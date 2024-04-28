27' Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Удар от ворот произведет Раннерс

25' Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Ох, нехорошо это выглядит. Хег Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Хег Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Одей Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Виборг

16' Фусейни Мохаммед II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Раннерс отменен из-за положения "вне игры".

14' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Раннерс

13' Энггаард Мэдс из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Раннерс

10' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Виборг

9' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Оооо... вот это был удар! Вестергорд Магнус должен был забить с этой позиции.

8' Вестергорд Магнус нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

8' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг подал угловой справа.

7' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Мбом Жан-Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг разыграл угловой с левого угла.

4' Удар от ворот произведет Виборг

3' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

2' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Раннерс

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Раннерс начинает с центра поля