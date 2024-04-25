Тур: 33. Стадион: Цивитас Метрополитано.
Позже
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Главный тренер: Симеоне Диего
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Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Атлетико М
Атлетик Б
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
38 матчей
55.3%
10.5%
34.2%
21 победа 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
8 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.1%
34.2%
23.7%
16 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.65
1.22
Среднее время на гол
54
73
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
60
38
Голов в среднем за матч
1.58
1
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|14
|0.44
|Гризманн Антуан
|13 (4)
|0.41
|Корреа Анхель
|8 (1)
|0.25
|Льоренте Маркос
|6
|0.19
|Депай Мемфис
|5
|0.16
|Лино Сэмуел
|3
|0.09
|Рикельме Родриго
|2
|0.06
|Молина Науэль
|2
|0.06
|Витсель Аксель
|2
|0.06
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Де Пауль Родриго
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|14
|0.44
|Уильямс Иньяки
|9
|0.28
|Беренгер Алекс
|6 (1)
|0.19
|Сансет Ойян
|4
|0.13
|Уильямс Нико
|3
|0.09
|Юри Берчиче
|3
|0.09
|Весга Микель
|3 (2)
|0.09
|Гомес Унаи
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Руис Иньиго
|1
|0.03
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|1
|0.03
|Гарсия Дани
|1
|0.03
|Паредес Айтор
|1
|0.03
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Эрмосо Марио
|7
|0
|Савич Стефан
|5
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Коке Хорхе
|5
|0
|Де Пауль Родриго
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Ривас Пабло Барриос
|5
|0
|Мората Альваро
|3
|1
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|Гризманн Антуан
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Витсель Аксель
|3
|0
|Корреа Анхель
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Нико
|5
|1
|Сансет Ойян
|3
|2
|Вивиан Даниэль
|6
|0
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Руис Иньиго
|5
|0
|Паредес Айтор
|5
|0
|Юри Берчиче
|4
|0
|Гарсия Дани
|4
|0
|Уильямс Иньяки
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Беренгер Алекс
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Эррера Андер
|3
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Гарсия Иманол
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Прадос Беньят
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
6% (1)
31% (5)
Атлетик Б
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
3
5
Атлетико М
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Атлетик Б
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
18
38
Атлетико М
78.6%
21.4%
22 победы 6 поражений
Первый тайм
53% (17)
28% (9)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
22% (7)
31% (10)
Атлетик Б
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
29
5
Упущенные победы
21
43
Голы по времени матча
Забито
36
15
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 24
2
6%
3
20%
1-15
6
17%
5
33%
16-30
10
28%
3
20%
31-45
6
17%
1
7%
46-60
6
17%
1
7%
61-75
6
17%
2
13%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
17%
2
15%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
5
28%
5
38%
61-75
3
17%
3
23%
76-90
Забито
22
38
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
23 Не забивали 17
4
18%
5
13%
1-15
3
14%
5
13%
16-30
2
9%
8
21%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
7
32%
7
18%
76-90
Пропущено
21
16
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
4
19%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
2
10%
3
19%
76-90
Забито
58
53
27 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 19
8 Не забивали 9
6
10%
8
15%
1-15
9
16%
10
19%
16-30
12
21%
11
21%
31-45
9
16%
5
9%
46-60
9
16%
10
19%
61-75
13
22%
9
17%
76-90
Пропущено
39
29
19 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 17
7
18%
4
14%
1-15
7
18%
3
10%
16-30
5
13%
2
7%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
9
23%
9
31%
61-75
5
13%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1
Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0
Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2
Результаты матчей
Атлетико М
Атлетик Б
Точный счет
2:1
5 раз 31%
3:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
3
6 раз 38%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
7
1 раз 6%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:3
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
8 раз 25%
1
5 раз 16%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
1
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
152
133
125
79
710
115
413
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
87
610
510
313
114
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
239
1913
1715
1022
824
230
428
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|6
|1
|70 - 22
|81
|2.
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|3.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|67 - 40
|68
|4.
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|59 - 38
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6.
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|46 - 34
|51
|7.
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|10.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 44
|40
|11.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|13.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|41 - 45
|37
|14.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|28 - 38
|35
|15.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|26 - 38
|31
|18.
|Заявка
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|Заявка
|32
|1
|11
|20
|31 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|17 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|20.
|Заявка
|16
|0
|8
|8
|15 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|18 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|17 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|15 (5)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б
Исход игры
Атлетико М
92% (46)
Ничья
8% (4)
Атлетик Б
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.27% (31)
Меньше
36.73% (18)
Обе команды забьют
Да
71.43% (35)
Нет
28.57% (14)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
60% (30)
1:0 Атлетико М
16% (8)
2:0 Атлетико М
12% (6)
1:1 Ничья
8% (4)
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