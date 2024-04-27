Тур: 33. Стадион: Мендисорроса. Зрители: 18039 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0'
20' Желтая карточкаДуарте Рубен
21' Желтая карточкаПерес Карлес
22' Желтая карточкаБланко Антонио
1:0
48' ГолСимеоне Джулиано
2:0
54' ГолГуриди Хон
82' Желтая карточкаСивера Антонио
85' Желтая карточкаМингеса Оскар
3:0
86' ГолБенавидес Карлос
88' Желтая карточкаАльварес Уго
Ход матча
20'
21'
22'
48'
1:0
54'
2:0
82'
85'
86'
3:0
88'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 0
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
156 Количество передач 225
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
15
Кике
Гарсия
10
Аспас
Яго
33
Альварес
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Диалло СелуПолузащитник
-
39 Ортис ЭнекоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
-
33 Альварес УгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алавес
Сельта
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
10.5%
47.4%
42.1%
2 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
0.6
Среднее время на гол
62
150
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.9
1.33
Среднее время на гол
47
67
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
1.68
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
95
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|8
|0.24
|Риоха Луис
|5 (3)
|0.15
|Кике Гарсия
|3
|0.09
|Бенавидес Карлос
|2
|0.06
|Дуарте Рубен
|2
|0.06
|Гуриди Хон
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|1
|0.03
|Седлар Александр
|1
|0.03
|Гевара Андер
|1
|0.03
|Теналья Науэль
|1
|0.03
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.03
|Симеоне Джулиано
|1
|0.03
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|11
|0.33
|Аспас Яго
|7 (1)
|0.21
|Дувикас Анастасиос
|5
|0.15
|Сведберг Виллиот
|4
|0.12
|Бамба Джонатан
|2
|0.06
|Мингеса Оскар
|2
|0.06
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|Старфельт Карл
|1
|0.03
|Альенде Тадео
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Серви Франко
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|9
|0
|Гарсия Луис
|7
|1
|Горосабел Андони
|7
|0
|Гевара Андер
|7
|0
|Дуарте Рубен
|6
|0
|Марин Рафа
|5
|0
|Бланко Антонио
|3
|1
|Бенавидес Карлос
|4
|0
|Омородион Сэмюэль
|4
|0
|Хави Лопеc
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Теналья Науэль
|3
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Гуриди Хон
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|6
|1
|Тапия Ренато
|4
|1
|Де ла Торре Лука
|3
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Перес Карлес
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Мингеса Оскар
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Манкильо Хави
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Домингес Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Серви Франко
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Альенде Тадео
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сельта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
17
Алавес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сельта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
10
12
Алавес
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Сельта
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)
Сухие победы
12
7
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
15
25
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
3
20%
2
8%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
5
33%
3
12%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
20%
9
36%
76-90
Пропущено
19
27
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
11%
1
4%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
6
32%
6
22%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
6
32%
11
41%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
25 Не забивали 24
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
2
10%
4
21%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
6
30%
3
16%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
6
30%
4
21%
76-90
Забито
27
38
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 10
16 Не забивали 11
5
19%
2
5%
1-15
2
7%
9
24%
16-30
5
19%
5
13%
31-45
7
26%
5
13%
46-60
1
4%
6
16%
61-75
7
26%
11
29%
76-90
Пропущено
39
46
20 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 26
4
10%
5
11%
1-15
4
10%
7
15%
16-30
12
31%
9
20%
31-45
4
10%
4
9%
46-60
3
8%
6
13%
61-75
12
31%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1
Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2
Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0
Результаты матчей
Алавес
Сельта
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:0
7 раз 22%
1:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 44%
1
13 раз 41%
3
3 раза 9%
2
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Алавес
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
313
313
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
124
214
88
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1814
Больше Меньше
2111
527
1121
428
428
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|3.
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|4.
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|59 - 38
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6.
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7.
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 45
|43
|10.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|11.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12.
|3:0 Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|41 - 45
|37
|14.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|15.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16.
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|26 - 38
|31
|17.
|0:3 Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18.
|Заявка
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|3:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|17.
|0:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|0:3 Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|3:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|19 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|17 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|15 (5)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 3:0 Сельта
Исход игры
Алавес
27.7% (33)
Ничья
52.1% (62)
Сельта
20.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
25.44% (29)
Меньше
74.56% (85)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.9% (57)
1:0 Алавес
16.8% (20)
1:2 Сельта
13.4% (16)
2:1 Алавес
9.2% (11)
0:2 Сельта
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Сельта
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!