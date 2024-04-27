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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Бенфика
3:1
Конец матча
Брага
0'
0:1
28' Гол
Орта Рикарду
1:1
71' Гол
Леонардо Маркос
79' Желтая карточка
Моутинью Жоау
83' Желтая карточка
Н'Дур Шер
2:1
85' Гол
Нерес Давид
89' Красная карточка
Гомес Виктор
90' Желтая карточка
Кекчю Оркун
3:1
90' Гол
Леонардо Маркос
90' Желтая карточка
Леонардо Маркос
90' Желтая карточка
Карвалью Витор
90'+9

Ход матча

28'
0:1
Орта Рикарду
(Джало Альваро)
52'
Альваро Фернандес
Бах Александр
 
64'
 
Карвалью Витор
Саласар Родриго
69'
 
Лопеш Рони
Джало Альваро
70'
Леонардо Маркос
Силва Рафа
 
71'
Кекчю Оркун
Кабрал Артур
 
71'
Леонардо Маркос
1:1
79'
 
Моутинью Жоау
83'
 
Н'Дур Шер
83'
 
Брума Арминду
Н'Дур Шер
85'
Нерес Давид
(Ди Мария Анхель)
2:1
89'
 
Гомес Виктор
90'
Кекчю Оркун
 
90'
Леонардо Маркос
(Кекчю Оркун)
3:1
90'
Леонардо Маркос
 
90'
Рольхейсер Бенхамин
Ди Мария Анхель
 
90'
Говейя Тьягу
Нерес Давид
 
90'
 
Карвалью Витор
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Бенфика 96.6% (112)
X 2.6% (3)
Брага 0.9% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
7
Нерес
Давид
9
Кабрал
Артур
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
16
Саласар
Родриго
14
Джало
Альваро
10
Н'Дур
Шер
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
Бенфика
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Брага

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
21.9%
9.3%
22 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

46 матчей

63%
8.7%
28.3%
29 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

45.7%
30.4%
23.9%
21 победа 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.8%
32.6%
19.6%
22 победы 15 ничьих 9 побед

История матчей

К
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
6:1
К
2:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:3
ТМС
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
6:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
С
3:0
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

55
30

Голов в среднем за матч

2.2
1.43

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.1
0.92

Среднее время на гол

82
97

Всего голов

78
53

Голов в среднем за матч

1.7
1.15

Тотал матчей

2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
25
Больше 54%
Меньше 46%
21
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

53
78

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.39
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.26
Леонардо Маркос 7 0.23
Кабрал Артур 6 0.19
Кекчю Оркун 5 0.16
Нерес Давид 5 0.16
Муса Петар 5 0.16
Тенгстедт Каспер 3 0.1
Невеш Жоау 3 0.1
Мариу Жоау 3 (1) 0.1
Эурснес Фредрик 2 0.06
Бах Александр 2 0.06
Говейя Тьягу 2 0.06
Отаменди Николас 2 0.06
Силва Антониу 2 0.06
Альваро Фернандес 1 0.03
Араужу Томаш 1 0.03
Рольхейсер Бенхамин 1 0.03
Родригес Фелипе II 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 21 (3) 0.68
Орта Рикарду 8 0.26
Джало Альваро 7 0.23
Саласар Родриго 5 0.16
Брума Арминду 5 0.16
Руис Абель 4 0.13
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.1
Фернандеш Рожер 2 0.06
Орта Андре 2 0.06
Борха Кристиан 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Моутинью Жоау 1 0.03
Лопеш Рони 1 0.03
Карвалью Витор 1 0.03
Н'Дур Шер 1 0.03
Сатчи Сердар 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Флорентину 7 0
Кекчю Оркун 6 0
Силва Антониу 6 0
Мариу Жоау 4 0
Эурснес Фредрик 2 1
Ди Мария Анхель 3 0
Силва Рафа 3 0
Бах Александр 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Кабрал Артур 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Нерес Давид 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Леонардо Маркос 1 0
Журасек Давид 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 8 1
Карвалью Витор 8 0
Фонте Жозе 7 0
Руис Абель 6 0
Сатчи Сердар 5 0
Джало Альваро 5 0
Жорж Артур 3 1
Ньякате Сику 3 1
Паулу Оливейра 4 0
Саласар Родриго 4 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Гомес Виктор 1 1
Борха Кристиан 2 0
Брума Арминду 2 0
Банза Симон 2 0
Пицци Луиш 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
13% (2)
6% (1)
Брага
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

