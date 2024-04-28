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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Оденсе
0:1
Перерыв
Видовре
0'
6' Желтая карточка
Камили Лирим
12' Желтая карточка
Кёлер Свен
0:1
33' Гол
Якобсен Кристиан
43' Желтая карточка
Спельманн Мартин

Ход матча

6'
 
Камили Лирим
12'
Кёлер Свен
 
33'
0:1
Якобсен Кристиан
(Геммер Йонас)
43'
 
Спельманн Мартин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 195 Количество передач 215
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Видовре
4.05
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Все Коэффициенты
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
3
Nicklas
Mouritzen
20
Овюсу
Лерой
2
Микельсон
Николас
6
Кёлер
Свен
22
Хаяль
Рами
10
Don
Deedson
Louicius
21
Charly
Horneman
9
Кадри
Башким
1
Джукич
Филип
10
Спельманн
Мартин
25
Киилерик
Мальте
5
Matti
Olsen
15
Ильязовски
Ахмед
11
Thomas
Joergensen
6
Геммер
Йонас
18
Каалунд
Ларсен
Мадс
7
Камили
Лирим
9
Томсен
Тобиас
14
Якобсен
Кристиан
II
Оденсе
3-4-2-1
Видовре
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Видовре

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СД
0:2
СД
1:5
ТМК
3:0
К
3:7

Голы

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

1.5
6

Среднее время на гол

60
15

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1.75
3.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
25

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.3
Кадри Башким 7 (1) 0.26
Хаяль Рами 3 (1) 0.11
Микельсон Николас 2 0.07
Буя Турай Мохамед 1 0.04
Хеландер Филип 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тонгья Франко 1 0.04
Фенгер Макс 1 0.04
Tobias Slotsager 1 0.04
Charly Horneman 1 0.04
Сельвен Йоханнес 1 0.04
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 8 0.3
Якобсен Кристиан II 3 0.11
Камили Лирим 3 (1) 0.11
Макиенок Симон 2 0.07
Andreas Smed 2 0.07
Magnus Fredslund 1 0.04
Каалунд Ларсен Мадс 1 0.04
Jeffrey Papa 1 0.04
Ильязовски Ахмед 0 0
Marc Nielsen 0 0
Линдберг Маркус 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 10 0
Трибулл Том 4 1
Манне Аласана 5 0
Хаяль Рами 5 0
Don Deedson Louicius 5 0
Хеландер Филип 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Фенгер Макс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 9 0
Ильязовски Ахмед 6 0
Спельманн Мартин 4 0
Matti Olsen 4 0
Magnus Fredslund 4 0
Камили Лирим 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Якобсен Кристиан II 3 0
Геертсен Николай 3 0
Philip Reinhold 3 0
Marc Nielsen 3 0
Jeffrey Papa 3 0
Томсен Тобиас 2 0
Джукич Филип 2 0
Пер Франдсен 2 0
Макиенок Симон 1 0
Andreas Smed 1 0
Mathias Andreasen 1 0
Thomas Joergensen 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Видовре
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
5
Оденсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Видовре
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
27

Упущенные победы

17
5
Оденсе
11.1%
88.9%
2 победы 16 поражений
Первый тайм
4% (1)
46% (12)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Видовре
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

4
28

Упущенные победы

26
10

Голы по времени матча

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

26
21
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
6
23%
4
19%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
2
8%
5
24%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
7
27%
3
14%
76-90

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
26%
2
18%
76-90

Пропущено

12
31
1 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
6
19%
1-15
1
8%
5
16%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
8
26%
46-60
2
17%
4
13%
61-75
5
42%
8
26%
76-90

Забито

28
23
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
7 Не забивали 12
6
21%
0
0%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
4
14%
6
26%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
4
14%
6
26%
61-75
5
18%
5
22%
76-90

Пропущено

38
52
14 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
6
16%
10
19%
1-15
6
16%
7
13%
16-30
2
5%
5
10%
31-45
7
18%
10
19%
46-60
5
13%
9
17%
61-75
12
32%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Виборг 1:3 Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1
Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1
Видовре
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Видовре - Вайле 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Видовре - Раннерс 1:3 Виборг - Видовре 3:1
АГФ Орхус - Видовре 1:0 Видовре - Норшелланн 1:2 Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0

Результаты матчей

Оденсе
Видовре

Точный счет

1:2
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
1
12
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
7
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
15
11
6
20
1.5
5
21
1
25
2.5
1
25
1
25
3.5
1
25
1
25
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 26 16 7 3 51 - 25 55
2.
Мидтьюлланн
 26 16 4 6 49 - 30 52
3.
Копенгаген
 26 15 4 7 51 - 29 49
4.
Норшелланн
 26 14 7 5 48 - 26 49
5.
АГФ Орхус
 26 9 11 6 32 - 33 38
6.
Силькеборг
 26 8 5 13 31 - 38 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 0:0 27 9 7 11 33 - 41 34
2.
Раннерс
 0:0 27 8 10 9 36 - 43 34
3.
Оденсе
 0:1 27 6 8 13 28 - 39 26
4.
Люнгбю
 27 6 8 13 32 - 49 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 1:0 27 4 6 17 23 - 53 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 13 8 4 1 29 - 12 28
2.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
3.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Копенгаген
 13 8 1 4 25 - 11 25
5.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 13 5 3 5 17 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 0:0 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 14 4 7 3 21 - 18 19
3.
Раннерс
 0:0 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 1:0 13 1 2 10 11 - 31 5
6.
Оденсе
 0:1 14 0 3 11 9 - 27 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 13 8 4 1 25 - 13 28
2.
Мидтьюлланн
 13 8 1 4 23 - 18 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 13 4 7 2 16 - 16 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 0:1 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 0:0 14 4 5 5 18 - 23 17
3.
Видовре
 1:0 14 3 4 7 12 - 22 13
4.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
5.
Виборг
 0:0 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 11
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Оденсе Кёлер Свен 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Оденсе: 47%, Видовре: 53%.
  • 47'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 47'
    Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Команда Видовре имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 46'
    Джукич Филип взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
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    • 42'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 41'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 41'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 41'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 41'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Джукич Филип взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Микельсон Николас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Оденсе: 46%, Видовре: 54%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Оденсе
    Ничья
    Видовре
    4.05
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    4.27
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    5.16
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