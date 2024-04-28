Тур: 29. Стадион: Райффайзен Арена.
5:0
Конец матча
0'
1:0
31' ПенальтиЛюбичич Марин
2:0
36' ГолФлеккер Флориан
3:0
38' ГолТауи Адиль
41' Желтая карточкаЗаттльбергер Николас
47' Желтая карточкаКершбаум Роман
4:0
56' ГолХорват Саша
5:0
60' ГолЛюбичич Марин
68' Желтая карточкаСтойкович Филип
68' Желтая карточкаКасанвирджо Нерайшо
87' Желтая карточкаЛанг Кристоф
90'+5
Ход матча
31'
1:0
36'
38'
3:0
47'
56'
4:0
60'
5:0
68'
87'
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
44
Тауи
Адиль
45
Хедль
Никлас
57
Ismail
Seydi
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
37 Копадо ЛукасНападающий
-
38 Armin Haider
-
Главный тренер: Thomas Darazs
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Ismail SeydiПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
ЛАСК
Рапид Вена
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
31%
69%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
41 матч
19.5%
26.8%
53.7%
8 побед 11 ничьих 22 победы
Первый тайм
17.1%
41.5%
41.4%
7 побед 17 ничьих 17 побед
Второй тайм
22%
31.7%
46.3%
9 побед 13 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.25
0.81
Среднее время на гол
72
111
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
2.1
1.7
Среднее время на гол
42
52
Всего голов
69
51
Голов в среднем за матч
1.68
1.24
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
53
72
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|9
|0.31
|Любичич Марин
|9 (2)
|0.31
|Флеккер Флориан
|4
|0.14
|Хавель Элиас
|2
|0.07
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.07
|Цирайс Филипп
|2
|0.07
|Люкенедер Феликс
|2
|0.07
|Усор Мозес
|2
|0.07
|Хорват Саша
|1
|0.03
|Тауи Адиль
|1
|0.03
|Стойкович Филип
|1
|0.03
|Балик Гусейн
|1
|0.03
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Белло Джордж
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|12 (6)
|0.41
|Бургшталлер Гвидо
|6
|0.21
|Фалли Маюлу
|5 (1)
|0.17
|Зайдль Маттиас
|5
|0.17
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.1
|Кюн Николас
|2
|0.07
|Гргич Лукас
|2
|0.07
|Ауэр Йонас
|1
|0.03
|Байич Анте
|1
|0.03
|Янссон Исак
|1
|0.03
|Морманн Мартин
|1
|0.03
|Гэйл Тььерри
|1
|0.03
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорват Саша
|8
|0
|Йовичич Бранко
|8
|0
|Жуль Роберт
|6
|1
|Стойкович Филип
|7
|0
|Цирайс Филипп
|5
|0
|Любичич Марин
|4
|0
|Белло Джордж
|4
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Андраде Андреас
|3
|0
|Хавель Элиас
|3
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Флеккер Флориан
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Пинто Ленни
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Усор Мозес
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Лаваль Тобиас
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заттльбергер Николас
|7
|1
|Конголо Теренс
|1
|3
|Кершбаум Роман
|6
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|6
|0
|Ауэр Йонас
|5
|0
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|Гргич Лукас
|4
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Фалли Маюлу
|2
|0
|Robert Klauss
|2
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Рапид Вена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
4
ЛАСК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Рапид Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
11
17
ЛАСК
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Рапид Вена
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
24
23
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
8%
5
22%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
7
29%
29%
3
13%
31-45
6
25%
1
4%
46-60
1
4%
5
22%
61-75
6
25%
6
26%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
3
21%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
0
0%
3
15%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
5
42%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
3
25%
5
25%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
2
11%
1-15
6
38%
5
26%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
1
6%
6
32%
61-75
5
31%
3
16%
76-90
Забито
36
43
17 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
10 Не забивали 9
2
6%
8
19%
1-15
3
8%
8
19%
16-30
12
33%
6
14%
31-45
6
17%
4
9%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
9
25%
11
26%
76-90
Пропущено
26
33
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
3
12%
5
15%
1-15
8
31%
5
15%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
2
8%
4
12%
46-60
2
8%
8
24%
61-75
7
27%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1
Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1
Результаты матчей
ЛАСК
Рапид Вена
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 28%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
78
59
312
410
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
105
410
69
311
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
218
1118
1118
623
722
128
326
128
227
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|15 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|11 (3)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 9
|Альтах
|Йегер Лукас
|11
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|11
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 9