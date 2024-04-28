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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Виборг
0:0
Конец матча
Раннерс
0'
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Даммерс Вессель
44' Желтая карточка
Аниембе Даниэль
72' Желтая карточка
Гроннинг Йеппе
74' Желтая карточка
Якобс Ями
90'+5

Ход матча

13'
 
Даммерс Вессель
44'
Аниембе Даниэль
 
45'
Якобс Ями
Вестергорд Магнус
 
46'
 
Эйджийри Эрнест
Mike Themsen
61'
 
Альбек Мадс
Sabil Hansen
67'
Гроннинг Йеппе
Бонде Якуб
 
67'
Абубакари Малик
Anosike Ementa
 
67'
Жуниор Ренато
Ибрагим Саид
 
72'
Гроннинг Йеппе
 
72'
 
Браянац Муамер
Одей Стивен
74'
Якобс Ями
 
86'
 
Jeppe Kudsk
Фусейни Мохаммед
90'
Jakob Nielsen
Sergio Andrade
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 416 Количество передач 434
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

58
Мантл
Нико
24
Аниембе
Даниэль
55
Радич
Стипе
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
18
Мбом
Жан-Мануэль
28
Вестергорд
Магнус
8
Ибрагим
Саид
14
Anosike
Ementa
7
Sergio
Andrade
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
28
Кулибали
Лассо
24
Sabil
Hansen
8
Энггаард
Мэдс
30
Mike
Themsen
90
Одей
Стивен
77
Фусейни
Мохаммед
II
Виборг
4-3-3
Раннерс
4-4-1-1

История личных встреч

Виборг
Раннерс

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

СД
3:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
3:2
СД
0:1
СД
1:2
ТМК
4:4
ТМС
5:1
ТМК
2:4
ТМК
2:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
ТМК
0:0
ТМС
1:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.25
1.63

Среднее время на гол

72
55

Всего голов

45
42

Голов в среднем за матч

1.41
1.31

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

64
68

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 8 0.3
Йенсен Исак 5 0.19
Ибрагим Саид 3 0.11
Sergio Andrade 2 0.07
Сёндергаард Мадс 2 0.07
Бонде Якуб 2 0.07
Абубакари Малик 2 0.07
Вестергорд Магнус 1 0.04
Жуниор Ренато 1 0.04
Аниембе Даниэль 1 0.04
Томас Найджел 1 0.04
Бундгаард Оливер 1 0.04
Бюрги Николас 1 0.04
Джатта Алассана 1 0.04
Залетел Жан 1 0.04
Srdjan Kuzmic 1 0.04
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 8 0.3
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.19
Одей Стивен 4 0.15
Бундгаард Филип 4 (2) 0.15
Хег Даниэль 2 0.07
Копплин Бьорн 2 0.07
Ольсен Оливер 1 0.04
Эйджийри Эрнест 1 0.04
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Hugo Andersson2 1 0.04
Энггаард Мэдс 1 0.04
Даммерс Вессель 1 0.04
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Tammer Bany Odeh 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 6 1
Мбом Жан-Мануэль 6 0
Anosike Ementa 6 0
Сёндергаард Мадс 4 0
Жуниор Ренато 2 1
Гроннинг Йеппе 3 0
Аниембе Даниэль 3 0
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мантл Нико 1 0
Якобс Ями 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Йенсен Исак 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 7 0
Даммерс Вессель 5 1
Ольсен Оливер 6 0
Бьёркенгрен Йон 4 0
Кулибали Лассо 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Занден Оливер 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0
Mike Themsen 1 0

Результаты матчей

Виборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

7
8
Виборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Раннерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

9
15
Виборг
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Раннерс
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

25
14

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
4%
4
22%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
5
22%
5
28%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
6
26%
4
22%
76-90

Пропущено

15
23
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
7
30%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
5
33%
3
13%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
9%
4
22%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
5
45%
2
11%
76-90

Пропущено

25
20
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
6
24%
3
15%
46-60
4
16%
4
20%
61-75
5
20%
7
35%
76-90

Забито

34
36
13 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
2
6%
8
22%
1-15
8
24%
4
11%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
5
15%
10
28%
46-60
5
15%
3
8%
61-75
11
32%
6
17%
76-90

Пропущено

40
43
17 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
4
10%
3
7%
1-15
5
13%
9
21%
16-30
8
20%
6
14%
31-45
8
20%
6
14%
46-60
5
13%
9
21%
61-75
10
25%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1
Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0
Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2
Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1

Результаты матчей

Виборг
Раннерс

Точный счет

2:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
3 раза 11%
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Виборг
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
9
5
1.5
5
8
2
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
4
3
10
1.5
6
8
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
19
8
12
15
1.5
11
16
3
24
2.5
3
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 0:0 27 16 8 3 51 - 25 56
2.
Мидтьюлланн
 26 16 4 6 49 - 30 52
3.
Норшелланн
 0:0 27 14 8 5 48 - 26 50
4.
Копенгаген
 26 15 4 7 51 - 29 49
5.
АГФ Орхус
 26 9 11 6 32 - 33 38
6.
Силькеборг
 26 8 5 13 31 - 38 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 27 9 7 11 33 - 41 34
2.
Раннерс
 27 8 10 9 36 - 43 34
3.
Оденсе
 27 6 8 13 29 - 40 26
4.
Люнгбю
 27 6 8 13 32 - 49 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 27 4 6 17 24 - 54 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 0:0 14 8 5 1 29 - 12 29
2.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
3.
Брондбю
 0:0 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Копенгаген
 13 8 1 4 25 - 11 25
5.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 13 5 3 5 17 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 14 4 7 3 21 - 18 19
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 13 1 2 10 11 - 31 5
6.
Оденсе
 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 0:0 14 8 5 1 25 - 13 29
2.
Мидтьюлланн
 13 8 1 4 23 - 18 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 0:0 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 13 4 7 2 16 - 16 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 14 4 5 5 18 - 23 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 11
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Оденсе Кёлер Свен 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Виборг: 48%, Раннерс: 52%.
  • 95'
    Ольсен Оливер из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Виборг: 48%, Раннерс: 52%.
  • 95'
    Абубакари Малик выиграл воздушное противоборство у Хег Даниэль.
  • 94'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Jakob Vester ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Радич Стипе из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 94'
    Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Радич Стипе выиграл воздушное противоборство у Браянац Муамер.
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    • 93'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 92'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Залетел Жан наказан за толчок Кулибали Лассо
    • 91'
      Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Jeppe Kudsk из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 90'
      Тактическая замена. Сержиу Андраде уходит с поля и его заменяет Jakob Vester
    • 90'
      Контроль мяча: Виборг: 48%, Раннерс: 52%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виборг 0:0 Раннерс онлайн

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