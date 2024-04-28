Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Команда Норшеланн играла лучше, но игра закончилась вничью.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Норшеланн контролирует мяч.

88' Удар от ворот произведет Брондбю

87' Тактическая замена. Дивкович Марко уходит с поля и его заменяет Sebastian Sebulonsen

87' Шанс! Осман Ибрагим из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

87' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Матч возобновлен

85' Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Шиембе Кевин получил желтую карточку от судьи

84' Норшеланн пытается что-то создать.

84' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

84' Норшеланн пытается что-то создать.

84' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Клейбер Шон получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Норшеланн пытается что-то создать.

82' Удар от ворот произведет Брондбю

82' Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

81' Норшеланн пытается что-то создать.

81' Хардер Конрад пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Норшеланн контролирует мяч.

79' Норшеланн контролирует мяч.

79' Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!

78' Г О О О О Л - Антман Оливер забивает с правой ноги!

78' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

77' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Норшеланн

75' Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали

74' Нагало Адамо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Норшеланн пытается что-то создать.

74' Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде

73' Норшеланн пытается что-то создать.

73' Удар от ворот произведет Брондбю

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Хардер Конрад нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

72' Удар от ворот произведет Брондбю

70' Норшеланн контролирует мяч.

69' Удар от ворот произведет Брондбю

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Ванлерберге Йорди получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Ванлерберге Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Норшеланн пытается что-то создать.

68' Удар от ворот произведет Брондбю

67' Норшеланн начинает контратаку

67' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Норшеланн пытается что-то создать.

64' Ингвартсен Маркус пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

64' Норшеланн пытается что-то создать.

63' Удар от ворот произведет Норшеланн

63' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ингвартсен Маркус нанес удар в каркас ворот!

62' Норшеланн пытается что-то создать.

62' Удар от ворот произведет Брондбю

61' Норшеланн пытается что-то создать.

61' Греве Матиас пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

60' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

58' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Норшеланн пытается что-то создать.

56' Удар от ворот произведет Брондбю

56' Норшеланн пытается что-то создать.

56' Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Норшеланн пытается что-то создать.

55' Удар от ворот произведет Брондбю

54' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Норшеланн пытается что-то создать.

52' Удар от ворот произведет Брондбю

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Радошевич Йосип получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Шанс! Фресе Мартин из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

50' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Ингвартсен Маркус пробил со штрафного прямо в стенку

48' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Брондбю

47' Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

46' Норшеланн контролирует мяч.