Тур: 27. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Jacob Karlsen
0'
13' Undefined phrase: football_event_Даммерс Вессель
44' Желтая карточкаАниембе Даниэль
72' Желтая карточкаГроннинг Йеппе
74' Желтая карточкаЯкобс Ями
90'+5
Ход матча
13'
44'
72'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
416 Количество передач 434
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
58
Мантл
Нико
55
Радич
Стипе
17
Бонде
Якуб
24
Sabil
Hansen
30
Mike
Themsen
90
Одей
Стивен
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Anel Zulic
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Sabil HansenПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Mike ThemsenПолузащитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
50 Max Andersen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Раннерс
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.25
1.63
Среднее время на гол
72
55
Всего голов
45
42
Голов в среднем за матч
1.41
1.31
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
64
68
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|8
|0.3
|Йенсен Исак
|5
|0.19
|Ибрагим Саид
|3
|0.11
|Sergio Andrade
|2
|0.07
|Сёндергаард Мадс
|2
|0.07
|Бонде Якуб
|2
|0.07
|Абубакари Малик
|2
|0.07
|Вестергорд Магнус
|1
|0.04
|Жуниор Ренато
|1
|0.04
|Аниембе Даниэль
|1
|0.04
|Томас Найджел
|1
|0.04
|Бундгаард Оливер
|1
|0.04
|Бюрги Николас
|1
|0.04
|Джатта Алассана
|1
|0.04
|Залетел Жан
|1
|0.04
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.04
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|8
|0.3
|Нордли Симен Болькан
|5 (1)
|0.19
|Одей Стивен
|4
|0.15
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.15
|Хег Даниэль
|2
|0.07
|Копплин Бьорн
|2
|0.07
|Ольсен Оливер
|1
|0.04
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.04
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|Hugo Andersson2
|1
|0.04
|Энггаард Мэдс
|1
|0.04
|Даммерс Вессель
|1
|0.04
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Tammer Bany Odeh
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|6
|1
|Мбом Жан-Мануэль
|6
|0
|Anosike Ementa
|6
|0
|Сёндергаард Мадс
|4
|0
|Жуниор Ренато
|2
|1
|Гроннинг Йеппе
|3
|0
|Аниембе Даниэль
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Мантл Нико
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Йенсен Исак
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энггаард Мэдс
|7
|0
|Даммерс Вессель
|5
|1
|Ольсен Оливер
|6
|0
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|Кулибали Лассо
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Занден Оливер
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
|Mike Themsen
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
7
8
Виборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Раннерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
9
15
Виборг
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Раннерс
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
25
14
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
4%
4
22%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
5
22%
5
28%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
6
26%
4
22%
76-90
Пропущено
15
23
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
7
30%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
5
33%
3
13%
76-90
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
9%
4
22%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
5
45%
2
11%
76-90
Пропущено
25
20
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
6
24%
3
15%
46-60
4
16%
4
20%
61-75
5
20%
7
35%
76-90
Забито
34
36
13 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
2
6%
8
22%
1-15
8
24%
4
11%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
5
15%
10
28%
46-60
5
15%
3
8%
61-75
11
32%
6
17%
76-90
Пропущено
40
43
17 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
4
10%
3
7%
1-15
5
13%
9
21%
16-30
8
20%
6
14%
31-45
8
20%
6
14%
46-60
5
13%
9
21%
61-75
10
25%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1
Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0
Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2
Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1
Результаты матчей
Виборг
Раннерс
Точный счет
2:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
3 раза 11%
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Виборг
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
95
58
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
104
310
68
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
198
1215
1116
324
324
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|27
|16
|8
|3
|51 - 25
|56
|2.
|26
|16
|4
|6
|49 - 30
|52
|3.
|0:0
|27
|14
|8
|5
|48 - 26
|50
|4.
|26
|15
|4
|7
|51 - 29
|49
|5.
|26
|9
|11
|6
|32 - 33
|38
|6.
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|8
|5
|1
|29 - 12
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|3.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|8
|1
|4
|25 - 11
|25
|5.
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|8
|5
|1
|25 - 13
|29
|2.
|13
|8
|1
|4
|23 - 18
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|4.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|13
|4
|7
|2
|16 - 16
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|11
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (7)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8