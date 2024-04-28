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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Норшелланн
1:1
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
45' Гол
Судзуки Юито
74' Желтая карточка
Нагало Адамо
1:1
78' Гол
Антман Оливер
83' Желтая карточка
Клейбер Шон
84' Желтая карточка
Шиембе Кевин
90'+7

Ход матча

45'
0:1
Судзуки Юито
(Бундгаард Филип)
59'
 
Омойджуфано Охи
Бундгаард Филип
59'
 
Греве Матиас
Noah Nartey
65'
Хансен Мадс
Сертдемир Зидан
 
71'
Антман Оливер
Ингвартсен Маркус
 
71'
Хардер Конрад
Свенссон Даниэль
 
73'
 
Oscar Schwartau
Васс Даниэль
74'
Нагало Адамо
 
78'
Антман Оливер
(Осман Ибрагим)
1:1
83'
 
Клейбер Шон
84'
 
Шиембе Кевин
87'
 
Менса Кевин
Радошевич Йосип
87'
 
Себулонсен Себастьян
Дивкович Марко
87'
Доржелес Марио
Фресе Мартин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 451 Количество передач 455
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
39
Нагало
Адамо
4
Хансен
Киан
5
Фресе
Мартин
21
Сертдемир
Зидан
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
18
Шиембе
Кевин
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
35
Noah
Nartey
11
Бундгаард
Филип
Норшелланн
4-3-3
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Норшелланн
Брондбю

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
36.4%
17 побед 8 ничьих 0 побед

33 матча

3%
97%
0 побед 1 ничья 32 победы

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 31 победа

Второй тайм

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 26 побед

55 матчей

25.5%
16.4%
58.1%
14 побед 9 ничьих 32 победы

Первый тайм

16.4%
27.3%
56.3%
9 побед 15 ничьих 31 победа

Второй тайм

30.9%
21.8%
47.3%
17 побед 12 ничьих 26 побед

История матчей

СД
2:1
СД
3:1
СД
5:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.16
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

60
51

Голов в среднем за матч

2.5
1.65

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

96
79

Голов в среднем за матч

1.75
1.44

Тотал матчей

2.5
54
Больше 98%
Меньше 2%
1
47
Больше 85%
Меньше 15%
8
32
Больше 58%
Меньше 42%
23
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
11
Больше 20%
Меньше 80%
44
7
Больше 13%
Меньше 87%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

51
62

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 9 (2) 0.33
Скьеллеруп Андреас 6 (1) 0.22
Осман Ибрагим 4 0.15
Фресе Мартин 4 0.15
Нуама Эрнест 4 0.15
Тверсков Йеппе 3 0.11
Беньямин Нюгрен 3 0.11
Антман Оливер 3 0.11
Хардер Конрад 3 0.11
Свенссон Даниэль 2 0.07
Хансен Мадс 2 0.07
Кулибали Лассо 1 0.04
Хансен Киан 1 0.04
Вилладсен Оливер 1 0.04
Нагало Адамо 1 0.04
Доржелес Марио 1 0.04
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.37
Омойджуфано Охи 9 (2) 0.33
Судзуки Юито 8 0.3
Квистгарден Матиас 8 0.3
Клейбер Шон 4 0.15
Васс Даниэль 3 (2) 0.11
Дивкович Марко 2 0.07
Радошевич Йосип 2 0.07
Расмуссен Якоб 1 0.04
Греве Матиас 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Алвес Фредерик 1 0.04
Бундгаард Филип 0 0
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 6 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Нагало Адамо 4 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 3 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Хэй Лукас 2 0
Johannes Hoff Thorup 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Антман Оливер 1 0
Асконе Рокко 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 6 0
Алвес Фредерик 6 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Омойджуфано Охи 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Шиембе Кевин 2 1
Радошевич Йосип 3 0
Греве Матиас 3 0
Лауритсен Расмус 3 0
Дивкович Марко 2 0
Клейбер Шон 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Пенц Патрик 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Брондбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

4
9
Норшелланн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Брондбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

17
22
Норшелланн
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Брондбю
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

21
31

Голы по времени матча

Забито

30
26
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
3
10%
5
19%
1-15
6
20%
2
8%
16-30
3
10%
6
23%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
7
23%
7
27%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
23%
6
43%
76-90

Забито

18
25
5 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
18 Не забивали 14
0
0%
4
16%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
3
17%
7
28%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
5
28%
3
12%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
5
33%
3
23%
61-75
2
13%
6
46%
76-90

