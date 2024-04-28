Тур: 27. Стадион: Nature Energy Park. Главный судья: Aydin Uslu
0'
6' Желтая карточкаКамили Лирим
12' Желтая карточкаКёлер Свен
0:1
33' ГолЯкобсен Кристиан
43' Желтая карточкаСпельманн Мартин
Ход матча
6'
12'
33'
0:1
43'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
195 Количество передач 215
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
20
Овюсу
Лерой
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
-
30 Фенгер МаксПолузащитник
-
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Jeffrey Papa
-
26 Marc Nielsen
-
-
-
28 _Nicolaj J.
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Оденсе
Видовре
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
12
Голов в среднем за матч
1.5
6
Среднее время на гол
60
15
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
1.75
3.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
25
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.3
|Кадри Башким
|7 (1)
|0.26
|Хаяль Рами
|3 (1)
|0.11
|Микельсон Николас
|2
|0.07
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.04
|Хеландер Филип
|1
|0.04
|Манне Аласана
|1
|0.04
|Тонгья Франко
|1
|0.04
|Фенгер Макс
|1
|0.04
|Tobias Slotsager
|1
|0.04
|Charly Horneman
|1
|0.04
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.04
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Nicklas Mouritzen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|8
|0.3
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.11
|Камили Лирим
|3 (1)
|0.11
|Макиенок Симон
|2
|0.07
|Andreas Smed
|2
|0.07
|Magnus Fredslund
|1
|0.04
|Каалунд Ларсен Мадс
|1
|0.04
|Jeffrey Papa
|1
|0.04
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Marc Nielsen
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|10
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Манне Аласана
|5
|0
|Хаяль Рами
|5
|0
|Don Deedson Louicius
|5
|0
|Хеландер Филип
|3
|0
|Tobias Slotsager
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Гомес Джеймс
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|9
|0
|Ильязовски Ахмед
|6
|0
|Спельманн Мартин
|4
|0
|Matti Olsen
|4
|0
|Magnus Fredslund
|4
|0
|Камили Лирим
|4
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Якобсен Кристиан II
|3
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Marc Nielsen
|3
|0
|Jeffrey Papa
|3
|0
|Томсен Тобиас
|2
|0
|Джукич Филип
|2
|0
|Пер Франдсен
|2
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Andreas Smed
|1
|0
|Mathias Andreasen
|1
|0
|Thomas Joergensen
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Видовре
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
5
Оденсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Видовре
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
27
Упущенные победы
17
5
Оденсе
11.1%
88.9%
2 победы 16 поражений
Первый тайм
4% (1)
46% (12)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Видовре
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
4
28
Упущенные победы
26
10
Голы по времени матча
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
26
21
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
6
23%
4
19%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
2
8%
5
24%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
7
27%
3
14%
76-90
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
26%
2
18%
76-90
Пропущено
12
31
1 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
6
19%
1-15
1
8%
5
16%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
8
26%
46-60
2
17%
4
13%
61-75
5
42%
8
26%
76-90
Забито
28
23
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
7 Не забивали 12
6
21%
0
0%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
4
14%
6
26%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
4
14%
6
26%
61-75
5
18%
5
22%
76-90
Пропущено
38
52
14 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
6
16%
10
19%
1-15
6
16%
7
13%
16-30
2
5%
5
10%
31-45
7
18%
10
19%
46-60
5
13%
9
17%
61-75
12
32%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Виборг 1:3 Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1
Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1
Видовре
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Видовре - Вайле 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Видовре - Раннерс 1:3 Виборг - Видовре 3:1
АГФ Орхус - Видовре 1:0 Видовре - Норшелланн 1:2 Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0
Результаты матчей
Оденсе
Видовре
Точный счет
1:2
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Видовре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
67
58
310
112
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
1511
620
521
125
125
125
125
125
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|7
|3
|51 - 25
|55
|2.
|26
|16
|4
|6
|49 - 30
|52
|3.
|26
|15
|4
|7
|51 - 29
|49
|4.
|26
|14
|7
|5
|48 - 26
|49
|5.
|26
|9
|11
|6
|32 - 33
|38
|6.
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|29 - 12
|28
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|8
|1
|4
|25 - 11
|25
|5.
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 13
|28
|2.
|13
|8
|1
|4
|23 - 18
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|13
|4
|7
|2
|16 - 16
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|11
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (7)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8