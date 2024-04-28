Тур: 35. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Хупер Саймон
0:1
Первый тайм: 44'
Ход матча
32'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Селс
Матц
30
Боли
Вийи
19
Ньякат
Мусса
43
Эйна
Ола
11
Вуд
Крис
11
Доку
Жереми
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
52 Бобб ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
История личных встреч
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|12
|0.34
|Авонийи Тайво
|6
|0.17
|Эланга Энтони
|5
|0.14
|Гиббс-Уайт Морган
|5 (1)
|0.14
|Хадсон-Одои Каллум
|5
|0.14
|Домингес Николас
|2
|0.06
|Данило Ларанжера
|2
|0.06
|Тоффоло Харри
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Боли Вийи
|1
|0.03
|Ньякат Мусса
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Орье Серж
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
|Рейна Джованни
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|20 (4)
|0.59
|Фоден Фил
|16
|0.47
|Альварес Хулиан
|9 (1)
|0.26
|Родри Эрнандес
|7
|0.21
|Силва Бернарду
|6
|0.18
|Де Брёйне Кевин
|4
|0.12
|Доку Жереми
|3
|0.09
|Грилиш Джек
|3
|0.09
|Аке Натан
|2
|0.06
|Гвардиол Йошко
|2
|0.06
|Аканджи Мануэль
|2
|0.06
|Льюис Рико
|2
|0.06
|Бобб Оскар
|1
|0.03
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|9
|0
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|Йейтс Райан
|6
|0
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Уильямс Неко
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Тоффоло Харри
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тёрнер Мэтт
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Омобамиделе Эндрю
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|8
|1
|Силва Бернарду
|7
|0
|Грилиш Джек
|6
|0
|Эдерсон Мораес
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Манчестер Сити
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
14
7
Ноттингем Форест
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Манчестер Сити
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
29
0
Упущенные победы
7
41
Ноттингем Форест
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
50% (17)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Манчестер Сити
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
27% (9)
52% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
21% (7)
36% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
32
9
Упущенные победы
21
48
Голы по времени матча
Забито
25
38
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
4
16%
3
8%
1-15
2
8%
7
18%
16-30
4
16%
4
11%
31-45
4
16%
7
18%
46-60
5
20%
10
26%
61-75
6
24%
7
18%
76-90
Пропущено
25
17
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
2
8%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
5
20%
5
29%
29%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
6
24%
3
18%
61-75
5
20%
4
24%
76-90
Забито
19
41
12 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
5
26%
5
12%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
5
26%
7
17%
31-45
4
21%
4
10%
46-60
2
11%
8
20%
61-75
1
5%
11
27%
76-90
Пропущено
33
16
18 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
5
15%
4
25%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
6
18%
2
13%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
4
12%
3
19%
61-75
6
18%
6
38%
76-90
Забито
44
79
22 В 1-м тайме 32
22 Во 2-м тайме 47
15 Забивали первыми 21
8 Не забивали 3
9
20%
8
10%
1-15
4
9%
13
16%
16-30
9
20%
11
14%
31-45
8
18%
11
14%
46-60
7
16%
18
23%
61-75
7
16%
18
23%
76-90
Пропущено
58
33
26 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 23
7
12%
5
15%
1-15
8
14%
4
12%
16-30
11
19%
7
21%
31-45
11
19%
1
3%
46-60
10
17%
6
18%
61-75
11
19%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
3
6 раз 38%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 38%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
2 раза 6%
3
9 раз 27%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
161
107
125
116
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
142
512
115
116
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
303
1519
2310
232
1617
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|85 - 28
|80
|2.
|1:0 Заявка
|34
|24
|7
|3
|81 - 32
|79
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5.
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|67 - 52
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|63 - 59
|48
|10.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|53 - 61
|48
|11.
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|37 - 48
|36
|16.
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17.
|0:1 Заявка
|35
|7
|9
|19
|42 - 61
|26
|18.
|Заявка
|35
|6
|7
|22
|49 - 78
|25
|19.
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|1:0 Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|0:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 26
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|1:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|0:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|19 (1)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Сити
Исход игры
Ноттингем Форест
1.6% (2)
Ничья
1.6% (2)
Манчестер Сити
96.8% (122)
Тотал 2.5
Больше
67.83% (78)
Меньше
32.17% (37)
Обе команды забьют
Да
55.65% (64)
Нет
44.35% (51)
Популярный счёт
1:3 Манчестер Сити
27% (34)
0:2 Манчестер Сити
26.2% (33)
1:2 Манчестер Сити
15.1% (19)
0:3 Манчестер Сити
8.7% (11)
1:4 Манчестер Сити
4% (5)
0:4 Манчестер Сити
2.4% (3)
0:1 Манчестер Сити
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!