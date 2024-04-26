Тур: 30. Стадион: Пяст. Главный судья: Мусял Томаш
2:0
Конец матча
Ход матча
43'
89'
2:0
22
Моква
Томаш
14
Цэру
Богдан
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
16 Луиш МигелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Пяст
Варта Познань
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.29
Среднее время на гол
64
70
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.86
0.8
Среднее время на гол
105
112
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.08
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
83
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|8 (7)
|0.27
|Феликс Хорхе
|5
|0.17
|Michael Ameyaw
|3
|0.1
|Serhij Krykun
|3
|0.1
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.07
|Гук Томаш
|2
|0.07
|Томашевич Гжегож
|2
|0.07
|Пясецки Фабиан
|2
|0.07
|Мосур Ариэль
|1
|0.03
|Вильчек Камиль
|1
|0.03
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.03
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.23
|Зреляк Адам
|4
|0.13
|Журавски Мачей
|4
|0.13
|Купчак Матеуш
|3
|0.1
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.07
|Савич Стефан V
|2
|0.07
|Луиш Мигел
|2
|0.07
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.07
|Визингер Дарио
|1
|0.03
|Konrad Matuszewski
|1
|0.03
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.03
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Межграни Мохамед
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|10
|0
|Пырка Аркадиуш
|8
|1
|Гук Томаш
|5
|0
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Червински Якуб
|4
|0
|Michael Ameyaw
|4
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Хэйтли Том
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|7
|0
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Бартковски Якуб
|5
|0
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Шимонович Давид
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|1
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Межграни Мохамед
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
|Patryk Rychlik
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Варта Познань
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
11
Пяст
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Варта Познань
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
10
14
Пяст
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (11)
53% (16)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Варта Познань
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
17
25
Голы по времени матча
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
0
0%
4
25%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
6
30%
1
6%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
4
20%
3
19%
61-75
3
15%
3
19%
76-90
Пропущено
14
21
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
14%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
4
29%
6
29%
46-60
5
36%
1
5%
61-75
3
21%
8
38%
76-90
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
2
17%
4
27%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
6
38%
16-30
6
33%
3
19%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Забито
32
31
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 13
2
6%
8
26%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
8
25%
5
16%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
6
19%
4
13%
61-75
5
16%
4
13%
76-90
Пропущено
32
37
10 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
3
9%
3
8%
1-15
1
3%
9
24%
16-30
6
19%
5
14%
31-45
8
25%
7
19%
46-60
8
25%
3
8%
61-75
6
19%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1
Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0
Варта Познань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1
Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2
Результаты матчей
Пяст
Варта Познань
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
7 раз 23%
1:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пяст
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
78
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
213
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
1812
921
921
327
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|30
|16
|8
|6
|67 - 40
|56
|2.
|29
|14
|9
|6
|38 - 26
|51
|3.
|29
|14
|9
|6
|43 - 34
|51
|4.
|29
|14
|6
|9
|39 - 32
|48
|5.
|1:1
|30
|14
|6
|10
|55 - 35
|48
|6.
|29
|12
|11
|6
|43 - 33
|47
|7.
|29
|12
|10
|7
|50 - 32
|46
|8.
|29
|12
|6
|11
|39 - 38
|42
|9.
|29
|10
|8
|11
|35 - 39
|38
|10.
|30
|8
|14
|8
|32 - 32
|38
|11.
|29
|9
|8
|12
|31 - 43
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|34 - 47
|35
|13.
|30
|8
|10
|12
|31 - 37
|34
|14.
|29
|7
|11
|11
|35 - 46
|32
|15.
|29
|6
|14
|9
|38 - 40
|32
|16.
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|17.
|29
|5
|6
|18
|28 - 61
|21
|18.
|29
|2
|14
|13
|31 - 50
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|10
|3
|2
|39 - 15
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|6.
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|9.
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|10.
|1:1
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|11.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|12.
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|13.
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 29
|17
|17.
|15
|3
|7
|5
|25 - 25
|16
|18.
|15
|2
|7
|6
|17 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|19 - 15
|26
|2.
|1:1
|15
|7
|4
|4
|22 - 10
|25
|3.
|1:1
|15
|6
|5
|4
|28 - 25
|23
|4.
|15
|6
|3
|6
|22 - 21
|21
|5.
|15
|5
|6
|4
|16 - 22
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|8.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|13 - 15
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|11.
|15
|3
|6
|6
|20 - 22
|15
|12.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|13.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|14.
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|17.
|14
|0
|7
|7
|14 - 29
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|13 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9