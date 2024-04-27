Тур: 32. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0'
1:0
12' ГолАлагбе Олуватобилоба
32' Желтая карточкаАлагбе Олуватобилоба
1:1
54' Гол в свои воротаDino Grozdanic
90'+3
Ход матча
12'
54'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
88
Бакич
Марко
21
Тораль
Хон
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бауман НоамВратарь
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нейра ХуанПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
История личных встреч
Астерас
ОФИ
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
27 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2
0.93
Среднее время на гол
45
96
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.13
0.67
Среднее время на гол
79
135
Всего голов
41
22
Голов в среднем за матч
1.52
0.81
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
59
110
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|13 (1)
|0.41
|Рехис Франсеск
|6 (1)
|0.19
|Калцас Никос
|5
|0.16
|Бартоло Хулиан
|3 (1)
|0.09
|Жуканович Эрвин
|3
|0.09
|Vasilios Mantzis
|2
|0.06
|Яблонский Евгений
|2
|0.06
|Алагбе Олуватобилоба
|1
|0.03
|Альварес Федерико
|1
|0.03
|Мунафо Хуан
|1
|0.03
|Атьенса Пичу
|1
|0.03
|Dino Grozdanic
|1
|0.03
|Зуглис Николаос
|0
|0
|Костаньо Хосе
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Паскуаль Андрес
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакич Марко
|4 (1)
|0.13
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.13
|Лейя-Исека Аарон
|4 (1)
|0.13
|Риера Адриан
|3
|0.09
|Нуха Дико
|3
|0.09
|Тораль Хон
|2
|0.06
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.06
|Баку Макана
|2
|0.06
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.06
|Лабропулос Василис
|2
|0.06
|Абанда Леруа
|1
|0.03
|Маринакис Никос
|1
|0.03
|Luis Gallegos
|1
|0.03
|Ларссон Эрик
|1
|0.03
|Хименес Хесус
|1
|0.03
|Giannis Apostolakis
|1
|0.03
|Harold Mosquera
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алагбе Олуватобилоба
|7
|1
|Костаньо Хосе
|6
|1
|Калцас Никос
|7
|0
|Рехис Франсеск
|6
|0
|Juan Bautista Miritello
|6
|0
|Жуканович Эрвин
|5
|0
|Альварес Федерико
|5
|0
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Госс Шон
|4
|0
|Яблонский Евгений
|2
|1
|Гарсия Рубен II
|2
|1
|Кармона Давид
|2
|1
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Vasilios Mantzis
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Сурлис Василиос
|3
|0
|Зуглис Николаос
|3
|0
|Атьенса Пичу
|2
|0
|Лиратцис Элефтериос
|2
|0
|Христопулос Яннис
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Dino Grozdanic
|2
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Milan Rastavac
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакич Марко
|9
|0
|Вурос Праксителис
|9
|0
|Маринакис Никос
|8
|0
|Luis Gallegos
|7
|0
|Мельядо Мигель
|7
|0
|Абанда Леруа
|7
|0
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Тораль Хон
|4
|0
|Глазер Дан
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|Феллипе Луис
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0
|Бауман Ноам
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Лукао Лукас
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Giannis Apostolakis
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
ОФИ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
12
12
Астерас
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
ОФИ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
9
24
Астерас
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
ОФИ
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
31% (10)
53% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
22
6
Упущенные победы
21
36
Голы по времени матча
Забито
24
12
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
4
17%
1
8%
1-15
3
13%
4
33%
16-30
6
25%
1
8%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
4
33%
61-75
4
17%
2
17%
76-90
Пропущено
29
32
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
17%
6
19%
1-15
1
3%
5
16%
16-30
6
21%
6
19%
31-45
1
3%
3
9%
46-60
8
28%
5
16%
61-75
8
28%
7
22%
76-90
Забито
19
25
14 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
5
26%
3
12%
1-15
3
16%
6
24%
16-30
6
32%
5
20%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
3
16%
7
28%
76-90
Пропущено
22
14
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
5
23%
2
14%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
7
32%
3
21%
76-90
Забито
43
37
27 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 14
9 Не забивали 12
9
21%
4
11%
1-15
6
14%
10
27%
16-30
12
28%
6
16%
31-45
4
9%
3
8%
46-60
5
12%
5
14%
61-75
7
16%
9
24%
76-90
Пропущено
51
46
18 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
5
10%
9
20%
1-15
4
8%
5
11%
16-30
9
18%
10
22%
31-45
6
12%
5
11%
46-60
12
24%
7
15%
61-75
15
29%
29%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Астерас - Панетоликос 0:2 ПАС Янина - Астерас 0:1 Астерас - Кифисиас 1:2 Пансерраикос - Астерас 2:0
Астерас - Волос 0:2 Пансерраикос - Астерас 2:1 Астерас - Кифисиас 3:3 Олимпиакос - Астерас 2:1 Астерас - Панетоликос 2:2 Ламия - Астерас 2:1 АЕК - Астерас 4:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0 Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2
ОФИ
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ОФИ - Волос 2:1 Пансерраикос - ОФИ 2:2 ОФИ - ПАС Янина 4:0 ОФИ - Атромитос 0:0
Кифисиас - ОФИ 0:0 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Волос - ОФИ 3:1 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2
Результаты матчей
Астерас
ОФИ
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
4:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Астерас
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
133
611
610
413
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
88
510
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
2111
1121
923
527
329
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|5.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|6.
|7
|0
|1
|6
|5 - 24
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|3.
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|7.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|8.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|8.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|6.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|17 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17
|Ожегович Огнен
|16 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|АЕК
|Понсе Эсекель
|14
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 12
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|Ламия
|Давид Симон
|1 10