Тур: 29. Стадион: Принс Мохамед бин Фахд.
Позже
История личных встреч
Аль-Халидж
Аль-Наср Эр-Рияд
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Халидж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинш Фабиу
|7 (2)
|0.25
|Нарей Халед
|7 (4)
|0.25
|Шериф Мохамед
|4
|0.14
|Хамзи Мансур
|2
|0.07
|Лопес Лисандро II
|2
|0.07
|Родригеш Иву
|1
|0.04
|Аль-Салем Абдулла
|1
|0.04
|Саид Абдулла II
|1
|0.04
|У-Ён Чон
|1
|0.04
|Аль-Хамсал Саид
|1
|0.04
|Альтайерс Фаваз
|1
|0.04
|Аль-Дубайс Хишам
|1
|0.04
|Ребошу Педру
|0
|0
|Аль-Ибрагим Риад
|0
|0
|Аль-Хайдар Ариф
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|29 (8)
|1.04
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.57
|Мане Садио
|12 (1)
|0.43
|Отавио Эдмилсон
|7
|0.25
|Гариб Абдуррахман
|3
|0.11
|Лапорт Эмерик
|3
|0.11
|Брозович Марсело
|2
|0.07
|Теллес Алекс
|2
|0.07
|Аль-Амри Абдулела
|2
|0.07
|Аль-Алива Абдулазиз
|2
|0.07
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.04
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0.04
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.04
|Яхья Айман
|1
|0.04
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.04
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Аль-Халидж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинш Фабиу
|10
|1
|У-Ён Чон
|8
|1
|Родригеш Иву
|9
|0
|Саид Абдулла II
|4
|1
|Аль-Хабрани Мохаммед
|5
|0
|Нарей Халед
|3
|1
|Лопес Лисандро II
|4
|0
|Аль-Хамсал Саид
|3
|0
|Аль-Самири Халед
|3
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|Шериф Мохамед
|2
|0
|Аль-Салем Абдулла
|2
|0
|Хамзи Мансур
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Аль-Мутаири Бандер
|1
|0
|Аль-Хайдари Марван
|1
|0
|Адамс Мохаммед
|1
|0
|Альтайерс Фаваз
|1
|0
|Pedro Emanuel1
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|5
|0
|Мане Садио
|4
|0
|Мухтар Али
|2
|1
|Брозович Марсело
|3
|0
|Лапорт Эмерик
|3
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Алавжами Али
|3
|0
|Аль-Амри Абдулела
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Кассем Мохаммед
|1
|0
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Халидж
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
0% (0)
64% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
7
1
Аль-Халидж
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
10
38
Аль-Халидж
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Аль-Наср Эр-Рияд
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
7% (2)
39% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
17
39
Голы по времени матча
Забито
15
44
10 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
2
13%
3
7%
1-15
4
27%
5
11%
16-30
4
27%
11
25%
31-45
2
13%
8
18%
46-60
2
13%
6
14%
61-75
1
7%
11
25%
76-90
Пропущено
21
15
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
4
19%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
5
24%
4
27%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
4
19%
5
33%
76-90
Забито
14
39
8 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
0
0%
4
10%
1-15
4
29%
6
15%
16-30
4
29%
8
21%
31-45
2
14%
5
13%
46-60
1
7%
8
21%
61-75
3
21%
8
21%
76-90
Пропущено
21
20
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
5
24%
5
25%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
3
14%
7
35%
76-90
1
0%
0%
Забито
29
83
18 В 1-м тайме 37
11 Во 2-м тайме 46
11 Забивали первыми 21
9 Не забивали 2
2
7%
7
8%
1-15
8
28%
11
13%
16-30
8
28%
19
23%
31-45
4
14%
13
16%
46-60
3
10%
14
17%
61-75
4
14%
19
23%
76-90
Пропущено
42
35
20 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 21
7
17%
3
9%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
7
17%
3
9%
31-45
9
21%
7
20%
46-60
5
12%
5
14%
61-75
7
17%
12
34%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Аль-Халидж
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Халидж 1:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:1 Дамак - Аль-Халидж 0:1
Аль-Халидж - Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Фатех - Аль-Халидж 1:2 Аль-Халидж - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Хазм - Аль-Халидж 1:1 Аль-Халидж - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж 1:0 Аль-Халидж - Аль-Фейха 3:0 Аль-Рияд - Аль-Халидж 0:1 Абха - Аль-Халидж 1:2 Аль-Халидж - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Халидж - Дамак 1:1 Аль-Халидж - Аль-Таавун Бурайда 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5
Результаты матчей
Аль-Халидж
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:3
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
3
7 раз 25%
2
5 раз 18%
4
5 раз 18%
1
4 раза 14%
5
4 раза 14%
0
2 раза 7%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аль-Халидж
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
131
49
122
310
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
131
312
104
114
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
262
721
226
424
1711
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|29 (10)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|22 (5)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|18 (3)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|15 (4)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 10
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 11
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 10
|Аль-Халидж
|У-Ён Чон
|1 8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 8
Прогнозы на матч Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд
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