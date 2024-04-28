Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Клейбер Шон пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

43' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Брондбю

42' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Норшеланн пытается что-то создать.

41' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Норшеланн контролирует мяч.

38' Норшеланн контролирует мяч.

36' Норшеланн пытается что-то создать.

36' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Норшеланн контролирует мяч.

33' Удар от ворот произведет Брондбю

33' Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Норшеланн пытается что-то создать.

33' Шанс! Осман Ибрагим из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

32' Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Норшеланн пытается что-то создать.

32' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Брондбю

31' Скьеллеруп Андреас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Свенссон Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Свенссон Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Норшеланн пытается что-то создать.

27' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде

27' Норшеланн пытается что-то создать.

26' Удар от ворот произведет Норшеланн

26' Судзуки Юито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Норшеланн контролирует мяч.

25' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

17' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Норшеланн контролирует мяч.

14' Удар от ворот произведет Норшеланн

14' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

13' Сертдемир Зидан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Норшеланн контролирует мяч.

10' Тверсков Йеппе пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц ловит мяч

10' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Норшеланн пытается что-то создать.

9' Удар от ворот произведет Норшеланн

9' Оооо... вот это был удар! Бундгаард Филип должен был забить с этой позиции.

9' Бундгаард Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Нагало Адамо получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Нагало Адамо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

5' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Норшеланн пытается что-то создать.

5' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Норшеланн контролирует мяч.

3' Клейбер Шон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

2' Скьеллеруп Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Норшеланн начинает с центра поля