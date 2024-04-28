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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Радомяк Радом
3:4
Конец матча
Заглембе Любин
0'
0:1
20' Гол
Курминовски Давид
29' Желтая карточка
Новаес Пальярес Луис Густаво
29' Желтая карточка
Marek Mroz
0:2
30' Гол
Лавничак Алекс
0:3
39' Гол
Курминовски Давид
1:3
51' Гол
Вагнер да Силва
1:4
53' Гол
Курминовски Давид
61' Желтая карточка
Luka Vuskovic
2:4
74' Гол
Гжесик Ян
76' Желтая карточка
Цихоцки Матеуш
3:4
86' Гол
Абрамович Давид
90' Желтая карточка
Копац Бартош
90'+4
28
Кобыляк
Габриэль
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
6
Michal
Kaput
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
23
Пеглоу
27
Вольски
Рафал
20
Машаду
Луиш
22
Жардел
87
Диудис
Сократис
2
Копац
Бартош
27
Bartlomiej
Kludka
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
7
Ходына
Кацпер
17
Marek
Mroz
77
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
Радомяк Радом
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Заглембе Любин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:6
Э
0:2

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
3.5

Среднее время на гол

135
25

Всего голов

3
13

Голов в среднем за матч

0.6
2.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
34

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Энрике Алвес 8 0.27
Роча Леонардо 4 0.13
Семеду Эди 4 0.13
Семеду Лисандру 3 (1) 0.1
Вольски Рафал 2 0.07
Абрамович Давид 2 0.07
Luka Vuskovic 2 0.07
Жардел 2 0.07
Донис Христос 1 0.03
Гжесик Ян 1 0.03
Кастаньеда Франк 1 0.03
Вагнер да Силва 1 0.03
Цихоцки Матеуш 1 0.03
Бранко Рафаэл 1 0.03
Кобыляк Габриэль 1 0.03
Guilherme Zimovski 1 0.03
Машаду Луиш 0 0
Леандро 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 11 0.37
Ходына Кацпер 5 (2) 0.17
Вдовяк Матеуш 4 0.13
Лавничак Алекс 4 0.13
Муньос Хуан 3 0.1
Копац Бартош 2 0.07
Маковский Томаш 2 0.07
Булеца Сергей 1 0.03
Дабровски Дамьян 1 0.03
Бохар Дамьян 1 0.03
Bartlomiej Kludka 1 0.03
Mateusz Grzybek 0 0
Налепа Михал 0 0
Marek Mroz 0 0
Пьенько Томаш 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 11 0
Вольски Рафал 5 1
Michal Kaput 5 1
Донис Христос 5 0
Гжесик Ян 5 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 5 0
Жордау Бруну 3 1
Роча Леонардо 3 1
Цихоцки Матеуш 4 0
Педро Энрике Алвес 4 0
Кобыляк Габриэль 2 1
Леандро 3 0
Машаду Луиш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Luka Vuskovic 3 0
Вагнер да Силва 1 1
Майк Сестор 2 0
Damian Jakubik 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Пик Даниэль 1 0
Пеглоу 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 6 1
Налепа Михал 5 1
Полетанович Марко 6 0
Mateusz Grzybek 4 1
Bartlomiej Kludka 4 1
Диудис Сократис 3 1
Ходына Кацпер 4 0
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Маковский Томаш 1 0
Marek Mroz 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Заглембе Любин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

9
8
Радомяк Радом
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Заглембе Любин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
0% (0)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
12

Упущенные победы

14
11
Радомяк Радом
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Заглембе Любин
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
20% (6)
40% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

27
16

Упущенные победы

23
19

Голы по времени матча

Забито

17
20
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
6%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
2
12%
4
20%
31-45
3
18%
6
30%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
4
20%
76-90

Пропущено

25
29
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
1
4%
5
17%
1-15
9
36%
7
24%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
6
24%
3
10%
46-60
4
16%
7
24%
61-75
1
4%
3
10%
76-90

Забито

20
16
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
5
25%
0
0%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
5
31%
76-90

Пропущено

26
16
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
12%
5
31%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
5
19%
6
38%
61-75
5
19%
3
19%
76-90

Забито

37
36
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
6
16%
2
6%
1-15
6
16%
7
19%
16-30
5
14%
7
19%
31-45
6
16%
9
25%
46-60
8
22%
2
6%
61-75
6
16%
9
25%
76-90

Пропущено

51
45
26 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
4
8%
10
22%
1-15
14
27%
7
16%
16-30
8
16%
5
11%
31-45
10
20%
4
9%
46-60
9
18%
13
29%
61-75
6
12%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1
Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1

Результаты матчей

Радомяк Радом
Заглембе Любин

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
11 раз 73%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
1
5 раз 17%
1
13 раз 43%
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
2
13
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
8
7
3
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
23
7
13
17
1.5
10
20
6
24
2.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 30 16 8 6 68 - 41 56
2.
Лех
 29 14 9 6 43 - 34 51
3.
Гурник Забже
 30 15 6 9 43 - 33 51
4.
Шленск Вроцлав
 30 14 9 7 40 - 29 51
5.
Ракув
 30 13 10 7 51 - 32 49
6.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
7.
Легия
 29 12 11 6 43 - 33 47
8.
Видзев Лодзь
 30 12 6 12 39 - 39 42
9.
Сталь Мелец
 29 10 8 11 35 - 39 38
10.
Заглембе Любин
 30 10 8 12 35 - 46 38
11.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
12.
Радомяк Радом
 30 9 8 13 37 - 51 35
13.
Варта Познань
 30 8 10 12 31 - 37 34
14.
Пуща Неполомице
 29 7 11 11 35 - 46 32
15.
Краковия
 29 6 14 9 38 - 40 32
16.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
Рух Хожув
 30 3 14 13 34 - 52 23
18.
ЛКС Лодзь
 30 5 6 19 29 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
6.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
12.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Варта Познань
 15 4 5 6 15 - 16 17
15.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
16.
ЛКС Лодзь
 15 4 5 6 19 - 29 17
17.
Краковия
 15 3 7 5 25 - 25 16
18.
Рух Хожув
 15 2 7 6 17 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 7 5 3 19 - 15 26
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
5.
Лех
 15 5 6 4 16 - 22 21
6.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
7.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
8.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
9.
Ракув
 15 4 5 6 21 - 24 17
10.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
11.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
12.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 13 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Marek Mroz сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Курминовски Давид бьет в цель!
    • 30'
      Ходына Кацпер сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Лавничак Алекс бьет в цель!
    • 29'
      Marek Mroz получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Радомяк Радом 3:4 Заглембе Любин онлайн

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