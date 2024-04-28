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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Ноттингем Форест
0:1
Первый тайм: 44'
Манчестер Сити
0'
0:1
32' Гол
Гвардиол Йошко

Ход матча

32'
0:1
Гвардиол Йошко
(Де Брёйне Кевин)
35'
Монтьель Гонсало
Уильямс Неко
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 126
Ноттингем Форест 1.6% (2)
X 1.6% (2)
Манчестер Сити 96.8% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Манчестер Сити
8.60
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9.86
5.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
30
Боли
Вийи
40
Мурильо
Джейсон
19
Ньякат
Мусса
7
Уильямс
Неко
43
Эйна
Ола
21
Эланга
Энтони
28
Данило
Ларанжера
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
24
Гвардиол
Йошко
16
Родри
Эрнандес
11
Доку
Жереми
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
10
Грилиш
Джек
19
Альварес
Хулиан
Ноттингем Форест
5-4-1
Манчестер Сити
4-1-4-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Манчестер Сити

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
К
0:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 12 0.34
Авонийи Тайво 6 0.17
Эланга Энтони 5 0.14
Гиббс-Уайт Морган 5 (1) 0.14
Хадсон-Одои Каллум 5 0.14
Домингес Николас 2 0.06
Данило Ларанжера 2 0.06
Тоффоло Харри 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Боли Вийи 1 0.03
Ньякат Мусса 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Ориги Дивок 0 0
Уильямс Неко 0 0
Рейна Джованни 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 20 (4) 0.59
Фоден Фил 16 0.47
Альварес Хулиан 9 (1) 0.26
Родри Эрнандес 7 0.21
Силва Бернарду 6 0.18
Де Брёйне Кевин 4 0.12
Доку Жереми 3 0.09
Грилиш Джек 3 0.09
Аке Натан 2 0.06
Гвардиол Йошко 2 0.06
Аканджи Мануэль 2 0.06
Льюис Рико 2 0.06
Бобб Оскар 1 0.03
Ковачич Матео 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 9 0
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 6 0
Йейтс Райан 6 0
Мурильо Джейсон 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Данило Ларанжера 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Уильямс Неко 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Тоффоло Харри 3 0
Домингес Николас 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тёрнер Мэтт 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Омобамиделе Эндрю 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Селс Матц 1 0
Ориги Дивок 1 0
Эланга Энтони 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Грилиш Джек 6 0
Эдерсон Мораес 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Манчестер Сити
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

14
7
Ноттингем Форест
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Манчестер Сити
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

29
0

Упущенные победы

7
41
Ноттингем Форест
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
50% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Манчестер Сити
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
27% (9)
52% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
21% (7)
36% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

32
9

Упущенные победы

21
48

Голы по времени матча

Забито

25
38
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
4
16%
3
8%
1-15
2
8%
7
18%
16-30
4
16%
4
11%
31-45
4
16%
7
18%
46-60
5
20%
10
26%
61-75
6
24%
7
18%
76-90

Пропущено

25
17
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
2
8%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
5
20%
5
29%
29%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
6
24%
3
18%
61-75
5
20%
4
24%
76-90

Забито

19
41
12 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
5
26%
5
12%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
5
26%
7
17%
31-45
4
21%
4
10%
46-60
2
11%
8
20%
61-75
1
5%
11
27%
76-90

Пропущено

33
16
18 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
5
15%
4
25%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
6
18%
2
13%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
4
12%
3
19%
61-75
6
18%
6
38%
76-90

Забито

44
79
22 В 1-м тайме 32
22 Во 2-м тайме 47
15 Забивали первыми 21
8 Не забивали 3
9
20%
8
10%
1-15
4
9%
13
16%
16-30
9
20%
11
14%
31-45
8
18%
11
14%
46-60
7
16%
18
23%
61-75
7
16%
18
23%
76-90

Пропущено

58
33
26 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 23
7
12%
5
15%
1-15
8
14%
4
12%
16-30
11
19%
7
21%
31-45
11
19%
1
3%
46-60
10
17%
6
18%
61-75
11
19%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Манчестер Сити

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
3
6 раз 38%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 38%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
2 раза 6%
3
9 раз 27%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
1
10
7
1.5
12
5
1
16
2.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
11
5
1
16
2.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
30
3
15
19
1.5
23
10
2
32
2.5
16
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 35 25 5 5 85 - 28 80
2.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 34 24 7 3 81 - 32 79
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 33 18 6 9 67 - 52 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
7.
Ньюкасл
 Заявка 34 16 5 13 74 - 55 53
8.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
9.
Челси
 Заявка 33 13 9 11 63 - 59 48
10.
Борнмут
 Заявка 35 13 9 13 53 - 61 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 35 12 7 16 51 - 55 43
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 35 12 8 15 37 - 48 36
16.
Брентфорд
 Заявка 35 9 8 18 52 - 60 35
17.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 35 7 9 19 42 - 61 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 35 6 7 22 49 - 78 25
19.
Бёрнли
 Заявка 35 5 9 21 38 - 70 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 35 3 7 25 34 - 97 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
8.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
9.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 18 5 5 8 25 - 26 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 17 12 2 3 38 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ньюкасл Исак Александр 19 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Астон Вилла Соарес Дуглас 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Убегал в контратаку Альварес после заброса от Родри, но вернулся в оборону Монтьель и отобрал мяч.
  • 43'
    Прострелил низом с левого фланга Эйна под удар Данило, но тому добраться до мяча не позволил Аканджи.
  • 42'
    Покатил тонко в штрафную Силва на ход Альваресу, но тому пробить в силовой борьбе не позволил защитник.
  • 41'
    Прорывался по центру к штрафной соперника Вуд и покатил поперек на Хадсона-Одои, но тот пробил в касание выше перекладины.
  • 40'
    Прорывался по флангу на скорости Монтьель и прострелил в центр штрафной, но здесь Аке вынес сферу в центр поля.
  • 39'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Монтьель и сбросил в центр на Данило. но тот с убойной позиции не попал по мячу.
  • 38'
    Убегал в контратаку на фланге Хадсон-Одои, сместился в штрафную и пробил по воротам, но угодил в защитника.
  • 37'
    Пробивал головой из пределов штрафной Вуд после навеса от Хадсона-Одои, но точности ему явно не хватило.
  • 36'
    Отдавал пас с правого фланга в центр штрафной Хадсон-Одои, но тут никто из партнеров так и не добрался до мяча.
  • Замена
    35'
    А вот и первая замена в нашем поединке произошла. Вместо Неко Уильямса на поле появился Гонсало Монтьель.
  • 34'
    Отдавал с центра поля Родри в штрафную, куда забегал Доку, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Йошко Гвардиол! Удалось открыть счёт в матче "горожанам". С углового Де Брёйне навесил на ближнюю штангу, куда ворвался Гвардиол и головой пробил точно в ближнюю девятку, без шансов для вратаря.
  • Угловой
    32'
    Ушел от соперника по флангу Грилиш и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 31'
    Убежал в контратаку по центру Силва и отдал в штрафную на Альвареса, но тому пробить Мурильо не позволил.
  • 30'
    После подачи с фланга от Уильямса мяч головой отправил немного выше перекладины Вуд.
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    • 28'
      Убежал в контратаку по флангу Гиббс-Уайт и навесил на Уильямса, но тот поиграл борьбу за мяч Гвардиолу.
    • 27'
      С правого фланга Де Брёйне отдавал в штрафную на Альвареса, но прочитал эпизод Ньякат и перехватил снаряд.
    • 27'
      С правого фланга Доку навесил в центр штрафной, но здесь Боли головой вынес сферу за пределы поля.
    • 26'
      Забросил Уильямс по флангу на ход Эланге, но того опередил Гвардиол и вынес сферу головой за пределы поля.
    • 25'
      В центре поля получил по ногам Родри в борьбе против Гиббса-Уайта. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.
    • 24'
      Со штрафного на силу пробивал Де Брёйне в верхний ближний угол, но перебить стенку ему не удалось.
    • 23'
      Перед чужой штрафной Грилиш получил по ногам в подкате от защитника. Опасный стандарт исполнять будут гости.
    • 22'
      Тонко отдавал Доку в штрафную на ход Де Брёйне, но того оттеснил корпусом грамотно от мяча Мурильо.
    • 21'
      Отдавал пас с центра поля Хадсон-Одои на ход Эйне, но в последний момент перехватил снаряд Эйна.
    • 20'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником в прошлом эпизоде получил повреждение Эдерсон. Потребуется ему помощь медиков.
    • 19'
      С левого фланга навесил Эйна на дальнюю штангу, куда вбегал Боли, но нарушил он правила в борьбе против Эдерсона.
    • 18'
      С угла поля навесил на дальнюю штангу Уильямс, но на выходе Эдерсон вынес сферу кулаком обратно на фланг.
    • Угловой
      17'
      Убежал в атаку по центру Уильямс и с линии штрафной пробил по воротам, но мяч Эдерсон отбил в падении на угловой.
    • 16'
      Сместился к линии штрафной с правого фланга Доку и пробил в ближний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 15'
      С углового навесил Де Брёйне на линию штрафной, где пробил Силва с лету, но мяч угодил точно в корпус Вуду.
    • Угловой
      14'
      Со штрафного Де Брёйне навесил на линию вратарской, но мяч головой вынес за пределы поля Мурильо.
    • 13'
      На фланге Доку оказался на газоне в борьбе с двумя защитниками. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 12'
      Со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку Гиббс-Уайт, но мяч полетел выше перекладины.
    • 11'
      Перед чужой штрафной грамотно подставился Эйна и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 10'
      С угла поля навесил в центр штрафной Доку, но здесь Аканджи нарушил правила в борьбе против Гибсс-Уайта.
    • Опасный момент
      9'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Де Брёйне и попытался закрутить в дальний нижний угол, но в падении смог перевести на угловой Селс.
    • 8'
      С центра поля Мурильо забросил в штрафную на ход Вуду, но в последний момент мяч перехватил Аке.
    • 7'
      По флангу Боли отдавал пас на ход Эйне, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
    • 6'
      Гвардиол покатил с левого фланга к линии штрафной, где пробил с ходу Родри, но мяч полетел крайне неточно.
    • 5'
      С угла поля Грилиш навесил на дальнюю штангу, где пробил с лету Доку, но мяч в гуще защитников застрял.
    • Угловой
      4'
      Сместился с левого фланга Грилиш, сместился в штрафную и пробил по воротам. Мяч от спины защитника полетел на угловой.
    • 3'
      Убегал в контратаку по флангу Гиббс-Уайт и навесил на дальнюю штангу, где пробил по воротам Уильямс, но мяч угодил точно в Аканджи.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе бело-бордовый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли игроки "Ноттингем Форест"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:3 – на это поставили 27% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Сити

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    1.6% (2)
    Ничья
    1.6% (2)
    Манчестер Сити
    96.8% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.83% (78)
    Меньше
    32.17% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    55.65% (64)
    Нет
    44.35% (51)
    Популярный счёт
    1:3 Манчестер Сити
    27% (34)
    0:2 Манчестер Сити
    26.2% (33)
    1:2 Манчестер Сити
    15.1% (19)
    0:3 Манчестер Сити
    8.7% (11)
    1:4 Манчестер Сити
    4% (5)
    0:4 Манчестер Сити
    2.4% (3)
    0:1 Манчестер Сити
    2.4% (3)
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