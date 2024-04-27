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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 4.
Куяба
0:0
Первый тайм: 21'
Атлетико Минейро
0'
3' Желтая карточка
Лемос Маурисио

Ход матча

3'
 
Лемос Маурисио
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Атлетико Минейро
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Все Коэффициенты
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
34
Bruno
VI
33
Эмпереур
Алан
2
Matheus
Alexandre
27
Денилсон
Невес
88
Fernando
Sobral
20
Рикельме
25
Clayson
22
Ласерда
Дерик
9
Питта
Исидро
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
4
Лемос
Маурисио
6
Скарпа
Густаво
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
15
Сарачо
Федерико
45
Alisson
Santana
10
Паулиньо
Жозе
11
Варгас
Эдуардо
Куяба
3-4-3
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Куяба
Атлетико Минейро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:0
СA
0:4
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарпа Густаво 1 0.25
Паулиньо Жозе 1 0.25
Арана Гильерме 1 0.25
Сарачо Федерико 1 0.25
Халк Живанилдо 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 1 0
Филипе Аугусто 1 0
Эмпереур Алан 1 0
Fernando Sobral 1 0
Ласерда Дерик 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 1 1
Лемос Маурисио 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Эверсон 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Арана Гильерме 1 0
Франко Алан 1 0

Результаты матчей

Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2
Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2 Куяба - Арагуая 3:0 Куяба - Униан Рондонополис 1:1 Миксто - Куяба 1:2 Луверденсе - Куяба 1:2 Куяба - Дом Боско 5:0 Операрио Варзеа-Гранди - Куяба 2:2 Куяба - Primavera 1:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Атлетико Минейро - Демократа ГВ 4:0 Атлетико Патросиненсе - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1

Результаты матчей

Куяба
Атлетико Минейро

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Куяба
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Атлетико Паранаэнсе
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Гремио
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Атлетико Минейро
 0:0 4 1 3 0 4 - 1 6
8.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
9.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 1 1 1 - 1 4
11.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Жувентуде
 3 1 1 1 4 - 6 4
15.
Сан-Паулу
 3 1 0 2 5 - 4 3
16.
Васко да Гама
 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
19.
Куяба
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
20.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Атлетико Минейро
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
13.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Куяба
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Фламенго
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Атлетико Минейро
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 2 (1)
Байя Gabriel Teixeira 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Атлетико Гойаненсе Luiz Felipe III 1 1
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Лемос Маурисио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Атлетико Минейро
4.00
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Куяба
Атлетико Минейро
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