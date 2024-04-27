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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Панетоликос
0:0
Перерыв
Атромитос
0'
11' Желтая карточка
Куэн Андреас
29' Желтая карточка
Facundo Perez
31' Желтая карточка
Кунде Пьер
34' Желтая карточка
Льявас Георгиос

Ход матча

11'
 
Куэн Андреас
29'
Facundo Perez
 
31'
 
Кунде Пьер
34'
Льявас Георгиос
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Атромитос
1.75
4.90
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7.70
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Все Коэффициенты
13
Lucas
Abraham
Chavez
6
Ойконому
Мариос
47
Малис
Александрос
4
Табидзе
Джемал
35
Харис
Мавриас
10
Хуанпи
Аньор
34
Facundo
Perez
54
Льявас
Георгиос
24
Pedro
Silva
Torrejon
15
Sebastian
Lomonaco
22
Серхио
Диас
1
Маркеджани
Габриэле
33
Цавелас
Георгиос
5
Lucas
Acevedo
28
Де
Бок
Лоренс
19
Кивракидис
Кириакос
30
Куэн
Андреас
6
Гонсалес
Эдер
26
Кунде
Пьер
3
Nicolaos
Athanasiou
18
Валенсия
Диего
9
Вергос
Николаос
Панетоликос
3-5-2
Атромитос
3-5-2

История личных встреч

Панетоликос
Атромитос

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:0
С
3:2
ТМК
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
2:3
С
2:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
К
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:3
КГ
2:0
КГ
0:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.12
0.88

Среднее время на гол

80
102

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.38
1.35

Среднее время на гол

65
66

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.24
1.12

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жоау Педру 5 (2) 0.16
Pedro Silva Torrejon 4 0.13
Серхио Диас 3 0.09
Дуарте Фредерику 3 0.09
Льявас Георгиос 2 0.06
Харис Мавриас 2 0.06
Шенгелия Леван 2 0.06
Хацитеодоридис Илиас 2 0.06
Sebastian Lomonaco 2 0.06
Дуарте Бруно 2 0.06
Хуанпи Аньор 1 0.03
Карелис Никос 1 0.03
Ойконому Мариос 1 0.03
Младен Себастьян 1 0.03
Малис Александрос 1 0.03
Franco Baldassarra 1 0.03
Facundo Perez 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 9 (3) 0.28
Вергос Николаос 5 (1) 0.16
Робай Гаэтан 4 0.13
Юбитана Дензель 3 0.09
Гонсалес Эдер 3 0.09
Валенсия Диего 2 (1) 0.06
Lucas Acevedo 2 0.06
Камара Агибу 2 0.06
Куэн Андреас 1 0.03
Nicolaos Athanasiou 1 0.03
Цавелас Георгиос 1 0.03
Фридйонссон Самуэль 1 0.03
Georgios Tzovaras 1 0.03
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кивракидис Кириакос 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младен Себастьян 11 1
Facundo Perez 9 1
Хуанпи Аньор 8 0
Дуарте Бруно 8 0
Ойконому Мариос 4 1
Харис Мавриас 3 1
Карелис Никос 4 0
Pedro Silva Torrejon 4 0
Льявас Георгиос 4 0
Дуарте Фредерику 4 0
Серхио Диас 3 0
Шенгелия Леван 3 0
Хацитеодоридис Илиас 3 0
Малис Александрос 3 0
Соуза Жоау Педру 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Sebastian Lomonaco 2 0
Nikola Stajic 2 0
Стергиакис Антонис 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Агибу 10 0
Де Бок Лоренс 7 1
Цавелас Георгиос 8 0
Валенсия Диего 8 0
Кешрида Ваджди 7 0
Юбитана Дензель 5 1
Dimitrios Tsakmakis 6 0
Lucas Acevedo 4 1
Кунде Пьер 4 1
Гонсалес Эдер 5 0
Nicolaos Athanasiou 5 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Куэн Андреас 2 0
Ангельски Кароль 2 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Вракас Георгиос 2 0
Тримматис Антонис 2 0
Кивракидис Кириакос 0 1
Имереков Максим 1 0
Вергос Николаос 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Georgios Tzovaras 1 0
Konstantinos Pomonis 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Атромитос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
9
Панетоликос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Атромитос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

