Тур: 34. Стадион: Караискакис.
4:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолШикинью Франциску
2:0
27' ГолФрансиско Мартинес
3:0
52' ГолПоденсе Даниэл
63' Желтая карточкаЭбби Нельсон
3:1
64' ГолТошич Зоран
90' Желтая карточкаТерезиу Александрос
4:1
90' ГолАлександропулос Сотириос
90'+4
Ход матча
24'
27'
52'
3:0
63'
64'
3:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
18
Кини
Марин
14
Везу
Рубен
27
Ричардс
Омар
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
36 Эбби НельсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Toshio LakeПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
Олимпиакос
Ламия
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
19 матчей
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
27
Голов в среднем за матч
2.22
2.7
Среднее время на гол
40
33
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.7
0.33
Среднее время на гол
128
270
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
1.42
1.58
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
63
57
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|17 (5)
|0.52
|Поденсе Даниэл
|10
|0.3
|Масурас Гиоргос
|7
|0.21
|Фортунис Костас
|6
|0.18
|Йоветич Стеван
|5 (1)
|0.15
|Франсиско Мартинес
|5 (1)
|0.15
|Эль-Араби Юссеф
|4 (2)
|0.12
|Желсон Мартиньш
|2
|0.06
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.06
|Кини Марин
|2
|0.06
|Камара Мохамед III
|2
|0.06
|Биэл Пеп
|1
|0.03
|Карвалью Жоау
|1
|0.03
|Шикинью Франциску
|1
|0.03
|Иборра Висенте
|1
|0.03
|Александропулос Сотириос
|1
|0.03
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.03
|Орта Андре
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Ричардс Омар
|0
|0
|Эссе Сантьяго
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|10 (2)
|0.29
|Сливка Выкинтас
|6
|0.18
|Цилулис Сотирис
|5
|0.15
|Мартинес Рубен II
|4
|0.12
|Matias Acuna I
|3
|0.09
|Flosard Malci
|3
|0.09
|Сидклей Феррейра
|2
|0.06
|Тошич Зоран
|1
|0.03
|Давид Симон
|1
|0.03
|Лонго Самуэле
|1
|0.03
|Амарал Педру
|1
|0.03
|Toshio Lake
|1
|0.03
|Нуньес Кристофер
|1
|0.03
|Vasilios Kontonikos
|1
|0.03
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|9
|2
|Фортунис Костас
|7
|0
|Эссе Сантьяго
|6
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Поденсе Даниэл
|4
|0
|Марсело Родиней
|4
|0
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Кини Марин
|3
|0
|Шикинью Франциску
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Карму Давид
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Эбби Нельсон
|2
|0
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|10
|1
|Пападопулос Кирьякос
|9
|0
|Станко Калеб
|8
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|8
|0
|Сливка Выкинтас
|6
|1
|Цандарис Фанис
|6
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Амарал Педру
|3
|1
|Мартинес Рубен II
|3
|1
|Omar Cabrera Santana
|4
|0
|Сидклей Феррейра
|4
|0
|Карлитос Карлос
|4
|0
|Нуньес Кристофер
|4
|0
|Кошелев Алексей
|3
|0
|Цилулис Сотирис
|3
|0
|Корнезос Гиоргос
|3
|0
|Тошич Зоран
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Flosard Malci
|2
|0
|Vasilios Kontonikos
|2
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Яннуцос Гиоргос
|1
|0
|Терезиу Александрос
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
12% (2)
18% (3)
Ламия
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
5
14
Олимпиакос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Ламия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
23
Упущенные победы
25
16
Олимпиакос
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Ламия
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
25
Упущенные победы
30
30
Голы по времени матча
Забито
44
21
18 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 20
3
7%
4
19%
1-15
8
18%
3
14%
16-30
7
16%
1
5%
31-45
6
14%
3
14%
46-60
7
16%
4
19%
61-75
13
30%
30%
6
29%
76-90
Пропущено
19
37
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
1
5%
2
5%
1-15
3
16%
5
14%
16-30
6
32%
7
19%
31-45
2
11%
10
27%
46-60
5
26%
5
14%
61-75
2
11%
8
22%
76-90
Забито
25
22
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
2
8%
4
18%
1-15
7
28%
2
9%
16-30
3
12%
5
23%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
2
8%
4
18%
61-75
8
32%
4
18%
76-90
Пропущено
17
33
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
1
6%
5
15%
1-15
3
18%
6
18%
16-30
4
24%
4
12%
31-45
4
24%
4
12%
46-60
2
12%
6
18%
61-75
3
18%
8
24%
76-90
Забито
69
43
30 В 1-м тайме 19
39 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 14
4 Не забивали 7
5
7%
8
19%
1-15
15
22%
5
12%
16-30
10
14%
6
14%
31-45
9
13%
6
14%
46-60
9
13%
8
19%
61-75
21
30%
10
23%
76-90
Пропущено
36
70
18 В 1-м тайме 29
18 Во 2-м тайме 41
13 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 30
2
6%
7
10%
1-15
6
17%
11
16%
16-30
10
28%
11
16%
31-45
6
17%
14
20%
46-60
7
19%
11
16%
61-75
5
14%
16
23%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2
Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2
Ламия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ламия - ПАОК 1:1 Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Ламия - Олимпиакос 1:5
ПАОК - Ламия 3:1 Арис Салоники - Ламия 3:1 Атромитос - Ламия 2:2 Ламия - АЕК 0:4 Ламия - ПАОК 0:2 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - АЕК 1:3 Панатинаикос - Ламия 2:2 Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2
Результаты матчей
Олимпиакос
Ламия
Точный счет
4:0
4 раза 24%
3:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
4
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
4:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 27%
4
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
1
5 раз 15%
5
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
134
143
512
107
215
611
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
134
97
512
412
116
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
268
2310
1024
1419
331
825
232
132
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 8
|13
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|5.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|6.
|8
|0
|1
|7
|6 - 28
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|3.
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|7.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|8.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|8.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|4
|0
|0
|4
|4 - 13
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|6.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|17 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17 (1)
|Ожегович Огнен
|16 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|АЕК
|Понсе Эсекель
|14
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 12
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|Ламия
|Давид Симон
|1 10