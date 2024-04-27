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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Астерас
1:1
Конец матча
ОФИ
0'
1:0
12' Гол
Алагбе Олуватобилоба
32' Желтая карточка
Алагбе Олуватобилоба
1:1
54' Гол в свои ворота
Dino Grozdanic
90'+3

Ход матча

12'
Алагбе Олуватобилоба
(Рехис Франсеск)
1:0
32'
Алагбе Олуватобилоба
 
54'
1:1
Dino Grozdanic
71'
Мунафо Хуан
Яблонский Евгений
 
71'
Бартоло Хулиан
Зуглис Николаос
 
74'
 
Giannis Apostolakis
Тораль Хон
74'
 
Глазер Дан
Баку Макана
80'
Госс Шон
Паласиос Хулиан
 
80'
Konstantinos Angelakis
Juan Bautista Miritello
 
83'
 
Феллипе Луис
Лейя-Исека Аарон
83'
 
Harold Mosquera
Риера Адриан
88'
 
Giannis Theodosoulakis
Бакич Марко

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
99
Цифцис
Антонис
22
Лиратцис
Элефтериос
19
Костаньо
Хосе
30
Dino
Grozdanic
3
Хухумис
Диамантис
5
Яблонский
Евгений
69
Алагбе
Олуватобилоба
11
Рехис
Франсеск
10
Паласиос
Хулиан
77
Зуглис
Николаос
9
Juan
Bautista
Miritello
31
Христогеоргос
Никос
14
Вурос
Праксителис
24
Лабропулос
Василис
3
Лукао
Лукас
22
Тораринссон
Гудмундур
88
Бакич
Марко
29
Мельядо
Мигель
7
Баку
Макана
21
Тораль
Хон
23
Риера
Адриан
9
Лейя-Исека
Аарон
Астерас
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
ОФИ

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

27 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
ТМК
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
6:1
С
2:3
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2
0.93

Среднее время на гол

45
96

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.13
0.67

Среднее время на гол

79
135

Всего голов

41
22

Голов в среднем за матч

1.52
0.81

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

59
110

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 13 (1) 0.41
Рехис Франсеск 6 (1) 0.19
Калцас Никос 5 0.16
Бартоло Хулиан 3 (1) 0.09
Жуканович Эрвин 3 0.09
Vasilios Mantzis 2 0.06
Яблонский Евгений 2 0.06
Алагбе Олуватобилоба 1 0.03
Альварес Федерико 1 0.03
Мунафо Хуан 1 0.03
Атьенса Пичу 1 0.03
Dino Grozdanic 1 0.03
Зуглис Николаос 0 0
Костаньо Хосе 0 0
Госс Шон 0 0
Паскуаль Андрес 0 0
Христопулос Яннис 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакич Марко 4 (1) 0.13
Феллипе Луис 4 (1) 0.13
Лейя-Исека Аарон 4 (1) 0.13
Риера Адриан 3 0.09
Нуха Дико 3 0.09
Тораль Хон 2 0.06
Тораринссон Гудмундур 2 0.06
Баку Макана 2 0.06
Нейра Хуан 2 (1) 0.06
Лабропулос Василис 2 0.06
Абанда Леруа 1 0.03
Маринакис Никос 1 0.03
Luis Gallegos 1 0.03
Ларссон Эрик 1 0.03
Хименес Хесус 1 0.03
Giannis Apostolakis 1 0.03
Harold Mosquera 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алагбе Олуватобилоба 7 1
Костаньо Хосе 6 1
Калцас Никос 7 0
Рехис Франсеск 6 0
Juan Bautista Miritello 6 0
Жуканович Эрвин 5 0
Альварес Федерико 5 0
Мунафо Хуан 4 0
Госс Шон 4 0
Яблонский Евгений 2 1
Гарсия Рубен II 2 1
Кармона Давид 2 1
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Vasilios Mantzis 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Сурлис Василиос 3 0
Зуглис Николаос 3 0
Атьенса Пичу 2 0
Лиратцис Элефтериос 2 0
Христопулос Яннис 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Dino Grozdanic 2 0
Диарра Юба 1 0
Milan Rastavac 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакич Марко 9 0
Вурос Праксителис 9 0
Маринакис Никос 8 0
Luis Gallegos 7 0
Мельядо Мигель 7 0
Абанда Леруа 7 0
Нейра Хуан 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Тораль Хон 4 0
Глазер Дан 4 0
Каро Андреас 4 0
Тораринссон Гудмундур 3 0
Феллипе Луис 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Лейя-Исека Аарон 2 0
Бауман Ноам 2 0
Риера Адриан 2 0
Сотириу Димитриос 1 0
Брессан Матеус 1 0
Лукао Лукас 1 0
Harold Mosquera 1 0
Баку Макана 1 0
Giannis Apostolakis 1 0