Забито

48
51
17 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 23
7 Не забивали 1
3
6%
9
18%
1-15
8
17%
6
12%
16-30
6
13%
13
25%
31-45
11
23%
6
12%
46-60
8
17%
7
14%
61-75
12
25%
10
20%
76-90

Пропущено

28
27
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 3
20 Не пропускали 18
3
11%
2
7%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
5
18%
3
11%
31-45
5
18%
5
19%
46-60
5
18%
5
19%
61-75
5
18%
12
44%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0

Результаты матчей

Норшелланн
Брондбю

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
3
6 раз 22%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
3
6 раз 22%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
1.5
7
6
6
8
2.5
4
9
2
12
3.5
2
11
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
13
1
5
8
1.5
9
5
3
10
2.5
4
10
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
26
1
13
14
1.5
16
11
9
18
2.5
8
19
3
24
3.5
2
25
2
25
4.5
1
26
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 27 16 8 3 52 - 26 56
2.
Мидтьюлланн
 26 16 4 6 49 - 30 52
3.
Копенгаген
 0:0 27 15 5 7 51 - 29 50
4.
Норшелланн
 27 14 8 5 49 - 27 50
5.
АГФ Орхус
 0:0 27 9 12 6 32 - 33 39
6.
Силькеборг
 26 8 5 13 31 - 38 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 27 9 7 11 33 - 41 34
2.
Раннерс
 27 8 10 9 36 - 43 34
3.
Оденсе
 27 6 8 13 29 - 40 26
4.
Люнгбю
 27 6 8 13 32 - 49 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 27 4 6 17 24 - 54 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
2.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
3.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Копенгаген
 0:0 14 8 2 4 25 - 11 26
5.
АГФ Орхус
 0:0 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 13 5 3 5 17 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 14 4 7 3 21 - 18 19
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 13 1 2 10 11 - 31 5
6.
Оденсе
 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 14 8 5 1 26 - 14 29
2.
Мидтьюлланн
 13 8 1 4 23 - 18 25
3.
Копенгаген
 0:0 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 0:0 14 4 8 2 16 - 16 20
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 14 4 5 5 18 - 23 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 11
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Оденсе Кёлер Свен 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Команда Норшеланн играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Брондбю: 50%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 97'
    Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 96'
    Судзуки Юито из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Нагало Адамо из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Oscar Schwartau
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Брондбю: 50%.
  • 95'
    Осман Ибрагим наказан за толчок Ванлерберге Йорди
  • 94'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 93'
    Скьеллеруп Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Норшеланн пытается что-то создать.
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    • 91'
      Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Брондбю: 52%.
    • 90'
      Расмуссен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 89'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 89'
      Менса Кевин из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Хансен Мадс.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 87'
      Тактическая замена. Дивкович Марко уходит с поля и его заменяет Sebastian Sebulonsen
    • 87'
      Тактическая замена. Радошевич Йосип уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
    • 87'
      Шанс! Осман Ибрагим из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 87'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 87'
      Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Доржелес Марио
    • 87'
      Клейбер Шон из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Какой удар! Со штрафного Скьеллеруп Андреас сотряс перекладину!
    • 86'
      Матч возобновлен
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Брондбю: 53%.
    • 85'
      Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 84'
      Шиембе Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 84'
      Судья сигнализирует, что Шиембе Кевин из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 84'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 84'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 84'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 84'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Клейбер Шон получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 83'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 82'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 82'
      Антман Оливер задерживает мяч рукой
    • 82'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 81'
      Хардер Конрад пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем
    • 81'
      Матч возобновлен
    • 81'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Брондбю: 54%.
    • 80'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 80'
      Брондбю начинает контратаку
    • 79'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 79'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 78'
      Осман Ибрагим сделал результативную передачу.
    • 78'
      Г О О О О Л - Антман Оливер забивает с правой ноги!
    • 78'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 77'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 77'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 76'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Судья сигнализирует, что Oscar Schwartau из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 75'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 75'
      Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
    • 75'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Брондбю: 54%.
    • 74'
      Нагало Адамо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 74'
      Назначен штрафной. Пострадал Омойджуфано Охи, его свалил Нагало Адамо.
    • 74'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 74'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде
    • 73'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 73'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 73'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 73'
      Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Oscar Schwartau
    • 73'
      Хардер Конрад нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 72'
      Греве Матиас наказан за толчок Хансен Мадс
    • 72'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 71'
      Тактическая замена. Свенссон Даниэль уходит с поля и его заменяет Хардер Конрад
    • 71'
      Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • 70'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Брондбю: 56%.
    • 70'
      Ванлерберге Йорди возвращается на поле.
    • 69'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 69'
      Матч возобновлен
    • 69'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ванлерберге Йорди получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 69'
      Ванлерберге Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 68'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 68'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 67'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 67'
      Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Судья сигнализирует, что Осман Ибрагим из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Шиембе Кевин
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Брондбю: 56%.
    • 65'
      Тактическая замена. Сертдемир Зидан уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 65'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Судзуки Юито
    • 65'
      Судья сигнализирует, что Сертдемир Зидан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
    • 64'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 64'
      Ингвартсен Маркус пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем
