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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Олимпиакос
2:0
Перерыв
Ламия

Ход матча

24'
Шикинью Франциску
(Поденсе Даниэл)
1:0
27'
Франсиско Мартинес
(Эссе Сантьяго)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Ламия
22.00
8.41
55.00
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Все Коэффициенты
1
Пасхалакис
Александрос
18
Кини
Марин
45
Рецос
Панайотис
14
Везу
Рубен
27
Ричардс
Омар
32
Эссе
Сантьяго
5
Орта
Андре
19
Масурас
Гиоргос
6
Шикинью
Франциску
56
Поденсе
Даниэл
29
Франсиско
Мартинес
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
94
Яннуцос
Гиоргос
16
Сидклей
Феррейра
7
Нуньес
Кристофер
6
Цандарис
Фанис
30
Vasilios
Kontonikos
11
Мартинес
Рубен
II
26
Toshio
Lake
23
Цилулис
Сотирис
Олимпиакос
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Ламия

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

19 матчей

78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:5
С
1:0
С
4:0
С
0:3
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
3:0
С
0:6
К
3:2
К
0:0
С
0:4
С
2:0
С
1:3
К
0:1
К
3:3
С
3:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

2.22
2.7

Среднее время на гол

40
33

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

0.7
0.33

Среднее время на гол

128
270

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

1.42
1.58

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

63
57

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 17 (5) 0.52
Поденсе Даниэл 9 0.27
Масурас Гиоргос 7 0.21
Фортунис Костас 6 0.18
Йоветич Стеван 5 (1) 0.15
Франсиско Мартинес 5 (1) 0.15
Эль-Араби Юссеф 4 (2) 0.12
Желсон Мартиньш 2 0.06
Марсело Родиней 2 (1) 0.06
Кини Марин 2 0.06
Камара Мохамед III 2 0.06
Биэл Пеп 1 0.03
Карвалью Жоау 1 0.03
Шикинью Франциску 1 0.03
Иборра Висенте 1 0.03
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.03
Орта Андре 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Ричардс Омар 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 10 (2) 0.29
Сливка Выкинтас 6 0.18
Цилулис Сотирис 5 0.15
Мартинес Рубен II 4 0.12
Matias Acuna I 3 0.09
Flosard Malci 3 0.09
Сидклей Феррейра 2 0.06
Давид Симон 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Амарал Педру 1 0.03
Нуньес Кристофер 1 0.03
Toshio Lake 1 0.03
Vasilios Kontonikos 1 0.03
Тошич Зоран 0 0
Пападопулос Кирьякос 0 0
Цандарис Фанис 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 9 2
Фортунис Костас 7 0
Эссе Сантьяго 6 0
Камара Мохамед III 5 0
Поденсе Даниэл 4 0
Марсело Родиней 4 0
Александропулос Сотириос 4 0
Франсиско Мартинес 3 0
Кини Марин 3 0
Шикинью Франциску 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Карму Давид 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Эль-Араби Юссеф 2 0
Пасхалакис Александрос 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Йоветич Стеван 1 0
Везу Рубен 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Эбби Нельсон 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 10 1
Пападопулос Кирьякос 9 0
Станко Калеб 8 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 8 0
Сливка Выкинтас 6 1
Цандарис Фанис 6 0
Matias Acuna I 5 0
Амарал Педру 3 1
Мартинес Рубен II 3 1
Omar Cabrera Santana 4 0
Сидклей Феррейра 4 0
Карлитос Карлос 4 0
Нуньес Кристофер 4 0
Кошелев Алексей 3 0
Цилулис Сотирис 3 0
Корнезос Гиоргос 3 0
Тошич Зоран 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Flosard Malci 2 0
Vasilios Kontonikos 2 0
Цукалос Николаос 1 0
Яннуцос Гиоргос 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Ламия
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
13
Олимпиакос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Ламия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
23

Упущенные победы

25
16
Олимпиакос
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Ламия
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

