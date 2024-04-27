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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Витория Гимарайнш
1:0
Конец матча
Боавишта
0'
1:0
11' Гол
Хэндель Томаш
14' Желтая карточка
Лоуренсу Бруну
29' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
40' Желтая карточка
Андре Андре
56' Желтая карточка
Сантуш Нуну
60' Вторая желтая карточка
Авазьем Чидозье
70' Желтая карточка
Мальейру Педро
87' Желтая карточка
Макута Гайус
90' Желтая карточка
Cesar Andrade Lima Kaio
90'+8

Ход матча

11'
Хэндель Томаш
1:0
14'
 
Лоуренсу Бруну
29'
 
Авазьем Чидозье
38'
 
Сассо Венсан
Абаскаль Родриго
38'
 
Рейзиньо Мигель
Вукотич Илия
40'
Андре Андре
 
56'
Сантуш Нуну
 
60'
 
Авазьем Чидозье
70'
 
Мальейру Педро
74'
Феррейра Зе
Андре Андре
 
74'
Буцке Адриан
Сантуш Нуну
 
77'
 
Сантос Луис
Мальейру Педро
77'
 
Ватай Масаки
Агра Салвадор
85'
 
Феррейра Филипе
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
87'
 
Макута Гайус
90'
Cesar Andrade Lima Kaio
 
90'
Фернандеш Жорже
Cesar Andrade Lima Kaio
 
Прогнозы 116
Витория Гимарайнш 83.6% (97)
X 9.5% (11)
Боавишта 6.9% (8)
Все прогнозы
14
Варела
Бруну
4
Рибейро
Томас
24
Боревкович
Тони
6
Силва
Ману
2
Мигель
Магальяеш
21
Андре
Андре
8
Хэндель
Томаш
77
Сантуш
Нуну
III
76
Гашпар
Бруну
11
Силва
Жота
37
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
8
Лоуренсу
Бруну
II
18
Вукотич
Илия
7
Агра
Салвадор
59
Тавареш
Мартим
Витория Гимарайнш
3-5-2
Боавишта
4-2-3-1

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Боавишта

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

27 матчей

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
LC2S
2:2
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.8
1.12

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.12
0.7

Среднее время на гол

80
128

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.37
0.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

65
93

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Жота 11 0.35
Силва Андре III 10 0.32
Мендеш Жоао Педро Морейра 7 0.23
Силва Тьягу 5 (4) 0.16
Хэндель Томаш 2 0.06
Сантуш Нуну III 1 0.03
Гашпар Бруну 1 0.03
Силва Даниэл 1 0.03
Оливейра Нелсон 1 0.03
Фернандеш Жорже 1 0.03
Рибейро Томас 1 0.03
Да Луз Нелсон 1 0.03
Силва Ману 1 0.03
Сафира Алиссон 1 (1) 0.03
Мангаш Рикарду 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 9 0.29
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.19
Агра Салвадор 3 0.1
Лоуренсу Бруну II 3 (2) 0.1
Рейзиньо Мигель 2 0.06
Макута Гайус 2 0.06
Мальейру Педро 2 0.06
Сассо Венсан 2 0.06
Абаскаль Родриго 2 0.06
Тавареш Мартим 1 0.03
Вукотич Илия 1 0.03
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Андре 7 0
Силва Тьягу 7 0
Рибейро Томас 7 0
Сантуш Нуну III 4 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 4 1
Оливейра Нелсон 5 0
Гашпар Бруну 5 0
Фернандеш Жорже 5 0
Силва Ману 5 0
Силва Жота 5 0
Хэндель Томаш 4 0
Феррейра Зе 4 0
Силва Андре III 3 0
Фрейтас Афонсо 3 0
Cesar Andrade Lima Kaio 3 0
Боревкович Тони 1 1
Варела Бруну 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Вильянуэва Микель 1 0
Шарлес Силва 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Пачеко Альваро 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 12 2
Макута Гайус 8 0
Абаскаль Родриго 7 0
Мальейру Педро 7 0
Авазьем Чидозье 5 1
Мораиш Тиагу 3 2
Агра Салвадор 6 0
Рейзиньо Мигель 5 0
Лоуренсу Бруну II 3 1
Вукотич Илия 4 0
Боженик Роберт 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Пети Арманду 2 1
Сассо Венсан 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Сантос Луис 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Боавишта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
7
Витория Гимарайнш
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Боавишта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
17

Упущенные победы

16
16
Витория Гимарайнш
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
32% (10)
13% (4)
Боавишта
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
21

Упущенные победы

20
23

Голы по времени матча

Забито

28
16
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
3
11%
3
19%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
8
29%
3
19%
61-75
7
25%
2
13%
76-90

Пропущено

16
31
10 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
4
25%
3
10%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
4
25%
7
23%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
4
25%
7
23%
76-90

Забито

17
18
12 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
4
24%
4
22%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
4
24%
6
33%
76-90

Пропущено

17
27
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
6%
2
7%
1-15
2
12%
7
26%
16-30
4
24%
6
22%
31-45
4
24%
1
4%
46-60
2
12%
6
22%
61-75
4
24%
5
19%
76-90

Забито

45
34
22 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 6
6 Не забивали 11
7
16%
7
21%
1-15
6
13%
7
21%
16-30
9
20%
3
9%
31-45
3
7%
4
12%
46-60
9
20%
5
15%
61-75
11
24%
8
24%
76-90

Пропущено

33
58
17 В 1-м тайме 30
16 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 23
21 Не пропускали 28
5
15%
5
9%
1-15
4
12%
12
21%
16-30
8
24%
13
22%
31-45
6
18%
6
10%
46-60
2
6%
10
17%
61-75
8
24%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2
Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0
Боавишта
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0
Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Боавишта

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
3 раза 10%
1:4
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
5
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
10 раз 32%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
4
8
8
1.5
4
11
4
12
2.5
2
13
1
15
3.5
1
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
10
1.5
3
13
2
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
21
10
13
18
1.5
7
24
6
25
2.5
4
27
1
30
3.5
3
28
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 30 26 2 2 87 - 27 80
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 Заявка 30 19 5 6 55 - 24 62
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 31 18 6 7 46 - 32 60
6.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 Заявка 30 8 12 10 33 - 38 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Жил Висенте
 Заявка 31 8 8 15 39 - 50 32
11.
Риу Аве
 Заявка 31 5 17 9 33 - 39 32
12.
Фаренсе
 Заявка 30 8 7 15 39 - 44 31
13.
Эшторил
 Заявка 30 8 6 16 45 - 52 30
14.
Боавишта
 Заявка 31 7 9 15 35 - 57 30
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 30 7 7 16 34 - 64 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 31 4 10 17 30 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 24 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Андре Андре получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 116
    Витория Гимарайнш 83.6% (97)
    X 9.5% (11)
    Боавишта 6.9% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 1:0 Боавишта онлайн

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    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Боавишта

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    83.6% (97)
    Ничья
    9.5% (11)
    Боавишта
    6.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (58)
    Меньше
    49.12% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    58.77% (67)
    Нет
    41.23% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    39.7% (46)
    1:0 Витория Гимарайнш
    25.9% (30)
    2:0 Витория Гимарайнш
    12.9% (15)
    1:1 Ничья
    8.6% (10)
    1:2 Боавишта
    5.2% (6)
    3:1 Витория Гимарайнш
    3.4% (4)
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