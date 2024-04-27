Тур: 32. Стадион: Пантессалико.
1:0
Второй тайм: 61'
0'
33' Желтая карточкаMathias Tomas
42' Желтая карточкаMaximiliano Comba
47' Желтая карточкаТруйе Алексис
1:0
52' ПенальтиГарсия Хуан Мануэль
Ход матча
33'
47'
52'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christos Kontis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Волос
Пансерраикос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
64
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|8 (2)
|0.25
|Maximiliano Comba
|5
|0.16
|Делетич Милош
|4
|0.13
|Мораитис Панагиотис
|4 (1)
|0.13
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0.09
|Бертолио Факундо
|2
|0.06
|Сьелис Христос
|2
|0.06
|Главчич Неманья
|1
|0.03
|Алхо Николай
|1
|0.03
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.03
|Луна Антонио
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Де Кампс Юри
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Коста
|7
|0.22
|Варда Амр
|5 (3)
|0.16
|Бетанкор Хефте
|4
|0.13
|Konstantinos Thimianis
|4 (2)
|0.13
|Делияннидис Панайотис
|3
|0.09
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.09
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.06
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.06
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.06
|Mathias Tomas
|1
|0.03
|Авлонитис Тасос
|1
|0.03
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.03
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Angelos Ikonomou
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|9
|1
|Maximiliano Comba
|9
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|8
|0
|Georgios Mygas
|6
|1
|Главчич Неманья
|7
|0
|Де Кампс Юри
|5
|1
|Цоканис Тасос
|6
|0
|Сьелис Христос
|6
|0
|Баррьентос Жан
|4
|1
|Асланидис Кириакос
|4
|1
|Алхо Николай
|3
|1
|Делетич Милош
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Бертолио Факундо
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Труйе Алексис
|3
|0
|Луна Антонио
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Ковач Даниэль
|1
|0
|Bryan Olivera
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Метаксас Димитрис
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|11
|1
|Maximiliano Moreira
|9
|1
|Стаикос Пасхалис
|9
|0
|Алексич Коста
|7
|0
|Делияннидис Панайотис
|5
|1
|Данкерлёй Дамил
|6
|0
|Stavros Petravrakis
|5
|0
|Konstantinos Thimianis
|5
|0
|Mathias Tomas
|5
|0
|Гайек Томаш
|1
|2
|Авлонитис Тасос
|4
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|1
|Хован Адриан
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Хадзистравос Зисис
|3
|0
|Пилеас Костас
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Angelos Ikonomou
|3
|0
|Софианос Мариос
|3
|0
|Варда Амр
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
Результаты матчей
Волос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Пансерраикос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
14
11
Волос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Пансерраикос
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
7% (1)
87% (13)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
9
22
Волос
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Пансерраикос
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
13% (4)
65% (20)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
23
33
Голы по времени матча
Забито
23
15
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
4
17%
7
47%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
7
30%
0
0%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Пропущено
29
30
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
10%
1
3%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
7
24%
4
13%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
7
24%
4
13%
61-75
3
10%
13
43%
76-90
Забито
9
23
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
25 Не забивали 18
0
0%
1
4%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
2
22%
5
22%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
3
33%
3
13%
61-75
2
22%
7
30%
76-90
Пропущено
27
19
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
4%
2
11%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
8
30%
30%
6
32%
31-45
8
30%
30%
1
5%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
5
19%
3
16%
76-90
Забито
32
38
11 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 14
12 Не забивали 9
4
13%
8
21%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
4
13%
6
16%
31-45
8
25%
3
8%
46-60
7
22%
5
13%
61-75
6
19%
9
24%
76-90
Пропущено
56
49
25 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 26
4
7%
3
6%
1-15
6
11%
8
16%
16-30
15
27%
10
20%
31-45
13
23%
4
8%
46-60
10
18%
8
16%
61-75
8
14%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ОФИ - Волос 2:1 Волос - Атромитос 2:2 Панетоликос - Волос 0:1 Волос - Кифисиас 4:1
Астерас - Волос 0:2 Олимпиакос - Волос 3:0 Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0
Пансерраикос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пансерраикос - ПАС Янина 2:1 Пансерраикос - ОФИ 2:2 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Астерас 2:0
Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - Астерас 2:1 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Пансерраикос - Атромитос 0:0 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2
Результаты матчей
Волос
Пансерраикос
Точный счет
1:2
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
8 раз 50%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
3:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
12 раз 39%
2
11 раз 35%
1
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волос
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
124
78
97
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
78
313
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
1912
1021
1318
229
229
130
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|5.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|6.
|7
|0
|1
|6
|5 - 24
|1
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Группа вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|17 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|Ожегович Огнен
|15 (1)
|АЕК
|Понсе Эсекель
|14
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 12
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|Ламия
|Давид Симон
|1 10