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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 40362 Главный судья: Пржибыл Ярослав
Лех
0:0
Конец матча
Краковия
0'
43' Желтая карточка
Какабадзе Отар
87' Желтая карточка
Грошшо Лукаш
90' Желтая карточка
Исхак Микаэль
90'+9
41
Мрожек
Бартош
44
Червински
Алан
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
7
Соуза
Афонсу
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
17
Шимчак
Филип
30
Квеквескири
Ника
9
Исхак
Микаэль
31
Грошшо
Лукаш
15
Глик
Камил
3
Сковгор
Андреас
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
88
Соколовски
Патрик
6
Атанасов
Яни
19
Олафссон
Давид-Кристьян
7
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
10
Ракочи
Михал
Лех
4-4-1-1
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Лех
Краковия

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85%
20%
17 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

35 матчей

45.7%
25.7%
28.6%
16 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

48.6%
34.3%
17.1%
17 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
3:3
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
ЭГА
1:2
Э
2:1
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:1
ЭГА
2:0
Э
2:1
Э
5:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:6
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:0
К
1:4
Э
5:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
OE
0:1
OE
3:2
OE
3:1

Голы

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

2.13
1.45

Среднее время на гол

42
62

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Среднее время на гол

69
112

Всего голов

58
41

Голов в среднем за матч

1.66
1.17

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 9 (1) 0.3
Исхак Микаэль 9 0.3
Мархвиньски Филип 8 0.27
Ба-Луа Адриэль 4 0.13
Шимчак Филип 3 (1) 0.1
Карлстрём Йеспер 2 0.07
Перейра Жоэл III 1 0.03
Квеквескири Ника 1 0.03
Муравски Радослав 1 0.03
Червински Алан 1 0.03
Блажич Миха 1 0.03
Милич Антонио 1 0.03
Дагерстол Филип 1 0.03
Гургул Михал 1 0.03
Андерссон Элиас 0 0
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Саламон Бартош 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 8 0.27
Ракочи Михал 5 0.17
Patryk Makuch 4 0.13
Атанасов Яни 4 (1) 0.13
Karol Knap 4 (2) 0.13
Гицэ Вирджил 4 0.13
Ярошински Павел 3 0.1
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.03
Глик Камил 1 0.03
Какабадзе Отар 1 0.03
Хосконен Артту 1 0.03
Битри Энео 1 0.03
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Майгор Миккел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Исхак Микаэль 5 0
Вельде Кристоффер 5 0
Саламон Бартош 4 0
Андерссон Элиас 4 0
Мархвиньски Филип 4 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Дуглас Барри 2 0
Блажич Миха 2 0
Хотич Дино 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Голизаде Али 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мрожек Бартош 1 0
Гургул Михал 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 8 0
Какабадзе Отар 5 1
Атанасов Яни 6 0
Ракочи Михал 6 0
Takuto Oshima 6 0
Гицэ Вирджил 5 0
Ярошински Павел 4 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Хосконен Артту 2 0
Соколовски Патрик 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Битри Энео 1 0
Мишор Якуб 1 0

Результаты матчей

Лех
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Краковия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
9
Лех
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

14
21
Лех
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Краковия
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

19
30

Голы по времени матча

Забито

27
16
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
4
15%
4
25%
1-15
2
7%
5
31%
16-30
7
26%
1
6%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
7
26%
1
6%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Забито

17
24
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
0
0%
3
13%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
29%
29%
8
33%
76-90

Пропущено

21
26
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
6
29%
4
15%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
7
33%
9
35%
76-90

Забито

44
40
19 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
4
9%
7
18%
1-15
6
14%
9
23%
16-30
9
20%
3
8%
31-45
9
20%
6
15%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
12
27%
9
23%
76-90

Пропущено

33
38
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
4
12%
4
11%
1-15
5
15%
5
13%
16-30
7
21%
8
21%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
3
9%
4
11%
61-75
11
33%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0
Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1
Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1
Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0

Результаты матчей

Лех
Краковия

Точный счет

2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
1
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лех
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
8
7
4
11
2.5
2
13
2
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
20
10
14
16
1.5
11
19
5
25
2.5
3
27
2
28
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 30 16 8 6 68 - 41 56
2.
Лех
 30 14 10 6 43 - 34 52
3.
Гурник Забже
 30 15 6 9 43 - 33 51
4.
Шленск Вроцлав
 30 14 9 7 40 - 29 51
5.
Легия
 30 13 11 6 46 - 34 50
6.
Ракув
 30 13 10 7 51 - 32 49
7.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
8.
Видзев Лодзь
 30 12 6 12 39 - 39 42
9.
Сталь Мелец
 30 10 8 12 36 - 42 38
10.
Заглембе Любин
 30 10 8 12 35 - 46 38
11.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
12.
Радомяк Радом
 30 9 8 13 37 - 51 35
13.
Варта Познань
 30 8 10 12 31 - 37 34
14.
Краковия
 30 6 15 9 38 - 40 33
15.
Пуща Неполомице
 29 7 11 11 35 - 46 32
16.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
17.
Рух Хожув
 30 3 14 13 34 - 52 23
18.
ЛКС Лодзь
 30 5 6 19 29 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
6.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
7.
Сталь Мелец
 15 7 5 3 22 - 15 26
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
12.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Варта Познань
 15 4 5 6 15 - 16 17
15.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
16.
ЛКС Лодзь
 15 4 5 6 19 - 29 17
17.
Краковия
 15 3 7 5 25 - 25 16
18.
Рух Хожув
 15 2 7 6 17 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 7 5 3 19 - 15 26
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
5.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
6.
Лех
 15 5 6 4 16 - 22 21
7.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
8.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
9.
Ракув
 15 4 5 6 21 - 24 17
10.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
11.
Краковия
 15 3 8 4 13 - 15 17
12.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 14 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Какабадзе Отар получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Лех 0:0 Краковия онлайн

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