Результаты матчей

Астерас
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
ОФИ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

12
12
Астерас
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
ОФИ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

9
24
Астерас
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
ОФИ
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
31% (10)
53% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

22
6

Упущенные победы

21
36

Голы по времени матча

Забито

24
12
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
4
17%
1
8%
1-15
3
13%
4
33%
16-30
6
25%
1
8%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
4
33%
61-75
4
17%
2
17%
76-90

Пропущено

29
32
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
17%
6
19%
1-15
1
3%
5
16%
16-30
6
21%
6
19%
31-45
1
3%
3
9%
46-60
8
28%
5
16%
61-75
8
28%
7
22%
76-90

Забито

19
25
14 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
5
26%
3
12%
1-15
3
16%
6
24%
16-30
6
32%
5
20%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
3
16%
7
28%
76-90

Пропущено

22
14
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
5
23%
2
14%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
7
32%
3
21%
76-90

Забито

43
37
27 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 14
9 Не забивали 12
9
21%
4
11%
1-15
6
14%
10
27%
16-30
12
28%
6
16%
31-45
4
9%
3
8%
46-60
5
12%
5
14%
61-75
7
16%
9
24%
76-90

Пропущено

51
46
18 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
5
10%
9
20%
1-15
4
8%
5
11%
16-30
9
18%
10
22%
31-45
6
12%
5
11%
46-60
12
24%
7
15%
61-75
15
29%
29%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Астерас - Панетоликос 0:2 ПАС Янина - Астерас 0:1 Астерас - Кифисиас 1:2 Пансерраикос - Астерас 2:0
Астерас - Волос 0:2 Пансерраикос - Астерас 2:1 Астерас - Кифисиас 3:3 Олимпиакос - Астерас 2:1 Астерас - Панетоликос 2:2 Ламия - Астерас 2:1 АЕК - Астерас 4:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0 Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2
ОФИ
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ОФИ - Волос 2:1 Пансерраикос - ОФИ 2:2 ОФИ - ПАС Янина 4:0 ОФИ - Атромитос 0:0
Кифисиас - ОФИ 0:0 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Волос - ОФИ 3:1 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2

Результаты матчей

Астерас
ОФИ

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
4:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Астерас
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
3
6
11
1.5
6
10
4
13
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
8
5
10
1.5
3
13
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
21
11
11
21
1.5
9
23
5
27
2.5
3
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 7 5 1 1 15 - 5 16
2.
Панатинаикос
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Олимпиакос
 6 3 1 2 12 - 7 10
4.
ПАОК
 6 2 2 2 10 - 9 8
5.
Арис Салоники
 7 2 1 4 6 - 11 7
6.
Ламия
 7 0 1 6 5 - 24 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 6 4 1 1 11 - 5 13
2.
Панетоликос
 6 4 1 1 8 - 2 13
3.
ОФИ
 6 2 4 0 9 - 4 10
4.
Пансерраикос
 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Кифисиас
 6 2 1 3 7 - 10 7
6.
Атромитос
 6 1 3 2 7 - 8 6
7.
Астерас
 6 1 1 4 3 - 9 4
8.
ПАС Янина
 6 1 1 4 7 - 13 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Олимпиакос
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
5.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ламия
 4 0 1 3 2 - 15 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Волос
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Панетоликос
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атромитос
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Кифисиас
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Астерас
 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
АЕК
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ПАОК
 4 1 2 1 7 - 7 5
4.
Олимпиакос
 3 1 1 1 6 - 3 4
5.
Арис Салоники
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 3 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Волос
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Кифисиас
 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Астерас
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
ОФИ
 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
ПАС Янина
 4 1 0 3 6 - 11 3
7.
Атромитос
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Пансерраикос
 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 17 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17
Ожегович Огнен 16 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
АЕК Понсе Эсекель 14
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Алагбе Олуватобилоба получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Рехис Франсеск сделал результативную передачу.
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