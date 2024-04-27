Тур: 6. Стадион: Геламко.
0'
0:1
2' ГолСтассин Лукас
1:1
19' ГолГандельман Омри
2:1
21' ГолФернандес-Пардо Матиас
2:2
34' ГолМадсен Николас
54' Желтая карточкаХасполат Догукан
54' Желтая карточкаСтассин Лукас
3:2
64' ГолДе Сар Жюльен
75' Желтая карточкаМитрович Стефан
80' Желтая карточкаТагир Равиль
84' Желтая карточкаТорунарига Джордан
90'+5
Ход матча
2'
0:1
19'
21'
34'
2:2
54'
54'
64'
3:2
75'
80'
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
25
Tuur
Rommens
24
Тагир
Равиль
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
-
21 Агбор БрайянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сурдез ФранкНападающий
- Нападающий
-
34 Jorthy Mokio
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Нападающий
-
14 Kyan Vaesen
-
28 Karol Borys
-
Главный тренер: Барт Гоор
История личных встреч
Гент
Вестерло
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
23 матча
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
3
1.62
Среднее время на гол
30
55
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.46
1.3
Среднее время на гол
61
69
Всего голов
49
34
Голов в среднем за матч
2.13
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
42
60
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|13
|0.36
|Гандельман Омри
|11
|0.31
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.17
|Хон Хён-Сок
|5
|0.14
|Де Сар Жюльен
|5 (3)
|0.14
|Самуаз Матисс
|5
|0.14
|Геркенс Питер
|4
|0.11
|Фернандес-Пардо Матиас
|4
|0.11
|Орбан Гифт
|3
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.06
|Фофана Малик
|2
|0.06
|Кандусс Исмаэль
|2
|0.06
|Кумс Свен
|1
|0.03
|Торунарига Джордан
|1
|0.03
|Депуатр Лоран
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Браун Арчи
|0
|0
|Сурдез Франк
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|13 (8)
|0.36
|Стассин Лукас
|8
|0.22
|Йоу Гриффин
|7 (1)
|0.19
|Фриган Матия
|5
|0.14
|Даци Эрдон
|3
|0.08
|Верман Ромео
|3
|0.08
|Тагир Равиль
|2
|0.06
|Бос Джордан
|2
|0.06
|Tuur Rommens
|1
|0.03
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.03
|Байрам Эмин
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.03
|Алькосер Хосимар
|1
|0.03
|Шадли Насер
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Хасполат Догукан
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|8
|0
|Де Сар Жюльен
|6
|0
|Кандусс Исмаэль
|4
|1
|Браун Арчи
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|1
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Митрович Стефан
|2
|0
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Геркенс Питер
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|7
|0
|Верман Ромео
|4
|1
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Bakary Haidara
|4
|1
|Сидорчук Сергей
|5
|0
|Йорданов Эдиссон
|5
|0
|Хасполат Догукан
|5
|0
|Мадсен Николас
|5
|0
|Tuur Rommens
|3
|1
|Стассин Лукас
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Рейнолдс Брайан
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Тагир Равиль
|3
|0
|Бос Джордан
|3
|0
|Гиллекенс Ник
|1
|1
|Болат Синан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Результаты матчей
Гент
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Вестерло
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
10
22
Гент
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Вестерло
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
15
22
Упущенные победы
20
20
Гент
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Вестерло
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (8)
36% (13)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
36% (13)
22% (8)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
25
23
Упущенные победы
30
42
Голы по времени матча
Забито
43
26
19 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
1
2%
2
8%
1-15
7
16%
5
19%
16-30
11
26%
2
8%
31-45
10
23%
1
4%
46-60
8
19%
4
15%
61-75
6
14%
12
46%
76-90
Пропущено
24
34
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
6
25%
4
12%
1-15
5
21%
4
12%
16-30
4
17%
7
21%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
4
17%
9
26%
61-75
4
17%
5
15%
76-90
Забито
24
26
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
4
17%
4
15%
1-15
5
21%
7
27%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
1
4%
4
15%
61-75
5
21%
4
15%
76-90
Пропущено
23
33
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
1
4%
4
12%
1-15
4
17%
4
12%
16-30
5
22%
4
12%
31-45
5
22%
3
9%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
4
17%
13
39%
76-90
Забито
67
52
32 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 17
5 Не забивали 9
5
7%
6
12%
1-15
12
18%
12
23%
16-30
15
22%
7
13%
31-45
15
22%
3
6%
46-60
9
13%
8
15%
61-75
11
16%
16
31%
76-90
Пропущено
47
67
25 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 40
17 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 32
7
15%
8
12%
1-15
9
19%
8
12%
16-30
9
19%
11
16%
31-45
6
13%
8
12%
46-60
8
17%
14
21%
61-75
8
17%
18
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3
Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2
Вестерло
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3
Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2
Результаты матчей
Гент
Вестерло
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:3
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
3:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
9 раз 50%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
2:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
4:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 11%
3:3
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
2
10 раз 28%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
2
12 раз 33%
1
10 раз 28%
0
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гент
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
711
810
414
414
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
810
108
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
324
Больше Меньше
279
2115
1719
1125
531
432
135
234
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|17 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9