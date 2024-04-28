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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 6514 Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Сталь Мелец
1:3
Конец матча
Легия
0'
3' Желтая карточка
Гетингер Крыстян
20' Желтая карточка
Эсселинк Берт
0:1
21' Пенальти
Жозуэ Филипе
1:1
39' Гол
Шкурин Илья
68' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
1:2
76' Гол
Капустка Бартош
84' Желтая карточка
Капустка Бартош
1:3
90' Пенальти
Росолек Мацей
90'+9
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
5
Эхманн
Марко
7
Lukasz
Gerstenstein
18
Piotr
Wlazlo
16
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
8
Koki
Hinokio
30
Хладун
Доминик
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
3
Капюади
Стив
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
22
Элитим
Хуэрхен
67
Капустка
Бартош
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
28
Гуаль
Марк
Сталь Мелец
3-4-3
Легия
3-5-2

История личных встреч

Сталь Мелец
Легия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
2:3

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.67
2.25

Среднее время на гол

135
40

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
57

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 14 0.47
Доманьски Мацей 3 0.1
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.1
Koki Hinokio 3 0.1
Матрас Матеуш 2 0.07
Гийомье Мэтью 2 0.07
Мерилуото Кай 2 0.07
Эсселинк Берт 2 0.07
Piotr Wlazlo 1 0.03
Тромбка Михал 1 0.03
Яунземс Алвис 1 0.03
Lukasz Gerstenstein 1 0.03
Krzysztof Wolkowicz 1 0.03
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 9 (5) 0.3
Пекхарт Томаш 8 0.27
Гуаль Марк 6 0.2
Вшолек Павел 4 0.13
Крамер Блаж 4 (1) 0.13
Мучи Эрнест 4 0.13
Капустка Бартош 2 0.07
Росолек Мацей 2 (1) 0.07
Панков Радован 1 0.03
Элитим Хуэрхен 1 0.03
Кун Патрик 1 0.03
Августиняк Рафал 1 0.03
Баку Макана 1 0.03
Капюади Стив 1 0.03
Стржалек Игорь 1 0.03
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 8 0
Piotr Wlazlo 7 0
Пиньот Максимилиан 5 1
Эсселинк Берт 4 1
Гетингер Крыстян 5 0
Koki Hinokio 4 0
Матрас Матеуш 3 0
Krzysztof Wolkowicz 3 0
Гийомье Мэтью 3 0
Шкурин Илья 3 0
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Георге Ион 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 11 1
Енджейчик Артур 6 2
Капюади Стив 7 0
Панков Радован 6 0
Элитим Хуэрхен 6 0
Рибейру Юри 5 0
Челхака Юрген 5 0
Вшолек Павел 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Бурч Марко 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Капустка Бартош 2 0
Кун Патрик 1 0
Гуаль Марк 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Легия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
7
Сталь Мелец
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Легия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

10
22
Сталь Мелец
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
Легия
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

26
9

Упущенные победы

15
29

Голы по времени матча

Забито

22
22
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
2
9%
3
14%
1-15
5
23%
4
18%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
3
14%
4
18%
76-90

Пропущено

15
21
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
1
5%
1-15
5
33%
4
19%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
4
27%
5
24%
61-75
4
27%
4
19%
76-90

Забито

15
25
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
1
7%
2
8%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
4
27%
4
16%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
5
33%
5
20%
76-90

Пропущено

26
12
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
1
4%
2
17%
1-15
6
23%
1
8%
16-30
5
19%
5
42%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
8
31%
0
0%
61-75
3
12%
2
17%
76-90

Забито

37
47
20 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 16
11 Не забивали 6
3
8%
5
11%
1-15
7
19%
9
19%
16-30
10
27%
7
15%
31-45
6
16%
7
15%
46-60
3
8%
10
21%
61-75
8
22%
9
19%
76-90

Пропущено

41
33
18 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
2
5%
3
9%
1-15
11
27%
5
15%
16-30
5
12%
9
27%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
12
29%
29%
5
15%
61-75
7
17%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0
Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1
Легия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3
Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0

Результаты матчей

Сталь Мелец
Легия

Точный счет

0:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
2
7 раз 23%
1
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
3
8 раз 27%
0
6 раз 20%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
7
8
3
12
2.5
4
11
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
5
10
2
13
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
24
6
12
18
1.5
12
18
5
25
2.5
9
21
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 30 16 8 6 68 - 41 56
2.
Лех
 0:0 30 14 10 6 43 - 34 52
3.
Гурник Забже
 30 15 6 9 43 - 33 51
4.
Шленск Вроцлав
 30 14 9 7 40 - 29 51
5.
Легия
 30 13 11 6 46 - 34 50
6.
Ракув
 30 13 10 7 51 - 32 49
7.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
8.
Видзев Лодзь
 30 12 6 12 39 - 39 42
9.
Сталь Мелец
 30 10 8 12 36 - 42 38
10.
Заглембе Любин
 30 10 8 12 35 - 46 38
11.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
12.
Радомяк Радом
 30 9 8 13 37 - 51 35
13.
Варта Познань
 30 8 10 12 31 - 37 34
14.
Краковия
 0:0 30 6 15 9 38 - 40 33
15.
Пуща Неполомице
 29 7 11 11 35 - 46 32
16.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
Рух Хожув
 30 3 14 13 34 - 52 23
18.
ЛКС Лодзь
 30 5 6 19 29 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 0:0 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
6.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
7.
Сталь Мелец
 15 7 5 3 22 - 15 26
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
12.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Варта Познань
 15 4 5 6 15 - 16 17
15.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
16.
ЛКС Лодзь
 15 4 5 6 19 - 29 17
17.
Краковия
 0:0 15 3 7 5 25 - 25 16
18.
Рух Хожув
 15 2 7 6 17 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 7 5 3 19 - 15 26
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
5.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
6.
Лех
 0:0 15 5 6 4 16 - 22 21
7.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
8.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
9.
Ракув
 15 4 5 6 21 - 24 17
10.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
11.
Краковия
 0:0 15 3 8 4 13 - 15 17
12.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 14 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
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Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Рибейру Юри уходит с поля. Кун Патрик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Доманьски Мацей сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Илья Шкурин бьет в цель!
    • 21'
      Г О О О О Л - Жозуэ Филипе из команды Легия забивает с точки!
    • 20'
      Эсселинк Берт получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Гетингер Крыстян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сталь Мелец 1:3 Легия онлайн

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