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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Ноттингем Форест
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 42
Ноттингем Форест 0% (0)
X 0% (0)
Манчестер Сити 100% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Манчестер Сити
9.93
8.15
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5.30
Все Коэффициенты
Ноттингем Форест
Манчестер Сити

История личных встреч

Ноттингем Форест
Манчестер Сити

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
К
0:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 12 0.35
Авонийи Тайво 6 0.18
Эланга Энтони 5 0.15
Гиббс-Уайт Морган 5 (1) 0.15
Хадсон-Одои Каллум 5 0.15
Домингес Николас 2 0.06
Данило Ларанжера 2 0.06
Тоффоло Харри 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Боли Вийи 1 0.03
Ньякат Мусса 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Ориги Дивок 0 0
Уильямс Неко 0 0
Рейна Джованни 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 20 (4) 0.61
Фоден Фил 16 0.48
Альварес Хулиан 9 (1) 0.27
Родри Эрнандес 7 0.21
Силва Бернарду 6 0.18
Де Брёйне Кевин 4 0.12
Доку Жереми 3 0.09
Грилиш Джек 3 0.09
Аке Натан 2 0.06
Аканджи Мануэль 2 0.06
Льюис Рико 2 0.06
Гвардиол Йошко 1 0.03
Бобб Оскар 1 0.03
Ковачич Матео 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 9 0
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 6 0
Йейтс Райан 6 0
Мурильо Джейсон 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Данило Ларанжера 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Уильямс Неко 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Тоффоло Харри 3 0
Домингес Николас 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тёрнер Мэтт 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Омобамиделе Эндрю 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Селс Матц 1 0
Ориги Дивок 1 0
Эланга Энтони 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Грилиш Джек 6 0
Эдерсон Мораес 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Манчестер Сити
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

14
7
Ноттингем Форест
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Манчестер Сити
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

29
0

Упущенные победы

7
41
Ноттингем Форест
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
50% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Манчестер Сити
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
27% (9)
52% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
21% (7)
36% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

32
9

Упущенные победы

21
48

Голы по времени матча

Забито

25
38
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
4
16%
3
8%
1-15
2
8%
7
18%
16-30
4
16%
4
11%
31-45
4
16%
7
18%
46-60
5
20%
10
26%
61-75
6
24%
7
18%
76-90

Пропущено

25
17
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
2
8%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
5
20%
5
29%
29%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
6
24%
3
18%
61-75
5
20%
4
24%
76-90

Забито

19
41
12 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
5
26%
5
12%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
5
26%
7
17%
31-45
4
21%
4
10%
46-60
2
11%
8
20%
61-75
1
5%
11
27%
76-90

Пропущено

33
16
18 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
5
15%
4
25%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
6
18%
2
13%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
4
12%
3
19%
61-75
6
18%
6
38%
76-90

Забито

44
79
22 В 1-м тайме 32
22 Во 2-м тайме 47
15 Забивали первыми 21
8 Не забивали 3
9
20%
8
10%
1-15
4
9%
13
16%
16-30
9
20%
11
14%
31-45
8
18%
11
14%
46-60
7
16%
18
23%
61-75
7
16%
18
23%
76-90

Пропущено

58
33
26 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 23
7
12%
5
15%
1-15
8
14%
4
12%
16-30
11
19%
7
21%
31-45
11
19%
1
3%
46-60
10
17%
6
18%
61-75
11
19%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Манчестер Сити

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
3
6 раз 38%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 38%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
2 раза 6%
3
9 раз 27%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
1
10
7
1.5
12
5
1
16
2.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
11
5
1
16
2.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
30
3
15
19
1.5
23
10
2
32
2.5
16
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Манчестер Сити
 Заявка 33 23 7 3 80 - 32 76
3.
Ливерпуль
 Заявка 34 22 8 4 75 - 34 74
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 16 5 12 51 - 50 53
7.
Ньюкасл
 Заявка 33 15 5 13 69 - 54 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 34 13 9 12 54 - 63 48
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Борнмут
 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
11.
Брайтон
 Заявка 33 11 11 11 52 - 54 44
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 12 7 15 46 - 54 43
13.
Фулхэм
 Заявка 34 12 6 16 50 - 54 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 9 15 44 - 56 39
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 34 11 8 15 36 - 48 33
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 34 3 7 24 33 - 92 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 2 5 27 - 24 29
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Фулхэм
 Заявка 17 9 1 7 30 - 19 28
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 7 3 7 23 - 26 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
15.
Эвертон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 18 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 2 3 37 - 18 35
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 9 5 3 32 - 19 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 1 3 13 15 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 5 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

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    • Прогнозы 42
    Ноттингем Форест 0% (0)
    X 0% (0)
    Манчестер Сити 100% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.93
    8.15
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    5.30
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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Манчестер Сити

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Сити
    100% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (30)
    Меньше
    23.08% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (24)
    Нет
    38.46% (15)
    Популярный счёт
    1:3 Манчестер Сити
    28.6% (12)
    0:2 Манчестер Сити
    21.4% (9)
    1:2 Манчестер Сити
    21.4% (9)
    0:3 Манчестер Сити
    14.3% (6)
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