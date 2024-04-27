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  2. Матчи
  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Гент
3:2
Конец матча
Вестерло
0'
0:1
2' Гол
Стассин Лукас
1:1
19' Гол
Гандельман Омри
2:1
21' Гол
Фернандес-Пардо Матиас
2:2
34' Гол
Мадсен Николас
54' Желтая карточка
Хасполат Догукан
54' Желтая карточка
Стассин Лукас
3:2
64' Гол
Де Сар Жюльен
75' Желтая карточка
Митрович Стефан
80' Желтая карточка
Тагир Равиль
84' Желтая карточка
Торунарига Джордан
90'+5
33
Руф
Дави
23
Торунарига
Джордан
20
Митрович
Стефан
4
Ватанабэ
Цуёси
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
24
Кумс
Свен
6
Гандельман
Омри
10
Тиссудали
Тарик
7
Хон
Хён-Сок
28
Фернандес-Пардо
Матиас
20
Гиллекенс
Ник
25
Tuur
Rommens
46
Arthur
Piedfort
24
Тагир
Равиль
5
Бос
Джордан
15
Сидорчук
Сергей
6
Хасполат
Догукан
8
Мадсен
Николас
77
Алькосер
Хосимар
90
Сайяд
Аллахьяр
76
Стассин
Лукас
Гент
3-4-2-1
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Вестерло

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

23 матча

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
2:2
ПДА
1:3
ПОЗПВЛЕ
1:3
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПДА
3:3
ПДА
2:1
ТМК
6:2
ЛП
0:0
ЛП
4:2
ЛП
5:0
ЛП
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

3
1.62

Среднее время на гол

30
55

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.46
1.3

Среднее время на гол

61
69

Всего голов

49
34

Голов в среднем за матч

2.13
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 13 0.36
Гандельман Омри 11 0.31
Кейперс Уго 6 (1) 0.17
Хон Хён-Сок 5 0.14
Де Сар Жюльен 5 (3) 0.14
Самуаз Матисс 5 0.14
Геркенс Питер 4 0.11
Фернандес-Пардо Матиас 4 0.11
Орбан Гифт 3 0.08
Ватанабэ Цуёси 2 0.06
Фофана Малик 2 0.06
Кандусс Исмаэль 2 0.06
Кумс Свен 1 0.03
Торунарига Джордан 1 0.03
Депуатр Лоран 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Браун Арчи 0 0
Сурдез Франк 0 0
Фадига Ноа 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 13 (8) 0.36
Стассин Лукас 8 0.22
Йоу Гриффин 7 (1) 0.19
Фриган Матия 5 0.14
Даци Эрдон 3 0.08
Верман Ромео 3 0.08
Тагир Равиль 2 0.06
Бос Джордан 2 0.06
Tuur Rommens 1 0.03
Томас ван ден Кейбус 1 0.03
Байрам Эмин 1 0.03
Сидорчук Сергей 1 0.03
Йорданов Эдиссон 1 0.03
Алькосер Хосимар 1 0.03
Шадли Насер 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Хасполат Догукан 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 8 0
Де Сар Жюльен 6 0
Кандусс Исмаэль 4 1
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Фортуна Нуриу 2 1
Тиссудали Тарик 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Митрович Стефан 2 0
Юльсагер Эндрю 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Геркенс Питер 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 7 0
Верман Ромео 4 1
Arthur Piedfort 4 1
Bakary Haidara 4 1
Сидорчук Сергей 5 0
Йорданов Эдиссон 5 0
Хасполат Догукан 5 0
Мадсен Николас 5 0
Tuur Rommens 3 1
Стассин Лукас 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Рейнолдс Брайан 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Тагир Равиль 3 0
Бос Джордан 3 0
Гиллекенс Ник 1 1
Болат Синан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Йоу Гриффин 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0

Результаты матчей

Гент
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Вестерло
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

10
22
Гент
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Вестерло
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

15
22

Упущенные победы

20
20
Гент
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Вестерло
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (8)
36% (13)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
36% (13)
22% (8)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

25
23

Упущенные победы

30
42

Голы по времени матча

Забито

43
26
19 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
1
2%
2
8%
1-15
7
16%
5
19%
16-30
11
26%
2
8%
31-45
10
23%
1
4%
46-60
8
19%
4
15%
61-75
6
14%
12
46%
76-90

Пропущено

24
34
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
6
25%
4
12%
1-15
5
21%
4
12%
16-30
4
17%
7
21%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
4
17%
9
26%
61-75
4
17%
5
15%
76-90

Забито

24
26
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
4
17%
4
15%
1-15
5
21%
7
27%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
1
4%
4
15%
61-75
5
21%
4
15%
76-90

Пропущено

23
33
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
1
4%
4
12%
1-15
4
17%
4
12%
16-30
5
22%
4
12%
31-45
5
22%
3
9%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
4
17%
13
39%
76-90

Забито

67
52
32 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 17
5 Не забивали 9
5
7%
6
12%
1-15
12
18%
12
23%
16-30
15
22%
7
13%
31-45
15
22%
3
6%
46-60
9
13%
8
15%
61-75
11
16%
16
31%
76-90

Пропущено

47
67
25 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 40
17 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 32
7
15%
8
12%
1-15
9
19%
8
12%
16-30
9
19%
11
16%
31-45
6
13%
8
12%
46-60
8
17%
14
21%
61-75
8
17%
18
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3
Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2
Вестерло
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3
Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2

Результаты матчей

Гент
Вестерло

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:3
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
3:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
9 раз 50%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
2:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
4:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 11%
3:3
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
2
10 раз 28%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
2
12 раз 33%
1
10 раз 28%
0
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гент
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
1.5
Больше Меньше
7
11
8
10
2.5
4
14
4
14
3.5
1
17
2
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
8
10
1.5
10
8
3
15
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
4
0.5
Больше Меньше
27
9
21
15
1.5
17
19
11
25
2.5
5
31
4
32
3.5
1
35
2
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 6 5 0 1 17 - 6 39
2.
Мехелен
 6 3 1 2 12 - 10 33
3.
Сент-Трейден
 6 2 2 2 9 - 9 28
4.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 6 - 8 23
5.
Стандард
 6 0 5 1 8 - 12 22
6.
Вестерло
 6 0 2 4 8 - 15 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 3 0 0 11 - 4 33
2.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 5 - 5 24
3.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
4.
Мехелен
 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Стандард
 3 0 3 0 1 - 1 3
6.
Вестерло
 3 0 2 1 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 5 27
2.
Стандард
 3 0 2 1 7 - 11 19
3.
Вестерло
 3 0 0 3 4 - 8 15
4.
Гент
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
АХ Лёвен
 3 0 2 1 1 - 4 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 17 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
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    • 54'
      Хасполат Догукан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гент 3:2 Вестерло онлайн

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