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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Аль-Халидж
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Лучшие коэффициенты
Аль-Халидж
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
5.30
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5.45
1.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Халидж
Аль-Наср Эр-Рияд

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Халидж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинш Фабиу 7 (2) 0.25
Нарей Халед 7 (4) 0.25
Шериф Мохамед 4 0.14
Хамзи Мансур 2 0.07
Лопес Лисандро II 2 0.07
Родригеш Иву 1 0.04
Аль-Салем Абдулла 1 0.04
Саид Абдулла II 1 0.04
У-Ён Чон 1 0.04
Аль-Хамсал Саид 1 0.04
Альтайерс Фаваз 1 0.04
Аль-Дубайс Хишам 1 0.04
Ребошу Педру 0 0
Аль-Ибрагим Риад 0 0
Аль-Хайдар Ариф 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 29 (8) 1.04
Талиска Андерсон 16 (1) 0.57
Мане Садио 12 (1) 0.43
Отавио Эдмилсон 7 0.25
Гариб Абдуррахман 3 0.11
Лапорт Эмерик 3 0.11
Брозович Марсело 2 0.07
Теллес Алекс 2 0.07
Аль-Амри Абдулела 2 0.07
Аль-Алива Абдулазиз 2 0.07
Аль-Ганам Султан 1 0.04
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.04
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.04
Яхья Айман 1 0.04
Аль-Наджи Сами 1 0.04
Фофана Секо 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Халидж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинш Фабиу 10 1
У-Ён Чон 8 1
Родригеш Иву 9 0
Саид Абдулла II 4 1
Аль-Хабрани Мохаммед 5 0
Нарей Халед 3 1
Лопес Лисандро II 4 0
Аль-Хамсал Саид 3 0
Аль-Самири Халед 3 0
Шехич Ибрагим 2 0
Шериф Мохамед 2 0
Аль-Салем Абдулла 2 0
Хамзи Мансур 2 0
Ребошу Педру 2 0
Аль-Мутаири Бандер 1 0
Аль-Хайдари Марван 1 0
Адамс Мохаммед 1 0
Альтайерс Фаваз 1 0
Pedro Emanuel1 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 5 0
Мане Садио 4 0
Мухтар Али 2 1
Брозович Марсело 3 0
Лапорт Эмерик 3 0
Теллес Алекс 3 0
Алавжами Али 3 0
Аль-Амри Абдулела 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Яхья Айман 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Фофана Секо 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Аль-Халидж
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
0% (0)
64% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

7
1
Аль-Халидж
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

10
38
Аль-Халидж
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Аль-Наср Эр-Рияд
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
7% (2)
39% (11)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

17
39

Голы по времени матча

Забито

15
44
10 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
2
13%
3
7%
1-15
4
27%
5
11%
16-30
4
27%
11
25%
31-45
2
13%
8
18%
46-60
2
13%
6
14%
61-75
1
7%
11
25%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
4
19%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
5
24%
4
27%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
4
19%
5
33%
76-90

Забито

14
39
8 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
0
0%
4
10%
1-15
4
29%
6
15%
16-30
4
29%
8
21%
31-45
2
14%
5
13%
46-60
1
7%
8
21%
61-75
3
21%
8
21%
76-90

Пропущено

21
20
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
5
24%
5
25%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
3
14%
7
35%
76-90
1
0%
0%

Забито

29
83
18 В 1-м тайме 37
11 Во 2-м тайме 46
11 Забивали первыми 21
9 Не забивали 2
2
7%
7
8%
1-15
8
28%
11
13%
16-30
8
28%
19
23%
31-45
4
14%
13
16%
46-60
3
10%
14
17%
61-75
4
14%
19
23%
76-90

Пропущено

42
35
20 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 21
7
17%
3
9%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
7
17%
3
9%
31-45
9
21%
7
20%
46-60
5
12%
5
14%
61-75
7
17%
12
34%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Аль-Халидж
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Халидж 1:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:1 Дамак - Аль-Халидж 0:1
Аль-Халидж - Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Фатех - Аль-Халидж 1:2 Аль-Халидж - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Хазм - Аль-Халидж 1:1 Аль-Халидж - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж 1:0 Аль-Халидж - Аль-Фейха 3:0 Аль-Рияд - Аль-Халидж 0:1 Абха - Аль-Халидж 1:2 Аль-Халидж - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Халидж - Дамак 1:1 Аль-Халидж - Аль-Таавун Бурайда 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5

