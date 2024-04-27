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  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Волос
1:0
Второй тайм: 61'
Пансерраикос
0'
33' Желтая карточка
Mathias Tomas
42' Желтая карточка
Maximiliano Comba
47' Желтая карточка
Труйе Алексис
1:0
52' Пенальти
Гарсия Хуан Мануэль

Ход матча

33'
 
Mathias Tomas
42'
Maximiliano Comba
 
46'
Труйе Алексис
Главчич Неманья
 
46'
 
Хадзистравос Зисис
Mathias Tomas
47'
Труйе Алексис
 
52'
Гарсия Хуан Мануэль
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Пансерраикос
1.75
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5.86
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7.14
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Все Коэффициенты
63
Ковач
Даниэль
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
18
Бертолио
Факундо
8
Де
Кампс
Юри
11
Главчич
Неманья
77
Ассехнун
Джасин-Амин
20
Maximiliano
Comba
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
20
Alexandros
Tsobanidis
64
Делияннидис
Панайотис
15
Диамантис
Апостолос
3
Stavros
Petravrakis
2
Пилеас
Костас
69
Maximiliano
Moreira
26
Стаикос
Пасхалис
22
Вулери
Каин
11
Mathias
Tomas
7
Варда
Амр
14
Алексич
Коста
Волос
4-4-2
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Пансерраикос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:2
С
1:0
К
1:3
К
1:1
К
1:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
64

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 8 (2) 0.25
Maximiliano Comba 5 0.16
Делетич Милош 4 0.13
Мораитис Панагиотис 4 (1) 0.13
Ассехнун Джасин-Амин 3 0.09
Бертолио Факундо 2 0.06
Сьелис Христос 2 0.06
Главчич Неманья 1 0.03
Алхо Николай 1 0.03
Труйе Алексис 1 (1) 0.03
Луна Антонио 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Де Кампс Юри 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 7 0.22
Варда Амр 5 (3) 0.16
Бетанкор Хефте 4 0.13
Konstantinos Thimianis 4 (2) 0.13
Делияннидис Панайотис 3 0.09
Стаикос Пасхалис 3 0.09
Мургос Саввас 2 (1) 0.06
Хадзистравос Зисис 2 0.06
Пилеас Костас 2 (1) 0.06
Mathias Tomas 1 0.03
Авлонитис Тасос 1 0.03
Бергстрём Эмиль 1 0.03
Машарипов Джалолиддин 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Angelos Ikonomou 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 9 1
Maximiliano Comba 9 0
Alexis Kalogeropoulos 8 0
Georgios Mygas 6 1
Главчич Неманья 7 0
Де Кампс Юри 5 1
Цоканис Тасос 6 0
Сьелис Христос 6 0
Баррьентос Жан 4 1
Асланидис Кириакос 4 1
Алхо Николай 3 1
Делетич Милош 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Бертолио Факундо 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Труйе Алексис 3 0
Луна Антонио 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Анхель Лопес 1 0
Ковач Даниэль 1 0
Bryan Olivera 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Метаксас Димитрис 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Исмаила 11 1
Maximiliano Moreira 9 1
Стаикос Пасхалис 9 0
Алексич Коста 7 0
Делияннидис Панайотис 5 1
Данкерлёй Дамил 6 0
Stavros Petravrakis 5 0
Konstantinos Thimianis 5 0
Mathias Tomas 5 0
Гайек Томаш 1 2
Авлонитис Тасос 4 0
Бергстрём Эмиль 2 1
Хован Адриан 3 0
Мургос Саввас 3 0
Хадзистравос Зисис 3 0
Пилеас Костас 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Angelos Ikonomou 3 0
Софианос Мариос 3 0
Варда Амр 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0

Результаты матчей

Волос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Пансерраикос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

14
11
Волос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Пансерраикос
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
7% (1)
87% (13)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

9
22
Волос
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Пансерраикос
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
13% (4)
65% (20)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

23
33

Голы по времени матча

Забито

23
15
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
4
17%
7
47%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
7
30%
0
0%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Пропущено

29
30
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
10%
1
3%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
7
24%
4
13%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
7
24%
4
13%
61-75
3
10%
13
43%
76-90

Забито

9
23
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
25 Не забивали 18
0
0%
1
4%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
2
22%
5
22%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
3
33%
3
13%
61-75
2
22%
7
30%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
4%
2
11%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
8
30%
30%
6
32%
31-45
8
30%
30%
1
5%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
5
19%
3
16%
76-90

Забито

32
38
11 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 14
12 Не забивали 9
4
13%
8
21%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
4
13%
6
16%
31-45
8
25%
3
8%
46-60
7
22%
5
13%
61-75
6
19%
9
24%
76-90

Пропущено

56
49
25 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 26
4
7%
3
6%
1-15
6
11%
8
16%
16-30
15
27%
10
20%
31-45
13
23%
4
8%
46-60
10
18%
8
16%
61-75
8
14%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ОФИ - Волос 2:1 Волос - Атромитос 2:2 Панетоликос - Волос 0:1 Волос - Кифисиас 4:1
Астерас - Волос 0:2 Олимпиакос - Волос 3:0 Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0
Пансерраикос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пансерраикос - ПАС Янина 2:1 Пансерраикос - ОФИ 2:2 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Астерас 2:0
Панетоликос - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - Астерас 2:1 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Пансерраикос - Атромитос 0:0 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2

Результаты матчей

Волос
Пансерраикос

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
8 раз 50%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
12 раз 39%
2
11 раз 35%
1
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волос
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
4
7
8
1.5
9
7
2
13
2.5
1
15
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
7
8
3
13
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
19
12
10
21
1.5
13
18
2
29
2.5
2
29
1
30
3.5
1
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 7 5 1 1 15 - 5 16
2.
Панатинаикос
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Олимпиакос
 6 3 1 2 12 - 7 10
4.
ПАОК
 6 2 2 2 10 - 9 8
5.
Арис Салоники
 7 2 1 4 6 - 11 7
6.
Ламия
 7 0 1 6 5 - 24 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1:0 6 4 1 1 11 - 5 13
2.
Панетоликос
 1:0 6 4 1 1 8 - 2 13
3.
ОФИ
 1:1 6 2 4 0 9 - 4 10
4.
Пансерраикос
 0:1 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Кифисиас
 1:1 6 2 2 2 6 - 8 8
6.
Атромитос
 0:1 6 1 3 2 7 - 8 6
7.
Астерас
 1:1 6 1 1 4 3 - 9 4
8.
ПАС Янина
 1:1 6 0 2 4 5 - 12 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Олимпиакос
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
5.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ламия
 4 0 1 3 2 - 15 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 1:1 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Волос
 1:0 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Пансерраикос
 0:1 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Панетоликос
 1:0 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атромитос
 0:1 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Кифисиас
 1:1 3 0 2 1 1 - 2 2
7.
ПАС Янина
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Астерас
 1:1 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
АЕК
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ПАОК
 4 1 2 1 7 - 7 5
4.
Олимпиакос
 3 1 1 1 6 - 3 4
5.
Арис Салоники
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 3 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Волос
 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Кифисиас
 1:1 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Астерас
 1:1 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
ОФИ
 1:1 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Атромитос
 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Пансерраикос
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
8.
ПАС Янина
 1:1 4 0 1 3 4 - 10 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 17 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
Ожегович Огнен 15 (1)
АЕК Понсе Эсекель 14
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Максимилиано Комба получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Mathias Tomas получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Пансерраикос
1.75
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5.86
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7.14
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Пансерраикос
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