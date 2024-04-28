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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Борнмут
3:0
Второй тайм: 90+'
Брайтон
0'
8' Желтая карточка
Сенеси Маркос
1:0
13' Гол
Сенеси Маркос
2:0
52' Гол
Унал Энес
57' Желтая карточка
Клюйверт Джастин
59' Желтая карточка
Гилмор Билли
66' Желтая карточка
Барко Валентин
3:0
87' Гол
Клюйверт Джастин

Ход матча

8'
Сенеси Маркос
 
13'
Сенеси Маркос
1:0
46'
 
Уэлбек Данни
О’Махони Марк
52'
Унал Энес
(Уттара Данго)
2:0
57'
Клюйверт Джастин
 
59'
 
Гилмор Билли
66'
 
Барко Валентин
66'
 
Энсисо Хулио
Адингра Симон
67'
Кристи Райан
Унал Энес
 
74'
 
Вельтман Йоел
Оффиа Оделуга
74'
 
Уэбстер Адам
Роша Игор
77'
Ааронс Макс
Скотт Алекс
 
87'
Клюйверт Джастин
(Кристи Райан)
3:0
88'
 
Балеба Карлос
Педро Жоао

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 126 Количество передач 323
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 117
Борнмут 48.7% (57)
X 35% (41)
Брайтон 16.2% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
11
Уттара
Данго
24
Семеньо
Антуан
14
Скотт
Алекс
4
Кук
Льюис
19
Клюйверт
Джастин
26
Унал
Энес
9
Соланке
Доминик
1
Вербрюгген
Барт
42
Оффиа
Оделуга
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
19
Барко
Валентин
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
40
Буонанотте
Факундо
9
Педро
Жоао
24
Адингра
Симон
55
О’Махони
Марк
Борнмут
4-4-2
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Борнмут
Брайтон

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
К
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
КЛ
1:0
ПЛ
2:1
Ч
0:2
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 19 (2) 0.54
Семеньо Антуан 8 0.23
Клюйверт Джастин 6 0.17
Сенеси Маркос 4 0.11
Тавернер Маркус 3 0.09
Биллинг Филип 2 0.06
Синистерра Луис 2 0.06
Унал Энес 2 0.06
Уттара Данго 1 0.03
Брукс Дэвид 1 0.03
Скотт Алекс 1 0.03
Мур Киффер 1 0.03
Забарный Илья 1 0.03
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Келли Ллойд 0 0
Мефам Крис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.24
Адингра Симон 6 0.18
Фергюсон Эван 6 0.18
Гросс Паскаль 4 (1) 0.12
Уэлбек Данни 4 0.12
Митома Каору 3 0.09
Данк Льюис 3 0.09
Марч Соломон 3 0.09
Буонанотте Факундо 3 0.09
Хиншелвуд Джек 3 0.09
Эступиньян Первис 2 0.06
Фати Ансу 2 0.06
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 11 0
Кук Льюис 5 1
Семеньо Антуан 6 0
Смит Адам 5 0
Нето Мурара 5 0
Кристи Райан 5 0
Клюйверт Джастин 5 0
Забарный Илья 5 0
Биллинг Филип 3 1
Керкез Милош 3 1
Соланке Доминик 3 0
Тавернер Маркус 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Келли Ллойд 2 0
Мефам Крис 2 0
Уттара Данго 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Унал Энес 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 6 1
Гилмор Билли 6 1
Буонанотте Факундо 7 0
Балеба Карлос 7 0
Гросс Паскаль 5 0
Де Дзерби Роберто 4 0
Роша Игор II 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Уэлбек Данни 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Лаллана Адам 2 0
Педро Жоао 2 0
Модер Якуб 2 0
Фати Ансу 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Адингра Симон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Барко Валентин 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
О’Махони Марк 1 0

Результаты матчей

Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Брайтон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

9
8
Борнмут
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Брайтон
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

19
26
Борнмут
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
29% (10)
26% (9)
Брайтон
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

31
15

Упущенные победы

28
34

Голы по времени матча

Забито

22
22
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
2
9%
2
9%
1-15
3
14%
6
27%
16-30
2
9%
2
9%
31-45
3
14%
6
27%
46-60
6
27%
2
9%
61-75
6
27%
4
18%
76-90

Пропущено

27
33
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
2
7%
6
18%
1-15
5
19%
6
18%
16-30
5
19%
3
9%
31-45
4
15%
2
6%
46-60
4
15%
8
24%
61-75
7
26%
8
24%
76-90

Забито

27
27
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
5
19%
3
11%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
4
15%
4
15%
31-45
6
22%
2
7%
46-60
4
15%
6
22%
61-75
5
19%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

33
24
12 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
4
12%
0
0%
1-15
2
6%
6
25%
16-30
6
18%
6
25%
31-45
6
18%
1
4%
46-60
6
18%
6
25%
61-75
9
27%
5
21%
76-90

Забито

49
49
19 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 12
6 Не забивали 11
7
14%
5
10%
1-15
6
12%
10
20%
16-30
6
12%
6
12%
31-45
9
18%
8
16%
46-60
10
20%
8
16%
61-75
11
22%
12
24%
76-90

Пропущено

60
57
24 В 1-м тайме 27
36 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 29
6
10%
6
11%
1-15
7
12%
12
21%
16-30
11
18%
9
16%
31-45
10
17%
3
5%
46-60
10
17%
14
25%
61-75
16
27%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1
Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0
Брайтон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2

Результаты матчей

Борнмут
Брайтон

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:1
5 раз 29%
2:2
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
3:1
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
2
10 раз 29%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
4 раза 12%
2
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
3
8
9
1.5
7
9
2
15
2.5
5
11
1
16
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
5
12
3
14
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
25
8
15
19
1.5
12
21
5
29
2.5
9
24
1
33
3.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 3:2 Заявка 35 25 5 5 85 - 28 80
2.
Манчестер Сити
 Заявка 33 23 7 3 80 - 32 76
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 2:3 Заявка 33 18 6 9 67 - 52 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
7.
Ньюкасл
 Заявка 34 16 5 13 74 - 55 53
8.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
9.
Челси
 Заявка 33 13 9 11 63 - 59 48
10.
Борнмут
 3:0 Заявка 35 13 9 13 53 - 61 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 0:3 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 35 12 7 16 51 - 55 43
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 35 12 8 15 37 - 48 36
16.
Брентфорд
 Заявка 35 9 8 18 52 - 60 35
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 35 6 7 22 49 - 78 25
19.
Бёрнли
 Заявка 35 5 9 21 38 - 70 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 35 3 7 25 34 - 97 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 3:2 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 2:3 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
8.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
9.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
10.
Брайтон
 0:3 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 3:0 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 3:2 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 2 3 37 - 18 35
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 2:3 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 3:0 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Брайтон
 0:3 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ньюкасл Исак Александр 19 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Астон Вилла Соарес Дуглас 11
Весь список
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