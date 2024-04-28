Тур: 30. Стадион: Городской стадион Познань. Зрители: 40362 Главный судья: Пржибыл Ярослав
0'
43' Желтая карточкаКакабадзе Отар
87' Желтая карточкаГрошшо Лукаш
90' Желтая карточкаИсхак Микаэль
90'+9
Ход матча
23
Блажич
Миха
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ракочи МихалНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Fabian Bzdyl
-
20 Karol Knap
-
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Лех
Краковия
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85%
20%
17 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
35 матчей
45.7%
25.7%
28.6%
16 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
48.6%
34.3%
17.1%
17 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
2.13
1.45
Среднее время на гол
42
62
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.3
0.8
Среднее время на гол
69
112
Всего голов
58
41
Голов в среднем за матч
1.66
1.17
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
54
76
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|9 (1)
|0.3
|Исхак Микаэль
|9
|0.3
|Мархвиньски Филип
|8
|0.27
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.13
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.1
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.07
|Перейра Жоэл III
|1
|0.03
|Квеквескири Ника
|1
|0.03
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Червински Алан
|1
|0.03
|Блажич Миха
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Дагерстол Филип
|1
|0.03
|Гургул Михал
|1
|0.03
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Саламон Бартош
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|8
|0.27
|Ракочи Михал
|5
|0.17
|Patryk Makuch
|4
|0.13
|Атанасов Яни
|4 (1)
|0.13
|Karol Knap
|4 (2)
|0.13
|Гицэ Вирджил
|4
|0.13
|Ярошински Павел
|3
|0.1
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.03
|Глик Камил
|1
|0.03
|Какабадзе Отар
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Битри Энео
|1
|0.03
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Исхак Микаэль
|5
|0
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Саламон Бартош
|4
|0
|Андерссон Элиас
|4
|0
|Мархвиньски Филип
|4
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Блажич Миха
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|8
|0
|Какабадзе Отар
|5
|1
|Атанасов Яни
|6
|0
|Ракочи Михал
|6
|0
|Takuto Oshima
|6
|0
|Гицэ Вирджил
|5
|0
|Ярошински Павел
|4
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Соколовски Патрик
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Лех
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Краковия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
9
Лех
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
14
21
Лех
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Краковия
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
19
30
Голы по времени матча
Забито
27
16
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
4
15%
4
25%
1-15
2
7%
5
31%
16-30
7
26%
1
6%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
7
26%
1
6%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Забито
17
24
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
0
0%
3
13%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
29%
29%
8
33%
76-90
Пропущено
21
26
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
6
29%
4
15%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
7
33%
9
35%
76-90
Забито
44
40
19 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
4
9%
7
18%
1-15
6
14%
9
23%
16-30
9
20%
3
8%
31-45
9
20%
6
15%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
12
27%
9
23%
76-90
Пропущено
33
38
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
4
12%
4
11%
1-15
5
15%
5
13%
16-30
7
21%
8
21%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
3
9%
4
11%
61-75
11
33%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0
Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1
Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1
Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0
Результаты матчей
Лех
Краковия
Точный счет
2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
1
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лех
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
96
87
411
213
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
510
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
2010
1416
1119
525
327
228
228
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|14 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11