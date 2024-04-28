  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
ЛАСК
5:0
Конец матча
Рапид Вена
0'
1:0
31' Пенальти
Любичич Марин
2:0
36' Гол
Флеккер Флориан
3:0
38' Гол
Тауи Адиль
41' Желтая карточка
Заттльбергер Николас
47' Желтая карточка
Кершбаум Роман
4:0
56' Гол
Хорват Саша
5:0
60' Гол
Любичич Марин
68' Желтая карточка
Стойкович Филип
68' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
87' Желтая карточка
Ланг Кристоф
90'+5
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
4
Таловеров
Максим
16
Андраде
Андреас
2
Белло
Джордж
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
44
Тауи
Адиль
29
Флеккер
Флориан
9
Любичич
Марин
45
Хедль
Никлас
28
Освальд
Мориц
43
Кверфельд
Леопольд
19
Золльбауэр
Михаэль
6
Касанвирджо
Нерайшо
34
Заттльбергер
Николас
5
Кершбаум
Роман
57
Ismail
Seydi
24
Кайгин
Деннис
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
ЛАСК
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
Рапид Вена

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

31%
69%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

41 матч

19.5%
26.8%
53.7%
8 побед 11 ничьих 22 победы

Первый тайм

17.1%
41.5%
41.4%
7 побед 17 ничьих 17 побед

Второй тайм

22%
31.7%
46.3%
9 побед 13 ничьих 19 побед

История матчей

Б
0:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:2
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
К
2:1
КА
0:0
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
5:0
Б(M
1:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
3:3
Б(M
4:1
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
2:5
Б(M
1:2
Б(M
2:0
Б(M
4:4

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.25
0.81

Среднее время на гол

72
111

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

2.1
1.7

Среднее время на гол

42
52

Всего голов

69
51

Голов в среднем за матч

1.68
1.24

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

53
72

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 9 0.31
Любичич Марин 9 (2) 0.31
Флеккер Флориан 4 0.14
Хавель Элиас 2 0.07
Гойгингер Томас 2 (1) 0.07
Цирайс Филипп 2 0.07
Люкенедер Феликс 2 0.07
Усор Мозес 2 0.07
Хорват Саша 1 0.03
Тауи Адиль 1 0.03
Стойкович Филип 1 0.03
Балик Гусейн 1 0.03
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Белло Джордж 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 12 (6) 0.41
Бургшталлер Гвидо 6 0.21
Фалли Маюлу 5 (1) 0.17
Зайдль Маттиас 5 0.17
Кверфельд Леопольд 3 0.1
Кюн Николас 2 0.07
Гргич Лукас 2 0.07
Ауэр Йонас 1 0.03
Байич Анте 1 0.03
Янссон Исак 1 0.03
Морманн Мартин 1 0.03
Гэйл Тььерри 1 0.03
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорват Саша 8 0
Йовичич Бранко 8 0
Жуль Роберт 6 1
Стойкович Филип 7 0
Цирайс Филипп 5 0
Любичич Марин 4 0
Белло Джордж 4 0
Таловеров Максим 4 0
Андраде Андреас 3 0
Хавель Элиас 3 0
Реннер Рене 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Флеккер Флориан 2 0
Любич Иван 2 0
Пинто Ленни 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Усор Мозес 2 0
Бериша Валон 1 0
Михорль Петер 1 0
Лаваль Тобиас 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заттльбергер Николас 7 1
Конголо Теренс 1 3
Кершбаум Роман 6 0
Касанвирджо Нерайшо 6 0
Ауэр Йонас 5 0
Кверфельд Леопольд 5 0
Хофманн Максимилиан 4 0
Гргич Лукас 4 0
Зайдль Маттиас 4 0
Грюлль Марко 3 0
Бургшталлер Гвидо 2 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Янссон Исак 2 0
Морманн Мартин 2 0
Фалли Маюлу 2 0
Robert Klauss 2 0
Кюн Николас 1 0
Хедль Никлас 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Рапид Вена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
4
ЛАСК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Рапид Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

11
17
ЛАСК
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Рапид Вена
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

24
23
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
8%
5
22%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
7
29%
29%
3
13%
31-45
6
25%
1
4%
46-60
1
4%
5
22%
61-75
6
25%
6
26%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
3
21%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
0
0%
3
15%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
5
42%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
3
25%
5
25%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
2
11%
1-15
6
38%
5
26%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
1
6%
6
32%
61-75
5
31%
3
16%
76-90

Забито

36
43
17 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
10 Не забивали 9
2
6%
8
19%
1-15
3
8%
8
19%
16-30
12
33%
6
14%
31-45
6
17%
4
9%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
9
25%
11
26%
76-90

Пропущено

26
33
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
3
12%
5
15%
1-15
8
31%
5
15%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
2
8%
4
12%
46-60
2
8%
8
24%
61-75
7
27%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1
Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1

Результаты матчей

ЛАСК
Рапид Вена

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 28%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
8
1.5
5
9
3
12
2.5
4
10
1
14
3.5
1
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
5
4
10
1.5
6
9
3
11
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
21
8
11
18
1.5
11
18
6
23
2.5
7
22
1
28
3.5
3
26
1
28
4.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 15 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Хартберг Энтруп Максимилиан 11 (3)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 9
Альтах Йегер Лукас 11
Альтах Mike-Steven Baehre 11
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч ЛАСК 5:0 Рапид Вена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный