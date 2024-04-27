В матче первого круга "Аль-Наср" обыграл соперника со скромным счётом 2:0 - Роналду забил в первом тайме, а Лапорт - после перерыва.

Очевидно, что мотивации у гостей сегодня не так много, хотя почти все звезды за исключением Мане на поле.

Брозович из центрального круга исполнил заброс в переднюю линию, но оборона "Аль-Халиджа" сыграла внимательно.

Еще один момент из офсайда получает Шериф, даже из неправильного положения форвард хозяев угодил в штангу.

Роналду после передачи из глубины поля пробрасывает мяч мимо Шехича и поражает пустые ворота, однако у Криштиану вновь зафиксирован офсайд!

Гариб с левого фланга ворвался в штрафную, обыграв нескольких соперников, и всё же подстраховка сработала, мяч был выбит на угловой.

Алекс Теллес с углового исполнил подачу на дальнюю штангу, где верховая борьба осталась за игроками "Аль-Халиджа".

11' Да, начало встречи получается довольно любопытным, команды регулярно создают моменты, хотя темп в целом не самый высокий.

10' Роналду завершает атаку "Аль-Насра" ударом с линии штрафной - мяч попадает в перекладину, но при этом у португальца зафиксирован офсайд!

8' Теперь уже офсайд зафиксирован на противоположной стороне поля, Гариб оказался в положении "вне игры".

7' Шериф врывается в штрафную гостей с правого края и посылает мяч в сетку мимо Оспины, однако гол не засчитан из-за офсайда!

6' "Аль-Халидж" идет в середине турнирной таблицы и не хватает звезд с неба, по сути, команда Педру Эммануэля доигрывает сезон.

5' Напомним, что "Аль-Наср" идет на серии из пяти побед подряд, но "Аль-Хиляль" в этом сезоне вне конкуренции. В последнем туре у Роналду и компании будет возможность прервать дикую серию команды Малкома.

4' Первая атака удается хозяевам поля, Нарей плотно стреляет с радиуса штрафной, но мяч пошел по центру и достался Оспине.