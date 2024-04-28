Тур: 31. Стадион: Боруссия Парк. Зрители: 53723 Главный судья: Штегеманн Саша
0:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаФогт Кевин
46' Желтая карточкаЛайнер Штефан
48' Желтая карточкаХедира Рани
89' Желтая карточкаРайтц Рокко
90'+5
Ход матча
44'
46'
48'
80'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
515 Количество передач 495
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
27
Райтц
Рокко
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
29
Тусар
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
25 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия М
Унион Берлин
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
1.25
Среднее время на гол
49
72
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.7
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
52
69
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|8
|0.26
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.23
|Райтц Рокко
|6
|0.19
|Сибачо Жордан
|5
|0.16
|Нгуму Натан
|5
|0.16
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.13
|Онора Франк
|3
|0.1
|Нойхаус Флориан
|3
|0.1
|Итакура Ко
|3
|0.1
|Вебер Максимилиан
|2
|0.06
|Вайгль Юлиан
|2 (2)
|0.06
|Эльведи Нико
|2
|0.06
|Скалли Джозеф
|1
|0.03
|Коне Куадио
|1
|0.03
|Нец Лука
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|6
|0.19
|Бехренс Кевин
|4
|0.13
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.1
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.06
|Вертессен Йорбе
|2
|0.06
|Духи Данило
|2
|0.06
|Ааронсон Бренден
|2
|0.06
|Шефер Андраш
|1
|0.03
|Пантович Милош
|1
|0.03
|Кауфманн Миккель
|1
|0.03
|Фофана Датро
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.03
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|9
|0
|Итакура Ко
|8
|0
|Коне Куадио
|4
|1
|Эльведи Нико
|5
|0
|Вебер Максимилиан
|3
|1
|Крамер Кристоф
|4
|0
|Нойхаус Флориан
|4
|0
|Чванчара Томаш
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Сибачо Жордан
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Райтц Рокко
|2
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Омлин Йонас
|1
|0
|Нгуму Натан
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|7
|1
|Хаберер Яник
|6
|0
|Лейте Диогу
|6
|0
|Хедира Рани
|4
|1
|Фогт Кевин
|5
|0
|Тусар Люка
|5
|0
|Фолланд Кевин
|1
|2
|Белица Ненад
|2
|1
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Шефер Андраш
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Юранович Йосип
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Унион Берлин
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
10
5
Боруссия М
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Унион Берлин
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
21
19
Упущенные победы
18
16
Боруссия М
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Унион Берлин
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
26% (8)
48% (15)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
27
20
Упущенные победы
28
21
Голы по времени матча
Забито
25
10
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 3
20 Не забивали 25
2
8%
2
20%
1-15
6
24%
1
10%
16-30
5
20%
5
50%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
20%
1
10%
61-75
5
20%
1
10%
76-90
Пропущено
26
24
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
12%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
9
35%
8
33%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
4
15%
3
13%
76-90
Забито
27
17
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
3
11%
2
12%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
6
22%
3
18%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
6
22%
4
24%
76-90
Пропущено
35
25
17 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
7
20%
3
12%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
7
20%
5
20%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
6
17%
5
20%
61-75
9
26%
7
28%
76-90
Забито
52
27
28 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
7 Не забивали 16
5
10%
4
15%
1-15
12
23%
2
7%
16-30
11
21%
8
30%
30%
31-45
6
12%
4
15%
46-60
7
13%
4
15%
61-75
11
21%
5
19%
76-90
Пропущено
61
49
26 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 24
10
16%
6
12%
1-15
7
11%
7
14%
16-30
9
15%
7
14%
31-45
12
20%
10
20%
46-60
10
16%
9
18%
61-75
13
21%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3
Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0
Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3
Результаты матчей
Боруссия М
Унион Берлин
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
7 раз 23%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
17 раз 55%
1
7 раз 23%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
96
88
510
412
213
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
511
78
214
69
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
1417
1516
724
1021
328
328
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|6
|0
|77 - 22
|81
|2.
|Заявка
|31
|22
|3
|6
|89 - 38
|69
|3.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|70 - 38
|64
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|73 - 35
|62
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|59 - 39
|57
|6.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|43 - 55
|40
|8.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|48 - 52
|39
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|55 - 63
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|41 - 50
|37
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|12.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|37 - 51
|34
|13.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|53 - 60
|32
|14.
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|26 - 50
|30
|15.
|1:0 Заявка
|31
|6
|12
|13
|32 - 48
|30
|16.
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|17.
|0:1 Заявка
|31
|4
|10
|17
|23 - 54
|22
|18.
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 21
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 17
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|17.
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|38 - 26
|29
|4.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|12.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|16.
|0:1 Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 28
|10
|17.
|1:0 Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|35 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Бохум
|Лосилья Антони
|10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Унион Берлин
Исход игры
Боруссия М
75.9% (88)
Ничья
15.5% (18)
Унион Берлин
8.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (69)
Меньше
39.47% (45)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
47.4% (55)
1:1 Ничья
14.7% (17)
2:0 Боруссия М
13.8% (16)
1:0 Боруссия М
8.6% (10)
1:2 Унион Берлин
5.2% (6)
3:2 Боруссия М
1.7% (2)
3:1 Боруссия М
1.7% (2)
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