2
5
Бенфика
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Брага
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

25
27
Бенфика
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
23% (7)
23% (7)
Брага
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

27
32

Голы по времени матча

Забито

42
35
16 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 18
2
5%
3
9%
1-15
5
12%
4
11%
16-30
9
21%
3
9%
31-45
6
14%
6
17%
46-60
7
17%
8
23%
61-75
13
31%
11
31%
76-90

Пропущено

8
28
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
25%
2
7%
1-15
2
25%
3
11%
16-30
1
13%
5
18%
31-45
2
25%
4
14%
46-60
0
0%
8
29%
61-75
1
13%
6
21%
76-90

Забито

28
29
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
3
11%
2
7%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
7
25%
3
10%
31-45
4
14%
10
34%
46-60
4
14%
1
3%
61-75
6
21%
11
38%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
1
6%
3
19%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Забито

70
64
30 В 1-м тайме 17
40 Во 2-м тайме 47
21 Забивали первыми 19
2 Не забивали 4
5
7%
5
8%
1-15
9
13%
6
9%
16-30
16
23%
6
9%
31-45
10
14%
16
25%
46-60
11
16%
9
14%
61-75
19
27%
22
34%
76-90

Пропущено

26
44
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 25
3
12%
5
11%
1-15
5
19%
6
14%
16-30
3
12%
6
14%
31-45
5
19%
6
14%
46-60
4
15%
11
25%
61-75
6
23%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0
Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5
Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1

Результаты матчей

Бенфика
Брага

Точный счет

3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
6
1 раз 6%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 29%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
4
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
9 раз 29%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
8
7
9
7
2.5
4
11
4
12
3.5
2
13
1
15
4.5
1
14
1
15
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
3
9
6
1.5
9
7
5
10
2.5
8
8
1
14
3.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
2
0.5
Больше Меньше
26
5
21
10
1.5
17
14
14
17
2.5
12
19
5
26
3.5
6
25
1
30
4.5
2
29
1
30
5.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 30 26 2 2 87 - 27 80
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 Заявка 30 19 5 6 55 - 24 62
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 31 18 6 7 46 - 32 60
6.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 Заявка 30 8 12 10 33 - 38 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Жил Висенте
 Заявка 31 8 8 15 39 - 50 32
11.
Риу Аве
 Заявка 31 5 17 9 33 - 39 32
12.
Фаренсе
 Заявка 30 8 7 15 39 - 44 31
13.
Эшторил
 Заявка 30 8 6 16 45 - 52 30
14.
Боавишта
 Заявка 31 7 9 15 35 - 57 30
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 30 7 7 16 34 - 64 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 31 4 10 17 30 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 24 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Джало Альваро сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Орта Рикарду забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Бенфика 96.6% (112)
    X 2.6% (3)
    Брага 0.9% (1)
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    Где смотреть матч Бенфика 3:1 Брага онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 3:1 Брага

    Исход игры
    Бенфика
    96.6% (112)
    Ничья
    2.6% (3)
    Брага
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.45% (83)
    Меньше
    26.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    73.45% (83)
    Нет
    26.55% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    61.2% (71)
    2:0 Бенфика
    12.1% (14)
    1:0 Бенфика
    12.1% (14)
    3:1 Бенфика
    4.3% (5)
    3:2 Бенфика
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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