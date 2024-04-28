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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Хартберг
3:2
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
2' Гол
Афдияй Донис
2:0
16' Гол
Афдияй Донис
3:0
33' Гол
Афдияй Донис
40' Желтая карточка
Бонна Соломон
45' Желтая карточка
Manuel Pfeifer
3:1
50' Гол
Andy Irving
63' Желтая карточка
Хайль Юрген
3:2
71' Гол
Арвайлер Йонас
86' Желтая карточка
Безушков Макс
90'+6
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
33
Фризер
Доминик
10
Афдияй
Донис
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
13
Менцель
Филлип
2
Бонна
Соломон
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
23
Безушков
Макс
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
19
Andy
Irving
39
Арвайлер
Йонас
10
Sinan
Karweina
Хартберг
4-1-4-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-1-2

История личных встреч

Хартберг
Аустрия Клагенфурт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

20 матчей

5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед

История матчей

Б
2:2
Б
1:1
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:3
ТМК
2:4
Б
0:2
Б
4:3
ТМК
1:3
ТМС
1:3
РЛЦ
3:1
РЛЦ
5:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
КА
4:2
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

27
31

Голов в среднем за матч

2.08
2.21

Среднее время на гол

43
40

Всего голов

38
40

Голов в среднем за матч

1.9
2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

47
45

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 11 (1) 0.38
Афдияй Донис 10 0.34
Ланг Кристоф 6 0.21
Прокоп Доминик 4 (1) 0.14
Фризер Доминик 2 0.07
Хайль Юрген 2 0.07
Провиденс Рубен 2 0.07
Maximilian Fillafer 2 0.07
Mamadou Sangare 1 0.03
Christoph Urdl 1 0.03
Диаките Усман 1 0.03
Ibane Bowat 1 0.03
Manuel Pfeifer 0 0
Кайнц Тобиас 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Компош Пауль 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 10 0.34
Andy Irving 9 (3) 0.31
Florian Jaritz 3 0.1
Aaron Schwarz 3 0.1
Безушков Макс 2 0.07
Верницниг Кристофер 2 0.07
Kosmas Gezos 2 0.07
Christopher Cvetko 2 0.07
Бонна Соломон 2 0.07
Арвайлер Йонас 1 0.03
Nicolas Binder 1 0.03
Nicolas Wimmer 1 0.03
Бенателли Рико 1 0.03
Шумахер Тилль 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 9 1
Диаките Усман 5 2
Афдияй Донис 5 1
Mamadou Sangare 5 1
Прокоп Доминик 6 0
Manuel Pfeifer 6 0
Ibane Bowat 3 1
Заллингер Рафаэль 4 0
Энтруп Максимилиан 4 0
Маркус Шопп 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Провиденс Рубен 3 0
Компош Пауль 3 0
Хальвахс Юлиан 3 0
Фризер Доминик 1 1
Ланг Кристоф 2 0
Maximilian Fillafer 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Christoph Urdl 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 6 0
Christopher Cvetko 6 0
Kosmas Gezos 4 0
Менцель Филлип 4 0
Andy Irving 4 0
Sinan Karweina 4 0
Turgay Gemicibasi 4 0
Nikola Djoric 4 0
Верницниг Кристофер 3 0
Бенателли Рико 3 0
Florian Jaritz 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Бонна Соломон 3 0
Peter Pacult 2 0
Арвайлер Йонас 2 0
Безушков Макс 2 0
Штрауди Симон 2 0
Aaron Schwarz 2 0
Маглица Антун 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Nicolas Binder 1 0

Результаты матчей

Хартберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Аустрия Клагенфурт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
10
Хартберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

18
19
Хартберг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Аустрия Клагенфурт
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

25
29

Голы по времени матча

Забито

21
21
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
10%
2
10%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
5
24%
4
19%
46-60
3
14%
7
33%
61-75
3
14%
3
14%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
4
17%
5
25%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
6
30%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
5
22%
2
10%
61-75
4
17%
4
20%
76-90

Забито

22
20
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
8
36%
7
35%
61-75
2
9%
4
20%
76-90

Пропущено

24
24
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
13%
4
17%
1-15
2
8%
7
29%
29%
16-30
5
21%
6
25%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
7
29%
29%
3
13%
76-90

Забито

43
41
21 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
6
14%
2
5%
1-15
7
16%
2
5%
16-30
8
19%
8
20%
31-45
6
14%
8
20%
46-60
11
26%
14
34%
61-75
5
12%
7
17%
76-90

Пропущено

47
44
20 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 21
7
15%
9
20%
1-15
5
11%
9
20%
16-30
8
17%
12
27%
31-45
11
23%
1
2%
46-60
5
11%
6
14%
61-75
11
23%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2
Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1

Результаты матчей

Хартберг
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
6
8
3
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
5
7
7
1.5
7
8
4
10
2.5
3
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
22
7
13
16
1.5
13
16
7
22
2.5
4
25
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 15 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Хартберг Энтруп Максимилиан 11 (3)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 9
Альтах Йегер Лукас 11
Альтах Mike-Steven Baehre 11
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 9
Весь список
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