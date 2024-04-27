Тур: 31. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Пиньейру Жоау
0'
0:1
28' ГолОрта Рикарду
1:1
71' ГолЛеонардо Маркос
79' Желтая карточкаМоутинью Жоау
83' Желтая карточкаН'Дур Шер
2:1
85' ГолНерес Давид
89' Красная карточкаГомес Виктор
90' Желтая карточкаКекчю Оркун
3:1
90' ГолЛеонардо Маркос
90' Желтая карточкаЛеонардо Маркос
90' Желтая карточкаКарвалью Витор
90'+9
Ход матча
28'
0:1
71'
1:1
79'
83'
85'
2:1
89'
90'
90'
3:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
10
Н'Дур
Шер
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
59 Сайд ЯнНападающий
-
Главный тренер: Rui Duarte
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бенфика
Брага
32 матча
90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
21.9%
9.3%
22 победы 7 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
46 матчей
63%
8.7%
28.3%
29 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
45.7%
30.4%
23.9%
21 победа 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.8%
32.6%
19.6%
22 победы 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
30
Голов в среднем за матч
2.2
1.43
Среднее время на гол
40
63
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.1
0.92
Среднее время на гол
82
97
Всего голов
78
53
Голов в среднем за матч
1.7
1.15
Тотал матчей
2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
25
Больше 54%
Меньше 46%
21
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
53
78
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|12
|0.39
|Ди Мария Анхель
|8 (1)
|0.26
|Леонардо Маркос
|7
|0.23
|Кабрал Артур
|6
|0.19
|Кекчю Оркун
|5
|0.16
|Нерес Давид
|5
|0.16
|Муса Петар
|5
|0.16
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.1
|Невеш Жоау
|3
|0.1
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.1
|Эурснес Фредрик
|2
|0.06
|Бах Александр
|2
|0.06
|Говейя Тьягу
|2
|0.06
|Отаменди Николас
|2
|0.06
|Силва Антониу
|2
|0.06
|Альваро Фернандес
|1
|0.03
|Араужу Томаш
|1
|0.03
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.03
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|21 (3)
|0.68
|Орта Рикарду
|8
|0.26
|Джало Альваро
|7
|0.23
|Саласар Родриго
|5
|0.16
|Брума Арминду
|5
|0.16
|Руис Абель
|4
|0.13
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.1
|Фернандеш Рожер
|2
|0.06
|Орта Андре
|2
|0.06
|Борха Кристиан
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|Лопеш Рони
|1
|0.03
|Карвалью Витор
|1
|0.03
|Н'Дур Шер
|1
|0.03
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|10
|1
|Флорентину
|7
|0
|Кекчю Оркун
|6
|0
|Силва Антониу
|6
|0
|Мариу Жоау
|4
|0
|Эурснес Фредрик
|2
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Бах Александр
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Леонардо Маркос
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|8
|1
|Карвалью Витор
|8
|0
|Фонте Жозе
|7
|0
|Руис Абель
|6
|0
|Сатчи Сердар
|5
|0
|Джало Альваро
|5
|0
|Жорж Артур
|3
|1
|Ньякате Сику
|3
|1
|Паулу Оливейра
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Матеус Лима
|3
|0
|Гомес Виктор
|1
|1
|Борха Кристиан
|2
|0
|Брума Арминду
|2
|0
|Банза Симон
|2
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Фернандеш Рожер
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
13% (2)
6% (1)
Брага
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
2
5
Бенфика
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Брага
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
25
27
Бенфика
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
23% (7)
23% (7)
Брага
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
27
32
Голы по времени матча
Забито
42
35
16 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 18
2
5%
3
9%
1-15
5
12%
4
11%
16-30
9
21%
3
9%
31-45
6
14%
6
17%
46-60
7
17%
8
23%
61-75
13
31%
11
31%
76-90
Пропущено
8
28
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
25%
2
7%
1-15
2
25%
3
11%
16-30
1
13%
5
18%
31-45
2
25%
4
14%
46-60
0
0%
8
29%
61-75
1
13%
6
21%
76-90
Забито
28
29
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
3
11%
2
7%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
7
25%
3
10%
31-45
4
14%
10
34%
46-60
4
14%
1
3%
61-75
6
21%
11
38%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
1
6%
3
19%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Забито
70
64
30 В 1-м тайме 17
40 Во 2-м тайме 47
21 Забивали первыми 19
2 Не забивали 4
5
7%
5
8%
1-15
9
13%
6
9%
16-30
16
23%
6
9%
31-45
10
14%
16
25%
46-60
11
16%
9
14%
61-75
19
27%
22
34%
76-90
Пропущено
26
44
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 25
3
12%
5
11%
1-15
5
19%
6
14%
16-30
3
12%
6
14%
31-45
5
19%
6
14%
46-60
4
15%
11
25%
61-75
6
23%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0
Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5
Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1
Результаты матчей
Бенфика
Брага
Точный счет
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
6
1 раз 6%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 29%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
4
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
9 раз 29%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
87
97
411
412
213
115
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
133
96
97
510
88
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
292
Больше Меньше
265
2110
1714
1417
1219
526
625
130
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|2
|2
|87 - 27
|80
|2.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|71 - 25
|76
|3.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|55 - 24
|62
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 44
|62
|5.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|46 - 32
|60
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|7.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8.
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|33 - 38
|36
|9.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|39 - 50
|32
|11.
|Заявка
|31
|5
|17
|9
|33 - 39
|32
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 44
|31
|13.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|45 - 52
|30
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 57
|30
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|34 - 64
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 65
|23
|18.
|Заявка
|31
|4
|10
|17
|30 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|51 - 11
|45
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|24 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 3:1 Брага
Исход игры
Бенфика
96.6% (112)
Ничья
2.6% (3)
Брага
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
73.45% (83)
Меньше
26.55% (30)
Обе команды забьют
Да
73.45% (83)
Нет
26.55% (30)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
61.2% (71)
2:0 Бенфика
12.1% (14)
1:0 Бенфика
12.1% (14)
3:1 Бенфика
4.3% (5)
3:2 Бенфика
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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