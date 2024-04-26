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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Пяст
2:0
Конец матча
Варта Познань
0'
1:0
43' Гол
Вильчек Камиль
2:0
89' Гол
Томашевич Гжегож
90'+5
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
5
Гук
Томаш
22
Моква
Томаш
16
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
19
Michael
Ameyaw
30
Щепаньски
Милош
96
Костадинов
Тихомир
10
Вильчек
Камиль
33
Гробельны
Енджей
2
Бартковски
Якуб
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
20
Межграни
Мохамед
21
Купчак
Матеуш
8
Мяйнпя
Нило
22
Konrad
Matuszewski
7
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
Пяст
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Пяст
Варта Познань

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ВД
0:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.29

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.86
0.8

Среднее время на гол

105
112

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.08
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
83

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 8 (7) 0.27
Феликс Хорхе 5 0.17
Michael Ameyaw 3 0.1
Serhij Krykun 3 0.1
Кадзиор Дамиан 2 0.07
Гук Томаш 2 0.07
Томашевич Гжегож 2 0.07
Пясецки Фабиан 2 0.07
Мосур Ариэль 1 0.03
Вильчек Камиль 1 0.03
Червински Якуб 1 0.03
Храпек Михал 1 (1) 0.03
Костадинов Тихомир 0 0
Пырка Аркадиуш 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.23
Зреляк Адам 4 0.13
Журавски Мачей 4 0.13
Купчак Матеуш 3 0.1
Пржикрыл Томаш 2 0.07
Савич Стефан V 2 0.07
Луиш Мигел 2 0.07
Эппель Мартон 2 (1) 0.07
Визингер Дарио 1 0.03
Konrad Matuszewski 1 0.03
Ставропулос Димитрис 1 0.03
Шимонович Давид 1 0.03
Кьельб Якуб 0 0
Межграни Мохамед 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Боровски Филип 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 10 0
Пырка Аркадиуш 8 1
Гук Томаш 5 0
Томашевич Гжегож 5 0
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Червински Якуб 4 0
Michael Ameyaw 4 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Голубек Якуб 2 0
Костадинов Тихомир 2 0
Miguel Munoz2 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Хэйтли Том 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 7 0
Ставропулос Димитрис 7 0
Журавски Мачей 5 0
Бартковски Якуб 5 0
Купчак Матеуш 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Шимонович Давид 4 0
Пржикрыл Томаш 2 1
Луиш Мигел 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Межграни Мохамед 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Эппель Мартон 1 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Konrad Matuszewski 1 0
Patryk Rychlik 1 0

Результаты матчей

Пяст
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Варта Познань
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
11
Пяст
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Варта Познань
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

10
14
Пяст
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (11)
53% (16)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Варта Познань
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

17
25

Голы по времени матча

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
0
0%
4
25%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
6
30%
1
6%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
4
20%
3
19%
61-75
3
15%
3
19%
76-90

Пропущено

14
21
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
14%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
4
29%
6
29%
46-60
5
36%
1
5%
61-75
3
21%
8
38%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
2
17%
4
27%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
6
38%
16-30
6
33%
3
19%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Забито

32
31
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 13
2
6%
8
26%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
8
25%
5
16%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
6
19%
4
13%
61-75
5
16%
4
13%
76-90

Пропущено

32
37
10 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
3
9%
3
8%
1-15
1
3%
9
24%
16-30
6
19%
5
14%
31-45
8
25%
7
19%
46-60
8
25%
3
8%
61-75
6
19%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1
Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0
Варта Познань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1
Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2

Результаты матчей

Пяст
Варта Познань

Точный счет

0:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
7 раз 23%
1:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пяст
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
18
12
9
21
1.5
9
21
3
27
2.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1:1 30 16 8 6 67 - 40 56
2.
Шленск Вроцлав
 29 14 9 6 38 - 26 51
3.
Лех
 29 14 9 6 43 - 34 51
4.
Гурник Забже
 29 14 6 9 39 - 32 48
5.
Погонь Щецин
 1:1 30 14 6 10 55 - 35 48
6.
Легия
 29 12 11 6 43 - 33 47
7.
Ракув
 29 12 10 7 50 - 32 46
8.
Видзев Лодзь
 29 12 6 11 39 - 38 42
9.
Сталь Мелец
 29 10 8 11 35 - 39 38
10.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
11.
Заглембе Любин
 29 9 8 12 31 - 43 35
12.
Радомяк Радом
 29 9 8 12 34 - 47 35
13.
Варта Познань
 30 8 10 12 31 - 37 34
14.
Пуща Неполомице
 29 7 11 11 35 - 46 32
15.
Краковия
 29 6 14 9 38 - 40 32
16.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
ЛКС Лодзь
 29 5 6 18 28 - 61 21
18.
Рух Хожув
 29 2 14 13 31 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1:1 15 10 3 2 39 - 15 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Гурник Забже
 14 8 3 3 17 - 11 27
6.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 1:1 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
12.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Варта Познань
 15 4 5 6 15 - 16 17
16.
ЛКС Лодзь
 15 4 5 6 19 - 29 17
17.
Краковия
 15 3 7 5 25 - 25 16
18.
Рух Хожув
 15 2 7 6 17 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 7 5 3 19 - 15 26
2.
Погонь Щецин
 1:1 15 7 4 4 22 - 10 25
3.
Ягеллония Белосток
 1:1 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
5.
Лех
 15 5 6 4 16 - 22 21
6.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
7.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
8.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
11.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
12.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 13 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Костадинов Тихомир сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Вильчек Камиль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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