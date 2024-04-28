Тур: 30. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Ласык Петр
3:4
Конец матча
0'
0:1
20' ГолКурминовски Давид
29' Желтая карточкаНоваес Пальярес Луис Густаво
29' Желтая карточкаMarek Mroz
0:2
30' ГолЛавничак Алекс
0:3
39' ГолКурминовски Давид
1:3
51' ГолВагнер да Силва
1:4
53' ГолКурминовски Давид
61' Желтая карточкаLuka Vuskovic
2:4
74' ГолГжесик Ян
76' Желтая карточкаЦихоцки Матеуш
3:4
86' ГолАбрамович Давид
90' Желтая карточкаКопац Бартош
90'+4
Ход матча
20'
29'
30'
0:2
39'
0:3
51'
1:3
53'
61'
64'
74'
2:4
76'
86'
3:4
90'
13
Гжесик
Ян
23
Пеглоу
20
Машаду
Луиш
22
Жардел
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ПеглоуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
22 ЖарделНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Marek MrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Радомяк Радом
Заглембе Любин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
3.5
Среднее время на гол
135
25
Всего голов
3
13
Голов в среднем за матч
0.6
2.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
34
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.27
|Роча Леонардо
|4
|0.13
|Семеду Эди
|4
|0.13
|Семеду Лисандру
|3 (1)
|0.1
|Вольски Рафал
|2
|0.07
|Абрамович Давид
|2
|0.07
|Luka Vuskovic
|2
|0.07
|Жардел
|2
|0.07
|Донис Христос
|1
|0.03
|Гжесик Ян
|1
|0.03
|Кастаньеда Франк
|1
|0.03
|Вагнер да Силва
|1
|0.03
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.03
|Бранко Рафаэл
|1
|0.03
|Кобыляк Габриэль
|1
|0.03
|Guilherme Zimovski
|1
|0.03
|Машаду Луиш
|0
|0
|Леандро
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|11
|0.37
|Ходына Кацпер
|5 (2)
|0.17
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.13
|Лавничак Алекс
|4
|0.13
|Муньос Хуан
|3
|0.1
|Копац Бартош
|2
|0.07
|Маковский Томаш
|2
|0.07
|Булеца Сергей
|1
|0.03
|Дабровски Дамьян
|1
|0.03
|Бохар Дамьян
|1
|0.03
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.03
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Налепа Михал
|0
|0
|Marek Mroz
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|11
|0
|Вольски Рафал
|5
|1
|Michal Kaput
|5
|1
|Донис Христос
|5
|0
|Гжесик Ян
|5
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|5
|0
|Жордау Бруну
|3
|1
|Роча Леонардо
|3
|1
|Цихоцки Матеуш
|4
|0
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Кобыляк Габриэль
|2
|1
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Luka Vuskovic
|3
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Майк Сестор
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|6
|1
|Налепа Михал
|5
|1
|Полетанович Марко
|6
|0
|Mateusz Grzybek
|4
|1
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Диудис Сократис
|3
|1
|Ходына Кацпер
|4
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Marek Mroz
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Заглембе Любин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
9
8
Радомяк Радом
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Заглембе Любин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
0% (0)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
14
11
Радомяк Радом
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Заглембе Любин
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
20% (6)
40% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
27
16
Упущенные победы
23
19
Голы по времени матча
Забито
17
20
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
6%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
2
12%
4
20%
31-45
3
18%
6
30%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
4
20%
76-90
Пропущено
25
29
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
1
4%
5
17%
1-15
9
36%
7
24%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
6
24%
3
10%
46-60
4
16%
7
24%
61-75
1
4%
3
10%
76-90
Забито
20
16
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
5
25%
0
0%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
5
31%
76-90
Пропущено
26
16
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
12%
5
31%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
5
19%
6
38%
61-75
5
19%
3
19%
76-90
Забито
37
36
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
6
16%
2
6%
1-15
6
16%
7
19%
16-30
5
14%
7
19%
31-45
6
16%
9
25%
46-60
8
22%
2
6%
61-75
6
16%
9
25%
76-90
Пропущено
51
45
26 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
4
8%
10
22%
1-15
14
27%
7
16%
16-30
8
16%
5
11%
31-45
10
20%
4
9%
46-60
9
18%
13
29%
61-75
6
12%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1
Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1
Результаты матчей
Радомяк Радом
Заглембе Любин
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
11 раз 73%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
1
5 раз 17%
1
13 раз 43%
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
69
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
105
78
87
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
237
1317
1020
624
129
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|13 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11