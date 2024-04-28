Тур: 6. Стадион: Ян Брейдель.
0:1
Перерыв
Ход матча
11'
0:1
1
Варлесон
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
20
Васкес
Луис
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мьянге СеннаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
69 Юр РоббиНападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Серкль Брюгге
Андерлехт
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
31 матч
22.6%
6.5%
70.9%
7 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
9.7%
35.5%
54.8%
3 победы 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.6
0.88
Среднее время на гол
150
102
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
2.19
1.53
Среднее время на гол
41
58
Всего голов
44
37
Голов в среднем за матч
1.42
1.19
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
63
75
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|24 (2)
|0.67
|Минда Алан
|8
|0.22
|Сомерс Тибо
|7
|0.19
|Олайгбе Казим
|4
|0.11
|Лопес Леонардо
|2
|0.06
|Уткус Эдгарас
|1
|0.03
|Виейра Фелипе
|1
|0.03
|Назиньо Флавио
|1
|0.03
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|18 (3)
|0.5
|Дольберг Каспер
|14 (3)
|0.39
|Васкес Луис
|7 (1)
|0.19
|Леони Тео
|5
|0.14
|Струйкенс Марио
|5
|0.14
|Азар Торган
|4
|0.11
|Амузу Френсис
|4
|0.11
|Вертонген Ян
|3
|0.08
|Сарделла Киллиан
|1
|0.03
|Дилейни Томас
|1
|0.03
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.03
|Патрис Луи
|1
|0.03
|Ангуло Нильсон
|1
|0.03
|Версхарен Яри
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|0
|Уткус Эдгарас
|8
|0
|Попович Борис
|4
|2
|Денкей Кевин
|7
|0
|Лопес Леонардо
|6
|0
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Лемарешаль Феликс
|5
|0
|Фрэнсис Абу
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Минда Алан
|3
|0
|Christiaan Ravych
|3
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Эфекеле Маламин
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Виейра Фелипе
|1
|0
|Варлесон
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|8
|2
|Азар Торган
|7
|0
|Дилейни Томас
|5
|0
|Сарделла Киллиан
|5
|0
|Леони Тео
|5
|0
|Вертонген Ян
|4
|0
|Ритс Матс
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Васкес Луис
|3
|0
|Brian Riemer
|3
|0
|Дольберг Каспер
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Андерлехт
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
7
12
Серкль Брюгге
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Андерлехт
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
16
36
Серкль Брюгге
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Андерлехт
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
46% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
23
48
Голы по времени матча
Забито
29
28
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
4
14%
4
14%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
7
24%
4
14%
31-45
7
24%
2
7%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
5
17%
8
29%
76-90
Пропущено
19
24
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
11%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
7
37%
7
29%
29%
76-90
Забито
21
36
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 18
5
24%
6
17%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
2
10%
9
25%
46-60
8
38%
4
11%
61-75
4
19%
8
22%
76-90
Пропущено
22
14
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
14%
3
21%
1-15
6
27%
2
14%
16-30
5
23%
1
7%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
1
5%
5
36%
61-75
2
9%
2
14%
76-90
Забито
50
64
20 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 35
21 Забивали первыми 21
7 Не забивали 2
9
18%
10
16%
1-15
2
4%
8
13%
16-30
9
18%
11
17%
31-45
9
18%
11
17%
46-60
12
24%
8
13%
61-75
9
18%
16
25%
76-90
Пропущено
41
38
22 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 26
5
12%
7
18%
1-15
7
17%
5
13%
16-30
10
24%
4
11%
31-45
8
20%
5
13%
46-60
2
5%
8
21%
61-75
9
22%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2
Андерлехт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1
Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Андерлехт
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
12 раз 34%
2
12 раз 34%
3
7 раз 20%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
171
98
126
413
414
215
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
161
711
98
117
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
332
1619
2114
530
926
233
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|44
|2.
|6
|5
|1
|0
|16 - 3
|42
|3.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|38
|4.
|6
|3
|1
|2
|5 - 9
|34
|5.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|29
|6.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|41
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|31
|3.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|25
|4.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|38
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|33
|3.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|29
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|6.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9