Тур: 7. Стадион: Ружомберок.
3:2
Конец матча
0'
1:0
26' ГолСимон Габриэл
1:1
29' ГолRene Paraj
2:1
37' ГолХобот Марьян
2:2
59' ГолГалчик Роланд
74' Желтая карточкаRene Paraj
3:2
80' ГолГерец Штефан
84' Желтая карточкаБартош Марек Кристиан
90' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
90'+6
Ход матча
26'
1:0
29'
1:1
37'
2:1
56'
59'
2:2
74'
80'
3:2
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
18
Бодя
Мартин
20
Хобот
Марьян
28
Данко
Адам
15
Rene
Paraj
90
Mark
Assinor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Rene ParajНападающий
-
90 Mark AssinorНападающий
- Запасные игроки
-
16 Patrik MacejВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Ivan Rehak
-
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Ружомберок
Железярне Подбрезова
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
2.14
1.36
Среднее время на гол
42
66
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.27
0.71
Среднее время на гол
70
126
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.61
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
55
81
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|5 (2)
|0.17
|Хриен Мартин
|4
|0.14
|Лавринчик Самуэль
|4
|0.14
|Герец Штефан
|4
|0.14
|Шефчик Самуэль
|3
|0.1
|Домонкос Кристоф
|3
|0.1
|Гладик Ян
|2
|0.07
|Тучны Адам
|2
|0.07
|Селески Александер
|2
|0.07
|Малы Матуш
|2
|0.07
|Хобот Марьян
|1
|0.03
|Симон Габриэл
|1
|0.03
|Мудры Тимотей
|1
|0.03
|Бобчек Томаш
|1
|0.03
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanusi Ridwan
|7
|0.24
|Ковачик Петер
|6 (1)
|0.21
|Mark Assinor
|6
|0.21
|Галчик Роланд
|6 (1)
|0.21
|Благут Патрик
|6
|0.21
|Бартош Марек Кристиан
|4
|0.14
|Christophe Kabongo
|4
|0.14
|Rene Paraj
|3
|0.1
|Кузма Марек
|2
|0.07
|Lekan Okunola
|2
|0.07
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.03
|Бакаля Микулаш
|1
|0.03
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|8
|0
|Хриен Мартин
|6
|0
|Лавринчик Самуэль
|6
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Фрюхвальд Томаш
|4
|0
|Герец Штефан
|3
|0
|Гладик Ян
|3
|0
|Мудры Тимотей
|3
|0
|Мойжиш Александр
|3
|0
|Малы Матуш
|3
|0
|Симон Габриэл
|1
|1
|Тучны Адам
|1
|1
|Масло Ян
|2
|0
|Ondrej Smetana
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Селески Александер
|2
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Хобот Марьян
|1
|0
|Бодя Мартин
|1
|0
|Viktor Uradnik
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартош Марек Кристиан
|9
|0
|Rene Paraj
|8
|0
|Байо Махмуду
|6
|0
|Matej Gresak
|4
|1
|Мрва Марио
|2
|2
|Sanusi Ridwan
|4
|0
|Бакаля Микулаш
|3
|0
|Mark Assinor
|3
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Martin Talakov
|2
|0
|Simon Fasko
|2
|0
|Оравец Матей
|0
|1
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Vincent Chyla
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Железярне Подбрезова
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
13
Ружомберок
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Железярне Подбрезова
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
14
22
Ружомберок
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Железярне Подбрезова
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
17
35
Голы по времени матча
Забито
19
26
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
11%
1
4%
1-15
4
21%
3
12%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
5
26%
4
15%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
3
16%
10
38%
76-90
Пропущено
13
28
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
8%
3
11%
1-15
2
15%
8
29%
16-30
3
23%
7
25%
31-45
4
31%
2
7%
46-60
2
15%
3
11%
61-75
1
8%
5
18%
76-90
Забито
17
25
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
6%
4
16%
1-15
3
18%
4
16%
16-30
2
12%
5
20%
31-45
5
29%
29%
4
16%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
3
18%
5
20%
76-90
Пропущено
23
19
15 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
9
39%
5
26%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
2
9%
3
16%
76-90
Забито
36
51
14 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
8%
5
10%
1-15
7
19%
7
14%
16-30
4
11%
11
22%
31-45
10
28%
8
16%
46-60
6
17%
5
10%
61-75
6
17%
15
29%
29%
76-90
Пропущено
36
47
21 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 22
3
8%
4
9%
1-15
6
17%
10
21%
16-30
12
33%
12
26%
31-45
6
17%
6
13%
46-60
6
17%
7
15%
61-75
3
8%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1
Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0
Результаты матчей
Ружомберок
Железярне Подбрезова
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
69
68
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
123
59
87
113
213
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
227
1118
1415
227
425
128
425
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|22
|4
|2
|65 - 20
|70
|2.
|29
|16
|3
|10
|41 - 28
|51
|3.
|29
|15
|6
|8
|48 - 39
|51
|4.
|28
|12
|10
|6
|37 - 27
|46
|5.
|29
|12
|10
|7
|36 - 36
|46
|6.
|29
|10
|4
|15
|47 - 51
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|13
|8
|8
|46 - 36
|47
|2.
|29
|11
|9
|9
|43 - 32
|42
|3.
|29
|10
|6
|13
|32 - 35
|36
|4.
|29
|6
|6
|17
|24 - 53
|24
|5.
|29
|5
|9
|15
|26 - 45
|24
|6.
|29
|1
|5
|23
|18 - 61
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|31 - 12
|33
|2.
|15
|10
|2
|3
|32 - 24
|32
|3.
|15
|9
|3
|3
|19 - 13
|30
|4.
|14
|8
|4
|2
|25 - 13
|28
|5.
|14
|8
|1
|5
|21 - 12
|25
|6.
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|25 - 15
|23
|2.
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|3.
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|4.
|15
|3
|5
|7
|14 - 23
|14
|5.
|15
|3
|4
|8
|10 - 24
|13
|6.
|14
|0
|3
|11
|9 - 27
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|34 - 8
|37
|2.
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|3.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|4.
|14
|4
|6
|4
|12 - 14
|18
|5.
|14
|3
|7
|4
|17 - 23
|16
|6.
|15
|4
|1
|10
|25 - 29
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|27 - 16
|29
|2.
|15
|4
|7
|4
|18 - 17
|19
|3.
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|4.
|14
|3
|2
|9
|14 - 29
|11
|5.
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|6.
|15
|1
|2
|12
|9 - 34
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|10 (5)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 9
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Железярне Подбрезова
|Бартош Марек Кристиан
|9
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 7