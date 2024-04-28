0'
8' Желтая карточкаСенеси Маркос
1:0
13' ГолСенеси Маркос
2:0
52' ГолУнал Энес
57' Желтая карточкаКлюйверт Джастин
59' Желтая карточкаГилмор Билли
66' Желтая карточкаБарко Валентин
3:0
87' ГолКлюйверт Джастин
90'+8
Ход матча
13'
1:0
52'
2:0
57'
59'
66'
87'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
248 Количество передач 599
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
8.60 Точный счёт – 2:1
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
11
Уттара
Данго
14
Скотт
Алекс
26
Унал
Энес
11
Гилмор
Билли
- Основной состав
-
42 Траверс МаркВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уттара ДангоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Сади ДоминикНападающий
-
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Брайтон
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Среднее время на гол
57
57
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Среднее время на гол
62
81
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|19 (2)
|0.54
|Семеньо Антуан
|8
|0.23
|Клюйверт Джастин
|7
|0.2
|Сенеси Маркос
|4
|0.11
|Тавернер Маркус
|3
|0.09
|Унал Энес
|2
|0.06
|Биллинг Филип
|2
|0.06
|Синистерра Луис
|2
|0.06
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Брукс Дэвид
|1
|0.03
|Скотт Алекс
|1
|0.03
|Мур Киффер
|1
|0.03
|Забарный Илья
|1
|0.03
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Мефам Крис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (4)
|0.24
|Адингра Симон
|6
|0.18
|Фергюсон Эван
|6
|0.18
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.12
|Уэлбек Данни
|4
|0.12
|Митома Каору
|3
|0.09
|Данк Льюис
|3
|0.09
|Марч Соломон
|3
|0.09
|Буонанотте Факундо
|3
|0.09
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.09
|Эступиньян Первис
|2
|0.06
|Фати Ансу
|2
|0.06
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|11
|0
|Кук Льюис
|5
|1
|Семеньо Антуан
|6
|0
|Смит Адам
|5
|0
|Нето Мурара
|5
|0
|Кристи Райан
|5
|0
|Клюйверт Джастин
|5
|0
|Забарный Илья
|5
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Керкез Милош
|3
|1
|Соланке Доминик
|3
|0
|Тавернер Маркус
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|6
|1
|Гилмор Билли
|6
|1
|Буонанотте Факундо
|7
|0
|Балеба Карлос
|7
|0
|Гросс Паскаль
|5
|0
|Де Дзерби Роберто
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Уэлбек Данни
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Лаллана Адам
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Модер Якуб
|2
|0
|Фати Ансу
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Барко Валентин
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
|О’Махони Марк
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Брайтон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
9
8
Борнмут
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Брайтон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
19
26
Борнмут
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
29% (10)
26% (9)
Брайтон
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
31
15
Упущенные победы
28
34
Голы по времени матча
Забито
25
22
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
3
12%
2
9%
1-15
3
12%
6
27%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
4
16%
6
27%
46-60
6
24%
2
9%
61-75
7
28%
4
18%
76-90
Пропущено
27
36
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
2
7%
7
19%
1-15
5
19%
6
17%
16-30
5
19%
3
8%
31-45
4
15%
3
8%
46-60
4
15%
8
22%
61-75
7
26%
9
25%
76-90
Забито
27
27
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
19%
3
11%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
4
15%
4
15%
31-45
6
22%
2
7%
46-60
4
15%
6
22%
61-75
5
19%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
33
24
12 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
4
12%
0
0%
1-15
2
6%
6
25%
16-30
6
18%
6
25%
31-45
6
18%
1
4%
46-60
6
18%
6
25%
61-75
9
27%
5
21%
76-90
Забито
52
49
20 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 28
20 Забивали первыми 12
6 Не забивали 12
8
15%
5
10%
1-15
6
12%
10
20%
16-30
6
12%
6
12%
31-45
10
19%
8
16%
46-60
10
19%
8
16%
61-75
12
23%
12
24%
76-90
Пропущено
60
60
24 В 1-м тайме 28
36 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 30
6
10%
7
12%
1-15
7
12%
12
20%
16-30
11
18%
9
15%
31-45
10
17%
4
7%
46-60
10
17%
14
23%
61-75
16
27%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1
Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0
Брайтон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2
Результаты матчей
Борнмут
Брайтон
Точный счет
2:2
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:1
5 раз 29%
2:2
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
2
10 раз 29%
0
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
9 раз 26%
3
4 раза 12%
4
4 раза 12%
2
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
133
99
79
315
511
117
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
126
710
513
314
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
259
1619
1222
629
925
134
529
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|85 - 28
|80
|2.
|1:0 Заявка
|34
|24
|7
|3
|81 - 32
|79
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5.
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|67 - 52
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|63 - 59
|48
|10.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|53 - 61
|48
|11.
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|37 - 48
|36
|16.
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17.
|0:1 Заявка
|35
|7
|9
|19
|42 - 61
|26
|18.
|Заявка
|35
|6
|7
|22
|49 - 78
|25
|19.
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|1:0 Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|0:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 26
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|1:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|0:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|19 (1)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|11