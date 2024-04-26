Тур: 30. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Марциняк Шимон
1:1
Первый тайм: 29'
Ход матча
15'
0:1
24'
1:1
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Погонь Щецин
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
30 матчей
36.7%
23.3%
40%
11 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.62
0.94
Среднее время на гол
55
95
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.53
0.92
Среднее время на гол
58
97
Всего голов
47
28
Голов в среднем за матч
1.57
0.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
57
96
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|9
|0.3
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.3
|Хансен Кристоффер
|8
|0.27
|Пюлюлю Афимико
|8 (4)
|0.27
|Нене III
|7
|0.23
|Dominik Marczuk
|6
|0.2
|Наранхо Хосе
|6
|0.2
|Скшипчак Матеуш
|3
|0.1
|Калисканер Каан
|2
|0.07
|Левицки Якуб
|2
|0.07
|Кубицки Ярослав
|1
|0.03
|Сачек Михал
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Купиш Томаш
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|12
|0.4
|Гросицки Камил
|11 (5)
|0.37
|Горгон Александр
|8
|0.27
|Ульвестад Фредрик
|6
|0.2
|Бичахчян Ваан
|5
|0.17
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.07
|Захович Лука
|1
|0.03
|Пшиборек Адриан
|1
|0.03
|Кужава Рафал
|1
|0.03
|Лонкар Даниель
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Patryk Paryzek
|1
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|9
|1
|Дигес Адриан
|5
|1
|Нене III
|6
|0
|Сачек Михал
|5
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Наранхо Хосе
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Dominik Marczuk
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|6
|0
|Кужава Рафал
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|6
|0
|Вальквист Линус
|5
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|1
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кутрис Леонардо
|3
|0
|Малец Мариуш
|3
|0
|Пшиборек Адриан
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Кулурис Эфтимос
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Погонь Щецин
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
2
3
Ягеллония Белосток
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Погонь Щецин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
25
26
Ягеллония Белосток
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
21% (6)
31% (9)
Погонь Щецин
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
27
29
Голы по времени матча
Забито
36
20
19 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
5
14%
1
5%
1-15
7
19%
3
15%
16-30
7
19%
4
20%
31-45
2
6%
5
25%
46-60
6
17%
4
20%
61-75
9
25%
3
15%
76-90
Пропущено
16
10
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
19%
1
10%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
19%
4
40%
76-90
Забито
27
31
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
7
26%
2
6%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
2
7%
6
19%
31-45
5
19%
8
26%
46-60
6
22%
6
19%
61-75
5
19%
5
16%
76-90
Пропущено
26
27
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
8%
7
26%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
6
23%
2
7%
31-45
6
23%
3
11%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
4
15%
8
30%
30%
76-90
Забито
63
51
30 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 9
12
19%
3
6%
1-15
9
14%
7
14%
16-30
9
14%
10
20%
31-45
7
11%
13
25%
46-60
12
19%
10
20%
61-75
14
22%
8
16%
76-90
Пропущено
42
37
22 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
5
12%
8
22%
1-15
8
19%
6
16%
16-30
9
21%
4
11%
31-45
8
19%
4
11%
46-60
5
12%
3
8%
61-75
7
17%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Погонь Щецин
Точный счет
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
3:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
5:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
6 раз 21%
4
5 раз 17%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
1
4 раза 14%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
114
104
105
86
78
59
312
113
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
95
96
68
411
311
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
209
1910
1613
1217
1019
623
524
128
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|30
|16
|8
|6
|67 - 40
|56
|2.
|29
|14
|9
|6
|38 - 26
|51
|3.
|29
|14
|9
|6
|43 - 34
|51
|4.
|29
|14
|6
|9
|39 - 32
|48
|5.
|1:1
|30
|14
|6
|10
|55 - 35
|48
|6.
|29
|12
|11
|6
|43 - 33
|47
|7.
|29
|12
|10
|7
|50 - 32
|46
|8.
|29
|12
|6
|11
|39 - 38
|42
|9.
|29
|10
|8
|11
|35 - 39
|38
|10.
|30
|8
|14
|8
|32 - 32
|38
|11.
|29
|9
|8
|12
|31 - 43
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|34 - 47
|35
|13.
|30
|8
|10
|12
|31 - 37
|34
|14.
|29
|7
|11
|11
|35 - 46
|32
|15.
|29
|6
|14
|9
|38 - 40
|32
|16.
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|17.
|29
|5
|6
|18
|28 - 61
|21
|18.
|29
|2
|14
|13
|31 - 50
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|10
|3
|2
|39 - 15
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|6.
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|9.
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|10.
|1:1
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|11.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|12.
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|13.
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 29
|17
|17.
|15
|3
|7
|5
|25 - 25
|16
|18.
|15
|2
|7
|6
|17 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|19 - 15
|26
|2.
|1:1
|15
|7
|4
|4
|22 - 10
|25
|3.
|1:1
|15
|6
|5
|4
|28 - 25
|23
|4.
|15
|6
|3
|6
|22 - 21
|21
|5.
|15
|5
|6
|4
|16 - 22
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|8.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|13 - 15
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|11.
|15
|3
|6
|6
|20 - 22
|15
|12.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|13.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|14.
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|17.
|14
|0
|7
|7
|14 - 29
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|13 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9