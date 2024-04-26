  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Тоттенхэм
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 45
Тоттенхэм 11.1% (5)
X 26.7% (12)
Арсенал 62.2% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Арсенал
4.40
Реклама, betcity.ru
4.20
Реклама, betcity.ru
4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Тоттенхэм
Арсенал

История личных встреч

Тоттенхэм
Арсенал

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

39 матчей

33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

35.9%
30.8%
33.3%
14 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:3
КC
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
КC
5:1
КC
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.68
1.35

Среднее время на гол

53
66

Всего голов

46
21

Голов в среднем за матч

2.3
1.11

Среднее время на гол

39
81

Всего голов

78
48

Голов в среднем за матч

2
1.23

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

45
73

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 15 (1) 0.47
Ришарлисон 10 0.31
Кулушевски Деян 6 0.19
Джонсон Бреннан 5 0.16
Мэддисон Джеймс 4 0.13
Ромеро Кристиан 4 0.13
Сарр Пап Матар 3 0.09
Вернер Тимо 2 0.06
Удоги Дестини 2 0.06
Ло Чельсо Джовани 2 0.06
Ван де Вен Микки 2 0.06
Порро Педро 1 0.03
Бентанкур Родриго 1 0.03
Дэвис Бен 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 14 (5) 0.41
Хаверц Кай 11 (1) 0.32
Троссар Леандро 10 0.29
Эдегор Мартин 8 (2) 0.24
Райс Деклан 6 0.18
Мартинелли Габриэл 6 0.18
Нкетиа Эдди 5 0.15
Жезус Габриэль 4 0.12
Уайт Бен 4 0.12
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Салиба Вильям 2 0.06
Кивёр Якуб 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 (1) 0.03
Томиясу Такэхиро 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 9 2
Ромеро Кристиан 6 1
Удоги Дестини 6 1
Бентанкур Родриго 6 0
Сарр Пап Матар 6 0
Кулушевски Деян 6 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Мэддисон Джеймс 4 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Джонсон Бреннан 3 0
Ван де Вен Микки 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Вернер Тимо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 9 0
Уайт Бен 8 0
Жезус Габриэль 6 0
Райс Деклан 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Артета Микель 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Зинченко Александр 2 0
Троссар Леандро 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Райя Давид 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Арсенал
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

4
4
Тоттенхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Арсенал
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

29
40
Тоттенхэм
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
16% (5)
38% (12)
Арсенал
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
18% (6)
38% (13)

Сухие победы

4
11

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

28
9

Упущенные победы

33
44

Голы по времени матча

Забито

30
38
10 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
16 Не забивали 20
4
13%
5
13%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
3
10%
10
26%
31-45
9
30%
5
13%
46-60
2
7%
7
18%
61-75
9
30%
8
21%
76-90

Пропущено

25
12
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
3
12%
3
25%
1-15
2
8%
3
25%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
3
12%
4
33%
46-60
6
24%
1
8%
61-75
7
28%
1
8%
76-90

Забито

32
40
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 19
6
19%
5
13%
1-15
4
13%
6
15%
16-30
5
16%
3
8%
31-45
6
19%
8
20%
46-60
6
19%
8
20%
61-75
5
16%
10
25%
76-90

Пропущено

27
18
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
11%
2
11%
1-15
5
19%
3
17%
16-30
5
19%
4
22%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
26%
6
33%
76-90

Забито

62
78
25 В 1-м тайме 32
37 Во 2-м тайме 46
19 Забивали первыми 24
2 Не забивали 5
10
16%
10
13%
1-15
7
11%
9
12%
16-30
8
13%
13
17%
31-45
15
24%
13
17%
46-60
8
13%
15
19%
61-75
14
23%
18
23%
76-90

Пропущено

52
30
22 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 20
6
12%
5
17%
1-15
7
13%
6
20%
16-30
9
17%
4
13%
31-45
7
13%
7
23%
46-60
9
17%
1
3%
61-75
14
27%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1
Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2
Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2
Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Арсенал

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
5:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
3
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:6
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
6
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
2:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
5:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:6
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
15 раз 47%
1
7 раз 22%
3
5 раз 16%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
10 раз 29%
1
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
4 раза 12%
4
3 раза 9%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
14
3
5
11
2.5
7
10
1
15
3.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
3
11
5
1.5
9
8
3
13
2.5
6
11
2
14
3.5
5
12
1
15
4.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
2
0.5
Больше Меньше
29
5
23
9
1.5
23
11
8
24
2.5
13
21
3
29
3.5
9
25
1
31
4.5
6
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Манчестер Сити
 Заявка 33 23 7 3 80 - 32 76
3.
Ливерпуль
 Заявка 34 22 8 4 75 - 34 74
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 16 5 12 51 - 50 53
7.
Ньюкасл
 Заявка 33 15 5 13 69 - 54 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 34 13 9 12 54 - 63 48
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Борнмут
 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
11.
Брайтон
 Заявка 33 11 11 11 52 - 54 44
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 12 7 15 46 - 54 43
13.
Фулхэм
 Заявка 34 12 6 16 50 - 54 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 9 15 44 - 56 39
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 34 11 8 15 36 - 48 33
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 34 3 7 24 33 - 92 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 2 5 27 - 24 29
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Фулхэм
 Заявка 17 9 1 7 30 - 19 28
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 7 3 7 23 - 26 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
15.
Эвертон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 18 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 2 3 37 - 18 35
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 9 5 3 32 - 19 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 1 3 13 15 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2024, осталось 2 дня 8 часов 35 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 45
    Тоттенхэм 11.1% (5)
    X 26.7% (12)
    Арсенал 62.2% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Арсенал
    4.40
    Реклама, betcity.ru
    4.20
    Реклама, betcity.ru
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Арсенал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Арсенал

    Исход игры
    Тоттенхэм
    11.1% (5)
    Ничья
    26.7% (12)
    Арсенал
    62.2% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.17% (30)
    Меньше
    26.83% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    95.12% (39)
    Нет
    4.88% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    46.7% (21)
    1:1 Ничья
    20% (9)
    2:1 Тоттенхэм
    8.9% (4)
    3:3 Ничья
    4.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тоттенхэм
    Арсенал
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный