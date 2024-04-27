Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Матч возобновлен

91' Сола Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Альварес Уго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

86' Сола Алекс из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Мингеса Оскар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удар от ворот произведет Алавес

85' Аспас Яго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Альенде Тадео из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

84' Удар от ворот произведет Алавес

82' Судье надоело, что Сивера Антонио тянет время и он наказал его горчичником

82' Сотело Хьюго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Сельта

79' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Горосабел Андони получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Горосабел Андони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

75' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Оооо... вот это был удар! Гуриди Хон должен был забить с этой позиции.

75' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гуриди Хон нанес удар в каркас ворот!

74' Висенте Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Аспас Яго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Дуарте Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Удар от ворот произведет Сельта

68' Теналья Науэль из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

68' Висенте Карлос из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Команда Алавес довольна результатом к этому моменту.

66' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

65' Хорошую попытку сделал Хави Лопеc . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Симеоне Джулиано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

65' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Висенте Карлос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Висенте Карлос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Хорошую попытку сделал Кике Гарсия . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Симеоне Джулиано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Симеоне Джулиано нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

62' Висенте Карлос из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Симеоне Джулиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хави Лопеc выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Сельта

55' Пейнадо Франсиско не смог попасть в створ ударом издали

54' Г О О О О Л - Гуриди Хон забивает ударом с левой ноги!

54' Мингеса Оскар плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

54' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Алавес

52' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Команда Алавес забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

48' Г О О О О Л - Симеоне Джулиано забивает с правой ноги!

48' Кике Гарсия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Сегодняшная посещаемость составляет 18039 болельщиков

47' Удар от ворот произведет Алавес

46' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника