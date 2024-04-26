Тур: 30. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Марциняк Шимон
2:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолГросицки Камил
1:1
24' ГолПюлюлю Афимико
2:1
45' ГолИмас Хесус
50' Желтая карточкаРоманчук Тарас
2:2
57' ГолЛеонардо Родригес
59' Желтая карточкаДигес Адриан
62' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
87' Желтая карточкаСачек Михал
90'+8
Ход матча
15'
0:1
24'
1:1
45'
2:1
50'
57'
2:2
59'
87'
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Погонь Щецин
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
30 матчей
36.7%
23.3%
40%
11 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.62
0.94
Среднее время на гол
55
95
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.53
0.92
Среднее время на гол
58
97
Всего голов
47
28
Голов в среднем за матч
1.57
0.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
57
96
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|10
|0.33
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.3
|Пюлюлю Афимико
|9 (4)
|0.3
|Хансен Кристоффер
|8
|0.27
|Нене III
|7
|0.23
|Dominik Marczuk
|6
|0.2
|Наранхо Хосе
|6
|0.2
|Скшипчак Матеуш
|3
|0.1
|Калисканер Каан
|2
|0.07
|Левицки Якуб
|2
|0.07
|Кубицки Ярослав
|1
|0.03
|Сачек Михал
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Купиш Томаш
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|12 (5)
|0.4
|Кулурис Эфтимос
|12
|0.4
|Горгон Александр
|8
|0.27
|Ульвестад Фредрик
|6
|0.2
|Бичахчян Ваан
|5
|0.17
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.07
|Захович Лука
|1
|0.03
|Пшиборек Адриан
|1
|0.03
|Кужава Рафал
|1
|0.03
|Леонардо Родригес
|1
|0.03
|Лонкар Даниель
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Patryk Paryzek
|1
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|10
|1
|Дигес Адриан
|6
|1
|Нене III
|6
|0
|Сачек Михал
|6
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Наранхо Хосе
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Dominik Marczuk
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|6
|0
|Кужава Рафал
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|6
|0
|Ульвестад Фредрик
|4
|1
|Вальквист Линус
|5
|0
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кутрис Леонардо
|3
|0
|Малец Мариуш
|3
|0
|Пшиборек Адриан
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Кулурис Эфтимос
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Погонь Щецин
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
5
Ягеллония Белосток
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Погонь Щецин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
25
26
Ягеллония Белосток
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
Погонь Щецин
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
29
31
Голы по времени матча
Забито
38
22
21 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
5
13%
2
9%
1-15
8
21%
3
14%
16-30
8
21%
4
18%
31-45
2
5%
6
27%
46-60
6
16%
4
18%
61-75
9
24%
3
14%
76-90
Пропущено
18
12
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
22%
1
8%
1-15
5
28%
2
17%
16-30
3
17%
3
25%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
17%
4
33%
76-90
Забито
27
31
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
7
26%
2
6%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
2
7%
6
19%
31-45
5
19%
8
26%
46-60
6
22%
6
19%
61-75
5
19%
5
16%
76-90
Пропущено
26
27
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
8%
7
26%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
6
23%
2
7%
31-45
6
23%
3
11%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
4
15%
8
30%
30%
76-90
Забито
65
53
32 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
12
18%
4
8%
1-15
10
15%
7
13%
16-30
10
15%
10
19%
31-45
7
11%
14
26%
46-60
12
18%
10
19%
61-75
14
22%
8
15%
76-90
Пропущено
44
39
23 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 23
6
14%
8
21%
1-15
8
18%
7
18%
16-30
9
20%
5
13%
31-45
9
20%
4
10%
46-60
5
11%
3
8%
61-75
7
16%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Погонь Щецин
Точный счет
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
5:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
4
5 раз 17%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
1
4 раза 13%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
114
105
87
78
510
312
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
96
78
411
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
282
Больше Меньше
219
2010
1713
1218
1020
624
525
129
327
129
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|13 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (4)
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11