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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Норшелланн
0:1
Перерыв
Брондбю
0'
0:1
45' Гол
Судзуки Юито

Ход матча

45'
0:1
Судзуки Юито
(Бундгаард Филип)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
Брондбю
2.20
3.67
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3.92
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Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
39
Нагало
Адамо
4
Хансен
Киан
5
Фресе
Мартин
21
Сертдемир
Зидан
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
18
Шиембе
Кевин
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
35
Noah
Nartey
11
Бундгаард
Филип
Норшелланн
4-3-3
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Норшелланн
Брондбю

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
36.4%
17 побед 8 ничьих 0 побед

33 матча

3%
97%
0 побед 1 ничья 32 победы

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 31 победа

Второй тайм

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 26 побед

55 матчей

25.5%
16.4%
58.1%
14 побед 9 ничьих 32 победы

Первый тайм

16.4%
27.3%
56.3%
9 побед 15 ничьих 31 победа

Второй тайм

30.9%
21.8%
47.3%
17 побед 12 ничьих 26 побед

История матчей

СД
2:1
СД
3:1
СД
5:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.16
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

60
51

Голов в среднем за матч

2.5
1.65

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

96
79

Голов в среднем за матч

1.75
1.44

Тотал матчей

2.5
54
Больше 98%
Меньше 2%
1
47
Больше 85%
Меньше 15%
8
32
Больше 58%
Меньше 42%
23
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
11
Больше 20%
Меньше 80%
44
7
Больше 13%
Меньше 87%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

51
62

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 9 (2) 0.33
Скьеллеруп Андреас 6 (1) 0.22
Осман Ибрагим 4 0.15
Фресе Мартин 4 0.15
Нуама Эрнест 4 0.15
Тверсков Йеппе 3 0.11
Беньямин Нюгрен 3 0.11
Хардер Конрад 3 0.11
Свенссон Даниэль 2 0.07
Хансен Мадс 2 0.07
Антман Оливер 2 0.07
Кулибали Лассо 1 0.04
Хансен Киан 1 0.04
Вилладсен Оливер 1 0.04
Нагало Адамо 1 0.04
Доржелес Марио 1 0.04
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.37
Омойджуфано Охи 9 (2) 0.33
Квистгарден Матиас 8 0.3
Судзуки Юито 7 0.26
Клейбер Шон 4 0.15
Васс Даниэль 3 (2) 0.11
Дивкович Марко 2 0.07
Радошевич Йосип 2 0.07
Расмуссен Якоб 1 0.04
Греве Матиас 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Алвес Фредерик 1 0.04
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Бундгаард Филип 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 6 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 3 0
Нагало Адамо 3 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Хэй Лукас 2 0
Johannes Hoff Thorup 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Антман Оливер 1 0
Асконе Рокко 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 6 0
Алвес Фредерик 6 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Омойджуфано Охи 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Радошевич Йосип 3 0
Греве Матиас 3 0
Лауритсен Расмус 3 0
Шиембе Кевин 1 1
Дивкович Марко 2 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Пенц Патрик 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Брондбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
8
Норшелланн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Брондбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

17
22
Норшелланн
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Брондбю
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

20
30

Голы по времени матча

Забито

29
25
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
3
10%
5
20%
1-15
6
21%
2
8%
16-30
3
10%
5
20%
31-45
6
21%
3
12%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
6
21%
7
28%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
17%
2
15%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
25%
5
38%
76-90

Забито

18
25
5 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
17 Не забивали 13
0
0%
4
16%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
3
17%
7
28%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
5
28%
3
12%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
5
33%
3
23%
61-75
2
13%
6
46%
76-90

Забито

47
50
17 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 22
7 Не забивали 1
3
6%
9
18%
1-15
8
17%
6
12%
16-30
6
13%
12
24%
31-45
11
23%
6
12%
46-60
8
17%
7
14%
61-75
11
23%
10
20%
76-90

Пропущено

27
26
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 3
19 Не пропускали 17
3
11%
2
8%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
3
12%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
5
19%
11
42%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0

