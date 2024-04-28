Тур: 30. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
1:2
Второй тайм: 90'
0'
3' Желтая карточкаГетингер Крыстян
20' Желтая карточкаЭсселинк Берт
0:1
21' ПенальтиЖозуэ Филипе
1:1
39' ГолШкурин Илья
68' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
1:2
77' ГолКапустка Бартош
84' Желтая карточкаКапустка Бартош
Ход матча
20'
21'
0:1
39'
1:1
68'
77'
84'
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
13
Вшолек
Павел
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Георге ИонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелНападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Диаш ЖильЗащитник
-
33 Кун ПатрикЗащитник
- Защитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сталь Мелец
Легия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.67
2.25
Среднее время на гол
135
40
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.14
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
57
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|14
|0.47
|Доманьски Мацей
|3
|0.1
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.1
|Koki Hinokio
|3
|0.1
|Матрас Матеуш
|2
|0.07
|Гийомье Мэтью
|2
|0.07
|Мерилуото Кай
|2
|0.07
|Эсселинк Берт
|2
|0.07
|Piotr Wlazlo
|1
|0.03
|Тромбка Михал
|1
|0.03
|Яунземс Алвис
|1
|0.03
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.03
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.03
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|9 (5)
|0.3
|Пекхарт Томаш
|8
|0.27
|Гуаль Марк
|6
|0.2
|Вшолек Павел
|4
|0.13
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.13
|Мучи Эрнест
|4
|0.13
|Капустка Бартош
|2
|0.07
|Панков Радован
|1
|0.03
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.03
|Кун Патрик
|1
|0.03
|Росолек Мацей
|1
|0.03
|Августиняк Рафал
|1
|0.03
|Баку Макана
|1
|0.03
|Капюади Стив
|1
|0.03
|Стржалек Игорь
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|7
|0
|Пиньот Максимилиан
|5
|1
|Эсселинк Берт
|4
|1
|Гетингер Крыстян
|5
|0
|Koki Hinokio
|4
|0
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|3
|0
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Шкурин Илья
|3
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|11
|1
|Енджейчик Артур
|6
|2
|Капюади Стив
|7
|0
|Панков Радован
|6
|0
|Элитим Хуэрхен
|6
|0
|Рибейру Юри
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Вшолек Павел
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Бурч Марко
|2
|1
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Капустка Бартош
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Легия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
7
Сталь Мелец
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Легия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
10
22
Сталь Мелец
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Легия
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
21
19
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
10%
3
16%
1-15
5
24%
3
16%
16-30
5
24%
3
16%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
2
10%
5
26%
61-75
3
14%
2
11%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
8%
1
5%
1-15
4
33%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
4
33%
5
25%
61-75
2
17%
4
20%
76-90
Забито
15
25
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
1
7%
2
8%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
4
27%
4
16%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
5
33%
5
20%
76-90
Пропущено
26
12
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
1
4%
2
17%
1-15
6
23%
1
8%
16-30
5
19%
5
42%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
8
31%
0
0%
61-75
3
12%
2
17%
76-90
Забито
36
44
19 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
3
8%
5
11%
1-15
7
19%
8
18%
16-30
9
25%
7
16%
31-45
6
17%
7
16%
46-60
3
8%
10
23%
61-75
8
22%
7
16%
76-90
Пропущено
38
32
17 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
2
5%
3
9%
1-15
10
26%
5
16%
16-30
5
13%
8
25%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
12
32%
5
16%
61-75
5
13%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0
Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1
Легия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3
Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0
Результаты матчей
Сталь Мелец
Легия
Точный счет
0:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
2
7 раз 24%
1
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
3
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
86
78
311
411
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
104
411
410
213
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
236
1217
1118
524
821
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|16
|8
|6
|68 - 41
|56
|2.
|29
|14
|9
|6
|43 - 34
|51
|3.
|30
|15
|6
|9
|43 - 33
|51
|4.
|30
|14
|9
|7
|40 - 29
|51
|5.
|2:1
|30
|13
|11
|6
|45 - 34
|50
|6.
|30
|13
|10
|7
|51 - 32
|49
|7.
|30
|14
|6
|10
|56 - 36
|48
|8.
|30
|12
|6
|12
|39 - 39
|42
|9.
|1:2
|30
|10
|8
|12
|36 - 41
|38
|10.
|30
|10
|8
|12
|35 - 46
|38
|11.
|30
|8
|14
|8
|32 - 32
|38
|12.
|30
|9
|8
|13
|37 - 51
|35
|13.
|30
|8
|10
|12
|31 - 37
|34
|14.
|29
|7
|11
|11
|35 - 46
|32
|15.
|29
|6
|14
|9
|38 - 40
|32
|16.
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|17.
|30
|3
|14
|13
|34 - 52
|23
|18.
|30
|5
|6
|19
|29 - 65
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|40 - 16
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 12
|30
|5.
|15
|9
|0
|6
|19 - 17
|27
|6.
|2:1
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|7.
|1:2
|15
|7
|5
|3
|22 - 14
|26
|8.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|9.
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|10.
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|11.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|12.
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|13.
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|14.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|15.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 29
|17
|17.
|15
|3
|7
|5
|25 - 25
|16
|18.
|15
|2
|7
|6
|17 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|19 - 15
|26
|2.
|15
|7
|4
|4
|23 - 11
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|28 - 25
|23
|4.
|2:1
|15
|6
|5
|4
|21 - 21
|23
|5.
|15
|6
|3
|6
|22 - 21
|21
|6.
|15
|5
|6
|4
|16 - 22
|21
|7.
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|21 - 24
|17
|10.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|11.
|14
|3
|7
|4
|13 - 15
|16
|12.
|15
|3
|6
|6
|20 - 22
|15
|13.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|14.
|1:2
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|17.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|18.
|15
|1
|1
|13
|10 - 36
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|14 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11