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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 18039 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Алавес
3:0
Второй тайм: 90+'
Сельта
0'
20' Желтая карточка
Дуарте Рубен
21' Желтая карточка
Перес Карлес
22' Желтая карточка
Бланко Антонио
1:0
48' Гол
Симеоне Джулиано
2:0
54' Гол
Гуриди Хон
82' Желтая карточка
Сивера Антонио
85' Желтая карточка
Мингеса Оскар
3:0
86' Гол
Бенавидес Карлос
88' Желтая карточка
Альварес Уго

Ход матча

20'
Дуарте Рубен
 
21'
 
Перес Карлес
22'
Бланко Антонио
 
48'
Симеоне Джулиано
(Кике Гарсия)
1:0
54'
Гуриди Хон
2:0
54'
 
Сведберг Виллиот
Нуньес Унай
54'
 
Де ла Торре Лука
Санчес Мануэль
72'
Гевара Андер
Дуарте Рубен
 
73'
 
Сотело Хьюго
Пейнадо Франсиско
73'
 
Альенде Тадео
Дувикас Анастасиос
78'
 
Родригес Мигель
Перес Карлес
82'
Сивера Антонио
 
82'
Сола Алекс
Висенте Карлос
 
82'
Омородион Сэмюэль
Кике Гарсия
 
85'
 
Мингеса Оскар
86'
Бенавидес Карлос
(Сола Алекс)
3:0
88'
 
Альварес Уго
89'
Паничелли Хоакин
Гуриди Хон
 
89'
Риоха Луис
Симеоне Джулиано
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 156 Количество передач 225
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 119
Алавес 27.7% (33)
X 52.1% (62)
Сельта 20.2% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Сельта
2.77
4.42
99.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
14
Теналья
Науэль
3
Дуарте
Рубен
27
Хави
Лопеc
23
Бенавидес
Карлос
8
Бланко
Антонио
22
Висенте
Карлос
18
Гуриди
Хон
20
Симеоне
Джулиано
15
Кике
Гарсия
25
Гуаита
Висенте
3
Мингеса
Оскар
28
Домингес
Карлос
4
Нуньес
Унай
7
Перес
Карлес
16
Жаилсон
Маркес
8
Пейнадо
Франсиско
23
Санчес
Мануэль
10
Аспас
Яго
12
Дувикас
Анастасиос
33
Альварес
Уго
Алавес
4-2-3-1
Сельта
3-4-3

История личных встреч

Алавес
Сельта

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

10.5%
47.4%
42.1%
2 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
6:0
ЛЛ
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
1:0
П
3:1
КК
1:0
КК
0:0
П
1:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
2:3

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.6

Среднее время на гол

62
150

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.9
1.33

Среднее время на гол

47
67

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.68
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
95

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.24
Риоха Луис 5 (3) 0.15
Кике Гарсия 3 0.09
Бенавидес Карлос 2 0.06
Дуарте Рубен 2 0.06
Гуриди Хон 1 0.03
Горосабел Андони 1 0.03
Седлар Александр 1 0.03
Гевара Андер 1 0.03
Теналья Науэль 1 0.03
Реббах Абдеррахман 1 0.03
Симеоне Джулиано 1 0.03
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бланко Антонио 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 11 0.33
Аспас Яго 7 (1) 0.21
Дувикас Анастасиос 5 0.15
Сведберг Виллиот 4 0.12
Бамба Джонатан 2 0.06
Мингеса Оскар 2 0.06
Де ла Торре Лука 1 0.03
Перес Карлес 1 0.03
Нуньес Унай 1 0.03
Старфельт Карл 1 0.03
Альенде Тадео 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Серви Франко 0 0
Жаилсон Маркес 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 9 0
Гарсия Луис 7 1
Горосабел Андони 7 0
Гевара Андер 7 0
Дуарте Рубен 6 0
Марин Рафа 5 0
Бланко Антонио 3 1
Бенавидес Карлос 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Хави Лопеc 3 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Теналья Науэль 3 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Гуриди Хон 2 0
Сола Алекс 2 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 1
Тапия Ренато 4 1
Де ла Торре Лука 3 1
Нуньес Унай 4 0
Санчес Мануэль 3 0
Васкес Кевин 3 0
Перес Карлес 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Манкильо Хави 2 0
Старфельт Карл 2 0
Ристич Михайло 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Дотор Карлос 2 0
Домингес Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Альенде Тадео 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Алавес
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сельта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
17
Алавес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сельта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

10
12
Алавес
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Сельта
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)

Сухие победы

12
7

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

15
25
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
3
20%
2
8%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
5
33%
3
12%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
20%
9
36%
76-90

Пропущено

19
27
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
11%
1
4%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
6
32%
6
22%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
6
32%
11
41%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
25 Не забивали 24
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
2
10%
4
21%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
6
30%
3
16%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
6
30%
4
21%
76-90

Забито

27
38
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 10
16 Не забивали 11
5
19%
2
5%
1-15
2
7%
9
24%
16-30
5
19%
5
13%
31-45
7
26%
5
13%
46-60
1
4%
6
16%
61-75
7
26%
11
29%
76-90

Пропущено

39
46
20 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 26
4
10%
5
11%
1-15
4
10%
7
15%
16-30
12
31%
9
20%
31-45
4
10%
4
9%
46-60
3
8%
6
13%
61-75
12
31%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1
Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2
Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0

Результаты матчей

Алавес
Сельта

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:0
7 раз 22%
1:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 44%
1
13 раз 41%
3
3 раза 9%
2
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Алавес
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
3
13
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
12
4
2
14
1.5
8
8
2
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
14
0.5
Больше Меньше
21
11
5
27
1.5
11
21
4
28
2.5
4
28
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 33 26 6 1 71 - 22 84
2.
Жирона
 Заявка 33 22 5 6 69 - 40 71
3.
Барселона
 Заявка 32 21 7 4 64 - 37 70
4.
Атлетико М
 Заявка 32 19 4 9 59 - 38 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 13 12 8 46 - 35 51
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Хетафе
 Заявка 33 10 13 10 41 - 45 43
10.
Вильярреал
 Заявка 32 11 9 12 51 - 55 42
11.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
12.
Алавес
 3:0 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Севилья
 Заявка 32 9 10 13 41 - 45 37
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 33 10 7 16 30 - 41 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
16.
Мальорка
 Заявка 32 6 13 13 26 - 38 31
17.
Сельта
 0:3 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 Заявка 32 4 13 15 22 - 45 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
2.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Алавес
 3:0 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 6 6 4 23 - 18 24
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
17.
Сельта
 0:3 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
11.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 0:3 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 3:0 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 16 1 6 9 12 - 25 9
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 19 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Вильярреал Сорлот Александр 15 (5)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Мингеса Оскар из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Родригес Мигель ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Матч возобновлен
  • 91'
    Сола Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • До матча
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    Прогнозы 119
    Алавес 27.7% (33)
    X 52.1% (62)
    Сельта 20.2% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Сельта
    2.77
    4.42
    99.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 3:0 Сельта

    Исход игры
    Алавес
    27.7% (33)
    Ничья
    52.1% (62)
    Сельта
    20.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.44% (29)
    Меньше
    74.56% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (86)
    Нет
    24.56% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.9% (57)
    1:0 Алавес
    16.8% (20)
    1:2 Сельта
    13.4% (16)
    2:1 Алавес
    9.2% (11)
    0:2 Сельта
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Сельта
    1.7% (2)
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