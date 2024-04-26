Тур: 11.
История личных встреч
Муром
Ротор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
Муром
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азявин Илья
|14 (4)
|0.52
|Агуреев Даниил
|7 (1)
|0.26
|Бутаков Евгений
|2
|0.07
|Надольский Александр
|2
|0.07
|Самсонов Артём Сергеевич
|1
|0.04
|Мурза Артур
|1
|0.04
|Запалацкий Сергей
|1
|0.04
|Козлов Владимир
|1
|0.04
|Гыстаров Расул
|1
|0.04
|Габдуллин Ильнур
|1
|0.04
|Янов Данила
|1 (1)
|0.04
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|6 (3)
|0.22
|Сафронов Илья
|5
|0.19
|Арсентьев Даниил
|5
|0.19
|Зуйков Сергей
|3
|0.11
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.11
|Никитин Алексей
|2
|0.07
|Шумских Алексей
|1
|0.04
|Болов Руслан
|1
|0.04
|Дворецков Филипп
|1
|0.04
|Агеев Михаил
|1
|0.04
|Лаврищев Дмитрий
|1
|0.04
|Усанов Алексей
|1
|0.04
|Шмаков Иван
|1
|0.04
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.04
|Камлашев Даниил
|1
|0.04
Карточки
Муром
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бутаков Евгений
|0
|1
|Надольский Александр
|0
|1
|Гыстаров Расул
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедханов Ризван
|0
|1
Результаты матчей
Муром
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Ротор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
5
Муром
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Ротор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
15
19
Муром
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Ротор
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (3)
63% (17)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
6
35%
3
20%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Забито
17
22
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
3
18%
2
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
2
12%
4
18%
46-60
1
6%
6
27%
61-75
6
35%
8
36%
76-90
Пропущено
23
12
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
6
26%
1
8%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
9
39%
2
17%
76-90
Забито
32
33
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 13
9 Не забивали 7
5
16%
3
9%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
7
22%
3
9%
31-45
6
19%
7
21%
46-60
3
9%
9
27%
61-75
9
28%
11
33%
76-90
Пропущено
40
27
16 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 16
2
5%
2
7%
1-15
2
5%
6
22%
16-30
12
30%
4
15%
31-45
6
15%
4
15%
46-60
6
15%
6
22%
61-75
12
30%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Муром
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Краснодар-2 - Муром 1:2 Муром - Челябинск 3:2 Родина-2 Москва - Муром 5:2 Велес Москва - Муром 1:0
Муром - Уфа 1:0 Новосибирск - Муром 2:0 Ротор - Муром 1:1 Муром - Краснодар-2 1:1 Металлург Липецк - Муром 0:0 Текстильщик - Муром 2:3 Сокол - Муром 1:0 Ротор - Муром 3:0 Велес Москва - Муром 2:2 Муром - Чайка 1:2 Спартак Кострома - Муром 0:3 Муром - Динамо Брянск 3:1 Волга Ульяновск - Муром 1:1 Муром - Краснодар-2 2:3 Иртыш Омск - Муром 0:0 Муром - Уфа 0:3
Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0
Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0
Результаты матчей
Муром
Ротор
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
4 раза 15%
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Муром
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
123
48
69
210
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
84
78
39
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
207
1116
918
423
324
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|2.
|Заявка
|9
|3
|6
|0
|10 - 5
|15
|3.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 6
|14
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|7.
|9
|2
|4
|3
|12 - 11
|10
|8.
|10
|2
|4
|4
|6 - 10
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 3
|20
|2.
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|3.
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|5.
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|6.
|9
|1
|8
|0
|7 - 6
|11
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|10.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 12
|3
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 5
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 2
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|5.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|6.
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|3.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|4.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|5.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|6.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|8.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|9.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|2.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|4.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Муром
|Азявин Илья
|14
|Чайка
|Долгов Павел
|9
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|9
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Уфа
|Агеян Мигран
|8
|Челябинск
|Першин Никита
|2
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|2
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Уфа
|Троянов Константин
|1
Прогнозы на матч Муром - Ротор
Исход игры
Муром
15% (6)
Ничья
22.5% (9)
Ротор
62.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (16)
Меньше
58.97% (23)
Обе команды забьют
Да
61.54% (24)
Нет
38.46% (15)
Популярный счёт
1:2 Ротор
32.5% (13)
0:1 Ротор
25% (10)
1:1 Ничья
20% (8)
1:0 Муром
7.5% (3)
2:1 Муром
5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!