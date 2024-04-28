Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

Первый тайм

53' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Вестергорд Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Аниембе Даниэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Фусейни Мохаммед II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Хорошую попытку сделал Аносике Эмента . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Фусейни Мохаммед II пробует нанести удар издали, но Нико Мантль держит все под контролем

39' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Хорошую попытку сделал Ибрагим Саид . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Виборг

35' Фусейни Мохаммед II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Mike Themsen пробует нанести удар издали, но Нико Мантль держит все под контролем

29' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Раннерс

27' Сержиу Андраде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Удар от ворот произведет Раннерс

25' Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Ох, нехорошо это выглядит. Хег Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Хег Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Одей Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Виборг

16' Фусейни Мохаммед II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Раннерс отменен из-за положения "вне игры".

14' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Раннерс

13' Энггаард Мэдс из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Раннерс

10' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Виборг

9' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Оооо... вот это был удар! Вестергорд Магнус должен был забить с этой позиции.

8' Вестергорд Магнус нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

8' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг подал угловой справа.

7' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Мбом Жан-Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг разыграл угловой с левого угла.

4' Удар от ворот произведет Виборг

3' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

2' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Раннерс

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Раннерс начинает с центра поля