Тур: 4.
0:4
Конец матча
0'
0:1
32' ГолFellipe Mateus
0:1
43' Не забитый пенальтиPablo Vegetti
45' Желтая карточкаLucas Piton
0:2
47' ГолFellipe Mateus
0:3
55' ГолБоласье Янник
0:4
69' ГолHigor Meritao
90'+3
Ход матча
32'
0:1
43'
0:1
45'
47'
0:2
55'
0:3
57'
59'
69'
0:4
75'
17
Медель
Гари
3
Leo
XV
25
Hugo
Moura
20
Сфорца
Хуан
10
Пайе
Димитри
77
Райан
I
7
David
VI
10
Маркиньос
IV
35
Кайке
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
77 РайанНападающий
- Нападающий
-
7 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
-
12 Луис ВикторЗащитник
- Защитник
-
32 Рохас РобертЗащитник
- Полузащитник
-
28 АдсонПолузащитник
- Нападающий
-
31 РоссиНападающий
-
38 Victor X
-
85 Mateus Cocao
-
98 JP
-
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
-
35 Кайке АртурНападающий
- Запасные игроки
-
33 WalissonЗащитник
- Защитник
-
6 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
-
25 Alisson III
-
-
8 Newton
-
17 Matheus XV
-
23 Eder1
-
30 Mateo Barcia
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Васко да Гама
Крисьюма
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|2
|0.5
|David VI
|1
|0.25
|Mateus Cocao
|1
|0.25
|Росси
|0
|0
|Hugo Moura
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Fellipe Mateus
|2
|0.67
|Боласье Янник
|1
|0.33
|Renato Kayzer
|1
|0.33
|Matheus XV
|1
|0.33
|Higor Meritao
|1
|0.33
|Walisson
|0
|0
|Marcelo Hermes
|0
|0
|Gustavo Barreto
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Cocao
|2
|0
|Росси
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Pablo Vegetti
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Hugo Moura
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|Сфорца Хуан
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Victor X
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боласье Янник
|1
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Marcelo Hermes
|1
|0
|Маркиньос IV
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
|Higor Meritao
|1
|0
|Rodrigo Fagundes
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Крисьюма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Васко да Гама
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Крисьюма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Васко да Гама
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Крисьюма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0
Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0 Бангу - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Мадурейра 2:0 Сампайо Корреа РЖ - Васко да Гама 3:3 Васко да Гама - Боавишта РЖ 2:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Васко да Гама 1:0
Крисьюма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2
Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1 Крисьюма - Бруске 1:2 Аваи - Крисьюма 2:3 Крисьюма - ФК Барра 1:0 Крисьюма - Nacao 1:0 Марсильо Диас - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:0 Конкордия Атлетико - Крисьюма 1:2
Результаты матчей
Васко да Гама
Крисьюма
Точный счет
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:1
3 раза 75%
0:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|19.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|2 (1)
|Байя
|Gabriel Teixeira
|2 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Атлетико Гойаненсе
|Luiz Felipe III
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|1 1