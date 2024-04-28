Тур: 27. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Крог Мортен
0:1
Перерыв
Ход матча
45'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
39
Нагало
Адамо
18
Шиембе
Кевин
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
35
Noah
Nartey
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
-
35 Noah NarteyПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Норшелланн
Брондбю
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
36.4%
17 побед 8 ничьих 0 побед
33 матча
3%
97%
0 побед 1 ничья 32 победы
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 31 победа
Второй тайм
12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 26 побед
55 матчей
25.5%
16.4%
58.1%
14 побед 9 ничьих 32 победы
Первый тайм
16.4%
27.3%
56.3%
9 побед 15 ничьих 31 победа
Второй тайм
30.9%
21.8%
47.3%
17 побед 12 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.16
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
60
51
Голов в среднем за матч
2.5
1.65
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
96
79
Голов в среднем за матч
1.75
1.44
Тотал матчей
2.5
54
Больше 98%
Меньше 2%
1
47
Больше 85%
Меньше 15%
8
32
Больше 58%
Меньше 42%
23
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
11
Больше 20%
Меньше 80%
44
7
Больше 13%
Меньше 87%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
51
62
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|0.33
|Скьеллеруп Андреас
|6 (1)
|0.22
|Осман Ибрагим
|4
|0.15
|Фресе Мартин
|4
|0.15
|Нуама Эрнест
|4
|0.15
|Тверсков Йеппе
|3
|0.11
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.11
|Хардер Конрад
|3
|0.11
|Свенссон Даниэль
|2
|0.07
|Хансен Мадс
|2
|0.07
|Антман Оливер
|2
|0.07
|Кулибали Лассо
|1
|0.04
|Хансен Киан
|1
|0.04
|Вилладсен Оливер
|1
|0.04
|Нагало Адамо
|1
|0.04
|Доржелес Марио
|1
|0.04
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|10
|0.37
|Омойджуфано Охи
|9 (2)
|0.33
|Квистгарден Матиас
|8
|0.3
|Судзуки Юито
|7
|0.26
|Клейбер Шон
|4
|0.15
|Васс Даниэль
|3 (2)
|0.11
|Дивкович Марко
|2
|0.07
|Радошевич Йосип
|2
|0.07
|Расмуссен Якоб
|1
|0.04
|Греве Матиас
|1
|0.04
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|Алвес Фредерик
|1
|0.04
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
|Бундгаард Филип
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|6
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Хардер Конрад
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Нагало Адамо
|3
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Johannes Hoff Thorup
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Сертдемир Зидан
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|6
|0
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Омойджуфано Охи
|4
|0
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Греве Матиас
|3
|0
|Лауритсен Расмус
|3
|0
|Шиембе Кевин
|1
|1
|Дивкович Марко
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Брондбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
8
Норшелланн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Брондбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
17
22
Норшелланн
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Брондбю
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
20
30
Голы по времени матча
Забито
29
25
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
3
10%
5
20%
1-15
6
21%
2
8%
16-30
3
10%
5
20%
31-45
6
21%
3
12%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
6
21%
7
28%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
17%
2
15%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
25%
5
38%
76-90
Забито
18
25
5 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
17 Не забивали 13
0
0%
4
16%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
3
17%
7
28%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
5
28%
3
12%
76-90
Пропущено
15
13
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
5
33%
3
23%
61-75
2
13%
6
46%
76-90
Забито
47
50
17 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 22
7 Не забивали 1
3
6%
9
18%
1-15
8
17%
6
12%
16-30
6
13%
12
24%
31-45
11
23%
6
12%
46-60
8
17%
7
14%
61-75
11
23%
10
20%
76-90
Пропущено
27
26
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 3
19 Не пропускали 17
3
11%
2
8%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
3
12%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
5
19%
11
42%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0
Результаты матчей
Норшелланн
Брондбю
Точный счет
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
6 раз 23%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
3
6 раз 23%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
76
67
49
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
58
94
310
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
251
1313
1610
917
818
323
224
224
125
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|27
|17
|7
|3
|52 - 25
|58
|2.
|26
|16
|4
|6
|49 - 30
|52
|3.
|26
|15
|4
|7
|51 - 29
|49
|4.
|0:1
|27
|14
|7
|6
|48 - 27
|49
|5.
|26
|9
|11
|6
|32 - 33
|38
|6.
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|3.
|1:0
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|8
|1
|4
|25 - 11
|25
|5.
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|4
|1
|26 - 13
|31
|2.
|13
|8
|1
|4
|23 - 18
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|4.
|0:1
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|13
|4
|7
|2
|16 - 16
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|11
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (7)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8