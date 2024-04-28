Тур: 29. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
3:2
Конец матча
0'
1:0
2' ГолАфдияй Донис
2:0
16' ГолАфдияй Донис
3:0
33' ГолАфдияй Донис
40' Желтая карточкаБонна Соломон
45' Желтая карточкаManuel Pfeifer
3:1
50' ГолAndy Irving
63' Желтая карточкаХайль Юрген
3:2
71' ГолАрвайлер Йонас
86' Желтая карточкаБезушков Макс
90'+6
Ход матча
2'
1:0
16'
2:0
33'
3:0
40'
45'
50'
3:1
63'
71'
3:2
86'
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
19
Andy
Irving
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Лоун АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Хартберг
Аустрия Клагенфурт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед
20 матчей
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
27
31
Голов в среднем за матч
2.08
2.21
Среднее время на гол
43
40
Всего голов
38
40
Голов в среднем за матч
1.9
2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
47
45
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|11 (1)
|0.38
|Афдияй Донис
|10
|0.34
|Ланг Кристоф
|6
|0.21
|Прокоп Доминик
|4 (1)
|0.14
|Фризер Доминик
|2
|0.07
|Хайль Юрген
|2
|0.07
|Провиденс Рубен
|2
|0.07
|Maximilian Fillafer
|2
|0.07
|Mamadou Sangare
|1
|0.03
|Christoph Urdl
|1
|0.03
|Диаките Усман
|1
|0.03
|Ibane Bowat
|1
|0.03
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|10
|0.34
|Andy Irving
|9 (3)
|0.31
|Florian Jaritz
|3
|0.1
|Aaron Schwarz
|3
|0.1
|Безушков Макс
|2
|0.07
|Верницниг Кристофер
|2
|0.07
|Kosmas Gezos
|2
|0.07
|Christopher Cvetko
|2
|0.07
|Бонна Соломон
|2
|0.07
|Арвайлер Йонас
|1
|0.03
|Nicolas Binder
|1
|0.03
|Nicolas Wimmer
|1
|0.03
|Бенателли Рико
|1
|0.03
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|9
|1
|Диаките Усман
|5
|2
|Афдияй Донис
|5
|1
|Mamadou Sangare
|5
|1
|Прокоп Доминик
|6
|0
|Manuel Pfeifer
|6
|0
|Ibane Bowat
|3
|1
|Заллингер Рафаэль
|4
|0
|Энтруп Максимилиан
|4
|0
|Маркус Шопп
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Провиденс Рубен
|3
|0
|Компош Пауль
|3
|0
|Хальвахс Юлиан
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Maximilian Fillafer
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thorsten Mahrer
|6
|0
|Christopher Cvetko
|6
|0
|Kosmas Gezos
|4
|0
|Менцель Филлип
|4
|0
|Andy Irving
|4
|0
|Sinan Karweina
|4
|0
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Nikola Djoric
|4
|0
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Florian Jaritz
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Бонна Соломон
|3
|0
|Peter Pacult
|2
|0
|Арвайлер Йонас
|2
|0
|Безушков Макс
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Aaron Schwarz
|2
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Nicolas Binder
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Аустрия Клагенфурт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
10
Хартберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
18
19
Хартберг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Аустрия Клагенфурт
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
25
29
Голы по времени матча
Забито
21
21
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
10%
2
10%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
5
24%
4
19%
46-60
3
14%
7
33%
61-75
3
14%
3
14%
76-90
Пропущено
23
20
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
4
17%
5
25%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
6
30%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
5
22%
2
10%
61-75
4
17%
4
20%
76-90
Забито
22
20
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
8
36%
7
35%
61-75
2
9%
4
20%
76-90
Пропущено
24
24
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
13%
4
17%
1-15
2
8%
7
29%
29%
16-30
5
21%
6
25%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
7
29%
29%
3
13%
76-90
Забито
43
41
21 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
6
14%
2
5%
1-15
7
16%
2
5%
16-30
8
19%
8
20%
31-45
6
14%
8
20%
46-60
11
26%
14
34%
61-75
5
12%
7
17%
76-90
Пропущено
47
44
20 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 21
7
15%
9
20%
1-15
5
11%
9
20%
16-30
8
17%
12
27%
31-45
11
23%
1
2%
46-60
5
11%
6
14%
61-75
11
23%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2
Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1
Результаты матчей
Хартберг
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
69
68
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
105
77
78
410
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
227
1316
1316
722
425
128
128
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|15 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|11 (3)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 9
|Альтах
|Йегер Лукас
|11
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|11
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 9