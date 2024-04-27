Тур: 32. Стадион: Панетоликос.
1:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаКуэн Андреас
29' Желтая карточкаFacundo Perez
31' Желтая карточкаКунде Пьер
33' Желтая карточкаЛьявас Георгиос
47' Желтая карточкаТабидзе Джемал
1:0
53' ГолТабидзе Джемал
60' Желтая карточкаLucas Acevedo
72' Желтая карточкаКивракидис Кириакос
87' Вторая желтая карточкаКунде Пьер
90' Желтая карточкаХацитеодоридис Илиас
90' Вторая желтая карточкаТабидзе Джемал
90'+9
Ход матча
11'
29'
31'
33'
47'
53'
60'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 1
-
51 Владение мячом, % 49
10
Хуанпи
Аньор
22
Серхио
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дуарте БруноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
Панетоликос
Атромитос
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
33 матча
21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.12
0.88
Среднее время на гол
80
102
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.38
1.35
Среднее время на гол
65
66
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.24
1.12
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жоау Педру
|5 (2)
|0.16
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.13
|Серхио Диас
|3
|0.09
|Дуарте Фредерику
|3
|0.09
|Льявас Георгиос
|2
|0.06
|Харис Мавриас
|2
|0.06
|Шенгелия Леван
|2
|0.06
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0.06
|Sebastian Lomonaco
|2
|0.06
|Дуарте Бруно
|2
|0.06
|Хуанпи Аньор
|1
|0.03
|Карелис Никос
|1
|0.03
|Малис Александрос
|1
|0.03
|Ойконому Мариос
|1
|0.03
|Младен Себастьян
|1
|0.03
|Табидзе Джемал
|1
|0.03
|Franco Baldassarra
|1
|0.03
|Facundo Perez
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|9 (3)
|0.28
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.16
|Робай Гаэтан
|4
|0.13
|Юбитана Дензель
|3
|0.09
|Гонсалес Эдер
|3
|0.09
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.06
|Lucas Acevedo
|2
|0.06
|Камара Агибу
|2
|0.06
|Куэн Андреас
|1
|0.03
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0.03
|Цавелас Георгиос
|1
|0.03
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.03
|Georgios Tzovaras
|1
|0.03
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кивракидис Кириакос
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младен Себастьян
|11
|1
|Facundo Perez
|9
|1
|Хуанпи Аньор
|8
|0
|Дуарте Бруно
|8
|0
|Ойконому Мариос
|4
|1
|Харис Мавриас
|3
|1
|Карелис Никос
|4
|0
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|4
|0
|Льявас Георгиос
|4
|0
|Дуарте Фредерику
|4
|0
|Серхио Диас
|3
|0
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Соуза Жоау Педру
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Табидзе Джемал
|1
|1
|Sebastian Lomonaco
|2
|0
|Nikola Stajic
|2
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Агибу
|10
|0
|Де Бок Лоренс
|7
|1
|Цавелас Георгиос
|8
|0
|Валенсия Диего
|8
|0
|Кунде Пьер
|4
|2
|Кешрида Ваджди
|7
|0
|Lucas Acevedo
|5
|1
|Юбитана Дензель
|5
|1
|Dimitrios Tsakmakis
|6
|0
|Гонсалес Эдер
|5
|0
|Nicolaos Athanasiou
|5
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кивракидис Кириакос
|1
|1
|Куэн Андреас
|2
|0
|Ангельски Кароль
|2
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Вракас Георгиос
|2
|0
|Тримматис Антонис
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Georgios Tzovaras
|1
|0
|Konstantinos Pomonis
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Атромитос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
9
Панетоликос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Атромитос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
10
21
Панетоликос
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Атромитос
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
18
30
Голы по времени матча
Забито
21
14
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 24
2
10%
2
14%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
4
19%
4
29%
76-90
Пропущено
21
30
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
6
29%
2
7%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
1
5%
11
37%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
8
38%
6
20%
76-90
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
13%
2
9%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
3
19%
5
23%
61-75
5
31%
7
32%
76-90
Пропущено
24
22
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
8%
2
9%
1-15
6
25%
3
14%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
4
17%
8
36%
76-90
Забито
37
36
17 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 10
10 Не забивали 13
4
11%
4
11%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
8
22%
3
8%
31-45
3
8%
7
19%
46-60
8
22%
7
19%
61-75
9
24%
11
31%
76-90
Пропущено
45
52
23 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 26
8
18%
4
8%
1-15
9
20%
6
12%
16-30
6
13%
15
29%
31-45
4
9%
8
15%
46-60
6
13%
5
10%
61-75
12
27%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Астерас - Панетоликос 0:2 Кифисиас - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Волос 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:1
Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Кифисиас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1
Атромитос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атромитос - Кифисиас 1:2 Волос - Атромитос 2:2 Атромитос - Пансерраикос 1:1 ОФИ - Атромитос 0:0
Атромитос - Ламия 2:2 Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Ламия 3:1 Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0
Результаты матчей
Панетоликос
Атромитос
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
3:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:0
4 раза 13%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
3
7 раз 22%
2
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
511
511
313
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
412
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
2012
923
923
329
725
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|5.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|6.
|7
|0
|1
|6
|5 - 24
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|3.
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|7.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|8.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|8.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|6.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|17 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17
|Ожегович Огнен
|16 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|АЕК
|Понсе Эсекель
|14
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 12
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|Ламия
|Давид Симон
|1 10