10
21
Панетоликос
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (15)
26% (8)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Атромитос
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

18
30

Голы по времени матча

Забито

20
14
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
2
10%
2
14%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
5
25%
2
14%
61-75
4
20%
4
29%
76-90

Пропущено

21
29
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
6
29%
2
7%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
1
5%
11
38%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
8
38%
6
21%
76-90

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
13%
2
9%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
3
19%
5
23%
61-75
5
31%
7
32%
76-90

Пропущено

24
22
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
8%
2
9%
1-15
6
25%
3
14%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
4
17%
8
36%
76-90

Забито

36
36
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 10
10 Не забивали 12
4
11%
4
11%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
8
22%
3
8%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
8
22%
7
19%
61-75
9
25%
11
31%
76-90

Пропущено

45
51
23 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
8
18%
4
8%
1-15
9
20%
6
12%
16-30
6
13%
15
29%
29%
31-45
4
9%
7
14%
46-60
6
13%
5
10%
61-75
12
27%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Астерас - Панетоликос 0:2 Кифисиас - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Волос 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:1
Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Кифисиас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1
Атромитос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атромитос - Кифисиас 1:2 Волос - Атромитос 2:2 Атромитос - Пансерраикос 1:1 ОФИ - Атромитос 0:0
Атромитос - Ламия 2:2 Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Ламия 3:1 Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0

Результаты матчей

Панетоликос
Атромитос

Точный счет

1:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
3:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
5 раз 31%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
3
7 раз 23%
2
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
5
5
10
1.5
5
11
3
12
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
6
4
12
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
20
11
9
22
1.5
9
22
3
28
2.5
7
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 7 5 1 1 15 - 5 16
2.
Панатинаикос
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Олимпиакос
 6 3 1 2 12 - 7 10
4.
ПАОК
 6 2 2 2 10 - 9 8
5.
Арис Салоники
 7 2 1 4 6 - 11 7
6.
Ламия
 7 0 1 6 5 - 24 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 0:0 6 3 2 1 10 - 5 11
2.
Панетоликос
 0:0 6 3 2 1 7 - 2 11
3.
ОФИ
 0:1 6 2 3 1 8 - 4 9
4.
Пансерраикос
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
5.
Кифисиас
 1:1 6 2 2 2 6 - 8 8
6.
Атромитос
 0:0 6 1 4 1 7 - 7 7
7.
Астерас
 1:0 6 2 0 4 3 - 8 6
8.
ПАС Янина
 1:1 6 0 2 4 5 - 12 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Олимпиакос
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
5.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ламия
 4 0 1 3 2 - 15 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 0:1 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Пансерраикос
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Волос
 0:0 3 1 2 0 6 - 3 5
4.
Панетоликос
 0:0 3 1 1 1 3 - 1 4
5.
Атромитос
 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Астерас
 1:0 4 1 0 3 2 - 6 3
7.
Кифисиас
 1:1 3 0 2 1 1 - 2 2
8.
ПАС Янина
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
АЕК
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ПАОК
 4 1 2 1 7 - 7 5
4.
Олимпиакос
 3 1 1 1 6 - 3 4
5.
Арис Салоники
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 3 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Волос
 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Кифисиас
 1:1 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Астерас
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Атромитос
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
6.
ОФИ
 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Пансерраикос
 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
8.
ПАС Янина
 1:1 4 0 1 3 4 - 10 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 17 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
Ожегович Огнен 15 (1)
АЕК Понсе Эсекель 14
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Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Льявас Георгиос получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Кунде Пьер получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Факундо Перес получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Куэн Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Атромитос
1.75
4.90
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7.70
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