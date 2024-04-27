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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Ружомберок
3:2
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
1:0
26' Гол
Симон Габриэл
1:1
29' Гол
Rene Paraj
2:1
37' Гол
Хобот Марьян
2:2
59' Гол
Галчик Роланд
74' Желтая карточка
Rene Paraj
3:2
80' Гол
Герец Штефан
84' Желтая карточка
Бартош Марек Кристиан
90' Желтая карточка
Лавринчик Самуэль
90'+6
1
Dominik
Tapaj
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
8
Домонкос
Кристоф
6
Мудры
Тимотей
24
Жигмунд
Марек
28
Селески
Александер
30
Хриен
Мартин
18
Бодя
Мартин
20
Хобот
Марьян
28
Данко
Адам
39
Бартош
Марек
Кристиан
23
Бакаля
Микулаш
3
Filip
Mielke
20
Ковачик
Петер
13
Vincent
Chyla
6
Байо
Махмуду
27
Sanusi
Ridwan
7
Галчик
Роланд
15
Rene
Paraj
90
Mark
Assinor
Ружомберок
3-4-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Ружомберок
Железярне Подбрезова

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:2
С
2:1
С
5:0
SLE
0:3
С
0:2
С
2:2
ТМС
2:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

2.14
1.36

Среднее время на гол

42
66

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.27
0.71

Среднее время на гол

70
126

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.61
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 5 (2) 0.17
Хриен Мартин 4 0.14
Лавринчик Самуэль 4 0.14
Герец Штефан 4 0.14
Шефчик Самуэль 3 0.1
Домонкос Кристоф 3 0.1
Гладик Ян 2 0.07
Тучны Адам 2 0.07
Селески Александер 2 0.07
Малы Матуш 2 0.07
Хобот Марьян 1 0.03
Симон Габриэл 1 0.03
Мудры Тимотей 1 0.03
Бобчек Томаш 1 0.03
Лютеран Оливер 0 0
Котула Юрай 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanusi Ridwan 7 0.24
Ковачик Петер 6 (1) 0.21
Mark Assinor 6 0.21
Галчик Роланд 6 (1) 0.21
Благут Патрик 6 0.21
Бартош Марек Кристиан 4 0.14
Christophe Kabongo 4 0.14
Rene Paraj 3 0.1
Кузма Марек 2 0.07
Lekan Okunola 2 0.07
Jozef Spyrka 1 (1) 0.03
Бакаля Микулаш 1 0.03
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Simon Fasko 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 8 0
Хриен Мартин 6 0
Лавринчик Самуэль 6 0
Лютеран Оливер 4 0
Фрюхвальд Томаш 4 0
Герец Штефан 3 0
Гладик Ян 3 0
Мудры Тимотей 3 0
Мойжиш Александр 3 0
Малы Матуш 3 0
Симон Габриэл 1 1
Тучны Адам 1 1
Масло Ян 2 0
Ondrej Smetana 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Селески Александер 2 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Хобот Марьян 1 0
Бодя Мартин 1 0
Viktor Uradnik 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартош Марек Кристиан 9 0
Rene Paraj 8 0
Байо Махмуду 6 0
Matej Gresak 4 1
Мрва Марио 2 2
Sanusi Ridwan 4 0
Бакаля Микулаш 3 0
Mark Assinor 3 0
Благут Патрик 2 0
Ковачик Петер 2 0
Martin Talakov 2 0
Simon Fasko 2 0
Оравец Матей 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Vincent Chyla 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Железярне Подбрезова
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
13
Ружомберок
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Железярне Подбрезова
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

14
22
Ружомберок
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Железярне Подбрезова
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

17
35

Голы по времени матча

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
11%
1
4%
1-15
4
21%
3
12%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
5
26%
4
15%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
3
16%
10
38%
76-90

Пропущено

13
28
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
8%
3
11%
1-15
2
15%
8
29%
16-30
3
23%
7
25%
31-45
4
31%
2
7%
46-60
2
15%
3
11%
61-75
1
8%
5
18%
76-90

Забито

17
25
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
6%
4
16%
1-15
3
18%
4
16%
16-30
2
12%
5
20%
31-45
5
29%
29%
4
16%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
3
18%
5
20%
76-90

Пропущено

23
19
15 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
9
39%
5
26%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
2
9%
3
16%
76-90

Забито

36
51
14 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
8%
5
10%
1-15
7
19%
7
14%
16-30
4
11%
11
22%
31-45
10
28%
8
16%
46-60
6
17%
5
10%
61-75
6
17%
15
29%
29%
76-90

Пропущено

36
47
21 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 22
3
8%
4
9%
1-15
6
17%
10
21%
16-30
12
33%
12
26%
31-45
6
17%
6
13%
46-60
6
17%
7
15%
61-75
3
8%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1
Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0

Результаты матчей

Ружомберок
Железярне Подбрезова

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
9
1.5
6
8
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
9
1.5
8
7
1
13
2.5
2
13
1
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
22
7
11
18
1.5
14
15
2
27
2.5
4
25
1
28
3.5
4
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 28 22 4 2 65 - 20 70
2.
Спартак Трнава
 29 16 3 10 41 - 28 51
3.
Жилина
 29 15 6 8 48 - 39 51
4.
ДАК
 28 12 10 6 37 - 27 46
5.
Ружомберок
 29 12 10 7 36 - 36 46
6.
Железярне Подбрезова
 29 10 4 15 47 - 51 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 29 13 8 8 46 - 36 47
2.
Тренчин
 29 11 9 9 43 - 32 42
3.
Скалица
 29 10 6 13 32 - 35 36
4.
Кошице
 29 6 6 17 24 - 53 24
5.
Михаловце
 29 5 9 15 26 - 45 24
6.
Злате Моравце
 29 1 5 23 18 - 61 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 10 3 1 31 - 12 33
2.
Жилина
 15 10 2 3 32 - 24 32
3.
Ружомберок
 15 9 3 3 19 - 13 30
4.
ДАК
 14 8 4 2 25 - 13 28
5.
Спартак Трнава
 14 8 1 5 21 - 12 25
6.
Железярне Подбрезова
 14 6 3 5 22 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 14 7 2 5 25 - 15 23
2.
Скалица
 15 6 4 5 16 - 15 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 14 4 6 4 19 - 20 18
4.
Михаловце
 15 3 5 7 14 - 23 14
5.
Кошице
 15 3 4 8 10 - 24 13
6.
Злате Моравце
 14 0 3 11 9 - 27 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 12 1 1 34 - 8 37
2.
Спартак Трнава
 15 8 2 5 20 - 16 26
3.
Жилина
 14 5 4 5 16 - 15 19
4.
ДАК
 14 4 6 4 12 - 14 18
5.
Ружомберок
 14 3 7 4 17 - 23 16
6.
Железярне Подбрезова
 15 4 1 10 25 - 29 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 15 9 2 4 27 - 16 29
2.
Тренчин
 15 4 7 4 18 - 17 19
3.
Скалица
 14 4 2 8 16 - 20 14
4.
Кошице
 14 3 2 9 14 - 29 11
5.
Михаловце
 14 2 4 8 12 - 22 10
6.
Злате Моравце
 15 1 2 12 9 - 34 5

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Спартак Трнава Дюриш Михал 10 (5)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 9
Кошице Голиков Александр 2 6
Железярне Подбрезова Бартош Марек Кристиан 9
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Г О О О О Л - Хобот Марьян бьет в цель!
    • 29'
      Г О О О О Л - Rene Paraj бьет в цель!
    • 26'
      Домонкос Кристоф сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Симон Габриэл бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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