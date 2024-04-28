  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Боруссия М
0:0
Второй тайм: 63'
Унион Берлин
0'
44' Желтая карточка
Фогт Кевин
46' Желтая карточка
Лайнер Штефан
48' Желтая карточка
Хедира Рани

Ход матча

44'
 
Фогт Кевин
46'
 
Кнохе Робин
Фогт Кевин
46'
 
Шефер Андраш
Вертессен Йорбе
46'
Лайнер Штефан
 
48'
 
Хедира Рани

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 315 Количество передач 265
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 116
Боруссия М 75.9% (88)
X 15.5% (18)
Унион Берлин 8.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия М
Ничья
Унион Берлин
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
2
Киародиа
Фабио
18
Лайнер
Штефан
27
Райтц
Рокко
3
Итакура
Ко
29
Скалли
Джозеф
31
Чванчара
Томаш
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
18
Юранович
Йосип
7
Ааронсон
Бренден
8
Хедира
Рани
29
Тусар
Люка
6
Госенс
Робин
10
Фолланд
Кевин
14
Вертессен
Йорбе
Боруссия М
3-4-3
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Боруссия М
Унион Берлин

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
3:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.7
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 8 0.26
Плеа Алассан 7 (1) 0.23
Райтц Рокко 6 0.19
Сибачо Жордан 5 0.16
Нгуму Натан 5 0.16
Чванчара Томаш 4 (1) 0.13
Онора Франк 3 0.1
Нойхаус Флориан 3 0.1
Итакура Ко 3 0.1
Вебер Максимилиан 2 0.06
Вайгль Юлиан 2 (2) 0.06
Эльведи Нико 2 0.06
Скалли Джозеф 1 0.03
Коне Куадио 1 0.03
Нец Лука 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 6 0.19
Бехренс Кевин 4 0.13
Холлербах Бенедикт 3 0.1
Фолланд Кевин 2 (1) 0.06
Вертессен Йорбе 2 0.06
Духи Данило 2 0.06
Ааронсон Бренден 2 0.06
Шефер Андраш 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Кауфманн Миккель 1 0.03
Фофана Датро 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.03
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 9 0
Итакура Ко 8 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Вебер Максимилиан 3 1
Крамер Кристоф 4 0
Нойхаус Флориан 4 0
Чванчара Томаш 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Лайнер Штефан 2 0
Николас Мориц 2 0
Хак Робин 2 0
Сибачо Жордан 2 0
Нец Лука 2 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Омлин Йонас 1 0
Нгуму Натан 1 0
Райтц Рокко 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 7 1
Хаберер Яник 6 0
Лейте Диогу 6 0
Хедира Рани 4 1
Фогт Кевин 5 0
Тусар Люка 5 0
Фолланд Кевин 1 2
Белица Ненад 2 1
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Триммель Кристофер 1 1
Шефер Андраш 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Юранович Йосип 2 0
Духи Данило 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Лайдуни Аисса 1 0
Вертессен Йорбе 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Унион Берлин
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

10
5
Боруссия М
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Унион Берлин
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

21
19

Упущенные победы

18
16
Боруссия М
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Унион Берлин
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
23% (7)
50% (15)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

27
20

Упущенные победы

28
21

Голы по времени матча

Забито

25
10
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 3
19 Не забивали 24
2
8%
2
20%
1-15
6
24%
1
10%
16-30
5
20%
5
50%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
20%
1
10%
61-75
5
20%
1
10%
76-90

Пропущено

26
24
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
12%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
9
35%
8
33%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
4
15%
3
13%
76-90

Забито

27
17
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
3
11%
2
12%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
6
22%
3
18%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
6
22%
4
24%
76-90

Пропущено

35
25
17 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
7
20%
3
12%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
7
20%
5
20%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
6
17%
5
20%
61-75
9
26%
7
28%
76-90

Забито

52
27
28 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
6 Не забивали 15
5
10%
4
15%
1-15
12
23%
2
7%
16-30
11
21%
8
30%
30%
31-45
6
12%
4
15%
46-60
7
13%
4
15%
61-75
11
21%
5
19%
76-90

Пропущено

61
49
26 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 24
10
16%
6
12%
1-15
7
11%
7
14%
16-30
9
15%
7
14%
31-45
12
20%
10
20%
46-60
10
16%
9
18%
61-75
13
21%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3
Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0
Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3

Результаты матчей

Боруссия М
Унион Берлин

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 30%
3
7 раз 23%
0
6 раз 20%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
16 раз 53%
1
7 раз 23%
2
4 раза 13%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
8
7
1.5
5
10
4
11
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
5
10
7
8
1.5
2
13
6
9
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
14
16
15
15
1.5
7
23
10
20
2.5
3
27
3
27
3.5
2
28
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 31 25 6 0 77 - 22 81
2.
Бавария
 Заявка 31 22 3 6 89 - 38 69
3.
Штутгарт
 Заявка 31 20 4 7 70 - 38 64
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 19 5 7 73 - 35 62
5.
Боруссия Д
 Заявка 31 16 9 6 59 - 39 57
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 12 8 47 - 42 45
7.
Фрайбург
 Заявка 31 11 7 13 43 - 55 40
8.
Аугсбург
 Заявка 31 10 9 12 48 - 52 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 31 11 6 14 55 - 63 39
10.
Вердер
 Заявка 31 10 7 14 41 - 50 37
11.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
12.
Вольфсбург
 Заявка 31 9 7 15 37 - 51 34
13.
Боруссия М
 0:0 Заявка 31 7 11 13 53 - 60 32
14.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 31 8 6 17 26 - 50 30
15.
Бохум
 Заявка 31 6 12 13 37 - 62 30
16.
Майнц
 Заявка 30 5 12 13 31 - 48 27
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 3 4 28 - 21 27
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Вердер
 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
11.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
12.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
13.
Боруссия М
 0:0 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
14.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
16.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
12.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
13.
Боруссия М
 0:0 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 35 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Бохум Лосилья Антони 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Весь список
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    Прогнозы 116
    Боруссия М 75.9% (88)
    X 15.5% (18)
    Унион Берлин 8.6% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Унион Берлин
    3.35
    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Боруссия М
    75.9% (88)
    Ничья
    15.5% (18)
    Унион Берлин
    8.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (69)
    Меньше
    39.47% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (86)
    Нет
    24.56% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    47.4% (55)
    1:1 Ничья
    14.7% (17)
    2:0 Боруссия М
    13.8% (16)
    1:0 Боруссия М
    8.6% (10)
    1:2 Унион Берлин
    5.2% (6)
    3:2 Боруссия М
    1.7% (2)
    3:1 Боруссия М
    1.7% (2)
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