12
25

Упущенные победы

30
29

Голы по времени матча

Забито

40
20
16 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 20
3
8%
4
20%
1-15
6
15%
3
15%
16-30
7
18%
1
5%
31-45
5
13%
3
15%
46-60
7
18%
3
15%
61-75
12
30%
6
30%
76-90

Пропущено

18
33
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 15
1
6%
2
6%
1-15
3
17%
3
9%
16-30
6
33%
7
21%
31-45
2
11%
9
27%
46-60
4
22%
5
15%
61-75
2
11%
7
21%
76-90

Забито

25
22
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
2
8%
4
18%
1-15
7
28%
2
9%
16-30
3
12%
5
23%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
2
8%
4
18%
61-75
8
32%
4
18%
76-90

Пропущено

17
33
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
1
6%
5
15%
1-15
3
18%
6
18%
16-30
4
24%
4
12%
31-45
4
24%
4
12%
46-60
2
12%
6
18%
61-75
3
18%
8
24%
76-90

Забито

65
42
28 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 7
5
8%
8
19%
1-15
13
20%
5
12%
16-30
10
15%
6
14%
31-45
8
12%
6
14%
46-60
9
14%
7
17%
61-75
20
31%
10
24%
76-90

Пропущено

35
66
18 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 39
13 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 29
2
6%
7
11%
1-15
6
17%
9
14%
16-30
10
29%
11
17%
31-45
6
17%
13
20%
46-60
6
17%
11
17%
61-75
5
14%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2
Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2
Ламия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ламия - ПАОК 1:1 Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Ламия - Олимпиакос 1:5
ПАОК - Ламия 3:1 Арис Салоники - Ламия 3:1 Атромитос - Ламия 2:2 Ламия - АЕК 0:4 Ламия - ПАОК 0:2 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - АЕК 1:3 Панатинаикос - Ламия 2:2 Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2

Результаты матчей

Олимпиакос
Ламия

Точный счет

4:0
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

4
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

4:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 28%
3
6 раз 19%
4
6 раз 19%
0
5 раз 16%
1
5 раз 16%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
4
13
3
1.5
5
12
9
7
2.5
2
15
5
11
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
9
7
1.5
5
11
4
12
2.5
1
15
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
25
8
22
10
1.5
10
23
13
19
2.5
3
30
7
25
3.5
2
31
1
31
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 7 5 1 1 15 - 5 16
2.
Панатинаикос
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Олимпиакос
 2:0 7 4 1 2 14 - 7 13
4.
ПАОК
 6 2 2 2 10 - 9 8
5.
Арис Салоники
 7 2 1 4 6 - 11 7
6.
Ламия
 0:2 8 0 1 7 5 - 26 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 6 4 1 1 11 - 5 13
2.
Панетоликос
 6 4 1 1 8 - 2 13
3.
ОФИ
 6 2 4 0 9 - 4 10
4.
Пансерраикос
 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Кифисиас
 6 2 1 3 7 - 10 7
6.
Атромитос
 6 1 3 2 7 - 8 6
7.
Астерас
 6 1 1 4 3 - 9 4
8.
ПАС Янина
 6 1 1 4 7 - 13 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Олимпиакос
 2:0 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
5.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ламия
 0:2 4 0 1 3 2 - 15 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Волос
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Панетоликос
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атромитос
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Кифисиас
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Астерас
 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
АЕК
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ПАОК
 4 1 2 1 7 - 7 5
4.
Олимпиакос
 2:0 3 1 1 1 6 - 3 4
5.
Арис Салоники
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Ламия
 0:2 4 0 0 4 3 - 11 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Волос
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Кифисиас
 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Астерас
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
ОФИ
 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
ПАС Янина
 4 1 0 3 6 - 11 3
7.
Атромитос
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Пансерраикос
 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 17 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17
Ожегович Огнен 16 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
АЕК Понсе Эсекель 14
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Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
Ламия Давид Симон 1 10
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Эссе Сантьяго сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Франсиско Мартинес бьет в цель!
  • 24'
    Поденсе Даниэл сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Шикинью Франциску бьет в цель!
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Олимпиакос
Ничья
Ламия
22.00
8.41
55.00
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