Азявин у чужой штрафной площади завалил на газон Шумских.

Габдуллин на фланге выбил мяч у Гаджимурадова.

Гаджимурадов от углового флага навесил к ближней штанге. Удар Никитина головой точным не получился, но при этом Сафронов оказался в офсайде.

Пяткин с дальней дистанции пробил в правый угол. Присяжненко сместился к штанге и поймал мяч.

Левин справа прошёл вперёд, но на навес к воротам Максим не отважился.

Шумских у центрального круга толкнул в спину Азявина.

Азявин по центру забежал в офсайд.

9' Заброс Шумских направо вперёд на Сафронова перехватил Янов.

8' Гаджимурадов справа со штрафного навесил на Никитина, который головой в борьбе с Михайленко пробил выше ворот.

7' Янов на фланге завалил на газон Сафронова.

6' Первый угловой удар заработали хозяева. Самсонов с Левиным разыграли "стандарт", а Габдуллин справа навесил к дальней штанге высоко. Мяч улетел за пределы поля.

5' Гости активно начали встречу. Они больше владеют мячом и стараются доставить его к воротам соперников.

4' Гаджимурадов слева навесил к дальней штанге, где Сафронову не удалось добраться до мяча.

3' Шумских по левому флангу заброс вперёд исполнил слишком сильно. У Лаврищева не было шансов догнать мяч.