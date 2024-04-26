  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Ягеллония Белосток
2:2
Конец матча
Погонь Щецин
0'
0:1
15' Гол
Гросицки Камил
1:1
24' Гол
Пюлюлю Афимико
2:1
45' Гол
Имас Хесус
50' Желтая карточка
Романчук Тарас
2:2
57' Гол
Леонардо Родригес
59' Желтая карточка
Дигес Адриан
62' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
87' Желтая карточка
Сачек Михал
90'+8
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
4
Леонардо
Родригес
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
21
Гамбоа
Жоау
22
Бичахчян
Ваан
61
Смолиньски
Кацпер
8
Ульвестад
Фредрик
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Погонь Щецин

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

30 матчей

36.7%
23.3%
40%
11 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
0:1
Э
3:0
ЭГА
2:2
Э
1:2
Э
2:3
ЭГА
4:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:1
ЭГА
1:0
Э
0:0
Э
0:0
К
4:1
Э
0:0
Э
2:1
ЭГА
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
1:1
К
0:1

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.62
0.94

Среднее время на гол

55
95

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.53
0.92

Среднее время на гол

58
97

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

1.57
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

57
96

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 10 0.33
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.3
Пюлюлю Афимико 9 (4) 0.3
Хансен Кристоффер 8 0.27
Нене III 7 0.23
Dominik Marczuk 6 0.2
Наранхо Хосе 6 0.2
Скшипчак Матеуш 3 0.1
Калисканер Каан 2 0.07
Левицки Якуб 2 0.07
Кубицки Ярослав 1 0.03
Сачек Михал 1 0.03
Wojciech Laski 1 0.03
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Купиш Томаш 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 12 (5) 0.4
Кулурис Эфтимос 12 0.4
Горгон Александр 8 0.27
Ульвестад Фредрик 6 0.2
Бичахчян Ваан 5 0.17
Форнальчик Мариуш 2 0.07
Захович Лука 1 0.03
Пшиборек Адриан 1 0.03
Кужава Рафал 1 0.03
Леонардо Родригес 1 0.03
Лонкар Даниель 1 0.03
Смолиньски Кацпер 1 0.03
Patryk Paryzek 1 0.03
Вальквист Линус 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Кутрис Леонардо 0 0
Малец Мариуш 0 0
Корчаковски Олаф 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 10 1
Дигес Адриан 6 1
Нене III 6 0
Сачек Михал 6 0
Купиш Томаш 3 0
Наранхо Хосе 3 0
Wojciech Laski 3 0
Кубицки Ярослав 2 0
Имас Хесус 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Стойинович Душан 2 0
Скшипчак Матеуш 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Dominik Marczuk 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Калисканер Каан 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 6 0
Кужава Рафал 6 0
Бичахчян Ваан 6 0
Ульвестад Фредрик 4 1
Вальквист Линус 5 0
Гамбоа Жоау 4 0
Гросицки Камил 3 0
Кутрис Леонардо 3 0
Малец Мариуш 3 0
Пшиборек Адриан 3 0
Захович Лука 2 0
Кулурис Эфтимос 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Patryk Paryzek 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Погонь Щецин
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
5
Ягеллония Белосток
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Погонь Щецин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

25
26
Ягеллония Белосток
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
Погонь Щецин
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

19
18

Упущенные победы

29
31

Голы по времени матча

Забито

38
22
21 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
5
13%
2
9%
1-15
8
21%
3
14%
16-30
8
21%
4
18%
31-45
2
5%
6
27%
46-60
6
16%
4
18%
61-75
9
24%
3
14%
76-90

Пропущено

18
12
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
22%
1
8%
1-15
5
28%
2
17%
16-30
3
17%
3
25%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
17%
4
33%
76-90

Забито

27
31
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
7
26%
2
6%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
2
7%
6
19%
31-45
5
19%
8
26%
46-60
6
22%
6
19%
61-75
5
19%
5
16%
76-90

Пропущено

26
27
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
8%
7
26%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
6
23%
2
7%
31-45
6
23%
3
11%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
4
15%
8
30%
30%
76-90

Забито

65
53
32 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
12
18%
4
8%
1-15
10
15%
7
13%
16-30
10
15%
10
19%
31-45
7
11%
14
26%
46-60
12
18%
10
19%
61-75
14
22%
8
15%
76-90

Пропущено

44
39
23 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 23
6
14%
8
21%
1-15
8
18%
7
18%
16-30
9
20%
5
13%
31-45
9
20%
4
10%
46-60
5
11%
3
8%
61-75
7
16%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Погонь Щецин

Точный счет

4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
5:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
4
5 раз 17%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
1
4 раза 13%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
4
11
4
1.5
10
5
8
7
2.5
7
8
5
10
3.5
3
12
1
14
4.5
2
13
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
7
8
4
11
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
21
9
20
10
1.5
17
13
12
18
2.5
10
20
6
24
3.5
5
25
1
29
4.5
3
27
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 30 16 8 6 68 - 41 56
2.
Шленск Вроцлав
 29 14 9 6 38 - 26 51
3.
Лех
 29 14 9 6 43 - 34 51
4.
Гурник Забже
 29 14 6 9 39 - 32 48
5.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
6.
Легия
 29 12 11 6 43 - 33 47
7.
Ракув
 29 12 10 7 50 - 32 46
8.
Видзев Лодзь
 29 12 6 11 39 - 38 42
9.
Сталь Мелец
 29 10 8 11 35 - 39 38
10.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
11.
Заглембе Любин
 29 9 8 12 31 - 43 35
12.
Радомяк Радом
 29 9 8 12 34 - 47 35
13.
Варта Познань
 30 8 10 12 31 - 37 34
14.
Пуща Неполомице
 29 7 11 11 35 - 46 32
15.
Краковия
 29 6 14 9 38 - 40 32
16.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
ЛКС Лодзь
 29 5 6 18 28 - 61 21
18.
Рух Хожув
 29 2 14 13 31 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Гурник Забже
 14 8 3 3 17 - 11 27
6.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
12.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Варта Познань
 15 4 5 6 15 - 16 17
16.
ЛКС Лодзь
 15 4 5 6 19 - 29 17
17.
Краковия
 15 3 7 5 25 - 25 16
18.
Рух Хожув
 15 2 7 6 17 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 7 5 3 19 - 15 26
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
5.
Лех
 15 5 6 4 16 - 22 21
6.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
7.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
8.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
11.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
12.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 13 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ягеллония Белосток 2:2 Погонь Щецин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный