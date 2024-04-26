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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 11.
Муром
 
Позже
Ротор
Прогнозы 40
Муром 15% (6)
X 22.5% (9)
Ротор 62.5% (25)
Все прогнозы

История личных встреч

Муром
Ротор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ВЛА
1:1
ВЛА
3:0
ВЛА
1:1
КФ
3:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
120

Бомбардиры внутри турнира

Муром
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азявин Илья 14 (4) 0.52
Агуреев Даниил 7 (1) 0.26
Бутаков Евгений 2 0.07
Надольский Александр 2 0.07
Самсонов Артём Сергеевич 1 0.04
Мурза Артур 1 0.04
Запалацкий Сергей 1 0.04
Козлов Владимир 1 0.04
Гыстаров Расул 1 0.04
Габдуллин Ильнур 1 0.04
Янов Данила 1 (1) 0.04
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 6 (3) 0.22
Сафронов Илья 5 0.19
Арсентьев Даниил 5 0.19
Зуйков Сергей 3 0.11
Магомедов Рашид 3 (1) 0.11
Никитин Алексей 2 0.07
Шумских Алексей 1 0.04
Болов Руслан 1 0.04
Дворецков Филипп 1 0.04
Агеев Михаил 1 0.04
Лаврищев Дмитрий 1 0.04
Усанов Алексей 1 0.04
Шмаков Иван 1 0.04
Прищепа Дмитрий 1 0.04
Камлашев Даниил 1 0.04

Карточки

Муром
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бутаков Евгений 0 1
Надольский Александр 0 1
Гыстаров Расул 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедханов Ризван 0 1

Результаты матчей

Муром
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Ротор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
5
Муром
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Ротор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

15
19
Муром
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Ротор
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (3)
63% (17)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
6
35%
3
20%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
3
18%
2
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
2
12%
4
18%
46-60
1
6%
6
27%
61-75
6
35%
8
36%
76-90

Пропущено

23
12
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
6
26%
1
8%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
9
39%
2
17%
76-90

Забито

32
33
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 13
9 Не забивали 7
5
16%
3
9%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
7
22%
3
9%
31-45
6
19%
7
21%
46-60
3
9%
9
27%
61-75
9
28%
11
33%
76-90

Пропущено

40
27
16 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 16
2
5%
2
7%
1-15
2
5%
6
22%
16-30
12
30%
4
15%
31-45
6
15%
4
15%
46-60
6
15%
6
22%
61-75
12
30%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Муром
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Краснодар-2 - Муром 1:2 Муром - Челябинск 3:2 Родина-2 Москва - Муром 5:2 Велес Москва - Муром 1:0
Муром - Уфа 1:0 Новосибирск - Муром 2:0 Ротор - Муром 1:1 Муром - Краснодар-2 1:1 Металлург Липецк - Муром 0:0 Текстильщик - Муром 2:3 Сокол - Муром 1:0 Ротор - Муром 3:0 Велес Москва - Муром 2:2 Муром - Чайка 1:2 Спартак Кострома - Муром 0:3 Муром - Динамо Брянск 3:1 Волга Ульяновск - Муром 1:1 Муром - Краснодар-2 2:3 Иртыш Омск - Муром 0:0 Муром - Уфа 0:3
Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0
Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0

Результаты матчей

Муром
Ротор

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
4 раза 15%
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Муром
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
3
4
8
1.5
6
9
2
10
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
4
7
8
1.5
3
9
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
20
7
11
16
1.5
9
18
4
23
2.5
3
24

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 9 5 4 0 12 - 4 19
2.
Чайка
 Заявка 9 3 6 0 10 - 5 15
3.
Уфа
 Заявка 9 4 2 3 9 - 6 14
4.
Краснодар-2
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
5.
Муром
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
6.
Ротор
 Заявка 9 3 2 4 12 - 11 11
7.
Родина-2 Москва
 9 2 4 3 12 - 11 10
8.
Металлург Липецк
 10 2 4 4 6 - 10 10
9.
Челябинск
 8 2 3 3 9 - 12 9
10.
Велес Москва
 Заявка 9 2 1 6 5 - 12 7

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 9 6 2 1 11 - 3 20
2.
Машук-КМВ
 9 4 2 3 8 - 7 14
3.
Авангард Курск
 9 4 1 4 9 - 11 13
4.
Химик Дзержинск
 9 3 4 2 7 - 6 13
5.
Калуга
 8 2 5 1 9 - 8 11
6.
Текстильщик
 9 1 8 0 7 - 6 11
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 9 2 4 3 11 - 10 10
8.
Торпедо Миасс
 9 2 4 3 10 - 11 10
9.
Иртыш Омск
 Заявка 9 1 5 3 5 - 7 8
10.
Динамо Брянск
 Заявка 8 0 3 5 4 - 12 3

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Чайка
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
Уфа
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Краснодар-2
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Ротор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 5 8
6.
Челябинск
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Муром
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
8.
Родина-2 Москва
 4 2 1 1 9 - 5 7
9.
Металлург Липецк
 6 1 4 1 4 - 5 7
10.
Велес Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
Химик Дзержинск
 6 2 3 1 6 - 5 9
3.
Машук-КМВ
 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Авангард Курск
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Иртыш Омск
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
6.
Текстильщик
 5 0 5 0 4 - 4 5
7.
Торпедо Миасс
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Калуга
 3 0 2 1 3 - 4 2
9.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Динамо Брянск
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Муром
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
3.
Краснодар-2
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Чайка
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
5.
Уфа
 Заявка 5 1 1 3 1 - 3 4
6.
Велес Москва
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
7.
Ротор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
8.
Металлург Липецк
 4 1 0 3 2 - 5 3
9.
Родина-2 Москва
 5 0 3 2 3 - 6 3
10.
Челябинск
 5 0 2 3 6 - 11 2

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
2.
Калуга
 5 2 3 0 6 - 4 9
3.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
4.
Машук-КМВ
 3 2 0 1 2 - 1 6
5.
Авангард Курск
 4 2 0 2 5 - 6 6
6.
Текстильщик
 4 1 3 0 3 - 2 6
7.
Торпедо Миасс
 5 1 3 1 5 - 5 6
8.
Химик Дзержинск
 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Иртыш Омск
 Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
10.
Динамо Брянск
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 14
Чайка Долгов Павел 9
Текстильщик Скворцов Алексей 9
Текстильщик Евсеев Алексей 8
Уфа Агеян Мигран 8
Весь список

Топ нарушителей
Челябинск Першин Никита 2
Авангард Курск Куприянов Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Муром - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 35 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 40
    Муром 15% (6)
    X 22.5% (9)
    Ротор 62.5% (25)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Муром - Ротор

    Исход игры
    Муром
    15% (6)
    Ничья
    22.5% (9)
    Ротор
    62.5% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (24)
    Нет
    38.46% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Ротор
    32.5% (13)
    0:1 Ротор
    25% (10)
    1:1 Ничья
    20% (8)
    1:0 Муром
    7.5% (3)
    2:1 Муром
    5% (2)
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