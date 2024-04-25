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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 50
Атлетико М 92% (46)
X 8% (4)
Атлетик Б 0% (0)
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Атлетико М
Атлетик Б

История личных встреч

Атлетико М
Атлетик Б

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

38 матчей

55.3%
10.5%
34.2%
21 победа 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
8 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.1%
34.2%
23.7%
16 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

КК
3:0
КК
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
С
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
3:2
П
2:0
П
1:2
П
3:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
1:4
П
1:2
КК
1:2
КК
1:0
П
2:0
П
3:0
П
4:0
ЛЕ
3:0
П
2:1
П
3:0
П
0:2
П
1:2
П
2:0
П
1:0
П
1:4
П
2:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.65
1.22

Среднее время на гол

54
73

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

60
38

Голов в среднем за матч

1.58
1

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
34

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 14 0.44
Гризманн Антуан 13 (4) 0.41
Корреа Анхель 8 (1) 0.25
Льоренте Маркос 6 0.19
Депай Мемфис 5 0.16
Лино Сэмуел 3 0.09
Рикельме Родриго 2 0.06
Молина Науэль 2 0.06
Витсель Аксель 2 0.06
Ньигес Сауль 1 0.03
Де Пауль Родриго 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 14 0.44
Уильямс Иньяки 9 0.28
Беренгер Алекс 6 (1) 0.19
Сансет Ойян 4 0.13
Уильямс Нико 3 0.09
Юри Берчиче 3 0.09
Весга Микель 3 (2) 0.09
Гомес Унаи 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Руис Иньиго 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Муньяин Икер 1 0.03
Гарсия Дани 1 0.03
Паредес Айтор 1 0.03
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 8 0
Эрмосо Марио 7 0
Савич Стефан 5 1
Молина Науэль 4 1
Коке Хорхе 5 0
Де Пауль Родриго 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Ривас Пабло Барриос 5 0
Мората Альваро 3 1
Аспиликуэта Сесар 4 0
Гризманн Антуан 4 0
Хименес Хосе 4 0
Витсель Аксель 3 0
Корреа Анхель 3 0
Диего Симеоне 3 0
Депай Мемфис 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Вермирен Артур 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Нико 5 1
Сансет Ойян 3 2
Вивиан Даниэль 6 0
Де Маркос Оскар 5 0
Руис Иньиго 5 0
Паредес Айтор 5 0
Юри Берчиче 4 0
Гарсия Дани 4 0
Уильямс Иньяки 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Эррера Андер 3 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Прадос Беньят 1 0
Гомес Унаи 1 0
Эрнесто Валверде 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
6% (1)
31% (5)
Атлетик Б
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

3
5
Атлетико М
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Атлетик Б
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

18
38
Атлетико М
78.6%
21.4%
22 победы 6 поражений
Первый тайм
53% (17)
28% (9)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
22% (7)
31% (10)
Атлетик Б
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

29
5

Упущенные победы

21
43

Голы по времени матча

Забито

36
15
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 24
2
6%
3
20%
1-15
6
17%
5
33%
16-30
10
28%
3
20%
31-45
6
17%
1
7%
46-60
6
17%
1
7%
61-75
6
17%
2
13%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
17%
2
15%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
5
28%
5
38%
61-75
3
17%
3
23%
76-90

Забито

22
38
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
23 Не забивали 17
4
18%
5
13%
1-15
3
14%
5
13%
16-30
2
9%
8
21%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
7
32%
7
18%
76-90

Пропущено

21
16
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
4
19%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
2
10%
3
19%
76-90

Забито

58
53
27 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 19
8 Не забивали 9
6
10%
8
15%
1-15
9
16%
10
19%
16-30
12
21%
11
21%
31-45
9
16%
5
9%
46-60
9
16%
10
19%
61-75
13
22%
9
17%
76-90

Пропущено

39
29
19 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 17
7
18%
4
14%
1-15
7
18%
3
10%
16-30
5
13%
2
7%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
9
23%
9
31%
61-75
5
13%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1
Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0
Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2

Результаты матчей

Атлетико М
Атлетик Б

Точный счет

2:1
5 раз 31%
3:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
3
6 раз 38%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
7
1 раз 6%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:3
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
8 раз 25%
1
5 раз 16%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
1
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
2
13
3
1.5
12
5
7
9
2.5
7
10
1
15
3.5
4
13
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
8
7
6
10
1.5
5
10
3
13
2.5
1
14
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
23
9
19
13
1.5
17
15
10
22
2.5
8
24
2
30
3.5
4
28
2
30
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 32 25 6 1 70 - 22 81
2.
Барселона
 Заявка 32 21 7 4 64 - 37 70
3.
Жирона
 Заявка 32 21 5 6 67 - 40 68
4.
Атлетико М
 Заявка 32 19 4 9 59 - 38 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 13 12 7 46 - 34 51
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 Заявка 32 11 9 12 51 - 55 42
10.
Хетафе
 Заявка 32 9 13 10 38 - 44 40
11.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 32 10 7 15 30 - 39 37
13.
Севилья
 Заявка 32 9 10 13 41 - 45 37
14.
Алавес
 Заявка 32 9 8 15 28 - 38 35
15.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
16.
Сельта
 Заявка 32 7 10 15 37 - 47 31
17.
Мальорка
 Заявка 32 6 13 13 26 - 38 31
18.
Кадис
 Заявка 32 4 13 15 22 - 45 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 32 1 11 20 31 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
2.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Алавес
 Заявка 16 7 3 6 17 - 17 24
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
12.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
17.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 8 8 15 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
11.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 16 1 6 9 12 - 25 9
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 18 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Вильярреал Сорлот Александр 15 (5)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2024, осталось 1 день 21 час 10 минут.



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    • Прогнозы 50
    Атлетико М 92% (46)
    X 8% (4)
    Атлетик Б 0% (0)
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    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
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    Атлетик Б
    2.00
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    4.10
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б

    Исход игры
    Атлетико М
    92% (46)
    Ничья
    8% (4)
    Атлетик Б
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.27% (31)
    Меньше
    36.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (35)
    Нет
    28.57% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    60% (30)
    1:0 Атлетико М
    16% (8)
    2:0 Атлетико М
    12% (6)
    1:1 Ничья
    8% (4)
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