Результаты матчей

Аль-Халидж
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:3
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
3
7 раз 25%
2
5 раз 18%
4
5 раз 18%
1
4 раза 14%
5
4 раза 14%
0
2 раза 7%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аль-Халидж
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
13
1
4
9
1.5
12
2
3
10
2.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
1
3
12
1.5
10
4
1
14
2.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
26
2
7
21
1.5
22
6
4
24
2.5
17
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 27 25 2 0 83 - 17 77
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 28 22 2 4 83 - 35 68
3.
Аль-Ахли Джидда
 27 15 7 5 53 - 28 52
4.
Аль-Иттихад Джидда
 28 15 5 8 54 - 37 50
5.
Аль-Таавун Бурайда
 28 13 9 6 47 - 31 48
6.
Аль-Фатех
 28 11 7 10 47 - 41 40
7.
Аль-Иттифак
 28 10 10 8 33 - 28 40
8.
Дамак
 28 10 8 10 40 - 34 38
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 28 9 8 11 36 - 35 35
10.
Аль-Халидж
 28 9 8 11 32 - 39 35
11.
Аль-Фейха
 28 9 8 11 37 - 46 35
12.
Аль-Вахда Мекка
 28 9 5 14 41 - 47 32
13.
Аль-Раед Бурайда
 28 8 6 14 36 - 43 30
14.
Аль-Таи
 28 7 5 16 29 - 56 26
15.
Абха
 28 7 4 17 31 - 74 25
16.
Аль-Рияд
 28 6 7 15 24 - 50 25
17.
Аль-Ахдуд
 28 7 3 18 23 - 47 24
18.
Аль-Хазм
 28 2 10 16 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 14 13 1 0 40 - 6 40
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 14 10 2 2 39 - 20 32
3.
Аль-Ахли Джидда
 13 8 4 1 18 - 6 28
4.
Аль-Иттихад Джидда
 14 8 2 4 29 - 23 26
5.
Аль-Таавун Бурайда
 14 7 3 4 26 - 16 24
6.
Абха
 14 7 2 5 17 - 28 23
7.
Дамак
 14 6 4 4 24 - 16 22
8.
Аль-Вахда Мекка
 14 6 4 4 30 - 23 22
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 14 6 3 5 25 - 18 21
10.
Аль-Иттифак
 14 5 6 3 19 - 16 21
11.
Аль-Фатех
 15 5 4 6 24 - 22 19
12.
Аль-Таи
 14 5 3 6 19 - 26 18
13.
Аль-Раед Бурайда
 14 5 1 8 17 - 22 16
14.
Аль-Ахдуд
 14 5 0 9 13 - 21 15
15.
Аль-Халидж
 13 3 5 5 16 - 20 14
16.
Аль-Фейха
 14 3 5 6 14 - 20 14
17.
Аль-Рияд
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Аль-Хазм
 14 2 3 9 14 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 13 12 1 0 43 - 11 37
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 14 12 0 2 44 - 15 36
3.
Аль-Ахли Джидда
 14 7 3 4 35 - 22 24
4.
Аль-Иттихад Джидда
 14 7 3 4 25 - 14 24
5.
Аль-Таавун Бурайда
 14 6 6 2 21 - 15 24
6.
Аль-Фатех
 13 6 3 4 23 - 19 21
7.
Аль-Фейха
 14 6 3 5 23 - 26 21
8.
Аль-Халидж
 15 6 3 6 16 - 19 21
9.
Аль-Иттифак
 14 5 4 5 14 - 12 19
10.
Дамак
 14 4 4 6 16 - 18 16
11.
Аль-Раед Бурайда
 14 3 5 6 19 - 21 14
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 14 3 5 6 11 - 17 14
13.
Аль-Рияд
 14 3 2 9 13 - 31 11
14.
Аль-Вахда Мекка
 14 3 1 10 11 - 24 10
15.
Аль-Ахдуд
 14 2 3 9 10 - 26 9
16.
Аль-Таи
 14 2 2 10 10 - 30 8
17.
Аль-Хазм
 14 0 7 7 13 - 29 7
18.
Абха
 14 0 2 12 14 - 46 2
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 29 (10)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 22 (5)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 18 (3)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 10
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 11
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 10
Аль-Халидж У-Ён Чон 1 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 50 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    Аль-Халидж
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    5.30
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    5.45
    1.45
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