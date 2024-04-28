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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:1
Перерыв
Андерлехт
0'
0:1
11' Гол
Струйкенс Марио

Ход матча

11'
0:1
Струйкенс Марио
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Андерлехт
6.00
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3.95
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3.22
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Все Коэффициенты
1
Варлесон
41
Сике
Уго
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
22
Лопес
Леонардо
17
Фрэнсис
Абу
7
Эфекеле
Маламин
6
Лемарешаль
Феликс
34
Сомерс
Тибо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
9
Денкей
Кевин
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
25
Дилейни
Томас
12
Дольберг
Каспер
20
Васкес
Луис
29
Струйкенс
Марио
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Андерлехт

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

31 матч

22.6%
6.5%
70.9%
7 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

9.7%
35.5%
54.8%
3 победы 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
2:0
ПДА
0:3
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
К
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
4:2
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.6
0.88

Среднее время на гол

150
102

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

2.19
1.53

Среднее время на гол

41
58

Всего голов

44
37

Голов в среднем за матч

1.42
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

63
75

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 24 (2) 0.67
Минда Алан 8 0.22
Сомерс Тибо 7 0.19
Олайгбе Казим 4 0.11
Лопес Леонардо 2 0.06
Уткус Эдгарас 1 0.03
Виейра Фелипе 1 0.03
Назиньо Флавио 1 0.03
Лемарешаль Феликс 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Попович Борис 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Nils De Wilde 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 18 (3) 0.5
Дольберг Каспер 14 (3) 0.39
Васкес Луис 7 (1) 0.19
Леони Тео 5 0.14
Струйкенс Марио 5 0.14
Азар Торган 4 0.11
Амузу Френсис 4 0.11
Вертонген Ян 3 0.08
Сарделла Киллиан 1 0.03
Дилейни Томас 1 0.03
Н'Диайе Мусса 1 0.03
Патрис Луи 1 0.03
Ангуло Нильсон 1 0.03
Версхарен Яри 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 12 0
Уткус Эдгарас 8 0
Попович Борис 4 2
Денкей Кевин 7 0
Лопес Леонардо 6 0
Назиньо Флавио 4 1
Даланн Йеспер 5 0
Сомерс Тибо 5 0
Лемарешаль Феликс 5 0
Фрэнсис Абу 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Минда Алан 3 0
Christiaan Ravych 3 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Эфекеле Маламин 2 0
Nils De Wilde 2 0
Виейра Фелипе 1 0
Варлесон 1 0
Деман Оливье 1 0
Деланге Максим 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Мирон Муслич 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 8 2
Азар Торган 7 0
Дилейни Томас 5 0
Сарделла Киллиан 5 0
Леони Тео 5 0
Вертонген Ян 4 0
Ритс Матс 4 0
Патрис Луи 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Аугустинссон Людвиг 3 0
Васкес Луис 3 0
Brian Riemer 3 0
Дольберг Каспер 2 0
Флипс Алексис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Амузу Френсис 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Андерлехт
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

7
12
Серкль Брюгге
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Андерлехт
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

16
36
Серкль Брюгге
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Андерлехт
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
46% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

23
48

Голы по времени матча

Забито

29
28
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
4
14%
4
14%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
7
24%
4
14%
31-45
7
24%
2
7%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
5
17%
8
29%
76-90

Пропущено

19
24
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
11%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
7
37%
7
29%
29%
76-90

Забито

21
36
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 18
5
24%
6
17%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
2
10%
9
25%
46-60
8
38%
4
11%
61-75
4
19%
8
22%
76-90

Пропущено

22
14
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
14%
3
21%
1-15
6
27%
2
14%
16-30
5
23%
1
7%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
1
5%
5
36%
61-75
2
9%
2
14%
76-90

Забито

50
64
20 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 35
21 Забивали первыми 21
7 Не забивали 2
9
18%
10
16%
1-15
2
4%
8
13%
16-30
9
18%
11
17%
31-45
9
18%
11
17%
46-60
12
24%
8
13%
61-75
9
18%
16
25%
76-90

Пропущено

41
38
22 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 26
5
12%
7
18%
1-15
7
17%
5
13%
16-30
10
24%
4
11%
31-45
8
20%
5
13%
46-60
2
5%
8
21%
61-75
9
22%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2
Андерлехт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1
Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Андерлехт

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
12 раз 34%
2
12 раз 34%
3
7 раз 20%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
17
1
9
8
1.5
12
6
4
13
2.5
4
14
2
15
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
1
7
11
1.5
9
8
1
17
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
33
2
16
19
1.5
21
14
5
30
2.5
9
26
2
33
3.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1:0 6 4 0 2 9 - 6 44
2.
Брюгге
 6 5 1 0 16 - 3 42
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 1 0 4 7 - 8 38
4.
Генк
 6 3 1 2 5 - 9 34
5.
Антверпен
 5 1 0 4 1 - 8 29
6.
Серкль Брюгге
 0:1 6 1 2 3 5 - 9 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1:0 3 3 0 0 6 - 1 41
2.
Генк
 4 2 1 1 4 - 5 31
3.
Серкль Брюгге
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 25
4.
Брюгге
 3 3 0 0 10 - 1 9
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 3 - 5 0
6.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 4 - 3 38
2.
Брюгге
 3 2 1 0 6 - 2 33
3.
Антверпен
 3 1 0 2 1 - 4 29
4.
Серкль Брюгге
 0:1 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Генк
 2 1 0 1 1 - 4 3
6.
Андерлехт
 1:0 3 1 0 2 3 - 5 3

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
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    Г О О О О Л - Струйкенс Марио бьет в цель!
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Серкль Брюгге
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