 23
2.
Скалица
 15 6 4 5 16 - 15 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 14 4 6 4 19 - 20 18
4.
Михаловце
 15 3 5 7 14 - 23 14
5.
Кошице
 15 3 4 8 10 - 24 13
6.
Злате Моравце
 14 0 3 11 9 - 27 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 12 1 1 34 - 8 37
2.
Спартак Трнава
 15 8 2 5 20 - 16 26
3.
Жилина
 14 5 4 5 16 - 15 19
4.
ДАК
 14 4 6 4 12 - 14 18
5.
Ружомберок
 14 3 7 4 17 - 23 16
6.
Железярне Подбрезова
 15 4 1 10 25 - 29 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 15 9 2 4 27 - 16 29
2.
Тренчин
 15 4 7 4 18 - 17 19
3.
Скалица
 14 4 2 8 16 - 20 14
4.
Кошице
 14 3 2 9 14 - 29 11
5.
Михаловце
 14 2 4 8 12 - 22 10
6.
Злате Моравце
 15 1 2 12 9 - 34 5

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Спартак Трнава Дюриш Михал 10 (5)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 9
Кошице Голиков Александр 2 6
Железярне Подбрезова Бартош Марек Кристиан 9
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 7
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