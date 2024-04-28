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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Генк
0:1
Второй тайм: 51'
Брюгге
0'
22' Желтая карточка
Куэста Карлос
0:1
38' Гол
Саббе Кириани

Ход матча

22'
Куэста Карлос
 
38'
0:1
Саббе Кириани
(Родригеш Тьяго)
46'
 
Ютгла Ферран
Нуса Антонио
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Генк
Ничья
Брюгге
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Все Коэффициенты
26
Вандервоордт
Маартен
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
77
Эль-Уади
Закария
18
Кайембе
Йорис
5
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
10
Эль-Ханнус
Билаль
19
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
99
Арокодаре
Толуваласе
29
Яккерс
Нордин
64
Саббе
Кириани
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
8
Скораш
Михал
99
Родригеш
Тьяго
32
Нуса
Антонио
Генк
3-4-2-1
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Генк
Брюгге

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
69.6%
15 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
26.1%
19 побед 6 ничьих 0 побед

32 матча

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 25 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 23 победы

55 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
20 побед 10 ничьих 25 побед

Первый тайм

27.3%
50.9%
21.8%
15 побед 28 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.5%
23.6%
41.9%
19 побед 13 ничьих 23 победы

История матчей

ПДА
4:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
3:2
ПДА
3:1
К
3:3
ПДА
2:3
С
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
4:2
ЛП
3:2
ЛП
1:0
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:5
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:6
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

52
41

Голов в среднем за матч

1.93
1.46

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

2
1.41

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

108
79

Голов в среднем за матч

1.96
1.44

Тотал матчей

2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
35
Больше 64%
Меньше 36%
20
25
Больше 45%
Меньше 55%
30
13
Больше 24%
Меньше 76%
42
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

45
62

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 11 0.31
Пейнтсил Джозеф 6 0.17
Хейнен Бриан 6 (2) 0.17
Сор Коллинс 6 0.17
Зекири Анди 6 (1) 0.17
Муньос Даниэль 5 0.14
Эль-Ханнус Билаль 3 0.08
Фадера Алию 3 0.08
Аль-Эйт-Хадж Ануар 3 0.08
Кайембе Йорис 1 0.03
Ойен Люка 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Грошовски Патрик 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
Маккензи Марк 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 17 (6) 0.47
Сков-Ольсен Андреас 11 (2) 0.31
Ютгла Ферран 8 0.22
Синкернагель Филип 7 0.19
Ванакен Ханс 5 0.14
Мехеле Брэндон 5 0.14
Кюйпер Максим 3 0.08
Нуса Антонио 3 0.08
Рафаэль Онедика 3 0.08
Скораш Михал 2 0.06
Бушанан Тажон 2 0.06
Нильсен Каспер 2 0.06
Ветлесен Уго 2 0.06
Мейер Бьорн 2 0.06
Саббе Кириани 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Спилеерс Йорне 0 0
Ордоньес Хоэль 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 3
Куэста Карлос 8 0
Пейнтсил Джозеф 6 1
Галарса Матиас 6 0
Эль-Ханнус Билаль 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Артеага Херардо 2 1
Зекири Анди 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Уади Закария 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Арокодаре Толуваласе 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 7 1
Рафаэль Онедика 8 0
Родригеш Тьяго 5 1
Одои Денис 5 0
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Саббе Кириани 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

Генк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Брюгге
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

11
8
Генк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Брюгге
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

19
42
Генк
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Брюгге
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
46% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

30
50

Голы по времени матча

Забито

32
30
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
3
9%
5
17%
1-15
7
22%
4
13%
16-30
3
9%
5
17%
31-45
7
22%
5
17%
46-60
4
13%
7
23%
61-75
8
25%
4
13%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
21%
1
6%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
6
35%
76-90

Забито

22
43
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
1
5%
5
12%
1-15
2
9%
6
14%
16-30
7
32%
5
12%
31-45
2
9%
7
16%
46-60
5
23%
10
23%
61-75
5
23%
10
23%
76-90

Пропущено

20
17
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
15%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
6
30%
3
18%
61-75
6
30%
5
29%
29%
76-90

Забито

54
73
23 В 1-м тайме 30
31 Во 2-м тайме 43
20 Забивали первыми 21
8 Не забивали 3
4
7%
10
14%
1-15
9
17%
10
14%
16-30
10
19%
10
14%
31-45
9
17%
12
16%
46-60
9
17%
17
23%
61-75
13
24%
14
19%
76-90

Пропущено

39
34
14 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
7
18%
2
6%
1-15
2
5%
4
12%
16-30
5
13%
8
24%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
10
26%
4
12%
61-75
11
28%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1
Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0
Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4

Результаты матчей

Генк
Брюгге

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 23%
0:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:1
6 раз 17%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
3
7 раз 20%
0
6 раз 17%
2
4 раза 11%
4
3 раза 9%
1
15 раз 43%
3
6 раз 17%
2
4 раза 11%
4
4 раза 11%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Генк
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
17
1
9
9
1.5
12
6
7
11
2.5
9
9
2
16
3.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
5
12
3
14
2.5
4
13
1
16
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
6
0.5
Больше Меньше
32
3
14
21
1.5
17
18
10
25
2.5
13
22
3
32
3.5
7
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 1:0 6 5 1 0 14 - 3 42
2.
Андерлехт
 5 3 0 2 8 - 6 41
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 1 0 4 7 - 8 38
4.
Генк
 0:1 6 3 1 2 5 - 7 34
5.
Серкль Брюгге
 5 1 2 2 5 - 8 29
6.
Антверпен
 5 1 0 4 1 - 8 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 1 41
2.
Генк
 0:1 4 2 1 1 4 - 3 31
3.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 2 25
4.
Брюгге
 1:0 3 3 0 0 10 - 1 9
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 3 - 5 0
6.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 4 - 3 38
2.
Брюгге
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 33
3.
Антверпен
 3 1 0 2 1 - 4 29
4.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Генк
 0:1 2 1 0 1 1 - 4 3
6.
Андерлехт
 2 0 0 2 2 - 5 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 17 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Нуса Антонио уходит с поля. Ютгла Ферран выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Родригеш Тьяго сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Саббе Кириани бьет в цель!
  • 22'
    Куэста Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Брюгге.
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Генк
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