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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 4.
Васко да Гама
0:4
Конец матча
Крисьюма
0'
0:1
32' Гол
Fellipe Mateus
0:1
43' Не забитый пенальти
Pablo Vegetti
45' Желтая карточка
Lucas Piton
0:2
47' Гол
Fellipe Mateus
0:3
55' Гол
Боласье Янник
0:4
69' Гол
Higor Meritao
90'+3
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
17
Медель
Гари
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
25
Hugo
Moura
20
Сфорца
Хуан
10
Пайе
Димитри
77
Райан
I
99
Pablo
Vegetti
7
David
VI
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
4
Анхель
Вилькер
22
Marcelo
Hermes
5
Higor
Meritao
88
Gustavo
Barreto
7
Fellipe
Mateus
10
Маркиньос
IV
11
Боласье
Янник
35
Кайке
Артур
Васко да Гама
4-3-3
Крисьюма
4-4-2

История личных встреч

Васко да Гама
Крисьюма

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
2:1
СB
0:1
СB
1:0
СB
2:1
БСА
3:2
БСА
3:2
КБ
2:2
КБ
1:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 2 0.5
David VI 1 0.25
Mateus Cocao 1 0.25
Росси 0 0
Hugo Moura 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fellipe Mateus 2 0.67
Боласье Янник 1 0.33
Renato Kayzer 1 0.33
Matheus XV 1 0.33
Higor Meritao 1 0.33
Walisson 0 0
Marcelo Hermes 0 0
Gustavo Barreto 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Cocao 2 0
Росси 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Pablo Vegetti 1 0
Leo XV 1 0
Hugo Moura 1 0
Lucas Piton 1 0
Jose Gabriel 1 0
Сфорца Хуан 1 0
Ramon Diaz 1 0
Victor X 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боласье Янник 1 0
Трауко Мигель 1 0
Marcelo Hermes 1 0
Маркиньос IV 1 0
Alisson III 1 0
Fellipe Mateus 1 0
Higor Meritao 1 0
Rodrigo Fagundes 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Крисьюма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Васко да Гама
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Крисьюма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Васко да Гама
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Крисьюма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0
Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0 Бангу - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Мадурейра 2:0 Сампайо Корреа РЖ - Васко да Гама 3:3 Васко да Гама - Боавишта РЖ 2:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Васко да Гама 1:0
Крисьюма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2
Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1 Крисьюма - Бруске 1:2 Аваи - Крисьюма 2:3 Крисьюма - ФК Барра 1:0 Крисьюма - Nacao 1:0 Марсильо Диас - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:0 Конкордия Атлетико - Крисьюма 1:2

Результаты матчей

Васко да Гама
Крисьюма

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:1
3 раза 75%
0:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Атлетико Паранаэнсе
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Гремио
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Атлетико Минейро
 0:0 4 1 3 0 4 - 1 6
8.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
9.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 1 1 1 - 1 4
11.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Крузейро
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Жувентуде
 3 1 1 1 4 - 6 4
15.
Сан-Паулу
 3 1 0 2 5 - 4 3
16.
Васко да Гама
 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
19.
Куяба
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
20.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Атлетико Минейро
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
13.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Куяба
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Фламенго
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Атлетико Минейро
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 2 (1)
Байя Gabriel Teixeira 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Атлетико Гойаненсе Luiz Felipe III 1 1
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Лукас Питон получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Пабло Вегетти пробил пенальти, но не смог забить!
    • 32'
      Боласье Янник сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Fellipe Mateus бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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