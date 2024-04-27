Тур: 31. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Годиньо Луис
1:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолХэндель Томаш
14' Желтая карточкаЛоуренсу Бруну
29' Желтая карточкаАвазьем Чидозье
40' Желтая карточкаАндре Андре
56' Желтая карточкаСантуш Нуну
60' Вторая желтая карточкаАвазьем Чидозье
70' Желтая карточкаМальейру Педро
87' Желтая карточкаМакута Гайус
90' Желтая карточкаCesar Andrade Lima Kaio
90'+8
Ход матча
11'
1:0
14'
29'
40'
56'
60'
70'
87'
14
Варела
Бруну
21
Андре
Андре
76
Гашпар
Бруну
11
Силва
Жота
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
-
52 Alberto Baio
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
-
80 БернаНападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Боавишта
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
27 матчей
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.8
1.12
Среднее время на гол
50
80
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.12
0.7
Среднее время на гол
80
128
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.37
0.96
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
65
93
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Жота
|11
|0.35
|Силва Андре III
|10
|0.32
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|7
|0.23
|Силва Тьягу
|5 (4)
|0.16
|Хэндель Томаш
|2
|0.06
|Сантуш Нуну III
|1
|0.03
|Гашпар Бруну
|1
|0.03
|Силва Даниэл
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|1
|0.03
|Фернандеш Жорже
|1
|0.03
|Рибейро Томас
|1
|0.03
|Да Луз Нелсон
|1
|0.03
|Силва Ману
|1
|0.03
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.03
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|9
|0.29
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.19
|Агра Салвадор
|3
|0.1
|Лоуренсу Бруну II
|3 (2)
|0.1
|Рейзиньо Мигель
|2
|0.06
|Макута Гайус
|2
|0.06
|Мальейру Педро
|2
|0.06
|Сассо Венсан
|2
|0.06
|Абаскаль Родриго
|2
|0.06
|Тавареш Мартим
|1
|0.03
|Вукотич Илия
|1
|0.03
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Андре
|7
|0
|Силва Тьягу
|7
|0
|Рибейро Томас
|7
|0
|Сантуш Нуну III
|4
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|4
|1
|Оливейра Нелсон
|5
|0
|Гашпар Бруну
|5
|0
|Фернандеш Жорже
|5
|0
|Силва Ману
|5
|0
|Силва Жота
|5
|0
|Хэндель Томаш
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Фрейтас Афонсо
|3
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|3
|0
|Боревкович Тони
|1
|1
|Варела Бруну
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|12
|2
|Макута Гайус
|8
|0
|Абаскаль Родриго
|7
|0
|Мальейру Педро
|7
|0
|Авазьем Чидозье
|5
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Агра Салвадор
|6
|0
|Рейзиньо Мигель
|5
|0
|Лоуренсу Бруну II
|3
|1
|Вукотич Илия
|4
|0
|Боженик Роберт
|4
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Сассо Венсан
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|3
|0
|Камара Ибраима III
|1
|1
|Сантос Луис
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Боавишта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
7
Витория Гимарайнш
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Боавишта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
17
Упущенные победы
16
16
Витория Гимарайнш
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
32% (10)
13% (4)
Боавишта
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
21
Упущенные победы
20
23
Голы по времени матча
Забито
28
16
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
3
11%
3
19%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
8
29%
3
19%
61-75
7
25%
2
13%
76-90
Пропущено
16
31
10 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
4
25%
3
10%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
4
25%
7
23%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
4
25%
7
23%
76-90
Забито
17
18
12 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
4
24%
4
22%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
4
24%
6
33%
76-90
Пропущено
17
27
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
6%
2
7%
1-15
2
12%
7
26%
16-30
4
24%
6
22%
31-45
4
24%
1
4%
46-60
2
12%
6
22%
61-75
4
24%
5
19%
76-90
Забито
45
34
22 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 6
6 Не забивали 11
7
16%
7
21%
1-15
6
13%
7
21%
16-30
9
20%
3
9%
31-45
3
7%
4
12%
46-60
9
20%
5
15%
61-75
11
24%
8
24%
76-90
Пропущено
33
58
17 В 1-м тайме 30
16 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 23
21 Не пропускали 28
5
15%
5
9%
1-15
4
12%
12
21%
16-30
8
24%
13
22%
31-45
6
18%
6
10%
46-60
2
6%
10
17%
61-75
8
24%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2
Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0
Боавишта
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0
Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Боавишта
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
3 раза 10%
1:4
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
5
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
10 раз 32%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
114
88
411
412
213
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
106
510
313
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
2110
1318
724
625
427
130
328
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|2
|2
|87 - 27
|80
|2.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|71 - 25
|76
|3.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|55 - 24
|62
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 44
|62
|5.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|46 - 32
|60
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|7.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8.
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|33 - 38
|36
|9.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|39 - 50
|32
|11.
|Заявка
|31
|5
|17
|9
|33 - 39
|32
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 44
|31
|13.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|45 - 52
|30
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 57
|30
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|34 - 64
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 65
|23
|18.
|Заявка
|31
|4
|10
|17
|30 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|51 - 11
|45
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|24 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Боавишта
Исход игры
Витория Гимарайнш
83.6% (97)
Ничья
9.5% (11)
Боавишта
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (58)
Меньше
49.12% (56)
Обе команды забьют
Да
58.77% (67)
Нет
41.23% (47)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
39.7% (46)
1:0 Витория Гимарайнш
25.9% (30)
2:0 Витория Гимарайнш
12.9% (15)
1:1 Ничья
8.6% (10)
1:2 Боавишта
5.2% (6)
3:1 Витория Гимарайнш
3.4% (4)
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