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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Виборг
0:0
Первый тайм: 35'
Раннерс
0'
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Даммерс Вессель

Ход матча

13'
 
Даммерс Вессель

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Раннерс
2.95
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3.55
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2.75
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Все Коэффициенты
58
Мантл
Нико
24
Аниембе
Даниэль
55
Радич
Стипе
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
18
Мбом
Жан-Мануэль
28
Вестергорд
Магнус
8
Ибрагим
Саид
14
Anosike
Ementa
7
Sergio
Andrade
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
28
Кулибали
Лассо
24
Sabil
Hansen
8
Энггаард
Мэдс
30
Mike
Themsen
90
Одей
Стивен
77
Фусейни
Мохаммед
II
Виборг
4-3-3
Раннерс
4-4-1-1

История личных встреч

Виборг
Раннерс

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

СД
3:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
3:2
СД
0:1
СД
1:2
ТМК
4:4
ТМС
5:1
ТМК
2:4
ТМК
2:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
ТМК
0:0
ТМС
1:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.25
1.63

Среднее время на гол

72
55

Всего голов

45
42

Голов в среднем за матч

1.41
1.31

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

64
68

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 8 0.3
Йенсен Исак 5 0.19
Ибрагим Саид 3 0.11
Sergio Andrade 2 0.07
Сёндергаард Мадс 2 0.07
Бонде Якуб 2 0.07
Абубакари Малик 2 0.07
Вестергорд Магнус 1 0.04
Жуниор Ренато 1 0.04
Аниембе Даниэль 1 0.04
Томас Найджел 1 0.04
Бундгаард Оливер 1 0.04
Бюрги Николас 1 0.04
Джатта Алассана 1 0.04
Залетел Жан 1 0.04
Srdjan Kuzmic 1 0.04
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 8 0.3
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.19
Одей Стивен 4 0.15
Бундгаард Филип 4 (2) 0.15
Хег Даниэль 2 0.07
Копплин Бьорн 2 0.07
Ольсен Оливер 1 0.04
Эйджийри Эрнест 1 0.04
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Hugo Andersson2 1 0.04
Энггаард Мэдс 1 0.04
Даммерс Вессель 1 0.04
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Tammer Bany Odeh 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 6 1
Мбом Жан-Мануэль 6 0
Anosike Ementa 6 0
Сёндергаард Мадс 4 0
Жуниор Ренато 2 1
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Гроннинг Йеппе 2 0
Аниембе Даниэль 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мантл Нико 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Йенсен Исак 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 7 0
Даммерс Вессель 5 1
Ольсен Оливер 6 0
Бьёркенгрен Йон 4 0
Кулибали Лассо 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Занден Оливер 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0
Mike Themsen 1 0

Результаты матчей

Виборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

7
8
Виборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Раннерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

9
15
Виборг
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
Раннерс
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

25
14

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
4%
4
22%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
5
22%
5
28%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
6
26%
4
22%
76-90

Пропущено

15
23
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
7
30%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
5
33%
3
13%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
9%
4
22%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
5
45%
2
11%
76-90

Пропущено

25
20
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
6
24%
3
15%
46-60
4
16%
4
20%
61-75
5
20%
7
35%
76-90

Забито

34
36
13 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
2
6%
8
22%
1-15
8
24%
4
11%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
5
15%
10
28%
46-60
5
15%
3
8%
61-75
11
32%
6
17%
76-90

Пропущено

40
43
17 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
4
10%
3
7%
1-15
5
13%
9
21%
16-30
8
20%
6
14%
31-45
8
20%
6
14%
46-60
5
13%
9
21%
61-75
10
25%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1
Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0
Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2
Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1

Результаты матчей

Виборг
Раннерс

Точный счет

2:1
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
0
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Виборг
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
19
7
12
14
1.5
11
15
3
23
2.5
3
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 26 16 7 3 51 - 25 55
2.
Мидтьюлланн
 26 16 4 6 49 - 30 52
3.
Копенгаген
 26 15 4 7 51 - 29 49
4.
Норшелланн
 26 14 7 5 48 - 26 49
5.
АГФ Орхус
 26 9 11 6 32 - 33 38
6.
Силькеборг
 26 8 5 13 31 - 38 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 0:0 27 9 7 11 33 - 41 34
2.
Раннерс
 0:0 27 8 10 9 36 - 43 34
3.
Оденсе
 0:0 27 6 9 12 28 - 38 27
4.
Люнгбю
 27 6 8 13 32 - 49 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 0:0 27 3 7 17 22 - 53 16

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 13 8 4 1 29 - 12 28
2.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
3.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Копенгаген
 13 8 1 4 25 - 11 25
5.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 13 5 3 5 17 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 0:0 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 14 4 7 3 21 - 18 19
3.
Раннерс
 0:0 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 0:0 13 1 2 10 11 - 31 5
6.
Оденсе
 0:0 14 0 4 10 9 - 26 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 13 8 4 1 25 - 13 28
2.
Мидтьюлланн
 13 8 1 4 23 - 18 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 13 4 7 2 16 - 16 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 0:0 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 0:0 14 4 5 5 18 - 23 17
3.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
4.
Видовре
 0:0 14 2 5 7 11 - 22 11
5.
Виборг
 0:0 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 11
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Оденсе Кёлер Свен 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
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    • 29'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 29'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 28'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 27'
      Сержиу Андраде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Виборг начинает контратаку
    • 27'
      Вестергорд Магнус из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Мбом Жан-Мануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 25'
      Контроль мяча: Виборг: 52%, Раннерс: 48%.
    • 25'
      Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Sabil Hansen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 23'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 23'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 23'
      Хег Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 22'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 22'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Хег Даниэль возвращается на поле.
    • 21'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 21'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хег Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 20'
      Хег Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: Виборг: 54%, Раннерс: 46%.
    • 19'
      Одей Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Ольсен Оливер из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Аносике Эмента
    • 18'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 17'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 17'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 16'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Раннерс начинает контратаку
    • 16'
      Фусейни Мохаммед II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Бонде Якуб нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Виборг: 58%, Раннерс: 42%.
    • 14'
      Даммерс Вессель из команды Раннерс в офсайде
    • 14'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Раннерс отменен из-за положения "вне игры".
    • 14'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Раннерс.
    • 13'
      Энггаард Мэдс сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О О Л! Раннерс забивает! Даммерс Вессель отличился.
    • 13'
      Энггаард Мэдс из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Кулибали Лассо
    • 12'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Ибрагим Саид из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Кулибали Лассо.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 10'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Виборг: 69%, Раннерс: 31%.
    • 10'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 9'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Даммерс Вессель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Оооо... вот это был удар! Вестергорд Магнус должен был забить с этой позиции.
    • 8'
      Вестергорд Магнус нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.
    • 8'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг подал угловой справа.
    • 7'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Мбом Жан-Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 5'
      Энггаард Мэдс из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг разыграл угловой с левого угла.
    • 5'
      Контроль мяча: Виборг: 48%, Раннерс: 52%.
    • 4'
      Sabil Hansen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 3'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 2'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Раннерс.
    • 2'
      Одей Стивен из команды Раннерс в офсайде
    • 2'
      Sabil Hansen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 2'
      Энггаард Мэдс из команды Раннерс подал угловой справа.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Раннерс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Виборг
    Ничья
    Раннерс
    2.95
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    3.55
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    2.75
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