Результаты матчей

Норшелланн
Брондбю

Точный счет

0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
6 раз 23%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
3
6 раз 23%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
1.5
7
6
6
7
2.5
4
9
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
9
4
3
10
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
25
1
13
13
1.5
16
10
9
17
2.5
8
18
3
23
3.5
2
24
2
24
4.5
1
25
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:0 27 17 7 3 52 - 25 58
2.
Мидтьюлланн
 26 16 4 6 49 - 30 52
3.
Копенгаген
 26 15 4 7 51 - 29 49
4.
Норшелланн
 0:1 27 14 7 6 48 - 27 49
5.
АГФ Орхус
 26 9 11 6 32 - 33 38
6.
Силькеборг
 26 8 5 13 31 - 38 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 27 9 7 11 33 - 41 34
2.
Раннерс
 27 8 10 9 36 - 43 34
3.
Оденсе
 27 6 8 13 29 - 40 26
4.
Люнгбю
 27 6 8 13 32 - 49 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 27 4 6 17 24 - 54 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 0:1 14 8 4 2 29 - 13 28
2.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
3.
Брондбю
 1:0 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Копенгаген
 13 8 1 4 25 - 11 25
5.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 13 5 3 5 17 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 14 4 7 3 21 - 18 19
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 13 1 2 10 11 - 31 5
6.
Оденсе
 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:0 14 9 4 1 26 - 13 31
2.
Мидтьюлланн
 13 8 1 4 23 - 18 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 0:1 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 13 4 7 2 16 - 16 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 14 4 5 5 18 - 23 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 11
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Оденсе Кёлер Свен 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
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  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Брондбю имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Норшеланн: 41%, Брондбю: 59%.
  • 50'
    Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 50'
    Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 50'
    Хансен Андреас III делает важнейший сейв!
  • 49'
    Хорошую попытку сделал Клейбер Шон. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 49'
    Брондбю начинает контратаку
  • 49'
    Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 49'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 48'
    Судзуки Юито удалось забить из легкой позиции.
  • 48'
    Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 47'
    Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 47'
    Бундгаард Филип сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Судзуки Юито забивает с правой ноги!
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    • 45'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 44'
      Клейбер Шон пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 43'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 43'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 42'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 41'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 42%, Брондбю: 58%.
    • 40'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ной Нарти
    • 39'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 37'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 36'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 45%, Брондбю: 55%.
    • 35'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 34'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 33'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 33'
      Шанс! Осман Ибрагим из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 32'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 32'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 31'
      Скьеллеруп Андреас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 30'
      Свенссон Даниэль возвращается на поле.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Ох, нехорошо это выглядит. Свенссон Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Брондбю: 56%.
    • 29'
      Свенссон Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Ванлерберге Йорди из команды Брондбю опасно и грубо сыграл. Свенссон Даниэль пострадал.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 26'
      Судзуки Юито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 25'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Брондбю: 56%.
    • 25'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
    • 23'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 23'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Васс Даниэль.
    • 22'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 21'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 20'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Брондбю: 54%.
    • 20'
      Судзуки Юито из команды Брондбю в офсайде
    • 19'
      Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Сертдемир Зидан успешно блокирует удар.
    • 19'
      Дивкович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 18'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 15'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Судзуки Юито из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Свенссон Даниэль.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 41%, Брондбю: 59%.
    • 15'
      Васс Даниэль из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
    • 14'
      Судзуки Юито нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 14'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 14'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 13'
      Сертдемир Зидан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 12'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 10'
      Тверсков Йеппе пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц ловит мяч
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 36%, Брондбю: 64%.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 9'
      Оооо... вот это был удар! Бундгаард Филип должен был забить с этой позиции.
    • 9'
      Бундгаард Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Васс Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Ох, нехорошо это выглядит. Нагало Адамо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 7'
      Нагало Адамо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 6'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 6'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 36%, Брондбю: 64%.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Сертдемир Зидан из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Васс Даниэль.
    • 4'
      Васс Даниэль из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Бундгаард Филип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 3'
      Клейбер Шон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Ванлерберге Йорди из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 2'
      Скьеллеруп Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    Брондбю
    2.20
    3.67
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    3.92
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    Где смотреть матч Норшелланн 0:1 Брондбю онлайн

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    Норшелланн
    Брондбю
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