Тур: 6. Стадион: Чегека Арена.
Ход матча
22'
38'
0:1
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
68 Thomas Claes
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
История личных встреч
Генк
Брюгге
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
69.6%
15 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
26.1%
19 побед 6 ничьих 0 побед
32 матча
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 25 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 23 победы
55 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
20 побед 10 ничьих 25 побед
Первый тайм
27.3%
50.9%
21.8%
15 побед 28 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.5%
23.6%
41.9%
19 побед 13 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
52
41
Голов в среднем за матч
1.93
1.46
Среднее время на гол
46
61
Всего голов
56
38
Голов в среднем за матч
2
1.41
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
108
79
Голов в среднем за матч
1.96
1.44
Тотал матчей
2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
35
Больше 64%
Меньше 36%
20
25
Больше 45%
Меньше 55%
30
13
Больше 24%
Меньше 76%
42
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
45
62
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|11
|0.31
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.17
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.17
|Сор Коллинс
|6
|0.17
|Зекири Анди
|6 (1)
|0.17
|Муньос Даниэль
|5
|0.14
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.08
|Фадера Алию
|3
|0.08
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|3
|0.08
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Ойен Люка
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Галарса Матиас
|1
|0.03
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|17 (6)
|0.47
|Сков-Ольсен Андреас
|11 (2)
|0.31
|Ютгла Ферран
|8
|0.22
|Синкернагель Филип
|7
|0.19
|Ванакен Ханс
|5
|0.14
|Мехеле Брэндон
|5
|0.14
|Кюйпер Максим
|3
|0.08
|Нуса Антонио
|3
|0.08
|Рафаэль Онедика
|3
|0.08
|Скораш Михал
|2
|0.06
|Бушанан Тажон
|2
|0.06
|Нильсен Каспер
|2
|0.06
|Ветлесен Уго
|2
|0.06
|Мейер Бьорн
|2
|0.06
|Саббе Кириани
|1
|0.03
|Одои Денис
|1
|0.03
|Спилеерс Йорне
|0
|0
|Ордоньес Хоэль
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|3
|Куэста Карлос
|8
|0
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Галарса Матиас
|6
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Зекири Анди
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Уади Закария
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|7
|1
|Рафаэль Онедика
|8
|0
|Родригеш Тьяго
|5
|1
|Одои Денис
|5
|0
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Саббе Кириани
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Генк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Брюгге
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
11
8
Генк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Брюгге
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
19
42
Генк
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Брюгге
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
46% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
30
50
Голы по времени матча
Забито
32
30
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
3
9%
5
17%
1-15
7
22%
4
13%
16-30
3
9%
5
17%
31-45
7
22%
5
17%
46-60
4
13%
7
23%
61-75
8
25%
4
13%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
21%
1
6%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
6
35%
76-90
Забито
22
43
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
1
5%
5
12%
1-15
2
9%
6
14%
16-30
7
32%
5
12%
31-45
2
9%
7
16%
46-60
5
23%
10
23%
61-75
5
23%
10
23%
76-90
Пропущено
20
17
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
15%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
6
30%
3
18%
61-75
6
30%
5
29%
29%
76-90
Забито
54
73
23 В 1-м тайме 30
31 Во 2-м тайме 43
20 Забивали первыми 21
8 Не забивали 3
4
7%
10
14%
1-15
9
17%
10
14%
16-30
10
19%
10
14%
31-45
9
17%
12
16%
46-60
9
17%
17
23%
61-75
13
24%
14
19%
76-90
Пропущено
39
34
14 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
7
18%
2
6%
1-15
2
5%
4
12%
16-30
5
13%
8
24%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
10
26%
4
12%
61-75
11
28%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1
Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0
Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4
Результаты матчей
Генк
Брюгге
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 23%
0:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:1
6 раз 17%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
3
7 раз 20%
0
6 раз 17%
2
4 раза 11%
4
3 раза 9%
1
15 раз 43%
3
6 раз 17%
2
4 раза 11%
4
4 раза 11%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Генк
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
171
99
126
711
99
216
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
152
512
512
314
413
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
323
1421
1718
1025
1322
332
728
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|42
|2.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|41
|3.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|38
|4.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|5 - 7
|34
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|29
|6.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|41
|2.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|31
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|25
|4.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|38
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|33
|3.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|29
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|17 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9