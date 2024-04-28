Убегал в контратаку на фланге Хадсон-Одои, сместился в штрафную и пробил по воротам, но угодил в защитника.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Монтьель и сбросил в центр на Данило. но тот с убойной позиции не попал по мячу.

Прорывался по флангу на скорости Монтьель и прострелил в центр штрафной, но здесь Аке вынес сферу в центр поля.

Прорывался по центру к штрафной соперника Вуд и покатил поперек на Хадсона-Одои, но тот пробил в касание выше перекладины.

Покатил тонко в штрафную Силва на ход Альваресу, но тому пробить в силовой борьбе не позволил защитник.

Прострелил низом с левого фланга Эйна под удар Данило, но тому добраться до мяча не позволил Аканджи.

Убегал в контратаку Альварес после заброса от Родри, но вернулся в оборону Монтьель и отобрал мяч.

После подачи с фланга от Уильямса мяч головой отправил немного выше перекладины Вуд.

Убежал в контратаку по центру Силва и отдал в штрафную на Альвареса, но тому пробить Мурильо не позволил.

Ушел от соперника по флангу Грилиш и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Йошко Гвардиол! Удалось открыть счёт в матче "горожанам". С углового Де Брёйне навесил на ближнюю штангу, куда ворвался Гвардиол и головой пробил точно в ближнюю девятку, без шансов для вратаря.

Отдавал с центра поля Родри в штрафную, куда забегал Доку, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

А вот и первая замена в нашем поединке произошла. Вместо Неко Уильямса на поле появился Гонсало Монтьель.

Отдавал пас с правого фланга в центр штрафной Хадсон-Одои, но тут никто из партнеров так и не добрался до мяча.

Пробивал головой из пределов штрафной Вуд после навеса от Хадсона-Одои, но точности ему явно не хватило.

Пауза в матче. В столкновении с соперником в прошлом эпизоде получил повреждение Эдерсон. Потребуется ему помощь медиков.

Отдавал пас с центра поля Хадсон-Одои на ход Эйне, но в последний момент перехватил снаряд Эйна.

Тонко отдавал Доку в штрафную на ход Де Брёйне, но того оттеснил корпусом грамотно от мяча Мурильо.

Перед чужой штрафной Грилиш получил по ногам в подкате от защитника. Опасный стандарт исполнять будут гости.

Со штрафного на силу пробивал Де Брёйне в верхний ближний угол, но перебить стенку ему не удалось.

В центре поля получил по ногам Родри в борьбе против Гиббса-Уайта. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.

Забросил Уильямс по флангу на ход Эланге, но того опередил Гвардиол и вынес сферу головой за пределы поля.

С правого фланга Доку навесил в центр штрафной, но здесь Боли головой вынес сферу за пределы поля.

С правого фланга Де Брёйне отдавал в штрафную на Альвареса, но прочитал эпизод Ньякат и перехватил снаряд.

Убежал в контратаку по флангу Гиббс-Уайт и навесил на Уильямса, но тот поиграл борьбу за мяч Гвардиолу.

19' С левого фланга навесил Эйна на дальнюю штангу, куда вбегал Боли, но нарушил он правила в борьбе против Эдерсона.

18' С угла поля навесил на дальнюю штангу Уильямс, но на выходе Эдерсон вынес сферу кулаком обратно на фланг.

17' Убежал в атаку по центру Уильямс и с линии штрафной пробил по воротам, но мяч Эдерсон отбил в падении на угловой.

16' Сместился к линии штрафной с правого фланга Доку и пробил в ближний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

15' С углового навесил Де Брёйне на линию штрафной, где пробил Силва с лету, но мяч угодил точно в корпус Вуду.

14' Со штрафного Де Брёйне навесил на линию вратарской, но мяч головой вынес за пределы поля Мурильо.

13' На фланге Доку оказался на газоне в борьбе с двумя защитниками. Штрафной удар исполнять будут гости.

12' Со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку Гиббс-Уайт, но мяч полетел выше перекладины.

11' Перед чужой штрафной грамотно подставился Эйна и заработал для своей команды перспективный стандарт.

10' С угла поля навесил в центр штрафной Доку, но здесь Аканджи нарушил правила в борьбе против Гибсс-Уайта.

9' Зацепился за мяч в чужой штрафной Де Брёйне и попытался закрутить в дальний нижний угол, но в падении смог перевести на угловой Селс.

8' С центра поля Мурильо забросил в штрафную на ход Вуду, но в последний момент мяч перехватил Аке.

7' По флангу Боли отдавал пас на ход Эйне, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

6' Гвардиол покатил с левого фланга к линии штрафной, где пробил с ходу Родри, но мяч полетел крайне неточно.

5' С угла поля Грилиш навесил на дальнюю штангу, где пробил с лету Доку, но мяч в гуще защитников застрял.

4' Сместился с левого фланга Грилиш, сместился в штрафную и пробил по воротам. Мяч от спины защитника полетел на угловой.

3' Убегал в контратаку по флангу Гиббс-Уайт и навесил на дальнюю штангу, где пробил по воротам Уильямс, но мяч угодил точно в Аканджи.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе бело-бордовый комплект формы.