    • 64'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 63'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 63'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Ингвартсен Маркус нанес удар в каркас ворот!
    • 62'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 61'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 61'
      Греве Матиас пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 61'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 45%, Брондбю: 55%.
    • 60'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Тактическая замена. Ной Нарти уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
    • 59'
      Тактическая замена. Бундгаард Филип уходит с поля и его заменяет Омойджуфано Охи
    • 58'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 58'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Судзуки Юито ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 56'
      Расмуссен Якоб наказан за толчок Скьеллеруп Андреас
    • 56'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 56'
      Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 55'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 43%, Брондбю: 57%.
    • 55'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 54'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Дивкович Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Ванлерберге Йорди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Радошевич Йосип возвращается на поле.
    • 52'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 52'
      Матч возобновлен
    • 52'
      Ох, нехорошо это выглядит. Радошевич Йосип получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 51'
      Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 51'
      Нагало Адамо наказан за толчок Радошевич Йосип
    • 50'
      Расмуссен Якоб из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Шанс! Фресе Мартин из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 50'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Клейбер Шон успешно блокирует удар.
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 43%, Брондбю: 57%.
    • 50'
      Ингвартсен Маркус пробил со штрафного прямо в стенку
    • 49'
      Васс Даниэль задерживает мяч рукой
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 47'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Васс Даниэль из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 46'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Брондбю имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 41%, Брондбю: 59%.
    • 50'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Хансен Андреас III делает важнейший сейв!
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Клейбер Шон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 49'
      Брондбю начинает контратаку
    • 49'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 48'
      Судзуки Юито удалось забить из легкой позиции.
    • 48'
      Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 47'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Бундгаард Филип сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Судзуки Юито забивает с правой ноги!
    • 47'
      Бундгаард Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Брондбю начинает контратаку
    • 46'
      Ванлерберге Йорди успешно блокирует удар.
    • 46'
      Скьеллеруп Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Расмуссен Якоб из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Ингвартсен Маркус
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 42%, Брондбю: 58%.
    • 45'
      Ной Нарти нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Сертдемир Зидан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 44'
      Клейбер Шон пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 43'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 43'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 42'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 41'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 42%, Брондбю: 58%.
    • 40'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ной Нарти
    • 39'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 37'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 36'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 45%, Брондбю: 55%.
    • 35'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 34'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 33'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 33'
      Шанс! Осман Ибрагим из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 32'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 32'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 31'
      Скьеллеруп Андреас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 30'
      Свенссон Даниэль возвращается на поле.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Ох, нехорошо это выглядит. Свенссон Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Брондбю: 56%.
    • 29'
      Свенссон Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Ванлерберге Йорди из команды Брондбю опасно и грубо сыграл. Свенссон Даниэль пострадал.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 26'
      Судзуки Юито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 25'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Брондбю: 56%.
    • 25'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
    • 23'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 23'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Васс Даниэль.
    • 22'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 21'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 20'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Брондбю: 54%.
    • 20'
      Судзуки Юито из команды Брондбю в офсайде
    • 19'
      Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Сертдемир Зидан успешно блокирует удар.
    • 19'
      Дивкович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 18'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 15'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Судзуки Юито из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Свенссон Даниэль.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 41%, Брондбю: 59%.
    • 15'
      Васс Даниэль из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
    • 14'
      Судзуки Юито нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 14'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 14'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 13'
      Сертдемир Зидан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 12'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 10'
      Тверсков Йеппе пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц ловит мяч
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 36%, Брондбю: 64%.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 9'
      Оооо... вот это был удар! Бундгаард Филип должен был забить с этой позиции.
    • 9'
      Бундгаард Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Васс Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Ох, нехорошо это выглядит. Нагало Адамо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 7'
      Нагало Адамо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 6'
      Нагало Адамо наказан за толчок Пенц Патрик
    • 6'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 6'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 36%, Брондбю: 64%.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Сертдемир Зидан из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Васс Даниэль.
    • 4'
      Васс Даниэль из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Бундгаард Филип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 3'
      Клейбер Шон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Ванлерберге Йорди из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 2'
      Скьеллеруп Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Норшелланн 1:1 Брондбю онлайн

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