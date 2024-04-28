Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Тактическая замена. Жуан Педру уходит с поля и его заменяет Балеба Карлос

87' Г О О О О Л - Клюйверт Джастин забивает с левой ноги!

87' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Сенеси Маркос из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Кук Льюис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Кук Льюис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Семеньо Антуан из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Борнмут

82' Удар от ворот произведет Борнмут

81' Идет дождь, трудные условия для игроков.

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Траверс Марк взял и забрал мяч на выходе

79' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Команда Борнмут довольна результатом к этому моменту.

78' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Брайтон

76' Смит Адам не смог попасть в створ ударом издали

76' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Борнмут

74' Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

73' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Удар от ворот произведет Борнмут

73' Энсисо Хулио из команды Брайтон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

72' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

72' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Брайтон

70' Оооо... вот это был удар! Энсисо Хулио должен был забить с этой позиции.

70' Энсисо Хулио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Удар от ворот произведет Брайтон

68' Семеньо Антуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Скотт Алекс из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Барко Валентин получил желтую карточку от судьи

65' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

64' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удар от ворот произведет Борнмут

62' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Борнмут

61' Жуан Педру из команды Брайтон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

61' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Судья подбегает и показывает Гилмор Билли из команды Брайтон отложенную желтую карточку за фол.

58' Хорошую попытку сделал Клюйверт Джастин . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Семеньо Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Барко Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Жуан Педру из команды Брайтон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

57' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Клюйверт Джастин получил желтую карточку от судьи

56' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Роша Игор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

52' Уттара Данго из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Унал Энес бьет со штрафного в створ, но Барт Вербрюгген держит все под контролем

50' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Семеньо Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Траверс Марк взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Брайтон

47' Оооо... вот это был удар! Клюйверт Джастин должен был забить с этой позиции.

47' Клюйверт Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Соланке Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Клюйверт Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника