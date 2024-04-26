Тур: 35. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Оливер Майкл
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Главный тренер: Постекоглу Анге
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Главный тренер: Артета Микель
История личных встреч
Тоттенхэм
Арсенал
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
39 матчей
33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
35.9%
30.8%
33.3%
14 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.68
1.35
Среднее время на гол
53
66
Всего голов
46
21
Голов в среднем за матч
2.3
1.11
Среднее время на гол
39
81
Всего голов
78
48
Голов в среднем за матч
2
1.23
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
45
73
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|15 (1)
|0.47
|Ришарлисон
|10
|0.31
|Кулушевски Деян
|6
|0.19
|Джонсон Бреннан
|5
|0.16
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.13
|Ромеро Кристиан
|4
|0.13
|Сарр Пап Матар
|3
|0.09
|Вернер Тимо
|2
|0.06
|Удоги Дестини
|2
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.06
|Ван де Вен Микки
|2
|0.06
|Порро Педро
|1
|0.03
|Бентанкур Родриго
|1
|0.03
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Велиз Алехо
|1
|0.03
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|14 (5)
|0.41
|Хаверц Кай
|11 (1)
|0.32
|Троссар Леандро
|10
|0.29
|Эдегор Мартин
|8 (2)
|0.24
|Райс Деклан
|6
|0.18
|Мартинелли Габриэл
|6
|0.18
|Нкетиа Эдди
|5
|0.15
|Жезус Габриэль
|4
|0.12
|Уайт Бен
|4
|0.12
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.09
|Салиба Вильям
|2
|0.06
|Кивёр Якуб
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.03
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.03
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|9
|2
|Ромеро Кристиан
|6
|1
|Удоги Дестини
|6
|1
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|Сарр Пап Матар
|6
|0
|Кулушевски Деян
|6
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Джонсон Бреннан
|3
|0
|Ван де Вен Микки
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|9
|0
|Уайт Бен
|8
|0
|Жезус Габриэль
|6
|0
|Райс Деклан
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Артета Микель
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Зинченко Александр
|2
|0
|Троссар Леандро
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Арсенал
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
4
4
Тоттенхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Арсенал
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Сухие победы
2
9
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
29
40
Тоттенхэм
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
16% (5)
38% (12)
Арсенал
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
18% (6)
38% (13)
Сухие победы
4
11
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
28
9
Упущенные победы
33
44
Голы по времени матча
Забито
30
38
10 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
16 Не забивали 20
4
13%
5
13%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
3
10%
10
26%
31-45
9
30%
5
13%
46-60
2
7%
7
18%
61-75
9
30%
8
21%
76-90
Пропущено
25
12
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
3
12%
3
25%
1-15
2
8%
3
25%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
3
12%
4
33%
46-60
6
24%
1
8%
61-75
7
28%
1
8%
76-90
Забито
32
40
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 19
6
19%
5
13%
1-15
4
13%
6
15%
16-30
5
16%
3
8%
31-45
6
19%
8
20%
46-60
6
19%
8
20%
61-75
5
16%
10
25%
76-90
Пропущено
27
18
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
11%
2
11%
1-15
5
19%
3
17%
16-30
5
19%
4
22%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
26%
6
33%
76-90
Забито
62
78
25 В 1-м тайме 32
37 Во 2-м тайме 46
19 Забивали первыми 24
2 Не забивали 5
10
16%
10
13%
1-15
7
11%
9
12%
16-30
8
13%
13
17%
31-45
15
24%
13
17%
46-60
8
13%
15
19%
61-75
14
23%
18
23%
76-90
Пропущено
52
30
22 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 20
6
12%
5
17%
1-15
7
13%
6
20%
16-30
9
17%
4
13%
31-45
7
13%
7
23%
46-60
9
17%
1
3%
61-75
14
27%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1
Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2
Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2
Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1
Результаты матчей
Тоттенхэм
Арсенал
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
5:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
3
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:6
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
6
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
2:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
5:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:6
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
15 раз 47%
1
7 раз 22%
3
5 раз 16%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
10 раз 29%
1
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
4 раза 12%
4
3 раза 9%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
143
511
710
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
143
115
98
313
611
214
512
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
302
Больше Меньше
295
239
2311
824
1321
329
925
131
628
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2.
|Заявка
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|75 - 34
|74
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|33
|16
|5
|12
|51 - 50
|53
|7.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|69 - 54
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|50 - 61
|45
|11.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|12.
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|46 - 54
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|14.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|44 - 56
|39
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|48 - 76
|25
|19.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20.
|Заявка
|34
|3
|7
|24
|33 - 92
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|27 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|9.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 19
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 26
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 18
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 32
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Арсенал
Исход игры
Тоттенхэм
11.1% (5)
Ничья
26.7% (12)
Арсенал
62.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
73.17% (30)
Меньше
26.83% (11)
Обе команды забьют
Да
95.12% (39)
Нет
4.88% (2)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
46.7% (21)
1:1 Ничья
20% (9)
2:1 Тоттенхэм
8.9% (4)
3:3 Ничья
4.4% (2)
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