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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Бенфика
0:1
Второй тайм: 56'
Брага
0'
0:1
28' Гол
Орта Рикарду

Ход матча

28'
0:1
Орта Рикарду
(Джало Альваро)
52'
Альваро Фернандес
Бах Александр
 
Прогнозы 116
Бенфика 96.6% (112)
X 2.6% (3)
Брага 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Брага
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
7
Нерес
Давид
9
Кабрал
Артур
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
16
Саласар
Родриго
14
Джало
Альваро
10
Н'Дур
Шер
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
Бенфика
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Брага

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
21.9%
9.3%
22 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

46 матчей

63%
8.7%
28.3%
29 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

45.7%
30.4%
23.9%
21 победа 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.8%
32.6%
19.6%
22 победы 15 ничьих 9 побед

История матчей

К
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
6:1
К
2:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:3
ТМС
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
6:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
С
3:0
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

55
30

Голов в среднем за матч

2.2
1.43

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.1
0.92

Среднее время на гол

82
97

Всего голов

78
53

Голов в среднем за матч

1.7
1.15

Тотал матчей

2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
25
Больше 54%
Меньше 46%
21
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

53
78

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.39
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.26
Кабрал Артур 6 0.19
Кекчю Оркун 5 0.16
Муса Петар 5 0.16
Леонардо Маркос 5 0.16
Нерес Давид 4 0.13
Тенгстедт Каспер 3 0.1
Невеш Жоау 3 0.1
Мариу Жоау 3 (1) 0.1
Эурснес Фредрик 2 0.06
Бах Александр 2 0.06
Говейя Тьягу 2 0.06
Отаменди Николас 2 0.06
Силва Антониу 2 0.06
Альваро Фернандес 1 0.03
Араужу Томаш 1 0.03
Рольхейсер Бенхамин 1 0.03
Родригес Фелипе II 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 21 (3) 0.68
Орта Рикарду 8 0.26
Джало Альваро 7 0.23
Саласар Родриго 5 0.16
Брума Арминду 5 0.16
Руис Абель 4 0.13
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.1
Фернандеш Рожер 2 0.06
Орта Андре 2 0.06
Борха Кристиан 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Моутинью Жоау 1 0.03
Лопеш Рони 1 0.03
Карвалью Витор 1 0.03
Н'Дур Шер 1 0.03
Сатчи Сердар 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Флорентину 7 0
Силва Антониу 6 0
Кекчю Оркун 5 0
Мариу Жоау 4 0
Эурснес Фредрик 2 1
Ди Мария Анхель 3 0
Силва Рафа 3 0
Бах Александр 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Кабрал Артур 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Нерес Давид 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Журасек Давид 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 7 1
Фонте Жозе 7 0
Карвалью Витор 7 0
Руис Абель 6 0
Сатчи Сердар 5 0
Джало Альваро 5 0
Жорж Артур 3 1
Ньякате Сику 3 1
Паулу Оливейра 4 0
Саласар Родриго 4 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Борха Кристиан 2 0
Брума Арминду 2 0
Банза Симон 2 0
Гомес Виктор 1 0
Пицци Луиш 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
Брага
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

2
4
Бенфика
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Брага
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

25
27
Бенфика
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
23% (7)
23% (7)
Брага
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

15
17

Упущенные победы

27
31

Голы по времени матча

Забито

39
34
16 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 9
15 Не забивали 18
2
5%
3
9%
1-15
5
13%
3
9%
16-30
9
23%
3
9%
31-45
6
15%
6
18%
46-60
6
15%
8
24%
61-75
11
28%
11
32%
76-90

Пропущено

7
25
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
2
29%
2
8%
1-15
1
14%
3
12%
16-30
1
14%
5
20%
31-45
2
29%
4
16%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
1
14%
4
16%
76-90

Забито

28
29
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
3
11%
2
7%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
7
25%
3
10%
31-45
4
14%
10
34%
46-60
4
14%
1
3%
61-75
6
21%
11
38%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
1
6%
3
19%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Забито

67
63
30 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 47
21 Забивали первыми 18
2 Не забивали 4
5
7%
5
8%
1-15
9
13%
5
8%
16-30
16
24%
6
10%
31-45
10
15%
16
25%
46-60
10
15%
9
14%
61-75
17
25%
22
35%
76-90

Пропущено

25
41
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 24
3
12%
5
12%
1-15
4
16%
6
15%
16-30
3
12%
6
15%
31-45
5
20%
6
15%
46-60
4
16%
10
24%
61-75
6
24%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0
Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5
Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1

Результаты матчей

Бенфика
Брага

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
6
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 27%
3
8 раз 27%
2
7 раз 23%
4
4 раза 13%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
8 раз 27%
3
6 раз 20%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
8
7
8
7
2.5
4
11
4
11
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
9
6
5
10
2.5
8
7
1
14
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
25
5
20
10
1.5
17
13
13
17
2.5
12
18
5
25
3.5
6
24
1
29
4.5
2
28
1
29
5.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 30 26 2 2 87 - 27 80
2.
Бенфика
 0:1 Заявка 31 23 4 4 68 - 25 73
3.
Брага
 1:0 Заявка 31 20 5 6 64 - 41 65
4.
Порту
 Заявка 30 19 5 6 55 - 24 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 30 17 6 7 45 - 32 57
6.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 Заявка 30 8 12 10 33 - 38 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Жил Висенте
 Заявка 31 8 8 15 39 - 50 32
11.
Риу Аве
 Заявка 31 5 17 9 33 - 39 32
12.
Фаренсе
 Заявка 30 8 7 15 39 - 44 31
13.
Эшторил
 Заявка 30 8 6 16 45 - 52 30
14.
Боавишта
 Заявка 30 7 9 14 35 - 56 30
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 30 7 7 16 34 - 64 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 31 4 10 17 30 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 0:1 Заявка 16 13 2 1 40 - 7 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 1:0 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Брага
 1:0 Заявка 16 11 2 3 35 - 25 35
3.
Бенфика
 0:1 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 24 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Тактическая замена. Бах Александр уходит с поля и его заменяет Альваро Фернандес
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Джало Альваро сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Орта Рикарду забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится ничьей.
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Прогнозы 116
Бенфика 96.6% (112)
X 2.6% (3)
Брага 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Брага
4.40
4.47
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 0:1 Брага

Исход игры
Бенфика
96.6% (112)
Ничья
2.6% (3)
Брага
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
73.45% (83)
Меньше
26.55% (30)
Обе команды забьют
Да
73.45% (83)
Нет
26.55% (30)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
61.2% (71)
2:0 Бенфика
12.1% (14)
1:0 Бенфика
12.1% (14)
3:1 Бенфика
4.3% (5)
3:2 Бенфика
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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