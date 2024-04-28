Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Борнмут играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Адингра Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Соланке Доминик пробует нанести удар издали, но Барт Вербрюгген держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Скотт Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Борнмут

42' Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Борнмут

40' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Удар от ворот произведет Борнмут

39' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Игра в одни ворота сейчас. Брайтон доминирует и владеет мячом

33' Удар от ворот произведет Брайтон

32' Оооо... вот это был удар! Унал Энес должен был забить с этой позиции.

32' Унал Энес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Скотт Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Скотт Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Матч возобновлен

29' Соланке Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Жуан Педру из команды Брайтон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

28' Гросс Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Оооо... вот это был удар! Буонанотте Факундо должен был забить с этой позиции.

27' Хорошую попытку сделал [player1]. Удар в створ, но вратарь начеку

27' Гилмор Билли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Борнмут

27' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Матч возобновлен

23' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

22' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Оффиа Оделуга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Жуан Педру выиграл воздушное противоборство у Кук Льюис

20' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Борнмут

18' Оффиа Оделуга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновлен

16' Кук Льюис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Соланке Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Команда Борнмут забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О О О Л - Сенеси Маркос из команды Борнмут головой вбивает мяч в сетку.

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Унал Энес из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.